За сутки поисков нашли только его квадроцикл.

Бывший главврач омской больницы, а теперь министр здравоохранения области Александр Мураховский пропал без вести 7 мая, пишут местные СМИ. По данным «МК в Омске», последний раз Мураховского видели в день пропажи в 16:00 на охотничьей базе Большеуковского района. Затем он уехал в лес на квадроцикле и перестал выходить на связь.

Знакомые Мураховского якобы пытались найти его вечером и ночью, а 8 мая обратились в полицию. На местном сайте МВД говорится, что полицейские, росгвардейцы, охотинспекторы и местные жители ищут пропавшего мужчину (его имя не указывается), но поиски осложняются труднодоступной и заболоченной местностью. По данным издания «СуперОмск», квадроцикл Мураховского нашли в одном из болот.

Обновлено в 17:04 По По данным Life Shot, Мураховский связывался по рации с другими охотниками. Он якобы сообщил, что квадроцикл застрял, а дальше он пройдёт пешком, но не мог понять, в какую сторону идти.

Мураховского назначили возглавлять Министерство здравоохранения спустя 2,5 месяца после отравления Алексея Навального.