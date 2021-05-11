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Ольга Щербинина

В Казани в школе открыли стрельбу. Нападавшего задержали Статьи редакции

По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

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Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Mash пишет об одном погибшем и одном пострадавшем. По данным телеграм-канала, двое человек зашли в школу и открыли огонь.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.

РИА «Новости» пишет, что после стрельбы в школе произошёл взрыв, а самого стрелка задержали.

Max Zareckiy @shaikhulud
Итак, что случилось по словам очевдица (меня).

Прогремело 5-7 выстрелов с разницей примерно в минуты две. Сначала 3, потом 2 или 3.

Потом прогремел 1 взрыв и выбил окна.

Дети побежали спустя 2 минуты после взрыва.

Сейчас все дворы (включая наш) забиты школьниками. Воют сриены

Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Среди погибших — семь восьмиклассников и одна учительница. При задерджании Галявиев сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших.

Max Zareckiy @shaikhulud
Школу 175 оцепили силовики. В периметре только скорая и экстренные службы.

Фото (С) Я https://t.co/SsFhOno9i6

В прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в школе. На место происшествия отправили более 20 бригад скорой.

#новости #происшествия

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72 72 комментария
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72 комментария
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Marselin

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Постоянно вижу комментарии, где пишут:"Ну у нас хотя бы в школах не стреляют, не то что в этих штатах".

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Мертвый алмаз

Marselin
25

Это другое!
Они там от нищеты и гнилой натуры стреляют, а у нас - от возвышенности на фоне победы деда и желания повторить!

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Внезапный Женя

Мертвый
2

а у нас вот так

https://www.youtube.com/watch?v=ZD892WSo_8o

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ТыжЮзер

Мертвый
1

Те, кто желали, стреляли в тех, кто не желал?

Ответить

Petr

Мертвый
1

Да и вообще у нас не пулями стреляют, а скрепами

Ответить

Сергей Дворниченко

Marselin
5

а было бы оружие у детей как в штатах, они бы отстрелялись) и застрелили бы нападавших)

Ответить

Madegghead

Сергей
0

у учителей...
И да, это известный факт, что практически все шутинги устраивают в ган-фри зон(где не будет сопротивления) и как правило их устраивают сторонники демократической партии(социалисты).
Это забавный кстати рофл, что шутинги устраивают в основном именно сторонники партии топящей за запрет на оружие )))

Ответить

Alex

Madeggh…
1

То то я смотрю они топили за запрет

Ответить

Дмитрий Зуев

Marselin
1

Я надеюсь, что это рофл такой... количество случаев не хочешь открыть?

Ответить

Мертвый алмаз

Дмитрий
9

Количество населения втрое больше и оружия на руках в сотни и тысячи раз больше.

Сравнивать количество случаев - как сравнивать количество диких львов в России и Африке

Ответить

Дмитрий Зуев

Мертвый
–1

Ну и случаев в десятки раз меньше, а не "втрое".
Про количество оружия глупо говорить, ведь сам американцы орут, что чем больше оружия, тем больше людей смогут дать отпор (чего еще ни разу не случалось)

Ответить

Мертвый алмаз

Дмитрий
0

дать отпор

Явно не в школе, куда дети не носят с собой оружие

Ответить

Дмитрий Зуев

Мертвый
–2

Как там в Вегасе? Дали отпор? И в массе других масс-шутингов, помимо школ, часто отпор давали?

Ответить

Мертвый алмаз

Дмитрий
1

В Вегасе снайпер засел в здании и стрелял по людям на площади. Ты серьезно? Какой отпор они могли дать?

Ответить

Дмитрий

Мертвый
0

Не проще ли будет найти пример, где отпор смогли дать? Если таковой имеется

Ответить

Точный

Дмитрий
9
Ответить

Мертвый

Точный
3

Всегда угораю с этой парочки.

Ответить

Дмитрий

Точный
–2

Почитаешь, как их по судам затаскали за неоправданную угрозу оружием?)

Ответить

Madegghead

Дмитрий
0

они просто испугались. И это люди которые явно с оружием не тренировались.
Но их дом даже это спасло от разграбления и сжигания...
Очевидно что нельзя наводить пистолет на человека, если ты не собрался стрелять.
А, и в штатах нельзя делать предупредительный выстрел. Посадят. А за выстрел на поражение, если самооборона, нет.

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Мертвый

Дмитрий
2

Посмотри ролики на ютубе. Полно примеров где приходят с оружием грабить, например. А в ответ в лучшем случае получают дуло в лицо. А часто и подстреливают

Ответить

Дмитрий

Мертвый
1

А причём тут ограбления? И на улице отпор дают, если тебя ограбить решили. Суть в том, что в США тебя скорее-всего ограбят со стволом в руках, а в странах, где оружие регулируется (читать как "запрещено"), на крайний случай - будет нож. Никто не будет проходить через геморрой, чтоб достать себе ствол, ради ограбления магазина/пешехода. В США же оно гораздо доступнее в гораздо больший количествах, соответственно и подобных ограблений случается гораздо больше.
И в принципе - речь изначально шла о масс-шутингах, которые постояноотв США происходили, происходят и видимо будут происходить. К слову, буквально пару дней назад была очередная новость, что на тусе что-то не поделили и произошла очередная стрельба

Ответить

Мертвый

Дмитрий
1

Может потому что шуттинги и происходят обычно там, куда оружие не носят: тусы, школы, церкви и т.д.?

Там, где люди носят оружие с собой, такого не происходит. Просто не доходит до этого.

