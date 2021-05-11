В Казани в школе открыли стрельбу. СМИ сообщают о гибели 11 человек Статьи редакции
В МВД заявили, что нападавший действовал один.
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Mash пишет, что в школу зашли двое человек, которые открыли огонь.
«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.
РИА «Новости» пишет, что после стрельбы в школе произошёл взрыв, а самого стрелка задержали. По данным источника «Интерфакса», на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второго заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения.
В 10:55 Mash сообщил, что второго нападавшего убили. Эту информацию также подтвердили источники РИА «Новости» и «Интерфакса» .
В школе был только один стрелок, сообщает «Подъём» со ссылкой на управление МВД по Татарстану. У него не было пособников, добавили в полиции.
Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. При задерджании он сказал, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась. В квартире находилась мать нападавшего.
РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших. ТАСС сообщает, что в больницу попали 12 детей и один взрослый.
Обновлено в 11:00. Число погибших достигло 11 человек. Двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна. По данным ТАСС, 32 человека пострадали, их везут в больницы.
На место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Всех учащихся из школы эвакуировали в соседний детский сад. Гимназия, в которой произошла стрельба, находилась, как и все школы города, под охраной.
Около 11:00 к месту происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».
В городе ввели режим контртеррористической операции. Минниханов подтвердил, что стрелку 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. Глава республики официально заявил, что жертвами стрельбы в школе стали четыре мальчика и три девочки, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) находятся в больнице.
Life сообщает о задержании предполагаемого 41-летнего пособника стрелков. Об этом также пишет РБК со ссылкой на источник в ФСБ.
Постоянно вижу комментарии, где пишут:"Ну у нас хотя бы в школах не стреляют, не то что в этих штатах".
Мертвый алмаз
Это другое!
Они там от нищеты и гнилой натуры стреляют, а у нас - от возвышенности на фоне победы деда и желания повторить!
Предыдущий
Таинственный
Это ещё что
Поверхностный
если вкратце - могилы солдат, изображаемые детьми по науськиванию взрослых, которые привыкли сосать чужие жопы
Это короч в каком то дк школьники изображали то ли могилы ветеранов, то ли могилы погибших в ВОВ солдат.
Внезапный Женя
а у нас вот так
интересно куда все эти пули приземлятся
Я надеюсь, что это рофл такой... количество случаев не хочешь открыть?
Количество населения втрое больше и оружия на руках в сотни и тысячи раз больше.
Сравнивать количество случаев - как сравнивать количество диких львов в России и Африке
Количество населения втрое больше
США - 331 449 281
Россия - 146 238 185
Уж лучше бы ты популяции львов сравнивал, точнее было бы...
Поймал как дешевку, за руку! Преклоняюсь.
Ура! Мой второй хейтер!
Мертвый
Доебаться не до сути, а до неточных цифр и отправить меня в чс. Человек гигант мысли
Мертвый
Можно ещё глазки ладошкой закрыть, пока тебя имеют сзади, и как будто ничего не происходит
Ну и случаев в десятки раз меньше, а не "втрое".
Про количество оружия глупо говорить, ведь сам американцы орут, что чем больше оружия, тем больше людей смогут дать отпор (чего еще ни разу не случалось)
дать отпор
Явно не в школе, куда дети не носят с собой оружие
Как там в Вегасе? Дали отпор? И в массе других масс-шутингов, помимо школ, часто отпор давали?
В Вегасе снайпер засел в здании и стрелял по людям на площади. Ты серьезно? Какой отпор они могли дать?
Точный
Мертвый
Всегда угораю с этой парочки.
Лучше по судам, чем лежа под деревом
они просто испугались. И это люди которые явно с оружием не тренировались.
Но их дом даже это спасло от разграбления и сжигания...
Очевидно что нельзя наводить пистолет на человека, если ты не собрался стрелять.
А, и в штатах нельзя делать предупредительный выстрел. Посадят. А за выстрел на поражение, если самооборона, нет.
Ну как бы, не всё так просто, правоприменители не очень благосклонно смотрят на выстрелы в землю и воздух, запрета как такового нет, но могут расценить как применение смертельной силы и наказать, если она не была оправдана.
Но да, не так что за предупредительный выстрел сразу САДЮТ.
ты проспал весь 2020 год?
Загугли протесты BLM и посмотри что творилось. Эта сценка произошла когда к их дому подошла толпа погромщиков. Да конечно, они пришли просто посмотреть на красоту лепнины.
ты проспал весь 2020 год?
Хамить не надо.
Речь про конкретный случай, а не про "сферического в вакууме коня".
они пришли просто посмотреть на красоту лепнины
Ты не ответил на поставленный вопрос: "соседние разграбили и сожгли?". В том закрытом квартале, куда толпа вломилась, были и другие дома, которые никто с оружием не охранял. И что с этими домами в итоге стало?
1) этот дом выделялся в районе своими размерами и роскошностью, это во первых. Они шли именно к нему.
2) когда на тебя наводят оружие это сильно остужает мозги и люди могли решить, что сегодня пожалуй пойду ка я домой...
ну т.е. вы сами об этом случае ничего не читали.
