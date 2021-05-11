Александр Козлов считает, что сейчас нужно развивать геологоразведку в труднодоступных местах.

Об этом он заявил в интервью РБК. «Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице», — сказал министр.

По словам Козлова, где-то есть месторождения, которые истощаются, а есть такие, которые ещё не получили полную нагрузку. Он отметил, что «в любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах». Козлов добавил, что перед ведомством стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 миллиона тонн. Добыча газа в 2020 году составила 692,33 миллиарда куб. метров.

В апреле глава Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселёв говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет. Но, по его словам, «это условные, индикативные показатели», а с развитием технологий рубеж будет постоянно отодвигаться.