Кадыров потребовал извинений от властей Израиля за столкновения с палестинцами Статьи редакции
Глава Чечни назвал происходящее в Восточном Иерусалиме беспределом и заявил, что ситуацию надо урегулировать «пока не поздно».
Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал, что израильские власти провели в Восточном Иерусалиме «ничем не оправданную силовую операцию».
Кадыров отметил, что столкновения с израильским спецназом произошли в последнюю пятницу Рамадана, когда верующие собрались в мечети Аль-Акса. Он заявил, что мусульмане «никому не позволят шутить со своей святыней».
Кадыров заявил, что «беспредел в Восточном Иерусалиме так или иначе будет остановлен», ведь сами мусульмане «не пожалеют жизни» для этого. Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, «пока не поздно». По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами за произошедшее, а «мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего».
Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Столкновения произошли в двух районах города, в их результате пострадали более 200 человек.
У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них
А второй какой, Курбан байрам?
День Рождения Кадырова
Извините за лайк
Правда, я так и не лайкнул
покайся!
курам баран
Не к стати,
Почитал про курбан байрам и изначально это был день когда готовили барана и кормили им всех голодающих в округе. Благое дело так сказать, ну а теперь это «праздник» когда прилюдно убивают животных в Москве и тебе ничего за это не будет, кормить бедных конечно же тоже не надо больше.
Интересно, почему Кадыров молчит про натуральный концлагерь для мусульман в Китае? Не в курсе или про Китай страшно писать? Сомневаюсь, что не в курсе...
Так давно же уже, разве нет? 🤔
Читает, как мы ТЖ
Когда Израиль окажет большую услугу русским и чеченцам и отправит одну ракету в Грозный??????
Подумай, зачем тратить евреям деньги на какого-то понтореза, который чисто в РФ для своих в лужу попёрдывает?
Инвестиция в прекрасную Россию будущего, которая евреям тоже выгодна
Нужна конкретика.... там, сроки и проценты, а "тоже выгодна" - это ты бабкам про инвестиции в российские компании рассказывай.
Вы бы лучше Чечне разрешили отделиться
При чём тут Кадыров и чечня???? Кадыров вредит чеченцам как никто другой
Если Чечня не причём, то почему ты хочешь чтобы Израильские ракеты упали на Чечню из-за слов Кадырова? Лицемер
Почему на чечню??? Точечный ракетный удар по Кадырову
Затем что каждый народ имеет право на самоопределение и независимость.
@Вахтёр шантаж и угрозы
И что будет
Освобождение чеченцев от колониального плена
И дать возможность делать, что попало . Чтобы все оухели что-ли . Мозгами думай иногда, школьник
@Вахтёр оскорбления
В этой теме шутить не буду, извините
Извините, но извинитесь ещё раз, заранее извиняюсь за принесённые извинения.
И вновь по всему миру открывают свои двери пункты приёма извинений в адрес академика
По его мнению, власти Израиля должны извиниться перед палестинцами
...и сесть на бутылку в знак примирения.
Заебумба, надеюсь, хоть Израиль в итоге помножит на нуль это животное
про него тут никто не помнит кроме одного телеграм канала на 300 подписчиков
Жаль
как пчела
хрюкай как сучара
Похоже, Кадыров не человек, а редкий вид вампира, который питается извинениями.
Обширный Паша
Нет, он как и все современные вампиры питается налогами
Я так понял, что от России в лице Чечни будет оказывается помощь очередным террористам?
Вроде было дело что Россия выделила палестинцам свою вакцину от короновируса, а палестинцы её перепродали в Ливан. А на вырученное бабло купили всяких ракетных ништяков.
Хуясе. Он решил на миролюбивый Израиль напасть?
Отключите ему интернет
Ща Израиль в лес вывезут