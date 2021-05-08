В Кабуле у школы прогремела серия взрывов. Погибли 40 человек, в том числе школьницы Статьи редакции
Власти назвали случившееся терактом и обвинили в нём «Талибан», но движение отрицает вину.
В столице Афганистана Кабуле у школы прогремело несколько взрывов, в результате которых погибли 40 человек, а больше 50 — пострадали, пишет Reuters. Большинство из пострадавших — дети и подростки, так как бомбы взорвались в момент, когда они выходили из школы, отмечает AP.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал взрывы терактом и обвинил в них исламское движение «Талибан». Талибы отрицают причастность к случившемуся и заявили, что осуждают взрывы. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял.
Местные власти сообщали о возросшей по всей стране активности «Талибана» после вывода из Афганистана американских военных.
Не верю, что это сделали талибы. Россия никогда не будет иметь дела с террористами.
А почему только школьницы?
Замкнутый шар
Им не светит в раю 40 девственников.
Из школы выходили когда был взрыв , написано же
Школьницы это не 40 человек что-ли