Самым старым костям может быть около 100 тысяч лет, а молоды — около 50 тысяч.

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Найденные останки неандертальцев и животных Иллюстрация министерства культуры Италии

Министерство культуры Италии сообщило о важной находке для археологии — костях девяти неандертальцев в пещере Гуаттари в 100 километрах от Рима. Среди них оказались останки семерых мужчин, одной женщины и подростка. Археологи предположили, что эти люди жили в разные периоды времени. Самым древним останкам может быть около 100 тысяч лет, а молодым — от 50 до 68 тысяч лет. В пещере также обнаружили кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и зубра.

Впечатляющая находка. Обрушение, возможно, вызванное землетрясением, запечатало эту пещеру более чем на 60 тысяч лет, тем самым сохранив останки на десятки тысяч лет. Марио Рольфо профессор археологии Университета Тор Вергата

По словам учёных, людей могли загрызть гиены — на черепе одного из них есть след от укуса, а многие кости явно грызли. Возможно, животные убили неандертальцев снаружи, а затем затащили их тела в пещеру, которую использовали в качестве логова. «Неандертальцы были добычей этих животных. Гиены охотились на них, особенно на самых уязвимых — больных или пожилых людей», — рассказал профессор археологии Университета Тор Вергата Марио Рольфо.

Учёные предположили также, что пещера могла служить неандертальцам домом до того, как туда пришли гиены. По предварительным исследованиям, древние люди питались в основном злаками, что способствовало развитию мозга.

«Это необычное событие, о котором будет говорить весь мир», — заявил министр культуры Италии Дарио Франческини. Благодаря открытию, учёные смогут лучше изучить неандертальцев, их образ жизни, а также животных и климатические изменения в регионе.

Megan Williams @MKWilliamsRome https://t.co/lOhwvpn3Qg This chin & mandible of a Neanderthal human found in the Grotta Guattari cave south of Rome. Archeologists have differentiated 9 different individuals, some perhaps killed by hyenas, 8 adults and 1 child. The oldest dates from 90-100,000 years ago. @CBCNews [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bcdfeb47-0f81-5d13-9075-8b7d47f1b3b5\/","width":2048,"height":1366}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bb309b0c-a245-5d3b-a173-f26052c51579\/","width":1732,"height":1154}}}]