Их в том числе планируют потратить на расчистку территории после взрывов боеприпасов.

Компенсацию собираются потребовать в рамках международного права. Об этом заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.

По её словам, добиваться выплаты по уголовному делу будет слишком долго. Миллиард крон (47 миллионов долларов) — предварительная сумма. По мере уточнения ущерба требования могут пересмотреть и увеличить.

Депутат парламента Чехии Онджей Бенешик считает, что добиться выплат будет непросто. «Но задача чешского государства — попытаться сделать это с честью, потому что мы просто не можем допустить другого варианта», — заявил он.

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице произошли в конце 2014 года. В апреле 2021 года власти страны обвинили в причастности к ним предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.