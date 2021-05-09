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Екатерина Кузнецова

Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае его насильственной смерти Статьи редакции

Власть в таком случае перейдёт Совету безопасности, а в стране вводится чрезвычайное положение.

В подписанном декрете «О защите суверенитета и конституционного строя» говорится, что в случае гибели президента Белоруссии от «покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий» власть перейдёт Совету безопасности.

При этом в стране введётся чрезвычайное или военное положение. Совбез с участием губернаторов должен будет назначить и провести президентские выборы. В тексте декрета говорится, что он необходим для сохранения независимости и суверенитета страны.

#новости #белоруссия #лукашенко

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61 61 комментарий
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С H А P Р i Е

85

в случае его насильственной смерти в стране вводится неделя безудержного пьянства и торжественного угара и чада кутежа

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Woody Johnson

С
5

В этот день закончится шампанское в магазинах

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С H А P Р i Е

Woody
1
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Махарадж

С
1

вахтера на тебя нет

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С H А P Р i Е

Махарадж
0

поправил

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Махарадж

С
2

ты меня разоскорбил. спасибо

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MightyStan

С
1

Это не про интеллигентных белорусов

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theLastLetters

MightyStan
2

У них будет пир духа.

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Дмитрий Алексеенков

17

Лукашенко подписал декрет о переходе власти Путину

Ответить

Дмитрий Алексеенков

Дмитрий
21

В случае любой непонятной ситуации

Ответить

Горячий кубок

Дмитрий
0

Можно применять к любой власти

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
7

"В случае моей смерти, страну прошу передать путину"

Ответить

theLastLetters

Антон
1

В моей смерти прошу винить Клаву Коку.

Ответить

Виталий Куликов

19

Странно что не прямо своему отпрыску.

Ответить

This is I'm

Виталий
11

Слово то какое хорошее , отпрыск. 

Ответить

Сельский паркур

This
9

качество впрыска влияет на качество отпрыска 

Ответить

С H А P Р i Е

Сельский
9

говно на входе - говно на выходе (С) Стетэм

Ответить

Дмитрий Алексеевич

This
3

Помню как-то давно когда ещё на Пикабу  сидел видел тред об этом слове. там зумерки и быдло открыли для себя слово «отпрыск», воспринимая его как оскорбление. Вот я тогда охуел знатно

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Вячеслав Андреев

Дмитрий
0

Это ты ещё не представляешь как слову «поносить» досталось

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Andre Macareno

4

имплаинг кому-то нужно его убивать

Ну то есть он не рофлит, он реально странный

Ответить

Виталий Куликов

Andre
25

Ну совету безопасности теперь есть резон....

Ответить

Andre Macareno

Виталий
3

А, ну тогда это очень странная форма роскомнадзора

Ответить

Пальто в коне

Виталий
1

зачем? в любом случае под ответ подгонят условия задачи.

Ответить

alexferman

Andre
4

Минздрав предупреждает: диктатура вызывает паранойю

Ответить

Suq Madiq

Andre
0

На секунду представил, что у какого-нибудь правителя такая подпись - 𝓡𝓞𝓕𝓛

Ответить

Suq Madiq

11

Декрет заканчивается словами "Конституции рот ебал".

Ответить

Астралопетух

4

Он же победил протест и навел порядок. С чего вдруг мысли об убийстве?

Ответить

Евгений Манаков

Астралопетух
15

На всакый слутшай.

Ответить

Горячий кубок

Евгений
9

Нужен новый бот типа кхалиси бота))

Ответить

Федя Прозоров

Астралопетух
4

Так масонское правительство плетет против него козни. И рептилоиды пытаются его убить

Ответить

Руслан Астратов

Федя
4

Есть мнение, что эту паранойю ему нашептали:

Ответить

Виктор Ганелес

7

А в случае естественной смерти выборы проводить не нужно?

Ответить

Успешный бас

5

Да просто скоро себе фейк убийство замутит и уедет на карибы сосатб кокосик

Ответить

С H А P Р i Е

Успешный
1

картошку надоело уже сосать

Ответить

Алексей Медведев

Успешный
0

Да, те самые знаменитые Карибы под Ростовом!

Ответить

Tata Kindred

2

А раньше какая процедура была? Кстати, кто там глава Совета Безопасности?

Ответить

С H А P Р i Е

Tata
7
Ответить

Michael Petrov

Tata
2

А он уточнил какой именно Совет Безопасности?

Ответить

Woody Johnson

3

Уже подготовился

Ответить

С H А P Р i Е

Woody
2
Ответить

new_comment

3

В чём суть этого декрета, если после смерти Лукашенко в Беларусь сразу вторгнутся полчища НАТО, развалят страну, картошка перестанет колоситься, а коровы доиться?

Ответить

Ленинский дебаркадер

2

а на в стране

Ответить

С H А P Р i Е

Ленинский
2

вна

Ответить

Слепой Абдужаббор

С
1

вне

Ответить

С H А P Р i Е

Слепой
1

вно

Ответить

Aljona Semenova

С
1

вну

Ответить

С H А P Р i Е

Aljona
0

вня

Ответить

Andree Kit

С
1

вню

Ответить

С H А P Р

Andree
0

вни

Ответить

Солдатский Орзэмэс

2

Дату не увидел в тексте

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Paavo Ulmanis

1

Растерял Батька всё на свете: и статус последнего диктатора Европы, и достоинство.

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С H А P Р i Е

Paavo
1

Да достоинство там уже давно на полшестого

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MightyStan

1

Ну, теперь можно и прибить таракана

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Кирилл Вселенский

1

А что про это говорит контрибуция?

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супрематизм 2.0

1

А если он ненасильственно рафаээлкой отравится?

Ответить

Рыночный турник

1

Гай Юлий Цезарь вводит передачу власти в случае его насильственной смерти

Ответить

Пальто в коне

0

ну все, нАмПиЗдЕц

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Комментарий удален

German Zarovniaev

0

а его теперь этот же совбез не укокошит?

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Vitalii Nechaev

0

Так он себе приговор подписал )) Теперь ждём когда всё )

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Рыночный турник

0

а если
Совбез с участием губернаторов

на этот момент уже тоже будут ...того ?
Очень напоминает "операция Валькирия"

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Jeka

0

А чё не Коле? В завещании обычно имущество родственникам отписывают. Сынко негодуэ

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