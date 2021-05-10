Пропавшего без вести министра здравоохранения Омской области нашли живым Статьи редакции
Александр Мураховский самостоятельно вышел к людям.
Он в нормальном состоянии и сейчас обследуется в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в 270 километрах от Омска. Официально пропажу чиновника подтвердили к вечеру 9 мая, в 6,5 километра от базы нашли квадроцикл пропавшего.
Мураховский стал главой минздрава Омской области в ноябре 2020 года. До этого он занимал пост главврача больницы, куда после отравления в августе 2020 года доставили Алексея Навального.
Пропадёт в другой раз.
Кто-нибудь, прикрутите туда моль, я ща с телефона
Мураховский самостоятельно вышел к людям
И начал обращать их во Христову веру
Огнëм и мечом
Мечом и оралом
мечом и магией
Жаль
Навальный зря ополчился на этого Мураховского. Уверен, что смерть Навального не была в его интересах, и он всячески способствовал спасению его жизни. Врачи Шарите говорили, что жизнь навальному спасли в Омске. Мураховский врал потому, что ему приказали сверху, а не по какому-то своему душевному порыву. Хорошо, что он жив.
Тебе прикажут наврать про убийство, которое создаётся на твоих глазах, тоже соврёшь?
Где эта условная грань "хорошего Мураховского"?
Хороший Мураховский (по твоему мнению) хорошо знает историю этой страны? Особенно 20-го века? Особенно 30-е годы?
И мы проходим к третьему моему вопросу про знание истории таких "А что я мог поделать? Все друг на друга доносы писали, вот и я начал"
Я к чему то призываю или обвиняю одну из сторон?
Я просто задал 3 вопроса, а получил очередное Колесо Сансары, которым прикрывались ещё выжившие нацисты в Нюрнберге.
Дай ответ, а не очередную
Жить захочешь...
....с квадроциклом в лесу
P.s. Ну или не вставляй своё очень нужное мнение в комментарий.
Такие как ты смелые ровно до того момента, пока самих перед выбором не поставят. Уверен, что ты бы у стенки скулил как сука.
Вывез же в итоге
Решение о транспортировки Навального принимал лично путин, о чем он сам сказал
Это прекрасно, есть надежда, что доживет до судебных разбирательств по поводу сомнительных действий при исполнении обязанностей главного врача омской больницы ГКБ скорой помощи №1.
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ясно, людоеды рвутся, желаю вам не потеряться в лесу
Надежды юношей питают
Мы всë еще о каннибализме?
Так это его двойник. Сейчас его переназначат в другое место, где его не знают.
Металлургический Слава
логично! новый не даст операции сорваться
значит все это время кому-то пластику делали
Эй, мы уже видели такое в хоррорах. Пусть жена спросит то, что может знать только ее муж. Если не ответит, значит, из леса вышел не он.
Куда ты завел нас Мураховский герой? — Идите вы к шпилю! Я сам здесь впервой! Давайте натрем новичком ему ногу! - Не надо, ребята, я вспомнил дорогу.
Когда-то и меня вела дорога приключений, но потом мне намазали трусы новичком
Надо на бешенство проверить, вдруг волк укусил
Волки едят падаль?
Санитары леса
Никогда *злобный хохот*
Жаль
А такой сюжет мог бы быть
для Netflix?
Молодой мужчина пропал, на его спасение отправили русских девушек
Но ведь буквально вчера всем было максимально очевидна рука Путина, но тут аналитика дала сбой (
Вангую, что Мураховский станет новым Родченковым. Если доживет, конечно...
Жалко что нашли, столько либеральных жоп порвётся, ведь такая версия накрылась...сам путен приказал уничтожить дабы замести следы "отравления" Невольного!)
Пропавшего без вести министра здравоохранения Омской области нашли живым
Вся прогрессивная общественность возлагала на него такие надежды. А он подвел, не стал инфоповодом и жертвой ГУЛАГа. Негодяй!