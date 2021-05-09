Двоюродного брата британской королевы заподозрили в попытке продать «доступ к Путину» Статьи редакции
Принц, пользуясь «близкими отношениями» с Кремлём, якобы мог договориться о ведении бизнеса в России за пять миллионов рублей.
Журналисты издания The Sunday Times и канала Channel 4 опубликовали совместное расследование, в котором обвинили британского принца Майкла Кентского в использовании королевского статуса для личной выгоды.
Репортёры созвонились по Zoom с британским принцем, представившись сотрудниками южнокорейской компании House of Haedong, которая якобы хочет инвестировать в золотодобывающие активы в России. На онлайн-встрече присутствовал друг принца маркиз Рединг, который представил брата королевы как «неофициального посла Её Величества в России».
В начале беседы принц отметил, что может оказать «некоторую пользу», а также сообщил об ордене «Дружбы», который ему вручил Кремль. Маркиз добавил, что несмотря на испортившиеся отношения с Россией, принц сможет встретиться с Владимиром Путиным и сделать «заявление от имени» компании. «Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что исключительно по деловым причинам не хотели бы, чтобы мир узнал, что он [принц Кентский] встречается с Путиным», — добавил Рединг.
Журналисты утверждают, что до беседы с принцем они разговаривали с его секретарём, которая заверила, что бизнесменам «могут помочь»: «Даже если у него нет прямого контакта с человеком, который вам нужен, есть способ на него выйти. Всегда есть выход».
Представитель принца отверг обвинения, заявив, что он уже 18 лет не общался с Путиным и никаких «особых отношений» у них нет. Он добавил, что маркиз Рединг предложил журналистам то, что «принц Майкл не только не захотел бы, но и не смог бы выполнить». Позже маркиз Рединг отправил журналистам письмо с извинениями за «нереалистичные обещания», а также добавил, что все предложения должны одобрять советники принца.
Принц Кентский связан с Россией через свою бабушку по материнской линии, проявляет большой интерес к стране, а также учил русский язык, напомнило Би-би-си биографию брата королевы. В 2018 СМИ писали о «тайном приезде» принца в Москву для открытия школы.
Какие-то смешные цифры, честно говоря
Уровень взятки там немного отличается от нашего. Ну а когда кидаешь надо чтобы было правдоподобно)
обвинили принца в использовании королевского статуса для личной выгоды
А этот статус для чего-то ещё нужен?
Для Вконтакте
Для галочки на тж
Принц, пользуясь «близкими отношениями» с Кремлём, якобы мог договориться о ведении бизнеса в России за пять миллионов рублей.
Очевидный фейк. Ведь в Британии не рубли а фунты стерлингов
Репортёры созвонились по Zoom с британским принцем, представившись сотрудниками южнокорейской компании House of Haedong, которая якобы хочет инвестициях в золотодобывающие активы в России. На онлайн-встрече присутствовал друг принца маркиз Рединг, который представил брата королевы как «неофициального посла Её Величества в России».
В начале беседы принц отметил, что может оказать «некоторую пользу», а также сообщил об ордене «Дружбы», который ему вручил Кремль. Маркиз добавил, что несмотря на испортившиеся отношения с Россией, принц сможет встретиться с Владимиром Путиным и сделать «заявление от имени» компании. «Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что исключительно по деловым причинам не хотели бы, чтобы мир узнал, что он [принц Кентский] встречается с Путиным», — добавил Рединг.
тут еще непонятно кто кого разводил
Пранкер позвонил пранкеру?
Благополучный Макс
ну может есть какая английская поговорка, где наебать ускоглазого это дело чести
Позже маркиз Рединг отправил журналистам письмо с извинениями за «нереалистичные обещания»
То есть обещания всё же были
Зачем ему нужен был доступ к телу солнцеликого бурноволосатого альфа самца? Чтобы отсосать и сесть на скамью запасных в Газпром которых кормит Кремль из налогов глубинного народца?
Бессмысленная трата.
Да ладно, Принц Кентский просто к бабушке в Тамбовскую область каждое лето прилетает