Во время речи на Параде Победы Путин заявил, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения Статьи редакции
И отметил возрождение идеологии нацистов у «недобитых карателей».
Утром 9 мая Владимир Путин выступил на Параде Победы. Президент поблагодарил ветеранов за подвиг, а затем отметил, что «история требует извлекать уроки», но «многое из идеологии нацистов» и тех, кто был «одержим бредовой идеей о своей исключительности», вновь используют «не только международные террористы», но и «недобитые каратели».
Путин добавил, что Россия отстаивает международное право, но будет «трёрдо защищать национальные интересы», а поможет в этом армия.
В военном параде в честь 76 годовщины победы участвует более 12 тысяч военнослужащих, около 190 единиц военной техники и 76 вертолётов и самолётов.
Мощная самоирония
Россия последовательно отстаивает международное право…
Ой, всё
Международное имеется ввиду между Россией и Россией.
Для поддержания иллюзии власти министры приходили к парализованному политику с отчетом. Для Салазара печатали особый экземпляр любимой газеты Diário de Notícias
Может это вариант?
"И желание повторить победу может касаться чемпионата по хоккею или футболу, а не войны и смертей каждого из 2194 дней Второй мировой войны. [...] И для нас победа над нацизмом – это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предков. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках. Что для нас победа над нацизмом? Это причастность к большому делу для человечества. Ведь эта война была не о том, чья армия победит, а о том, чья философия победит. И важно не только то, что мы победили, но и то, что нацизм проиграл. Проиграл навсегда с примечанием "исчезнуть из этого мира" вместе с ксенофобией, расизмом и неравенством", – заявил президент Зеленский.
будет «трёрдо защищать национальные интересы», а поможет в этом армия.
Т.е. даже не дипломатия и переговоры, а сразу оружием бряцать