Геморрой в сша в очень многих штатах не нужен чтобы достать ствол.
Тебе есть 18-21? Приходишь в магазин и покупаешь ствол

Ответить

Дмитрий

Мертвый
0

Я тебе только что написал про историю с тусы, где произошёл шуттинг, мне специально для тебя ссылку найти?
Готов так же объяснить тебе, почему запрет оружие положительно сказался бы и на неграх, в которых копы из-за страха стреляют

Ответить

Мертвый

Дмитрий
0

Ты даже не читаешь что я пишу.

Перечитай мой коммент ещё раз

Ответить

Дмитрий

Мертвый
0

Скажи мне, пожалуйста, название заведения, куда ты приходишь со стволом? Ты правда считаешь это нормой идти в какое-то заведение/мероприятие т думать, что вот-вот начнут стрелять? Я - нет

Ответить

Нехороший завод

Marselin
1

Пора лечиться.

Ответить

allah213

13

Так пусть закроют

Ответить

Целевой Филипп

allah213
2

можно еще написать: А ленточку перерезали ? 

Но я не буду, потому что эта новость не для шуток 

Ответить

AZP

Целевой
3

А ленточку перерезали ?

Нет, только горло.

Ответить

AZP

allah213
1

Губернатор приедет торжественно закрывать.

Ответить

Roma Dmitriev

AZP
1

у нас нет губернатора, только президент дополнительный

Ответить

П

9

Я стрелял в школе исключительно сигареты. Славные были времена..

Ответить

Внезапный Женя

7

нормально Оля из отпуска вышла

Ответить

AZP

Внезапный
3

Нет, чтобы писать "в Московском зоопарке тигрица родила тигрёнка-альбиноса".

Ответить

С H А P Р i Е

AZP
2

Чернильни...ладно, не буду

Ответить

Максимальный ключ

Внезапный
1

Повторы и "Статья дополняется". Все как полагается

Ответить

Ядерный бас

–2

Нет такого конфликта который можно было разрешить оружием.

Ответить

Мертвый алмаз

Ядерный
12

Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.

Ответить

Ядерный бас

Мертвый
3

Есть такая штука - месть , она может бесконечно тянуться

Ответить

infinity one

Ядерный
0

Пострашнее бывает только, кровная месть

Ответить

Антон Пострунин

Ядерный
0

Мне кажется вот как раз такой конфликт стоит разрешить оружием. 

Ответить

Ядерный бас

Антон
0

Когда уже кто то стал опасен для общества и нести угрозу - ничего не остаётся , но хотелось бы понять что блять стукнуло в голову тем кому эта ебанутая идея пришла

Ответить

Неожиданный чайник

4

Школьное образование в современном мире должно быть изменено. Детей не нужно приучать к строгим порядкам, заставлять их подчиняться и ломать им психику жизнью в постоянном стрессе. Сейчас государственные школы не готовят старшеклассников к жизни в социуме с рыночной экономикой. Иерархическая структура школьного образования очень напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.

Ответить

Убедительная Геосфера

Неожиданный
0

Не заметил "не" в первой строчке, и поначалу согласился

Ответить

Dmitry Teplyakov

Неожиданный
0

напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.

Так это уже давно так, сейчас вроде получше с этим стало намного

Ответить

Максимальный ключ

1

Праздники удались на славу.

Ответить

bonna parta

Максимальный
7

культ войны и насилия в действии(((

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Правнук пошел бить врагов, как прадед завещал. 

Ответить

dead

0

*шутки про "ита всё итарнет и игоры"*

Ответить

Роман Трусов

dead
3
Ответить

Zakhar Zakharov

dead
0

онеме

Ответить

Способ Удержания Бобра

1

С ленточкой и губернатором?

Ответить

Роман Трусов

1

Мировая практика вышла из под контроля

Ответить

Адекватный Абдужаббор

1

на выходных головой поехал
нужно запретить много отдыхать

Ответить

Арнольд Вязов

1

Идиоты. Могли пострадать хорошие люди. Это же школа, а не дума или Кремль 😂

Ответить

Сергей Ахрем

1

а хули он в 19 в школе делает?

Ответить

Алексей Сорок

Сергей
0

Второй раз в первый класс 

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Ура, снова калумбайн

Ответить

Мертвый алмаз

Закомплексованн…
0

Ура, снова кыстыбай

Ответить

Закомплексованная Душа

Мертвый
0

Што это такое

Ответить

Мертвый алмаз

Закомпл…
0

Татарское национальное блюдо.

Название напомнило

Ответить

Денис

0

блядь.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Надеюсь все закончится быстро

Ответить

Марат Ильясов

0

ммм, родной город в новостях

Ответить

Dmitry Markov

0

эм.. что?

Ответить

Алексей Иванов

0

ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ИНТЕРНЕТА ТРАГЕДИИ БЫ НЕ ПРОИЗОШЛО!

Ответить

Roma Dmitriev

0

мин татарстан яратам

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Павел Маташнёв

0

Скоро скажут, что он Ютуба насмотрелся, надо бы заблокировать

Ответить

Саша Александров

0

Очередной Колумбайн. Выражаю свои соболезнования, сочувствую утрате, сил близким.

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Илья Бугур

0

Шпионы Байдена? 

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С H А P Р i Е

0

Любят у нас американцев копировать

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Сергей Сергеич

0

Бля, хотел пошутить, мы же на ТЖ, но прочитал новость и все-таки не до шуток. Надеюсь жертв всё же меньше, чем сейчас пишут.

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