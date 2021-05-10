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Ольга Щербинина

Власти Румынии открыли центр вакцинации от Covid-19 в замке Дракулы Статьи редакции

Прошедшим вакцинацию вручают сертификат и бесплатный билет на выставку средневековых орудий пыток.

16 16 комментариев
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О начале работы центра вакцинации в замке Бран сообщается на его странице в фейсбуке. Прививки препаратом Pfizer и BioNTech будут проводить каждые пятницу, субботу и воскресенье мая.

Все вакцинированные получат специальный сертификат «за отвагу и смелость» и гарантию, что «в ближайшие 100 лет» они будут в замке желанными гостями. Людям также предоставят бесплатный доступ на выставку со средневековыми орудиями пыток.

Фото Getty Images

Выбрав эту выставку, руководство музея решило напомнить, каково это — жить в те времена, когда не было ни шприцов, ни вакцин. «Наша идея заключалась в том, чтобы показать, как мучались люди в Европе 500-600 лет назад», — заявил директор по маркетингу музея Александру Приску.

Цель правительства страны — вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю. Но, согласно опросу социологов из компании Globesec, Но почти половина румын говорят, что не собираются вакцинироваться. Это один из самых высоких уровней недоверия к вакцинам в Европе. Руководство замка Бран надеется, что инициатива поможет изменить настрой жителей страны.

Замок Бран построили в 13 веке, он находится в 30 километрах от города Брашов. По легенде правитель Валахии Влад Цепеш, который стал прототипом графа Дракулы из романа Брэма Стокера, останавливался в замке.

#новости #covid19 #румыния

16 16 комментариев
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С H А P Р i Е

15

Вакцинацию проводит Dr. Acula

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Alex Shevaldin

С
4
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Божественный кран

9

Довольно прикольно

Ответить

Людской шмель

Божественный
9

приКОЛЬНО, о да!

Ответить

Саша Кириллова

8

А пункт сдачи крови там организовывали когда-нибудь?

Ответить

Божественный кран

Саша
1

Да, в средние века.

Ответить

Азамат Багатов

5

НАЙС

Ответить

Софья Туганова

Азамат
1

Сиськи

Ответить

Азамат Багатов

Софья
0

BOOOOBA

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

4

Спутником надеюсь

Ответить

С H А P Р i Е

Даша,
1

Это тогда
Власти России открыли центр вакцинации от Covid-19 во дворце Ротенберга 

Ответить

Убедительная Геосфера

3

Не Панорама

Ответить

Борщ-Компанеец

3
Ответить

С H А P Р i Е

2

Осиновый кол не предлагать

Ответить

Very Big Suka

2

Какие вам ещё нужны доказательства что все гейропейцы — сатанисты????

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Донателло

1
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