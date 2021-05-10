У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них. Власти Израиля выбрали для проведения карательной операции самые священные для верующих дни. Это ничто иное, как провокация в самой изощренной форме. … ] Израиль своей провокацией хочет, чтобы обиженные или оскорбленные мусульмане где-то в отместку нарушили закон. Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии Ислам террористы. Это спланированная идеологическая политика, которая известна всем мыслящим людям