Планам США может помешать присутствие России и Китая в странах Центральной Азии.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном командовании. По их словам, в будущем США хотят продолжать поддерживать афганское правительство в сдерживании талибов и других экстремистов.

Собеседники издания пояснили, что размещение военных в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной. Но значительное военное присутствие России и нарастающее влияние Китая в регионе затрудняют планы по созданию военных баз США в Центральной Азии.

По словам официальных лиц США, запросов на размещение баз в Центральной Азии на сегодняшний день не поступало. Пентагон всё ещё взвешивает все за и против. Госдепартамент и Белый дом также участвуют в принятии решения.

Военные также рассматривают возможность размещения войск в арабских странах. У США уже были базы в Киргизии и Узбекистане, но их свернули в 2005 году и 2014 году.