Apple подала иск к ФАС из-за штрафа в 12 миллионов долларов Статьи редакции
Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня 2021 года.
Это следует из картотеки дел Московского арбитражного суда. На заседании представитель Apple должен представить доказательства для обоснования требований, а представитель ФАС — письменный мотивированный отзыв на поданное компанией заявление.
В конце апреля ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов. Служба установила, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Apple в ответ сказала, что оспорит решение.
В августе 2020 года ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского». Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids.
В ноябре 2020 года компания подала на ведомство в суд. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая.