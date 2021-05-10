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Ольга Щербинина

Кадыров потребовал извинений от властей Израиля за столкновения с палестинцами Статьи редакции

Глава Чечни назвал происходящее в Восточном Иерусалиме беспределом и заявил, что ситуацию надо урегулировать «пока не поздно».

Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал, что израильские власти провели в Восточном Иерусалиме «ничем не оправданную силовую операцию».

Кадыров отметил, что столкновения с израильским спецназом произошли в последнюю пятницу Рамадана, когда верующие собрались в мечети Аль-Акса. Он заявил, что мусульмане «никому не позволят шутить со своей святыней».

У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них. Власти Израиля выбрали для проведения карательной операции самые священные для верующих дни. Это ничто иное, как провокация в самой изощренной форме. … ] Израиль своей провокацией хочет, чтобы обиженные или оскорбленные мусульмане где-то в отместку нарушили закон. Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии Ислам террористы. Это спланированная идеологическая политика, которая известна всем мыслящим людям

Рамзан Кадыров

Кадыров заявил, что «беспредел в Восточном Иерусалиме так или иначе будет остановлен», ведь сами мусульмане «не пожалеют жизни» для этого. Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, «пока не поздно». По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за произошедшее, а «мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего».

Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Столкновения произошли в двух районах города, в их результате пострадали более 200 человек.

#новости #кадыров #израиль #палестина

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81 81 комментарий
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сироп от щекотки

10

У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них

А второй какой, Курбан байрам?

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Rodion Kutsaev

сироп
30

День Рождения Кадырова

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Убедительная Геосфера

Rodion
6

Извините за лайк

Ответить

Убедительная

Убедите…
1

Правда, я так и не лайкнул

Ответить

С H А P Р i Е

Убедите…
1

покайся!

Ответить

Убедительная

С
1

Каюсь, как MC Покайся

Ответить

С H А P Р i Е

Убедите…
1
Ответить

сироп от щекотки

Rodion
3

А это не одно и тоже? 

Ответить

Ласковый Влад

Rodion
3

Неприятная шутка, держи лайк

Ответить

Владимир Филатов

сироп
2

курам баран

Ответить

Eugene Tackleberry

Владимир
3

Курим братан

Ответить

сироп от щекотки

Владимир
2

Карбит бутан

Ответить

Andrew Muralov

сироп
1

А про второй читайте на моем дзене. 

Ответить

Игорь И

сироп
0

Не к стати, 
Почитал про курбан байрам и изначально это был день когда готовили барана и кормили им всех голодающих в округе. Благое дело так сказать, ну а теперь это «праздник» когда прилюдно убивают животных в Москве и тебе ничего за это не будет, кормить бедных конечно же тоже не надо больше. 

Ответить

Владимир Березин

16

Интересно, почему Кадыров молчит про натуральный концлагерь для мусульман в Китае? Не в курсе или про Китай страшно писать? Сомневаюсь, что не в курсе...

Ответить

*

Владимир
0

Так давно же уже, разве нет? 🤔

Кадыров: силовики Чечни делятся с китайскими…
Работа чеченских и китайских коллег будет сосредоточена на организации общественной безопасности…
tass.ru
Ответить

Выходной Денис

9

Как будто МИД Израиля читает Кадырова

Ответить

Убедительная Геосфера

Выходной
5

Читает, как мы ТЖ

Ответить

Антон Лисин

Убедительная
1

И шлёт веселые ответы 

Ответить

Дмитрий Орлов

8

Когда Израиль окажет большую услугу русским и чеченцам и отправит одну ракету в Грозный??????

Ответить

Предельный клуб

Дмитрий
4

Подумай, зачем тратить евреям деньги на какого-то понтореза, который чисто в РФ для своих в лужу попёрдывает?

Ответить

Дмитрий Орлов

Предельный
0

Инвестиция в прекрасную Россию будущего, которая евреям тоже выгодна 

Ответить

Предельный клуб

Дмитрий
3

Нужна конкретика.... там, сроки и проценты, а "тоже выгодна" - это ты бабкам про инвестиции в российские компании рассказывай.

Ответить

Виталий Куликов

Дмитрий
3

Чи постиорния чи метамодерн?

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
4

От этого выиграет весь мир

Ответить

Степан Анейчик

Дмитрий
1

@Вахтёр

Ответить

Степан Анейчик

Дмитрий
–1

Вы бы лучше Чечне разрешили отделиться

Ответить

Дмитрий Орлов

Степан
0

При чём тут Кадыров и чечня???? Кадыров вредит чеченцам как никто другой

Ответить

Степан Анейчик

Дмитрий
1

Если Чечня не причём, то почему ты хочешь чтобы Израильские ракеты упали на Чечню из-за слов Кадырова? Лицемер

Ответить

Дмитрий Орлов

Степан
2

Почему на чечню??? Точечный ракетный удар по Кадырову

Ответить

Степан Анейчик

Дмитрий
1

Тогда ок

Ответить

ЦарЪ

Степан
0

Зачем? Сейчас это контролируемый бес, а потом? Рэзать всех?

