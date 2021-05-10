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Ольга Щербинина

Чехия потребует от России 47 миллионов долларов компенсации из-за взрывов во Врбетице Статьи редакции

Их в том числе планируют потратить на расчистку территории после взрывов боеприпасов.

Компенсацию собираются потребовать в рамках международного права. Об этом заявила министр финансов республики Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения.

По её словам, добиваться выплаты по уголовному делу будет слишком долго. Миллиард крон (47 миллионов долларов) — предварительная сумма. По мере уточнения ущерба требования могут пересмотреть и увеличить.

Депутат парламента Чехии Онджей Бенешик считает, что добиться выплат будет непросто. «Но задача чешского государства — попытаться сделать это с честью, потому что мы просто не можем допустить другого варианта», — заявил он.

Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице произошли в конце 2014 года. В апреле 2021 года власти страны обвинили в причастности к ним предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. После этого из Чехии выслали 18 российских дипломатов. Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

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tjournal.ru

#новости #чехия #политика

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Спасибо за наводку Kir Kirsky
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С H А P Р i Е

23

Россия решила наказать Чехию запретом на поставку товаров: россияне лишатся импортного чешского пива
Да–да, еще запретить торт "Прага", "Пражский клуб" на Ибрагимова и ст.метро "Пражская" в Москве, детям чешки не одевать в садике. И так по списку — на российском рынке в связи с такими недружественными шагами можно и нужно запретить Шкоду, "Хоум кредит" — чешский банк, отдых и владение недвижимостью в Чехии. Очень будет адекватный ответ. Да, и с более другими чехами нужно что-то решать

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Предельный клуб

С
30

Как вариант, можно запретить преподавать в школах Чехова Антона Палыча

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С H А P Р i Е

Предельный
1

И второго, тоже чехова

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Дмитрий Булыгин

С
3

Слуш, ну ты разогнался с недвижимостью и отдыхом, а как же депутаты, пропагандисты? Ты их в Крым что ли собрался отправлять?

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С H А P Р i Е

Дмитрий
1

Согласен, это уже эреб...перебор

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Пальто в коне

С
3

на российском рынке в связи с такими недружественными шагами можно и нужно запретить Шкоду

в Беларуси уже

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Andrew Muralov

С
1

И возродит Чехословакию.

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Vladimir Yakimenko

6

Так Россия же клала на международное право, у нас так в богоспасаемой конституции написано. 

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С H А P Р i Е

Vladimir
0

Но...как же...

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Классический корабль

4

Чехия потребует от России 47 миллионов долларов

Компенсацию собираются потребовать в рамках международного права

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Константин Г.

2

А можно заплатить полмиллиарда и взорвать еще 10 складов?

Ответить

AZP

Константин
3

Можно взорвать, но не заплатить. 

Ответить

Chef

AZP
1

бесплатное - самое дорогое

Ответить

AZP

Chef
1

Пф. Пыня Европу на хую вертит и ничего не заплатил.

Ответить

Andrew Muralov

Константин
0

Можно, но деньги вперёд. 

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Мураховский жив нет??

Ответить

Михаил Мятный

Дмитрий
3

Да у него сахар подскочил (или упал) просто, дома отлёживается. Углеводы балансирует. 

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
2

Мураховский Шрёдингера. 

Ответить

С H А P Р i Е

Дмитрий
1

Цо..Мураховский жив! Я/мы Мураховский!

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

@Митя Мурасов, меняй ник на Митя Мураховский! @Дитковский , ты тоже

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миша лисицын

1

Принципиальные люди, восхитительно.

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