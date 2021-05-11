Глава Минприроды: запасов нефти в России хватит на 59 лет, газа — на 103 года Статьи редакции
Александр Козлов считает, что сейчас нужно развивать геологоразведку в труднодоступных местах.
Об этом он заявил в интервью РБК. «Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице», — сказал министр.
По словам Козлова, где-то есть месторождения, которые истощаются, а есть такие, которые ещё не получили полную нагрузку. Он отметил, что «в любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах». Козлов добавил, что перед ведомством стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды.
По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 миллиона тонн. Добыча газа в 2020 году составила 692,33 миллиарда куб. метров.
В апреле глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселёв говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет. Но, по его словам, «это условные, индикативные показатели», а с развитием технологий рубеж будет постоянно отодвигаться.
Адекватный Абдужаббор
потом будут говорить, что при путине была стабильность, а после сразу экологическая катастрофа и экономический коллапс
Пространственный кавалер
Да не, Лучезарного и его дружков будут проклинать, потому что прибыль от ресурсов он использовал на утеху собственных амбиций и жажды власти, а вовсе не для развития экономики и гражданского сообщества.
на сколько хватит клутина, вот вопрос. и народного терпения - ну, тут всё прост - на века
вопрос больше в спросе на нефть и газ в ближайшие 10-20 лет с учетом стремления к декарбонизации запада, Китая и Индии
То есть у нас для экономического перехода осталось лет 20, из которых ближайшие 6-12 точно не надо надеяться на институциональные реформы, ок, я намек понял