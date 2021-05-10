Чехия потребует от России 47 миллионов долларов компенсации из-за взрывов во Врбетице Статьи редакции
Их в том числе планируют потратить на расчистку территории после взрывов боеприпасов.
Компенсацию собираются потребовать в рамках международного права. Об этом заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.
По её словам, добиваться выплаты по уголовному делу будет слишком долго. Миллиард крон (47 миллионов долларов) — предварительная сумма. По мере уточнения ущерба требования могут пересмотреть и увеличить.
Депутат парламента Чехии Онджей Бенешик считает, что добиться выплат будет непросто. «Но задача чешского государства — попытаться сделать это с честью, потому что мы просто не можем допустить другого варианта», — заявил он.
Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице произошли в конце 2014 года. В апреле 2021 года власти страны обвинили в причастности к ним предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.
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Да–да, еще запретить торт "Прага", "Пражский клуб" на Ибрагимова и ст.метро "Пражская" в Москве, детям чешки не одевать в садике. И так по списку — на российском рынке в связи с такими недружественными шагами можно и нужно запретить Шкоду, "Хоум кредит" — чешский банк, отдых и владение недвижимостью в Чехии. Очень будет адекватный ответ. Да, и с более другими чехами нужно что-то решать
Предельный клуб
Как вариант, можно запретить преподавать в школах Чехова Антона Палыча
Слуш, ну ты разогнался с недвижимостью и отдыхом, а как же депутаты, пропагандисты? Ты их в Крым что ли собрался отправлять?
на российском рынке в связи с такими недружественными шагами можно и нужно запретить Шкоду
в Беларуси уже
Так Россия же клала на международное право, у нас так в богоспасаемой конституции написано.
А можно заплатить полмиллиарда и взорвать еще 10 складов?
Можно взорвать, но не заплатить.
Мураховский жив нет??
Да у него сахар подскочил (или упал) просто, дома отлёживается. Углеводы балансирует.
Цо..Мураховский жив! Я/мы Мураховский!