Новости
Екатерина Кузнецова

В Кабуле у школы прогремела серия взрывов. Погибли 40 человек, в том числе школьницы Статьи редакции

Власти назвали случившееся терактом и обвинили в нём «Талибан», но движение отрицает вину.

В столице Афганистана Кабуле у школы прогремело несколько взрывов, в результате которых погибли 40 человек, а больше 50 — пострадали, пишет Reuters. Большинство из пострадавших — дети и подростки, так как бомбы взорвались в момент, когда они выходили из школы, отмечает AP.

Я была со своим одноклассником, мы выходили из школы, как вдруг произошёл взрыв. Через десять минут произошёл ещё один взрыв, а буквально через пару минут — ещё один. Все кричали, всюду была кровь, и я ничего не видела.

Захра
пострадавшая при взрывах школьница

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал взрывы терактом и обвинил в них исламское движение «Талибан». Талибы отрицают причастность к случившемуся и заявили, что осуждают взрывы. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.

Местные власти сообщали о возросшей по всей стране активности «Талибана» после вывода из Афганистана американских военных.

Покидая поле боя: США уходят из Афганистана…
Большая ретроспектива и первые прогнозы: сможет ли Кабул практически в одиночку справиться с…
tjournal.ru

#новости #теракт #афганистан

1371 просмотров
19 19 комментариев
3
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d"], "comments": 19, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 379128, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 08 May 2021 21:05:52 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Игорь Бриннер

4

Не верю, что это сделали талибы. Россия никогда не будет иметь дела с террористами. 

Ответить

Замкнутый шар

Игорь
2

Извините, не удержался.

Ответить

Вова Кот

3

А почему только школьницы?

Ответить

Вова Кот

Вова
3

@Дмитрий Орлов где моя лайк я не понял?

Ответить

Замкнутый шар

Вова
1

Им не светит в раю 40 девственников.

Ответить

Замкнутый шар

Замкнутый
1

Блять, какая же я мразь :(

Ответить

Антон Лисин

Вова
1

Чтобы загрусиили читатели от заголовка

Ответить

Максим Сидоров

Вова
0

Из школы выходили когда был взрыв , написано же

Ответить

Вова Кот

Максим
0

 Я была со своим одноклассником

я думал мб школа какая-то специальная, но вообще не понятно, 0 инфы в посте

Ответить

Andrew Muralov

Вова
0

Так сошлись звезды. 

Ответить

С H А P Р i Е

Вова
0

у @alexferman опять траур

Ответить

Иван Прохоров

2
Ответить

Даниил Шинкаренко

1

"Школьницы" не подпадают под категорию "школьники"?

Ответить

С H А P Р i Е

1

Это Афганистан, детка. Тут могут и нахуй взорвать

Ответить

Jan Lemon

0

США сделают все, чтобы не выводить войска оттуда. 

Ответить

Антон Лисин

0

Школьницы это не 40 человек что-ли 

Ответить

Andrew Muralov

Антон
0

В том числе 2 блондинки и 1 христианка.

Ответить

Владимир Филатов

0

Это будет случаться часто.

Ответить

Mezzo Deesa

–3

Это русские всё!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Наука
Исследование: Тела буддийских монахов в состоянии посмертной медитации не проявляют типичных признаков смерти
Они не разлагаются и сохраняют эластичность кожи.
287
Истории
Прощальный геноцид: зачем Османская империя истребляла армян перед тем как распасться
Годы спустя факт массового убийства официально признают около 30 государств, но сама Турция — продолжает отрицать.
193
Новости
В Южной Каролине добавили расстрел к методам казни из-за отсутствия смертельных инъекций
Заключённые могут выбрать один из методов казни — и чтобы отсрочить её, они выбирали инъекции, которые давно закончились.
126
Популярное за три дня
Новости
Признанный иноагентом журналист рассказал о перечислении денег чиновникам и политикам из Пскова
По закону теперь им придётся указывать связь с иноагентом, если они вновь решат пойти на выборы.
58
Интернет
Хакер взломал мошенников, пытавшихся вымогать у него деньги. И показал им изображение с их же веб-камеры
Сотрудники мошеннического колл-центра в Индии попали не на ту жертву — они связались с YouTube-блогером, построившим карьеру на «охоте» за вымогателями.
101
Новости
«Новая газета»: иностранных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию привезли чартерным рейсом
Наблюдение было «спектаклем, срежиссированным поминутно», выяснило издание.
66
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

С H А P Р i Е

В Нижегородской области…

Alexander Pestov

Запись в подсайте Пора валить

Artem Z

В Нижегородской области…

ouxen

В Нижегородской области…

С H А P Р i Е

В Нижегородской области…

Srrg Bttllggrrr

В Нижегородской области…

🐙

Запись в подсайте Пора валить

Artem Z

В Нижегородской области…

ouxen

В Нижегородской области…

Максоний

Запись в подсайте Пора валить

ouxen

В Нижегородской области…

Муди Хантер

Запись в подсайте Пора валить
null