Демагогией меня победить не вышло, и перешли на "вы все врети"
Ну успехов
Посмотри ролики на ютубе. Полно примеров где приходят с оружием грабить, например. А в ответ в лучшем случае получают дуло в лицо. А часто и подстреливают
А причём тут ограбления? И на улице отпор дают, если тебя ограбить решили. Суть в том, что в США тебя скорее-всего ограбят со стволом в руках, а в странах, где оружие регулируется (читать как "запрещено"), на крайний случай - будет нож. Никто не будет проходить через геморрой, чтоб достать себе ствол, ради ограбления магазина/пешехода. В США же оно гораздо доступнее в гораздо больший количествах, соответственно и подобных ограблений случается гораздо больше.
И в принципе - речь изначально шла о масс-шутингах, которые постояноотв США происходили, происходят и видимо будут происходить. К слову, буквально пару дней назад была очередная новость, что на тусе что-то не поделили и произошла очередная стрельба
Может потому что шуттинги и происходят обычно там, куда оружие не носят: тусы, школы, церкви и т.д.?
Там, где люди носят оружие с собой, такого не происходит. Просто не доходит до этого.
Геморрой в сша в очень многих штатах не нужен чтобы достать ствол.
Тебе есть 18-21? Приходишь в магазин и покупаешь ствол
зачем врешь про негров то?
Когда был случай с этим передознутым наркоманом, то все цифры обсуждались.
Полицейские очень бодро стреляют в белых и латиносов и очень неохотно в негров. ОНИ БОЯТСЯ СТРЕЛЯТЬ В НЕГРОВ ИБО ПОСАДЯТ!
Считать нужно по доле преступлений/тяжких в разрезе национальностей и сравнить со случаями стрельбы на поражение.
Ты суть не понял. Я о том, что как только запретят стволы в свободном доступе, то и полицейские перестанут бояться, а следовательно и количество застреленных снизится. —-> следовательно это угодит всем. Но типы в РФ сидят и орут о легализации оружия, чтоб так, для самообороны, ведь им п здц как часто гопота стволами угрожает
Тебе пример Великобритании привести?
До терракта 1997 года в стране было легальное огнестрельное оружие.
После полного запрета количество криминального использования оружия выросло на 40%.
А ближе к середине 2000-х количество убийств с применением холодного оружия т.н knife crime превысило таковое с применением огнестрела.
То есть маргиналы перестали стрелять, но начали резать. А порядочные граждане лишились возможности себя защитить.
https://www.google.ru/amp/s/amp.theguardian.com/uk/2001/jul/16/ukguns1
Да да, расскажи мне про то, где я живу. Ты удивишься, но здесь даже перцовка запрещена. Режут здесь именно из-за того, что не могут вывести на обычной грубой силой, в итоге как пусси прибегают к ножам. К слову, многие здесь соотносят knife crime именно к ужасному воспитанию и количеству мигрантов, но никак не к запрету оружия. Ты бы лучше почитал про запрет оружие в Австралии и то, как он там сказался
Ну, понимаем
чем меньше оборот, тем сложнее его нелегально достать, большие траты, риски и так далее
Законопослушные граждане на эти риски не пойдут, а у преступников, что в США, что по всему миру уже есть нелегальные стволы, прямо сейчас и они не испарятся, если принять закон о том, что они теперь запрещены.
Получается, у граждан его нет, а у преступников оно есть всегда.
Отличная логика, на уровне "чем больше ядерного оружия в мире, тем меньше шанс глобального конфликта". Только проблема в том, что данная логика работает только в пределах рационального общества, иначе же появляются риски. В данном случае повышаются риски масс-шутингов и в принципе преступлений, которые не являются рациональными
Отличная логика, на уровне "если мы запретим ядерное оружие, оно испарится". Аналогия не аргумент, а софизм, к слову.
иначе же появляются риски.
upd "чем больше ядерного оружия в мире, тем меньше шанс глобального конфликта"
И вообще да, это некоторые называют доктриной ядерного сдерживания. Когда ни у кого не было бомбы, США её применили, когда бомба есть у всех, никто даже не заикается об их существовании.
Что значит "появляются"? Нелегального оружия СУЩЕСТВУЕТ и будет существовать всегда и его, в отличие от легального, продают всем, кто желает заплатить.
В данном случае повышаются риски масс-шутингов
Вот только в том же США масс-шутинги обычно происходят в штатах (типа Калифорнии) с самыми строгими законами и в зонах, куда проносить огнестрел запрещено.
Кто бы мог подумать, что преступники с оружием идут туда, где они уверены, что найдут безоружных людей.
Нет, опять же - ты мыслишь с рациональной точки зрения.
Подготовленных шуттингов с конкретной целью (то есть не просто придти и пострелять, а именно теракт) - единицы.
В принципе, человек, который идет на подобное не осознает последствия, а значит совершает нерациональное действие и соответственно- не подходит под категорию "не идёт туда, где могут дать отпор". Отпор ему дадут в любом случае, это логично.
