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Екатерина Кузнецова

Министр здравоохранения Омской области и бывший главврач больницы, где лежал Навальный, пропал без вести на охоте Статьи редакции

За сутки поисков нашли только его квадроцикл.

Бывший главврач омской больницы, а теперь министр здравоохранения области Александр Мураховский пропал без вести 7 мая, пишут местные СМИ. По данным «МК в Омске», последний раз Мураховского видели в день пропажи в 16:00 на охотничьей базе Большеуковского района. Затем он уехал в лес на квадроцикле и перестал выходить на связь.

Знакомые Мураховского якобы пытались найти его вечером и ночью, а 8 мая обратились в полицию. На местном сайте МВД говорится, что полицейские, росгвардейцы, охотинспекторы и местные жители ищут пропавшего мужчину (его имя не указывается), но поиски осложняются труднодоступной и заболоченной местностью. По данным издания «СуперОмск», квадроцикл Мураховского нашли в одном из болот.

Обновлено в 17:04 По данным Life Shot, Мураховский связывался по рации с другими охотниками. Он якобы сообщил, что квадроцикл застрял, а дальше он пройдёт пешком, но не мог понять, в какую сторону идти.

Мураховского назначили возглавлять Министерство здравоохранения спустя 2,5 месяца после отравления Алексея Навального.

#новости

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81 комментарий
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Технологический корабль

41

Я так понимаю, что на этой охоте они играли роль добычи

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Первоначальный цвет

Технологический
1

@Кто это 

Ответить

Кто это

Первоначальный
2

«лесточик» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «Столярный верстачок BOSCH»

***
Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?

Ответить

Руслан Астратов

Кто
8

Дааа бля

Билли Миллиган отдыхает

Ответить

Лесной космос

Руслан
0

Как на самом деле отдыхает Билли Миллиган

Ответить

Антон Лисин

Технологический
1

Конкурс! Кто больше трусов настирает 

Ответить

Иван Николаев

Технологический
1

Ну что же. Жизнь справедлива. Все мрази рано или поздно получат по заслугам 

Ответить

Старший будильник

27

после предполагаемого отравления Алексея Навального

Почему предполагаемого?

Ответить

Технологический корабль

Старший
19

Потому что в тюрьму не хочется 

Ответить

A patient patient

Технологический
4

По любому в детстве Навальный тоже чем-то отравился когда-то. Так что технически любое событие после этого "после отравления". ;)

Ответить

Дмитрий Орлов

29

Навальному не стыдно, что врачи и чиновники, связанные с ним, выпадают из окон и пропадают на охоте?

Ответить

Людской чувак

25

Местные грибники:
-Да, так и было, из дупла(примерно как ваше) вышли гномы и утащили в болото

Ответить

anwas

22

Какие-то невезучие руководители у той больницы.. Этот уже третий?

Ответить

Дмитрий Шубкин

anwas
8

Обычное совпадение.

Ответить

Леонид Бережной

Дмитрий
5

Один зам умер, второй уволился. Зав. травматологии скончался.
И позавчера пропал этот хмырь.

Ответить

Руслан Астратов

Леонид
4

Фига текучка кадров

Ответить

Солдатский Орзэмэс

9

Ушёл на повышение?

Ответить

Технологический корабль

Солдатский
8

В рай

Ответить

Автономный Петя

Технологический
7

чтобы встретить Навального там первым 

Ответить

Антон Unknown

10

Покинул Омск. 
Ему удалось, он это сделал. 

Ответить

K Ch

Антон
2

Судя по всему Омск можно покинуть только таким образом

Ответить

Рыжий Барнс

9

Вот что с ним случилось на самом деле

Ответить

Andy

9

Лучший вариант если сбежал за убежищем и вскоре расскажет подробности.

Ответить

Физический калькулятор

Andy
2

Это был бы лучший варик, но скорее всего он уже дед инсайд

Ответить

Дед Охуелыч

4

Карма что ли?

Ответить

Автономный Петя

Дед
7

да-да, карма 

Ответить

Alexander Revan

Автономный
1

Задача выполнена, ой, то есть чик чирик.

Ответить

Кристиан Бедгер

6

Скоро колония где находится Навальный случайно пропадёт без вести на охоте, 
скриньте

Ответить

Серёжа Смирнов

6
Ответить

Яня

5

Ничего подозрительного

Ответить

ок

4

Какая ирония. Стоило все это того?

Ответить

Ху Эмай

4

Ушел искать Ашхабад

Ответить

Семен Прозов

3

Респект!

Ответить

Kir Kirsky

Семен
1

@Екатерина Кузнецова

Ответить

Александра Утёнкова

3

Пункт назначения какой то

Ответить

Eugard

Александра
0

То есть, они изначально должны были умереть от взрыва больницы, а берлинский фигурант их спас и оттянул их концы?

Ответить

A patient patient

3

Намёк всем, что если ты играешь на стороне Левиафана, то он тебя просто сожрёт первым.

