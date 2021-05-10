WSJ: выведенные из Афганистана американские войска планируют разместить в Узбекистане и Таджикистане Статьи редакции
Планам США может помешать присутствие России и Китая в странах Центральной Азии.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном командовании. По их словам, в будущем США хотят продолжать поддерживать афганское правительство в сдерживании талибов и других экстремистов.
Собеседники издания пояснили, что размещение военных в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной. Но значительное военное присутствие России и нарастающее влияние Китая в регионе затрудняют планы по созданию военных баз США в Центральной Азии.
По словам официальных лиц США, запросов на размещение баз в Центральной Азии на сегодняшний день не поступало. Пентагон всё ещё взвешивает все за и против. Госдепартамент и Белый дом также участвуют в принятии решения.
Военные также рассматривают возможность размещения войск в арабских странах. У США уже были базы в Киргизии и Узбекистане, но их свернули в 2005 году и 2014 году.
Президент США Джо Байден ранее говорил, что американские войска намерены окончательно покинуть территорию Афганистана к 11 сентября 2021 года.
То есть, Рахмон летал к Путину на парад, а сам такой подлый удар в псину готовит?
как-будто что-то неожиданное
Среди глав государства найдётся хоть один, который деда бы в чём-то не наебал?
удар в псину
ты путина псиной назвал?)
Поэтому Лукашенко и не летал, а то бы Беларусь оккупировали солдаты НАТО.
Никто ещё ничего не готовит. Читай новости
Почему путин терпит присутствие китайские войск в Таджикистане????? Ещё и мнит себя императором...
Почему казахи стали рабами Китая?
Руководствовались наличием окончания -стан?
Статья вроде короткая
Собеседники издания пояснили, что размещение военных в этих странах позволит США быстро реагировать на происходящее в Афганистане, так как они имеют общие границы со страной.