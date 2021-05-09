Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае его насильственной смерти Статьи редакции
Власть в таком случае перейдёт Совету безопасности, а в стране вводится чрезвычайное положение.
В подписанном декрете «О защите суверенитета и конституционного строя» говорится, что в случае гибели президента Белоруссии от «покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий» власть перейдёт Совету безопасности.
При этом в стране введётся чрезвычайное или военное положение. Совбез с участием губернаторов должен будет назначить и провести президентские выборы. В тексте декрета говорится, что он необходим для сохранения независимости и суверенитета страны.
в случае его насильственной смерти в стране вводится неделя безудержного пьянства и торжественного угара и чада кутежа
В этот день закончится шампанское в магазинах
Это не про интеллигентных белорусов
Лукашенко подписал декрет о переходе власти Путину
В случае любой непонятной ситуации
"В случае моей смерти, страну прошу передать путину"
Странно что не прямо своему отпрыску.
Слово то какое хорошее , отпрыск.
Сельский паркур
качество впрыска влияет на качество отпрыска
Помню как-то давно когда ещё на Пикабу сидел видел тред об этом слове. там зумерки и быдло открыли для себя слово «отпрыск», воспринимая его как оскорбление. Вот я тогда охуел знатно
имплаинг кому-то нужно его убивать
Ну то есть он не рофлит, он реально странный
Ну совету безопасности теперь есть резон....
Он же победил протест и навел порядок. С чего вдруг мысли об убийстве?
На всакый слутшай.
Так масонское правительство плетет против него козни. И рептилоиды пытаются его убить
А раньше какая процедура была? Кстати, кто там глава Совета Безопасности?
Уже подготовился
В чём суть этого декрета, если после смерти Лукашенко в Беларусь сразу вторгнутся полчища НАТО, развалят страну, картошка перестанет колоситься, а коровы доиться?
вна
Слепой Абдужаббор
вне
вно
вну
Растерял Батька всё на свете: и статус последнего диктатора Европы, и достоинство.
Комментарий удален
Комментарий удален