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Ольга Щербинина

Пропавшего без вести министра здравоохранения Омской области нашли живым Статьи редакции

Александр Мураховский самостоятельно вышел к людям.

Он в нормальном состоянии и сейчас обследуется в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в 270 километрах от Омска. Официально пропажу чиновника подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего.

Министр здравоохранения Омской области и бывший…
За сутки поисков нашли только его квадроцикл.
tjournal.ru

Мураховский стал главой минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он занимал пост главврача больницы, куда после отравления в августе 2020 года доставили Алексея Навального.

#новости

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85 85 комментариев
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85 комментариев
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wmhy

16

Пропадёт в другой раз.

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С H А P Р i Е

wmhy
47
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ouxen

С
7

тогда пусть и еблет врача сюда приделают

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ouxen

С
3

ахахах

Ответить

С H А P Р i Е

ouxen
4

Кто-нибудь, прикрутите туда моль, я ща с телефона

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ouxen

С
6

а я с iPad Pro ( ͡• ͜ʖ ͡• )

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С H А P Р i Е

ouxen
4

Не выебывайся

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ouxen

С
4

👩🏿‍✈️

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Анальное

ouxen
0

- Айпад меняет людей?
- Как именно?
- Раньше я был белым

Ответить

Убедительная Геосфера

27

Мураховский самостоятельно вышел к людям

И начал обращать их во Христову веру

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Убедительная Геосфера

Убедительная
2

Огнëм и мечом

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С H А P Р i Е

Убедительная
3

Мечом и оралом

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С H А P Р i Е

С
4

И аналом

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ouxen

Убедительная
2

мечом и магией

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ouxen

ouxen
0

III

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С H А P Р i Е

15

Жаль

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ouxen

С
9

как Мураховский

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Электронный самолет

18

Ну как погулял?

Ответить

Ваша Закладко

Электронный
0

старичок

Ответить

Дмитрий Орлов

13

Навальный зря ополчился на этого Мураховского. Уверен, что смерть Навального не была в его интересах, и он всячески способствовал спасению его жизни. Врачи Шарите говорили, что жизнь навальному спасли в Омске. Мураховский врал потому, что ему приказали сверху, а не по какому-то своему душевному порыву. Хорошо, что он жив. 

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Dmitry Sursin

Дмитрий
4

Тебе прикажут наврать про убийство, которое создаётся на твоих глазах, тоже соврёшь?
Где эта условная грань "хорошего Мураховского"?
Хороший Мураховский (по твоему мнению) хорошо знает историю этой страны? Особенно 20-го века? Особенно 30-е годы?

Ответить

Neketa Fo

Dmitry
3

Тебе прикажут наврать про убийство, которое создаётся на твоих глазах, тоже соврёшь?

Конечно совру если убийцы меня попросят соврать. жить хочется

Ответить

Dmitry Sursin

Neketa
2

И мы проходим к третьему моему вопросу про знание истории таких "А что я мог поделать? Все друг на друга доносы писали, вот и я начал"

Ответить

alexferman

Dmitry
5

Чел, ты понимаешь, что занимаешься щас обвинением жертвы?

Ответить

Neketa Fo

Dmitry
2

Да у нас тут диванный герой боевика

Ответить

Dmitry Sursin

Neketa
1

Я к чему то призываю или обвиняю одну из сторон?
Я просто задал 3 вопроса, а получил очередное Колесо Сансары, которым прикрывались ещё выжившие нацисты в Нюрнберге.
Дай ответ, а не очередную
Жить захочешь...

....с квадроциклом в лесу
P.s. Ну или не вставляй своё очень нужное мнение в комментарий.

Ответить

Alex Sallivan

Dmitry
0

Такие как ты смелые ровно до того момента, пока самих перед выбором не поставят. Уверен, что ты бы у стенки скулил как сука.

Ответить

[Unknown]

Дмитрий
2

этот мудак по приказу не давал вывезти Навального на лечение в Германию. 

Ответить

Дмитрий Орлов

[Unknown]
0

Вывез же в итоге

Ответить

[Unknown]

Дмитрий
2

после того, как скандал на весь мир раздули. подонки. 

Ответить

Дмитрий Орлов

[Unknow…
0

Решение о транспортировки Навального принимал лично путин, о чем он сам сказал

Ответить

Dmitry Sursin

Дмитрий
1

Разрешите доебаться?
https://www.interfax.ru/russia/723008

Песков заявил, что Путин не участвовал в…
Песков заявил, что Путин не участвовал в переговорах по перевозке Навального
www.interfax.ru
Ответить

Дмитрий Орлов

Dmitry
0

https://ria.ru/20201022/navalnyy-1581075505.html

Путин сообщил о своем поручении отпустить…
Владимир Путин рассказал, что попросил Генпрокуратуру разрешить Алексею Навальному уехать из…
ria.ru
Ответить

