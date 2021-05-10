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Ольга Щербинина

Apple подала иск к ФАС из-за штрафа в 12 миллионов долларов Статьи редакции

Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года.

Это следует из картотеки дел Московского арбитражного суда. На заседании представитель Apple должен представить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное компанией заявление.

В конце апреля ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов. Служба установила, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Apple в ответ сказала, что оспорит решение.

В августе 2020 года ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского». Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids.

В ноябре 2020 года компания подала на ведомство в суд. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая.

#новости #apple #фас

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Сергей Новиков

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А в чей (какой) суд-то? Российский? 🧐

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Andrew Muralov

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Донателло

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Андрей Тойх

Донателло
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С точки зрения имиджа поступили правильно и там, и там

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Комментарии

aliftin

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Убедительная…

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Sergey Pal

Это уже дурка

KSA

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Ангел Предохранитель

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Убедительная…

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Убедительная…

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aliftin

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Азамат Багатов

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