Принц, пользуясь «близкими отношениями» с Кремлём, якобы мог договориться о ведении бизнеса в России за пять миллионов рублей.

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Принц Майкл Кентский Фото Криса Джексона, Getty Images

Журналисты издания The Sunday Times и канала Channel 4 опубликовали совместное расследование, в котором обвинили британского принца Майкла Кентского в использовании королевского статуса для личной выгоды.

Репортёры созвонились по Zoom с британским принцем, представившись сотрудниками южнокорейской компании House of Haedong, которая якобы хочет инвестировать в золотодобывающие активы в России. На онлайн-встрече присутствовал друг принца маркиз Рединг, который представил брата королевы как «неофициального посла Её Величества в России».

В начале беседы принц отметил, что может оказать «некоторую пользу», а также сообщил об ордене «Дружбы», который ему вручил Кремль. Маркиз добавил, что несмотря на испортившиеся отношения с Россией, принц сможет встретиться с Владимиром Путиным и сделать «заявление от имени» компании. «Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что исключительно по деловым причинам не хотели бы, чтобы мир узнал, что он [принц Кентский] встречается с Путиным», — добавил Рединг.

По словам маркиза, принц Кентский зарабатывает на подобной услуге около 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллионов рублей). За эти деньги он якобы пять дней будет находиться в России.

Журналисты утверждают, что до беседы с принцем они разговаривали с его секретарём, которая заверила, что бизнесменам «могут помочь»: «Даже если у него нет прямого контакта с человеком, который вам нужен, есть способ на него выйти. Всегда есть выход».

Представитель принца отверг обвинения, заявив, что он уже 18 лет не общался с Путиным и никаких «особых отношений» у них нет. Он добавил, что маркиз Рединг предложил журналистам то, что «принц Майкл не только не захотел бы, но и не смог бы выполнить». Позже маркиз Рединг отправил журналистам письмо с извинениями за «нереалистичные обещания», а также добавил, что все предложения должны одобрять советники принца.