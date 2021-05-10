Bloomberg: Джефф Безос заказал парусную яхту за 500 миллионов долларов. Она будет стоить дороже, чем The Washington Post Статьи редакции
Покупка издания в 2013 году обошлась основателю Amazon в 250 миллионов долларов.
Безос заказал 127-метровую парусную яхту у нидерландской верфи Oceanco. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами миллиардера.
Стоимость яхты превысит 500 миллионов долларов. Она будет трёхмачтовой, дополнительно к судну построят вспомогательную яхту с вертолётной площадкой.
Согласно данным о других суднах, выпущенных компанией, яхта Безоса может стать самым большим парусником в линейке Oceanco. Представитель судостроителя отказался от комментариев.
Bloomberg отмечает, что Безос заказал яхту ещё «пару лет назад», до начала пандемии Covid-19. По мнению издания, вкус к жизни на яхте Безос почувствовал к 2019 году, когда отдыхал на яхте Eos своего знакомого Барри Диллера — одного из основателей телевизионной сети Fox. Яхта Безоса, по данным Bloomberg, будет похожа на Eos, но превзойдёт ее по размерам. Длина Eos — 93 метра.
Bloomberg называет судно очередным «аксессуаром» миллиардера. Среди них, например, газета The Washington Post, купленная за 250 миллионов долларов в 2013 году.
Согласно данным Forbes Real Time, состояние Безоса оценивается в 191 миллиард долларов. В феврале стало известно, что до конца года он покинет пост генерального директора Amazon. Миллиардер рассказал, что так у него появится время на «увлечения» — благотворительные фонды Bezos Earth Fund и Amazon Day 1 Fund, космическую компанию Blue Origin и издание газеты The Washington Post.
Неизбежный самолет
Когда всю жизнь были примерными скромными семьянинами, а перед старостью вспомнили, что они миллиардеры
Металлургический Слава
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Сомневаюсь, что узбек в их вкусе
Джеф закинь сотку на киви
Мб он закинет 100К баксов в фонд поддержки птиц Киви в Новой Зеландии. А вы тут причём?
если я нигде не обосрался - это равносильно тому что потратить 260Р при ЗП в 100к. ахуетб
У Маска тоже на бумаге миллиарды долларов, а по факту у него вся недвига в кредит и куча финансовых проблем.
Так что эти цифры - не реальные деньги в доступе у конкретного человека
Обширный Паша
ой бля
Направленный велосипед
Пояснение будет или ты просто об тумбочку пальчиком ебанулся?
Моторы любишь?
Направленный велосипед
Не особо
А в чем непрактичность заключается?
Направленный
Я вот пытаюсь представить если бы я покупал себе яхту и думаю что я бы на ней в плавание сходил бы раза три максимум , а ее содержание обойдется дороже чем покупка
Так это излишняя роскошь, а не непрактичность. Непрактичность это брать ламборгини в Челябинске на постоянку.
Представь, чтоту тебя есть миллион рублей и ты на 2к рублей сходил в бар. Вот для безоса купить яхту - то де самое что тебе в бар сходить. Мелочи жизни
Россияне в ожидании повышения налогов, чтобы Сечин мог дать ответ этому проклятому капиталисту и поднял имидж страны яхтой за 5 млрд долларов!
Маск купил бы трехмачтовую ракету.
Хахах. Потом опять будут сказки про скромную жизнь заокеанских миллиардеров. Что за понты, яхта за полмиллиарда..
Может нанять топовых шлюх с твича, будут у него в бассейнах на яхте прыгать. И развлечение и раскрутка собственной платформы
Хорошо поработали, теперь можно и поплавать. Великая Америка. Свободная страна где не надо бояться мусоров