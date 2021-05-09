В итальянской пещере археологи нашли останки девяти неандертальцев. Возможно, их загрызли гиены Статьи редакции
Самым старым костям может быть около 100 тысяч лет, а молоды — около 50 тысяч.
Министерство культуры Италии сообщило о важной находке для археологии — костях девяти неандертальцев в пещере Гуаттари в 100 километрах от Рима. Среди них оказались останки семерых мужчин, одной женщины и подростка. Археологи предположили, что эти люди жили в разные периоды времени. Самым древним останкам может быть около 100 тысяч лет, а молодым — от 50 до 68 тысяч лет. В пещере также обнаружили кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и зубра.
По словам учёных, людей могли загрызть гиены — на черепе одного из них есть след от укуса, а многие кости явно грызли. Возможно, животные убили неандертальцев снаружи, а затем затащили их тела в пещеру, которую использовали в качестве логова. «Неандертальцы были добычей этих животных. Гиены охотились на них, особенно на самых уязвимых — больных или пожилых людей», — рассказал профессор археологии Университета Тор Вергата Марио Рольфо.
Учёные предположили также, что пещера могла служить неандертальцам домом до того, как туда пришли гиены. По предварительным исследованиям, древние люди питались в основном злаками, что способствовало развитию мозга.
«Это необычное событие, о котором будет говорить весь мир», — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини. Благодаря открытию, учёные смогут лучше изучить неандертальцев, их образ жизни, а также животных и климатические изменения в регионе.
Предполагается, что неандертальцы появились в Европе около 400 тысяч лет назад, а исчезли примерно 40 тысяч лет назад с появлением «человека разумного». Впервые останки древних людей нашли в пещере Гуаттари нашли ещё в 1939 году, а с тех пор проводили в ней исследования.
Спасибо за классный контент в День Победы.
Технологический корабль
А какой тебе контент надо? Копатели откопали пять красноармейцев под Псковом?
Гиены съели. Или предки современных людей.
(где-то сейчас триггернулся один Дробышевский)
Просто раньше люди жили десятки тысяч лет. Между старшими и младшими могло быть 50 тыс лет.
Это сейчас экология плохая, выбросы всякие. А раньше природа, благодать!