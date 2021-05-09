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Екатерина Кузнецова

Двоюродного брата британской королевы заподозрили в попытке продать «доступ к Путину» Статьи редакции

Принц, пользуясь «близкими отношениями» с Кремлём, якобы мог договориться о ведении бизнеса в России за пять миллионов рублей.

24 24 комментария
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Принц Майкл Кентский Фото Криса Джексона, Getty Images

Журналисты издания The Sunday Times и канала Channel 4 опубликовали совместное расследование, в котором обвинили британского принца Майкла Кентского в использовании королевского статуса для личной выгоды.

Репортёры созвонились по Zoom с британским принцем, представившись сотрудниками южнокорейской компании House of Haedong, которая якобы хочет инвестировать в золотодобывающие активы в России. На онлайн-встрече присутствовал друг принца маркиз Рединг, который представил брата королевы как «неофициального посла Её Величества в России».

В начале беседы принц отметил, что может оказать «некоторую пользу», а также сообщил об ордене «Дружбы», который ему вручил Кремль. Маркиз добавил, что несмотря на испортившиеся отношения с Россией, принц сможет встретиться с Владимиром Путиным и сделать «заявление от имени» компании. «Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что исключительно по деловым причинам не хотели бы, чтобы мир узнал, что он [принц Кентский] встречается с Путиным», — добавил Рединг.

По словам маркиза, принц Кентский зарабатывает на подобной услуге около 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллионов рублей). За эти деньги он якобы пять дней будет находиться в России.

Журналисты утверждают, что до беседы с принцем они разговаривали с его секретарём, которая заверила, что бизнесменам «могут помочь»: «Даже если у него нет прямого контакта с человеком, который вам нужен, есть способ на него выйти. Всегда есть выход».

Представитель принца отверг обвинения, заявив, что он уже 18 лет не общался с Путиным и никаких «особых отношений» у них нет. Он добавил, что маркиз Рединг предложил журналистам то, что «принц Майкл не только не захотел бы, но и не смог бы выполнить». Позже маркиз Рединг отправил журналистам письмо с извинениями за «нереалистичные обещания», а также добавил, что все предложения должны одобрять советники принца.

Принц Кентский связан с Россией через свою бабушку по материнской линии, проявляет большой интерес к стране, а также учил русский язык, напомнило Би-би-си биографию брата королевы. В 2018 СМИ писали о «тайном приезде» принца в Москву для открытия школы.

#новости #великобритания #россия #путин

24 24 комментария
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Сережа Семенов

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Какие-то смешные цифры, честно говоря

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T:ema

Сережа
2

Ну так если каждого кидать на пять миллионов рублей, то так можно и накопить..

Ответить

Екатерина Кузнецова

Сережа
1

тоже так подумала

Ответить

Автономный Петя

Екатерина
1

вы просто не знаете сколько ему за встречу заплатит Путин 

Ответить

badResistor

Сережа
0

Уровень взятки там немного отличается от нашего. Ну а когда кидаешь надо чтобы было правдоподобно)

Ответить

Anton Gostev

7

обвинили принца в использовании королевского статуса для личной выгоды

А этот статус для чего-то ещё нужен?

Ответить

Сергей Сергеич

Anton
4

Для Вконтакте

Ответить

Anton Gostev

Сергей
1

Для галочки на тж

Ответить

Сергей Сергеич

Anton
1

Это уже для самых избранных

Ответить

Миша Копейкин

5

 Принц, пользуясь «близкими отношениями» с Кремлём, якобы мог договориться о ведении бизнеса в России за пять миллионов рублей.

Очевидный фейк. Ведь в Британии не рубли а фунты стерлингов

Ответить

Екатерина Кузнецова

3

 около 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллионов рублей). За эти деньги он якобы пять дней будет находиться в России.

извините а почему я еще и плачу чтобы здесь находиться??

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Автономный Петя

Екатерина
0

Катюша, ты ведь сама все прекрасно понимаешь((( 

Ответить

Благополучный Макс

2

Репортёры созвонились по Zoom с британским принцем, представившись сотрудниками южнокорейской компании House of Haedong, которая якобы хочет инвестициях в золотодобывающие активы в России. На онлайн-встрече присутствовал друг принца маркиз Рединг, который представил брата королевы как «неофициального посла Её Величества в России».

В начале беседы принц отметил, что может оказать «некоторую пользу», а также сообщил об ордене «Дружбы», который ему вручил Кремль. Маркиз добавил, что несмотря на испортившиеся отношения с Россией, принц сможет встретиться с Владимиром Путиным и сделать «заявление от имени» компании. «Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что исключительно по деловым причинам не хотели бы, чтобы мир узнал, что он [принц Кентский] встречается с Путиным», — добавил Рединг.

тут еще непонятно кто кого разводил

Ответить

Убедительная Геосфера

Благополучный
0

Пранкер позвонил пранкеру?

Ответить

Благополучный Макс

Убедительная
0

ну может есть какая английская поговорка, где наебать ускоглазого это дело чести

Ответить

Автономный Петя

1

Это он под конституцию сербов и психиатра из Австрии привозил? 

Ответить

Миша Копейкин

1

 Позже маркиз Рединг отправил журналистам письмо с извинениями за «нереалистичные обещания»

То есть обещания всё же были

Ответить

Вредный томагавк_два

1

принц Кентский зарабатывает на подобной услуге около около 5,2 миллионов рублей

или одной однушки в Новой Москве.

Ответить

Грядущий коктейль

1

Бля, почти одно лицо

Ответить

Владимир Филатов

0

Вилкой в глаз или...? О, спасибо за 5 миллионов.

Ответить

Ertha

0

Зачем ему нужен был доступ к телу солнцеликого бурноволосатого альфа самца? Чтобы отсосать и сесть на скамью запасных в Газпром которых кормит Кремль из налогов глубинного народца?

Бессмысленная трата.

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Огонь )))

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MightyStan

0

Да ладно, Принц Кентский просто к бабушке в Тамбовскую область каждое лето прилетает

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Антон Сциталов

0

Желтуха какая-то

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