Ответить

Степан Анейчик

ЦарЪ
–1

Затем что каждый народ имеет право на самоопределение и независимость.

Ответить

ЦарЪ

Степан
0

Давно на бутылке сидел?

Ответить

Степан Анейчик

ЦарЪ
0

@Вахтёр шантаж и угрозы

Ответить

ЦарЪ

Степан
0

Шантаж? Да лааааадно, а где?

Ответить

Isa

Степан
0

Получается ты поддерживаешь то что один полуостров стал российским, я ведь правильно тебя понял

Ответить

Степан Анейчик

Isa
0

Я где-то сказал что поддерживаю?

Ответить

Антон Лисин

Степан
0

И что будет 

Ответить

Степан Анейчик

Антон
0

Освобождение чеченцев от колониального плена

Ответить

Антон Лисин

Степан
0

И дать возможность делать, что попало . Чтобы все оухели что-ли . Мозгами думай иногда, школьник 

Ответить

Степан Анейчик

Антон
0

@Вахтёр оскорбления

Ответить

ЦарЪ

Степан
0

@Вахтёр стукачик

Ответить

Leonid Celevra

Степан
0
Ответить

Leonid Celevra

7

В этой теме шутить не буду, извините 

Ответить

Roma Dmitriev

Leonid
2

даже не шутил, а уже извинился!

Ответить

Серебряный Джонни

Leonid
0

Извините, но извинитесь ещё раз, заранее извиняюсь за принесённые извинения.

Ответить

С H А P Р i Е

5

И вновь по всему миру открывают свои двери пункты приёма извинений в адрес академика

Ответить

Eugene Tackleberry

С
4

Извиникоин 💣

Ответить

Маринеску

3

По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами

...и сесть на бутылку в знак примирения.

Ответить

С H А P Р i Е

Маринеску
3

на левом берегу Иордана?

Ответить

alexferman

3

Заебумба, надеюсь, хоть Израиль в итоге помножит на нуль это животное

Ответить

Марк Рязанцев

alexferman
1

про него тут никто не помнит кроме одного телеграм канала на 300 подписчиков

Ответить

alexferman

Марк
3

Жаль

Ответить

С H А P Р i Е

alexfer…
4

как пчела

Ответить

С H А P Р i Е

С
7

хрюкай как сучара

Ответить

Обширный Паша

С
3

Не пизди

Ответить

С H А P Р i Е

Обширный
1

Загадку хочешь?

Ответить

Убедительная Геосфера

Марк
1

Может, помочь ему с раскруткой

Ответить

Тайлер Лысогон

2

Похоже, Кадыров не человек, а редкий вид вампира, который питается извинениями.

Ответить

Обширный Паша

Тайлер
5

Нет, он как и все современные вампиры питается налогами

Ответить

Тайлер Лысогон

Обширный
2

У тебя дохера ошибок в слове "дань" :)

Ответить

ЦарЪ

2

дед уснул, дал собачке погулять, собачка доебалась до соседей.

Ответить

Иван Рыжанков

1

Извинись (с)

Ответить

Andrew Muralov

1

Я так понял, что от России в лице Чечни будет оказывается помощь очередным террористам? 

Ответить

ЦарЪ

Andrew
1

Ты один не знаешь ещё, что это ручной пес? Там куда надо, там и будет.

Ответить

Andrew Muralov

ЦарЪ
1

Вроде было дело что Россия выделила палестинцам свою вакцину от короновируса, а палестинцы её перепродали в Ливан. А на вырученное бабло купили всяких ракетных ништяков. 

Ответить

Максим Рычков

Andrew
0

Реально? Можно пруфы?

Ответить

Металлургический Слава

1

следующие США будут?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

Моссад, приди, порядок наведи

Ответить

Temir

1

Ахматыч, давай туда! Беспредел останови

Ответить

Alex Holt

1

Я побежал извинятся

Ответить

Reggae Addict

1

Сорян Кадыров какой-то

Ответить

ouxen

0

Цахал всех победит

Ответить

Антон Лисин

0

Хуясе. Он решил на миролюбивый Израиль напасть?

Ответить

ЦарЪ

Антон
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабо-израильский_конфликт

Ответить

Антон Лисин

0

Отключите ему интернет 

Ответить

Серебряный Джонни

Антон
0

Подключите ему TJ.

Ответить

Andrew Sychev

0

Ща Израиль в лес вывезут

Ответить

ЦарЪ

Andrew
0

Моисей

Ответить

Тайный чайник

0

МИД Израиля:

Ответить
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