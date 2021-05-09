Министр здравоохранения Омской области и бывший главврач больницы, где лежал Навальный, пропал без вести на охоте Статьи редакции
За сутки поисков нашли только его квадроцикл.
Бывший главврач омской больницы, а теперь министр здравоохранения области Александр Мураховский пропал без вести 7 мая, пишут местные СМИ. По данным «МК в Омске», последний раз Мураховского видели в день пропажи в 16:00 на охотничьей базе Большеуковского района. Затем он уехал в лес на квадроцикле и перестал выходить на связь.
Знакомые Мураховского якобы пытались найти его вечером и ночью, а 8 мая обратились в полицию. На местном сайте МВД говорится, что полицейские, росгвардейцы, охотинспекторы и местные жители ищут пропавшего мужчину (его имя не указывается), но поиски осложняются труднодоступной и заболоченной местностью. По данным издания «СуперОмск», квадроцикл Мураховского нашли в одном из болот.
Мураховского назначили возглавлять Министерство здравоохранения спустя 2,5 месяца после отравления Алексея Навального.
Первоначальный цвет
«лесточик» еще известен как: «московский школьник», «грязь из-под ногтей», «legodetalka», «Жёлтый Березовый Лист», «Блин, так не смешно же», «хороший человек», «Степан Андрiйович Бандера», «NATO Liberator Soldier», «бревно без задач», «Саша», «листочек», «Столярный верстачок BOSCH»
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Ты в курсе, что ты сегодня великолепен?
Дааа бля
Билли Миллиган отдыхает
Ну что же. Жизнь справедлива. Все мрази рано или поздно получат по заслугам
Технологический корабль
Потому что в тюрьму не хочется
По любому в детстве Навальный тоже чем-то отравился когда-то. Так что технически любое событие после этого "после отравления". ;)
Навальному не стыдно, что врачи и чиновники, связанные с ним, выпадают из окон и пропадают на охоте?
Какие-то невезучие руководители у той больницы.. Этот уже третий?
Обычное совпадение.
Один зам умер, второй уволился. Зав. травматологии скончался.
И позавчера пропал этот хмырь.
Технологический корабль
В рай
Покинул Омск.
Ему удалось, он это сделал.
Лучший вариант если сбежал за убежищем и вскоре расскажет подробности.
Карма что ли?
Автономный Петя
да-да, карма
Скоро колония где находится Навальный случайно пропадёт без вести на охоте,
скриньте
Респект!
Пункт назначения какой то
То есть, они изначально должны были умереть от взрыва больницы, а берлинский фигурант их спас и оттянул их концы?
Намёк всем, что если ты играешь на стороне Левиафана, то он тебя просто сожрёт первым.
Надеюсь его разорвали волки или кто
Лесной космос
Пиздец ты кровожадный
Да я вспыльчивый человек.
Но то что написал выше - справедливо. Он сам убийца, а честного суда в путинской РФ нет, так что пусть хоть как-то будет наказан
Сообщение удалено
Направленный микроскоп
Катюху в тюрьму посадят за такое
Простите, я не в курсе, а как часто министры ездят на охоту одни, без малейшего сопровождения?
Многие, кто то любит по спутниковому поболтать еще. Старые традиции.
Кстати не удивлюсь если реально следы зачищают. Если это всплывет даже через 20 лет репутация плешивой моли пойдёт в отрицательный рост ударными темпами
Физический калькулятор
Ага, посмотри на любителей сталина
При чем здесь это. Сталина в свое время ещё как опустили, это сейчас, политика кремля расхваливать, вот и деды почти ничего не помнят, ведутся на это.
Ну а что, вот этот врач знал наверное всю инфу. И был тем самым кто от своего лица, а не через 3-й источник, мог бы рассказать всю правду как ждали смерти навального. Этот человек явно мешал путинскому режиму, сегодня он молчит, а завтра накопит денег, попросит убежище и расскажет все в прямом эфире бибиси. В итоге, "кто-то" позвал его на охоту, задушил, утопил и свалил в свое чвк, убивать и запугивать тех кто ещё живёт на донбасе. По путински все предсказуемо и бездарно, но путин считает что в этом его стиль - пусть все знают что это он убийца, но пока ничего не могут ему сделать, ведь он "царь" - кого-то запугал, кого-то задурил, кого-то взял в долю.
Если найдётся, новость запостите?
Если найдётся труп - пожалуйста запостите, это лично мой день победы
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