Ответить

миша лисицын

2

Надеюсь его разорвали волки или кто

Ответить

Лесной космос

миша
3

Пиздец ты кровожадный

Ответить

миша лисицын

Лесной
1

Да я вспыльчивый человек.
Но то что написал выше - справедливо. Он сам убийца, а честного суда в путинской РФ нет, так что пусть хоть как-то будет наказан

Ответить

Madao

миша
2

Русские гончие, ага. 

Ответить

миша лисицын

Madao
1

Да я исправился за секунду)

Ответить

AZP

миша
0

Мыши

Ответить

Andy

2

Сообщение удалено

Ответить

Направленный микроскоп

Andy
0

Катюху в тюрьму посадят за такое

Ответить

Andy

Направленный
0

Исправила.

Ответить

Ertha

2

Во всем виноваты хамячки, навальнята и гасдеп. Это они украли его!

Ответить

Вячеслав Андреев

2

Наконец-то хорошие новости

Ответить

Kir Kirsky

1

концы в воду

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Простите, я не в курсе, а как часто министры ездят на охоту одни, без малейшего сопровождения?

Ответить

Ertha

Романелло
5

Он не министр а Путинский хуесос. Хуесосы это не администрация перзидента.
Это просто отходы которые нужны перзиденту на время.

Ответить

DrinK Smoke

Романелло
0

Многие, кто то любит по спутниковому поболтать еще. Старые традиции. 

Ответить

Eugard

1

Вроде есть уже эта новость.

Бывший главврач больницы, откуда не выпускали…
Ранее заместитель главврача БСМП-1 по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин умер в феврале…
tjournal.ru
Ответить

Екатерина Кузнецова

Eugard
2

да и это просто ссылка на «медиазону»

Ответить

Екатерина Кузнецова

Eugard
0

блэт

Ответить

Eugard

Екатерина
1

Но все равно пиши сегодня как можно больше.

Ответить

Екатерина

Eugard
1

я уже не могу

Ответить

Eugard

Екатери…
0

Ну хоть про котиков.
Или про то, что сегодня день Матери.

Ответить

Котик Ботик

Eugard
1
Ответить

AZP

Eugard
0

день Матери

Божьей?

Ответить

Eugard

AZP
0

Обычной маманьки

День матери
Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки…
www.calend.ru
Ответить

Картошка Фри

Екатери…
–1

Чем провинилась, то второй день подряд дежуришь?)

Ответить

Екатерина

Картошка
1

мы всегда по два дня дежурим...

Ответить

Екатерина

Картошка
0

исключения — если три праздничных дня. вот завтра кто-то будет один день дежурить

Ответить

Вячеслав Андреев

1

Кстати не удивлюсь если реально следы зачищают. Если это всплывет даже через 20 лет репутация плешивой моли пойдёт в отрицательный рост ударными темпами

Ответить

Физический калькулятор

Вячеслав
0

Ага, посмотри на любителей сталина

Ответить

Вячеслав Андреев

Физический
1

Уж лучше аниме

Ответить

миша лисицын

Физический
0

При чем здесь это. Сталина в свое время ещё как опустили, это сейчас, политика кремля расхваливать, вот и деды почти ничего не помнят, ведутся на это.

Ответить

Roma Dmitriev

1

награда нашла своего героя

Ответить

Физический калькулятор

1

Хе хе, думали если молчать то не тронут, вот ебалаи хахахахаха. Единственный шанс выжить в этой ситуации - публичность. Ну или как чел который вскрыл допинговый скандал и съебался в европы

Ответить

С H А P Р i Е

1

Почил в бозе как хуй в навозе

Ответить

миша лисицын

1

Ну а что, вот этот врач знал наверное всю инфу. И был тем самым кто от своего лица, а не через 3-й источник, мог бы рассказать всю правду как ждали смерти навального. Этот человек явно мешал путинскому режиму, сегодня он молчит, а завтра накопит денег, попросит убежище и расскажет все в прямом эфире бибиси. В итоге, "кто-то" позвал его на охоту, задушил, утопил и свалил в свое чвк, убивать и запугивать тех кто ещё живёт на донбасе. По путински все предсказуемо и бездарно, но путин считает что в этом его стиль - пусть все знают что это он убийца, но пока ничего не могут ему сделать, ведь он "царь" - кого-то запугал, кого-то задурил, кого-то взял в долю.

Ответить

Грядущий коктейль

1

Министр Омской области… Сюр какой-то.
Сколько министров у нас в России вообще?

Ответить

adw

0

голодные игры 

Ответить

Петр Скоков

0

Упс...

Ответить

Slam Dunk

0

Если найдётся, новость запостите?

Ответить

миша лисицын

Slam
0

Если найдётся труп - пожалуйста запостите, это лично мой день победы

Ответить

Slam Dunk

миша
0

А если жив - не надо?

Ответить

миша лисицын

Slam
0

Ну блин лучше пусть сообщат, но честно, праздники испортят

Ответить

Дмитрий Ц

0

Забухал 

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Комментарий удален

Денис Лапин

–3

Навальный пукает жиденько.
Местные либерашки: рука кремля? 

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Вячеслав Андреев

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