Утром 9 мая Владимир Путин выступил на Параде Победы. Президент поблагодарил ветеранов за подвиг, а затем отметил, что «история требует извлекать уроки», но «многое из идеологии нацистов» и тех, кто был «одержим бредовой идеей о своей исключительности», вновь используют «не только международные террористы», но и «недобитые каратели».