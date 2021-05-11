По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

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Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Mash пишет об одном погибшем и одном пострадавшем. По данным телеграм-канала, двое человек зашли в школу и открыли огонь.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.

РИА «Новости» пишет, что после стрельбы в школе произошёл взрыв, а самого стрелка задержали.

Max Zareckiy @shaikhulud Итак, что случилось по словам очевдица (меня).



Прогремело 5-7 выстрелов с разницей примерно в минуты две. Сначала 3, потом 2 или 3.



Потом прогремел 1 взрыв и выбил окна.



Дети побежали спустя 2 минуты после взрыва.



Сейчас все дворы (включая наш) забиты школьниками. Воют сриены

Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Среди погибших — семь восьмиклассников и одна учительница. При задерджании Галявиев сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших.

В прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в школе. На место происшествия отправили более 20 бригад скорой.