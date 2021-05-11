Это реакция на отказ от соглашения США.

Законопроект о денонсации Договора по открытому небу зарегистрирован в базе данных Госдумы. Субъектом инициативы указан президент России.

«22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств — участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесён серьёзный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

В мае 2020 года США официально уведомили о решении выйти из Договора об открытом небе. Они объяснили это тем, что Россия в последнее время постоянно нарушала его условия.

В январе МИД РФ начал «внутригосударственные процедуры» по выходу России из договора. В начале мая правительство РФ одобрило это предложение.

Считается, что первым Договор об открытом небе предложил ещё президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1955 году. Россия, США, Канада и другие страны подписали его только в 1992 году, после распада СССР. Он вступил в силу через десять лет. Договор позволяет странам-участницам совершать облёты территорий друг друга и открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность. Полёты осуществляются по квотам, с обязательным уведомлением и соблюдением других формальностей.