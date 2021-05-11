В Казани в школе открыли стрельбу. Нападавшего задержали Статьи редакции
По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Mash пишет об одном погибшем и одном пострадавшем. По данным телеграм-канала, двое человек зашли в школу и открыли огонь.
«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.
Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Среди погибших — семь восьмиклассников и одна учительница. При задерджании Галявиев сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.
РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших.
В прокуратуре Татарстана заявили, что проверяют сообщения СМИ о выстрелах в школе. На место происшествия отправили более 20 бригад скорой.
Постоянно вижу комментарии, где пишут:"Ну у нас хотя бы в школах не стреляют, не то что в этих штатах".
Мертвый алмаз
Это другое!
Они там от нищеты и гнилой натуры стреляют, а у нас - от возвышенности на фоне победы деда и желания повторить!
а было бы оружие у детей как в штатах, они бы отстрелялись) и застрелили бы нападавших)
у учителей...
И да, это известный факт, что практически все шутинги устраивают в ган-фри зон(где не будет сопротивления) и как правило их устраивают сторонники демократической партии(социалисты).
Это забавный кстати рофл, что шутинги устраивают в основном именно сторонники партии топящей за запрет на оружие )))
Я надеюсь, что это рофл такой... количество случаев не хочешь открыть?
Количество населения втрое больше и оружия на руках в сотни и тысячи раз больше.
Сравнивать количество случаев - как сравнивать количество диких львов в России и Африке
Ну и случаев в десятки раз меньше, а не "втрое".
Про количество оружия глупо говорить, ведь сам американцы орут, что чем больше оружия, тем больше людей смогут дать отпор (чего еще ни разу не случалось)
дать отпор
Явно не в школе, куда дети не носят с собой оружие
Как там в Вегасе? Дали отпор? И в массе других масс-шутингов, помимо школ, часто отпор давали?
В Вегасе снайпер засел в здании и стрелял по людям на площади. Ты серьезно? Какой отпор они могли дать?
Точный
они просто испугались. И это люди которые явно с оружием не тренировались.
Но их дом даже это спасло от разграбления и сжигания...
Очевидно что нельзя наводить пистолет на человека, если ты не собрался стрелять.
А, и в штатах нельзя делать предупредительный выстрел. Посадят. А за выстрел на поражение, если самооборона, нет.
Посмотри ролики на ютубе. Полно примеров где приходят с оружием грабить, например. А в ответ в лучшем случае получают дуло в лицо. А часто и подстреливают
А причём тут ограбления? И на улице отпор дают, если тебя ограбить решили. Суть в том, что в США тебя скорее-всего ограбят со стволом в руках, а в странах, где оружие регулируется (читать как "запрещено"), на крайний случай - будет нож. Никто не будет проходить через геморрой, чтоб достать себе ствол, ради ограбления магазина/пешехода. В США же оно гораздо доступнее в гораздо больший количествах, соответственно и подобных ограблений случается гораздо больше.
И в принципе - речь изначально шла о масс-шутингах, которые постояноотв США происходили, происходят и видимо будут происходить. К слову, буквально пару дней назад была очередная новость, что на тусе что-то не поделили и произошла очередная стрельба
Может потому что шуттинги и происходят обычно там, куда оружие не носят: тусы, школы, церкви и т.д.?
Там, где люди носят оружие с собой, такого не происходит. Просто не доходит до этого.
Геморрой в сша в очень многих штатах не нужен чтобы достать ствол.
Тебе есть 18-21? Приходишь в магазин и покупаешь ствол
Ты даже не читаешь что я пишу.
Перечитай мой коммент ещё раз
Так пусть закроют
Целевой Филипп
можно еще написать: А ленточку перерезали ?
Но я не буду, потому что эта новость не для шуток
Мертвый алмаз
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Ядерный бас
Есть такая штука - месть , она может бесконечно тянуться
Мне кажется вот как раз такой конфликт стоит разрешить оружием.
Ядерный бас
Когда уже кто то стал опасен для общества и нести угрозу - ничего не остаётся , но хотелось бы понять что блять стукнуло в голову тем кому эта ебанутая идея пришла
Школьное образование в современном мире должно быть изменено. Детей не нужно приучать к строгим порядкам, заставлять их подчиняться и ломать им психику жизнью в постоянном стрессе. Сейчас государственные школы не готовят старшеклассников к жизни в социуме с рыночной экономикой. Иерархическая структура школьного образования очень напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.
Не заметил "не" в первой строчке, и поначалу согласился
напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.
Так это уже давно так, сейчас вроде получше с этим стало намного
*шутки про "ита всё итарнет и игоры"*
Идиоты. Могли пострадать хорошие люди. Это же школа, а не дума или Кремль 😂
а хули он в 19 в школе делает?
Ура, снова калумбайн
Мертвый алмаз
Ура, снова кыстыбай
Што это такое
Очередной Колумбайн. Выражаю свои соболезнования, сочувствую утрате, сил близким.
Бля, хотел пошутить, мы же на ТЖ, но прочитал новость и все-таки не до шуток. Надеюсь жертв всё же меньше, чем сейчас пишут.