Leonid

Дмитрий
2

Тупа драка

Ответить

Fuскiпg

Leonid
2

а мы не спешим разнимать

Ответить

Leonid

Fuскiпg
1

Дмитрий сцепился с Дмитрием, каждый понедельник одно и тоже 

Ответить

Dmitry

Дмитрий
1

Я всё таки настаиваю.
https://mbk-news.appspot.com/news/peskov-navalny-putin/

Песков: Путин не принимал решение о перевозке…
Решение о транспортировке Алексея Навального из России в Германию принимали омские влачи, а…
mbk-news.appspot.com
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Fuскiпg Ростиslave

7

Это прекрасно, есть надежда, что доживет до судебных разбирательств по поводу сомнительных действий при исполнении обязанностей главного врача омской больницы  ГКБ скорой помощи №1.
.
ясно, людоеды рвутся, желаю вам не потеряться в лесу

Ответить

С H А P Р i Е

Fuскiпg
4

Надежды юношей питают

Ответить

Убедительная Геосфера

С
2

Мы всë еще о каннибализме?

Ответить

С H А P Р i Е

Убедите…
2

Даыа

Ответить

Fuскiпg Ростиslave

С
2

(((

Ответить

[Unknown]

Fuскiпg
1

да, свидетелем как минимум будет в Гаагском суде

Ответить

Металлургический Слава

10

долго метались, лайки и комментарии по ресурсам считали, теперь определились

Ответить

Andrew Muralov

Металлургический
0

Так это его двойник. Сейчас его переназначат в другое место, где его не знают. 

Ответить

Металлургический Слава

Andrew
0

логично! новый не даст операции сорваться

значит все это время кому-то пластику делали

Ответить

Ilya Filin

7

Эй, мы уже видели такое в хоррорах. Пусть жена спросит то, что может знать только ее муж. Если не ответит, значит, из леса вышел не он.

Ответить

ouxen

6

хорошие новости прям каждый день, то победа, то теперь это! 🇳🇱🇳🇱🇳🇱

Ответить

Горячий турник

3

сейчас обследуется в больнице

в "той самой"?

Ответить

С H А P Р i Е

Горячий
1

У айболита

Ответить

ouxen

Горячий
1

нет, в платной

Ответить

Alex Jake

3

Куда ты завел нас Мураховский герой? — Идите вы к шпилю! Я сам здесь впервой! Давайте натрем новичком ему ногу! - Не надо, ребята, я вспомнил дорогу.

Ответить

С H А P Р i Е

Alex
0

Когда-то и меня вела дорога приключений, но потом мне намазали трусы новичком

Ответить

Alex

3

К вечеру опять потеряют

Ответить

Semen Semenov

0

Надо на бешенство проверить, вдруг волк укусил

Ответить

С H А P Р i Е

Semen
3

Волки едят падаль?

Ответить

С H А P Р i Е

С
6

Санитары леса

Ответить

ouxen

С
2

удоли

Ответить

С H А P Р i Е

ouxen
0

Никогда *злобный хохот*

Ответить

ouxen

С
2

бля секите как в пуше выглядит, *италик делает но только там*

Ответить

С H А P Р i Е

ouxen
2

Ох нихуя) недокументированные возможности тж

Ответить

ouxen

С
1

это я нашёл баг, где блеть багбаунти?!

Ответить

С H А P Р

ouxen
1

На

Ответить

ouxen

С
2

только с уолл стрит

Ответить

Semen Semenov

С
1

Кушать захочешь и не такое съешь

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Жаль

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
2

А такой сюжет мог бы быть

Ответить

ouxen

Marhal_New
1

для Netflix?

Ответить

totals

ouxen
1

Для СК 🇷🇺

Ответить

ouxen

totals
2

кельвин кляйн? 🤔

Ответить

Marhal_New

ouxen
1

Молодой мужчина пропал, на его спасение отправили русских девушек

Ответить

ouxen

Marhal_…
1

ему полташка

Ответить

Marhal_New

ouxen
0

Лет?

Ответить

ouxen

Marhal_…
1

ну типа

Ответить

Marhal_New

ouxen
1

Для pornhub

Ответить

Eugene Podosenov

2
Ответить

Алексей Волосач

1

Но ведь буквально вчера всем было максимально очевидна рука Путина, но тут аналитика дала сбой (

Ответить

[Unknown]

Алексей
0

слишком большой шум поднялся. решили выпустить. сейчас еще пару месяцев подождут и булет внезапный инсульт у него. или автокатастрофа. 

Ответить

NIKITA KOROLEV

0

Херово.

Ответить

Сергей Владимирович

0

Вангую, что Мураховский станет новым Родченковым. Если доживет, конечно...

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Долго же искали двойника. 

Ответить

стоишь? сядь

0

Блин так симпатично все вытанцовывалось, а он возьми да найдись

Ответить

Bobbyfisher

0

Не умер и ладно.

Ответить

Netflix Kim

0

Жалко что нашли, столько либеральных жоп порвётся, ведь такая версия накрылась...сам путен приказал уничтожить дабы замести следы "отравления" Невольного!)

Ответить

KSA

0

 Пропавшего без вести министра здравоохранения Омской области нашли живым

Вся прогрессивная общественность возлагала на него такие надежды. А он подвел, не стал инфоповодом и жертвой ГУЛАГа. Негодяй!

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