Власти Румынии открыли центр вакцинации от Covid-19 в замке Дракулы Статьи редакции
Прошедшим вакцинацию вручают сертификат и бесплатный билет на выставку средневековых орудий пыток.
О начале работы центра вакцинации в замке Бран сообщается на его странице в фейсбуке. Прививки препаратом Pfizer и BioNTech будут проводить каждые пятницу, субботу и воскресенье мая.
Все вакцинированные получат специальный сертификат «за отвагу и смелость» и гарантию, что «в ближайшие 100 лет» они будут в замке желанными гостями. Людям также предоставят бесплатный доступ на выставку со средневековыми орудиями пыток.
Выбрав эту выставку, руководство музея решило напомнить, каково это — жить в те времена, когда не было ни шприцов, ни вакцин. «Наша идея заключалась в том, чтобы показать, как мучались люди в Европе 500-600 лет назад», — заявил директор по маркетингу музея Александру Приску.
Цель правительства страны — вакцинировать 10 миллионов человек к сентябрю. Но, согласно опросу социологов из компании Globesec, Но почти половина румын говорят, что не собираются вакцинироваться. Это один из самых высоких уровней недоверия к вакцинам в Европе. Руководство замка Бран надеется, что инициатива поможет изменить настрой жителей страны.
Замок Бран построили в 13 веке, он находится в 30 километрах от города Брашов. По легенде правитель Валахии Влад Цепеш, который стал прототипом графа Дракулы из романа Брэма Стокера, останавливался в замке.
Вакцинацию проводит Dr. Acula
А пункт сдачи крови там организовывали когда-нибудь?
НАЙС
Спутником надеюсь
Это тогда
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