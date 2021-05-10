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Bloomberg: Джефф Безос заказал парусную яхту за 500 миллионов долларов. Она будет стоить дороже, чем The Washington Post Статьи редакции

Покупка издания в 2013 году обошлась основателю Amazon в 250 миллионов долларов.

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Безос заказал 127-метровую парусную яхту у нидерландской верфи Oceanco. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами миллиардера.

Стоимость яхты превысит 500 миллионов долларов. Она будет трёхмачтовой, дополнительно к судну построят вспомогательную яхту с вертолётной площадкой.

Согласно данным о других суднах, выпущенных компанией, яхта Безоса может стать самым большим парусником в линейке Oceanco. Представитель судостроителя отказался от комментариев.

Bloomberg отмечает, что Безос заказал яхту ещё «пару лет назад», до начала пандемии Covid-19. По мнению издания, вкус к жизни на яхте Безос почувствовал к 2019 году, когда отдыхал на яхте Eos своего знакомого Барри Диллера — одного из основателей телевизионной сети Fox. Яхта Безоса, по данным Bloomberg, будет похожа на Eos, но превзойдёт ее по размерам. Длина Eos — 93 метра.

Яхта Eos Фото Getty Images

Bloomberg называет судно очередным «аксессуаром» миллиардера. Среди них, например, газета The Washington Post, купленная за 250 миллионов долларов в 2013 году.

Согласно данным Forbes Real Time, состояние Безоса оценивается в 191 миллиард долларов. В феврале стало известно, что до конца года он покинет пост генерального директора Amazon. Миллиардер рассказал, что так у него появится время на «увлечения» — благотворительные фонды Bezos Earth Fund и Amazon Day 1 Fund, космическую компанию Blue Origin и издание газеты The Washington Post.

#новости #amazon

43 43 комментария
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Неизбежный самолет

23

С Биллом Гейтсом поедет ебать шлюх наконец-то??

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Неизбежный самолет

Неизбежный
25

Когда всю жизнь были примерными скромными семьянинами, а перед старостью вспомнили, что они миллиардеры

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Ольга Щербинина

Неизбежный
13

свободные мужчины, могут себе позволить

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Металлургический Слава

Неизбежный
3

с Ивахновым

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Неизбежный самолет

Металлургический
1

На каптюре

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Буржуазный Орзэмэс

Неизбежный
0

с Алишером Усмановым 

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Выходной Денис

Буржуазный
7

Сомневаюсь, что узбек в их вкусе

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Буржуазный

Выходной
0

тьфу..

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Выходной Денис

Буржуаз…
0

на

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DarkFire

Выходной
1

тебя 

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Иван Эртель

10

Среднестатистический российский депутат: вызов принят!

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Андрей Галицкий

4

Джеф закинь сотку на киви

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Вера Елизарова

Андрей
2

Мб он закинет 100К баксов в фонд поддержки птиц Киви в Новой Зеландии. А вы тут причём? 

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Андрей Галицкий

0

если я нигде не обосрался - это равносильно тому что потратить 260Р при ЗП в 100к. ахуетб

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Глеб Горохов

Андрей
8

Не ЗП, а сбережениях скорее. И то это не наличка

Ответить

Никита Гинце

Андрей
1

У Маска тоже на бумаге миллиарды долларов, а по факту у него вся недвига в кредит и куча финансовых проблем.
Так что эти цифры - не реальные деньги в доступе у конкретного человека

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Направленный велосипед

–1

Непрактично же

Ответить

Обширный Паша

Направленный
7

ой бля 

Ответить

Направленный велосипед

Обширный
2

Пояснение будет или ты просто об тумбочку пальчиком ебанулся?

Ответить

Mark Black

Направл…
0

Вкус жизни он чувствует на яхте. Вкусовщина не практична

Ответить

Семен Прозов

Направленный
1

Моторы любишь?

Ответить

Направленный велосипед

Семен
0

Не особо

Ответить

Семен Прозов

Направл…
0

А в чем непрактичность заключается? 

Ответить

Направленный

Семен
0

Я вот пытаюсь представить если бы я покупал себе яхту и думаю что я бы на ней в плавание сходил бы раза три максимум , а ее содержание обойдется дороже чем покупка

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Семен Прозов

Направл…
6

Так это излишняя роскошь, а не непрактичность. Непрактичность это брать ламборгини в Челябинске на постоянку. 

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Denis Krivonosov

Направл…
2

Представь, чтоту тебя есть миллион рублей и ты на 2к рублей сходил в бар. Вот для безоса купить яхту - то де самое что тебе в бар сходить. Мелочи жизни

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Вера Елизарова

Направленный
1

Зато какой размах

Ответить

Вера Елизарова

2

Бедный Абрамович(

Ответить

MightyStan

2

Россияне в ожидании повышения налогов, чтобы Сечин мог дать ответ этому проклятому капиталисту и поднял имидж страны яхтой за 5 млрд долларов!

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Законный диод

1

Я купил вчера какао в вольчека за 69р, а сегодня каппучино за 150.

Типа я также сравнил? Я просто не понимаю. Ну купил и купил

Без претензий просто какая разница, какие причуды у богатых, кто заработал честно?

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Денис Лапин

Законный
0

Безос заработал честно? Самому не смешно? 

Ответить

Слава Инженеров

Законный
0

Разница в цене

Ответить

Металлургический Слава

Законный
–1

честно - понятие неоднозначное

Ответить

Украденная жизнь

1

Маск купил бы трехмачтовую ракету.

Ответить

Вера Елизарова

Украденная
1

На ней не покайфуешь

Ответить

Ольга Геннадьевна Ольховская

0

понтанулся перед детьми африки, лох

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Semen Semenov

0

Хахах. Потом опять будут сказки про скромную жизнь заокеанских миллиардеров. Что за понты, яхта за полмиллиарда..

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Металлургический Слава

0

кутит за недоплаченные работягам бабки

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Минувший турник

0

weird flex

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ouxen

0

причем тут ебаный вашингтон пост? нагляднее не стало

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Хрусталёв

0

Может нанять топовых шлюх с твича, будут у него в бассейнах на яхте прыгать. И развлечение и раскрутка собственной платформы

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Антон Лисин

0

Хорошо поработали, теперь можно и поплавать. Великая Америка. Свободная страна где не надо бояться мусоров 

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Very Big Suka

0

Честно заработал на яхту как честный капиталист, может себе позволить

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