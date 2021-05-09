Новости
Екатерина Кузнецова

Во время речи на Параде Победы Путин заявил, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения Статьи редакции

И отметил возрождение идеологии нацистов у «недобитых карателей».

Утром 9 мая Владимир Путин выступил на Параде Победы. Президент поблагодарил ветеранов за подвиг, а затем отметил, что «история требует извлекать уроки», но «многое из идеологии нацистов» и тех, кто был «одержим бредовой идеей о своей исключительности», вновь используют «не только международные террористы», но и «недобитые каратели».

Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы.

Владимир Путин

Путин добавил, что Россия отстаивает международное право, но будет «трёрдо защищать национальные интересы», а поможет в этом армия.

В военном параде в честь 76 годовщины победы участвует более 12 тысяч военнослужащих, около 190 единиц военной техники и 76 вертолётов и самолётов.

#новости #путин

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16 комментариев
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Дмитрий Орлов

5

Мощная самоирония

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Клинический Кирилл

Дмитрий
0

это намек на Украину у него был?

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Федя Прозоров

1

Россия последовательно отстаивает международное право…

Ой, всё

Ответить

Rodion Kutsaev

Федя
1

Международное имеется ввиду между Россией и Россией.

Ответить

Федя Прозоров

Rodion
0

Москвой и Россией

Ответить

Клинический Кирилл

1

pee do rass

Ответить

С H А P Р i Е

1
Ответить

Успешный бас

0

Ну пишите уже пожалуйста какой из клонов выступает, я устал сам рассматривать сидеть

Ответить

Лесной космос

Успешный
0

Уж точно не бункерный - тот в бункере сидит.

Ответить

Благополучный Макс

0

@Ɣкраїна 🇺🇦 уведомление

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Соколов Андрей

0

Кто про что, а старый долбоеб про свое, родное

Ответить

Andy

0

Этот клоун про себя решил рассказать?

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Истинный каякер

0

https://twitter.com/aanechaev/status/1390350888062050310

Андрей Нечаев @aanechaev
После инсульта бессменного премьера Португалии Салазара отстранили от власти, не сообщив ему об этом
Для поддержания иллюзии власти министры приходили к парализованному политику с отчетом. Для Салазара печатали особый экземпляр любимой газеты Diário de Notícias
Может это вариант?
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Автономный Петя

0

"И желание повторить победу может касаться чемпионата по хоккею или футболу, а не войны и смертей каждого из 2194 дней Второй мировой войны. [...] И для нас победа над нацизмом – это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предков. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках. Что для нас победа над нацизмом? Это причастность к большому делу для человечества. Ведь эта война была не о том, чья армия победит, а о том, чья философия победит. И важно не только то, что мы победили, но и то, что нацизм проиграл. Проиграл навсегда с примечанием "исчезнуть из этого мира" вместе с ксенофобией, расизмом и неравенством", – заявил президент Зеленский.

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Roma Dmitriev

0

самокритично

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Федя Прозоров

0

будет «трёрдо защищать национальные интересы», а поможет в этом армия.

Т.е. даже не дипломатия и переговоры, а сразу оружием бряцать

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