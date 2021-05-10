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Ольга Щербинина

WSJ: выведенные из Афганистана американские войска планируют разместить в Узбекистане и Таджикистане Статьи редакции

Планам США может помешать присутствие России и Китая в странах Центральной Азии.

18 18 комментариев
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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном командовании. По их словам, в будущем США хотят продолжать поддерживать афганское правительство в сдерживании талибов и других экстремистов.

Собеседники издания пояснили, что размещение военных в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной. Но значительное военное присутствие России и нарастающее влияние Китая в регионе затрудняют планы по созданию военных баз США в Центральной Азии.

По словам официальных лиц США, запросов на размещение баз в Центральной Азии на сегодняшний день не поступало. Пентагон всё ещё взвешивает все за и против. Госдепартамент и Белый дом также участвуют в принятии решения.

Военные также рассматривают возможность размещения войск в арабских странах. У США уже были базы в Киргизии и Узбекистане, но их свернули в 2005 году и 2014 году.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что американские войска намерены окончательно покинуть территорию Афганистана к 11 сентября 2021 года.

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#новости #сша #военные

18 18 комментариев
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18 комментариев
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alexferman

8

То есть, Рахмон летал к Путину на парад, а сам такой подлый удар в псину готовит?

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Виталий Куликов

alexferman
2

как-будто что-то неожиданное

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alexferman

Виталий
3

Среди глав государства найдётся хоть один, который деда бы в чём-то не наебал?

Ответить

Виталий Куликов

alexfer…
8

Ельцин, фить-ха

Ответить

ouxen

Виталий
1

это он нас наебал зато

Ответить

Владимир Филатов

alexferman
2

удар в псину

ты путина псиной назвал?)

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ЦарЪ

Владимир
0

Да

Ответить

Andrew Muralov

alexferman
1

Поэтому Лукашенко и не летал, а то бы Беларусь оккупировали солдаты НАТО. 

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Marhal_New _Arleana

alexferman
0

Никто ещё ничего не готовит. Читай новости

Ответить

alexferman

Marhal_New
1

Читай новости

Я больной что ли, по-твоему

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Почему путин терпит присутствие китайские войск в Таджикистане????? Ещё и мнит себя императором...

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Zero-one-one

Дмитрий
1

Почему казахи стали рабами Китая? 

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Doggy Style

Zero-one-one
1

потому что партия мен Аспан айдаһарының еркі

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С H А P Р i Е

–1

Руководствовались наличием окончания -стан?

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ЦарЪ

С
1

-станов дохуя, а Я одын

Ответить

Владимир Филатов

С
1

Статья вроде короткая
Собеседники издания пояснили, что размещение военных в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной.

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С H А P Р i Е

Владимир
0

А я как обычно, бросился комментить не читая

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Электронный самолет

0

суки такие

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