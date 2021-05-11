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Ольга Щербинина

Глава Минприроды: запасов нефти в России хватит на 59 лет, газа — на 103 года Статьи редакции

Александр Козлов считает, что сейчас нужно развивать геологоразведку в труднодоступных местах.

Об этом он заявил в интервью РБК. «Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице», — сказал министр.

По словам Козлова, где-то есть месторождения, которые истощаются, а есть такие, которые ещё не получили полную нагрузку. Он отметил, что «в любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах». Козлов добавил, что перед ведомством стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 миллиона тонн. Добыча газа в 2020 году составила 692,33 миллиарда куб. метров.

В апреле глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселёв говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет. Но, по его словам, «это условные, индикативные показатели», а с развитием технологий рубеж будет постоянно отодвигаться.

#новости

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9 комментариев
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Адекватный Абдужаббор

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как раз до конца срока путина

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Полный цвет

Адекватный
6

Первого срока

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Адекватный Абдужаббор

Адекватный
3

потом будут говорить, что при путине была стабильность, а после сразу экологическая катастрофа и экономический коллапс

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Пространственный кавалер

Адекватный
0

Да не, Лучезарного и его дружков будут проклинать, потому что прибыль от ресурсов он использовал на утеху собственных амбиций и жажды власти, а вовсе не для развития экономики и гражданского сообщества.

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Болезненный корабль

2

То есть не развивать другие сферы экономики не зависящие от углеводородов. Ясно

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С H А P Р i Е

1

на сколько хватит клутина, вот вопрос. и народного терпения - ну, тут всё прост - на века

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allah213

0

Он чей-то внебрачный сын?

упд: а, ясно, пикчи сломались

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Андрей Рядькин

0

вопрос больше в спросе на нефть и газ в ближайшие 10-20 лет с учетом стремления к декарбонизации запада, Китая и Индии

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Андрей Владимирович

0

То есть у нас для экономического перехода осталось лет 20, из которых ближайшие 6-12 точно не надо надеяться на институциональные реформы, ок, я намек понял

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Комментарии

Тот самый

Лого Карпыч

Андрей Владимирович

Глава Минприроды: запасов нефти…

Mikhail Lukup

Глава Минприроды: запасов нефти…

Андрей Рядькин

Глава Минприроды: запасов нефти…

peaceda

Глава Минприроды: запасов нефти…

allah213

Глава Минприроды: запасов нефти…

С H А P Р i Е

Глава Минприроды: запасов нефти…

Тот самый

Глава Минприроды: запасов нефти…

Олег Ивахнов

Глава Минприроды: запасов нефти…

peaceda

Глава Минприроды: запасов нефти…

Саша

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