То есть фактически и буквально, только идиот пойдет на преступление, а идиотам без разницы - есть у соперника ствол или нет, если он готов стрелять, то он выстрелит, в отличии от его противника, который явно не был готов к подобному контакту, когда утром вставал с кровати.
Так вот, я к тому, что Австралия люто провела реформу по контролю за оружием, там практически исчезли какие-либо шуттинги т резко снизилось колво преступлений, но люди продолжают верить, что если у каждого будет ствол и все будут равны - то наступит коммунизм и утопия (нет)
Твои домыслы и гадания, не буду комментировать, лады?
Хотя, нет, вот. Не понимаю позиции, что преступники - это орки без рационального мышления и инстинкта самосохранения, которым нет дела, получат они пулю или нет.
Не в обиду сказано, но у тебя как раз маловато рационального мышления и ты на эмоциях хочешь самое простое решение. А ДА ЗАПРЕТИТЕ УЖЕ ЭТИ ПУШКИ. А это так ну вот совсем не работает.
https://scholar.google.co.uk/scholar?q=rational+thinking+crime+psychology&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
Да вроде и не домыслы собственно то
Подготовленных шуттингов с конкретной целью (то есть не просто придти и пострелять, а именно теракт) - единицы.
Вот, хотелось бы данные увидеть, а не абстрактную ссылку на гугл сёрч хз чего.
В принципе, человек, который идет на подобное не осознает последствия, а значит совершает нерациональное действие и соответственно- не подходит под категорию "не идёт туда, где могут дать отпор". Отпор ему дадут в любом случае, это логично.
Вот, хотелось бы данные увидеть, а не абстрактную ссылку на гугл сёрч хз чего.
Австралия люто провела реформу по контролю за оружием, там практически исчезли какие-либо шуттинги т резко снизилось колво преступлений
Вот, хотелось бы данные увидеть, а не абстрактную ссылку на гугл сёрч хз чего.
но люди продолжают верить, что если у каждого будет ствол и все будут равны - то наступит коммунизм и утопия (нет)
Но и верить, что если запретить оружие - оно исчезнет (нет).
https://scholar.google.co.uk/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=Australia+gun+control+&btnG=
Сотни публикаций на эту тему (Австралия)
По поводу психологии я кинул похожую ссылку с таким же количеством Академ.публикаций
как с моей точки зрения это и снизит сам оборот оружия
Почему? Как снизит? Преступники не очень любят покупать легальное оружие, потому что его легко отследить, да и немалая часть насильственных преступлений - это рецидив, а осуждённым преступникам даже в США легально не продают оружие. Но где-то они его берут, кек. Почему сейчас законодательный запрет не снижает оборот?
Говорю, домыслы это всё твои. Количество насильственных преступлений прямо зависит только от.. уровня преступности. См. Лондон.
Правда, открой ты про Австралию
Правда, заведи привычку свои собственные аргументы приводить, а не кидать рандомные нерелевантные акты ЕС и ссылки на гугл сёрч или абстрактно отправлять "учить матчасть"?
Вообще, я тебя услышал, понял твою позицию и глубину её обоснованности и хочу пожелать тебе хорошего дня. Искренне. Не будем тратить время и портить настроение себе.
меня пздц пугают такие люди.
Которые считают что если людям дать стволы они сразу начнут стрелять в других.
Очень страшно находится рядом, т.к. вероятно у человека уже течет крыша.
Человек который настолько поехал крышей что готов убивать других найдет способ. Это социальные проблемы и запретами не решаются.
В Китае и Японии нет оружия, но есть полно случаев масс-зарезингов. И психа с ножем ничего кроме пистолета не остановит... В Европе исламисты регулярно на грузовичках таранят пешеходов. Там и по 80 погибших есть случаи. А уж что они творили с самолетами 911...
Предлагаешь запретить самолеты, грузовики, ножики?
Массовые убийства в принципе крайне маленькую долю в объеме убийств занимают. И главное, тут уже писали - запрет КС никак не влияет на общее количество убийств. Т.к. убийство это девиация и человек поехавший способ найдет.
Но этот запрет очень сильно наращивает уровень насильственной преступности, т.к. преступники чувствуют себя в безопасности...
а что тут обсуждать, с тобой все понятно.
Человек в очень значительной мере судит о других по тому как бы он сам вел и ведет, а не по реальному их поведению.
И я как владелец оружия понимаю его безопасность, читал тему и интересовался.
А если ты считаешь что люди с оружием опасны, то это видимо твоя проекция себя на других людей. Т.е. это у тебя видимо были мыслишки в темных закоулках мозга: был бы автомат - всех бы перестрелялся бы.
Короче, сходи к доктору, может тебе нужны таблетки )))
1) США огромная страна с населением 350 млн.человек. И немного специфичная из-за наличия негров, латиносов, наркокартелей и т.п.
2) количество застреленных не снизится. Преступники не ходят с легальными стволами. Они ходят с нелегальными. У них они никуда не исчезнут. Не очень понимаю как повлияет на решение стрелять факт что легальных стволов нет у гражданских. Полицейский видит что в него стреляют и стреляет в ответ. И не будет думать, как так пистолеты же запрещены этого не может быть, не буду я стрелять в ответ )))
3) я не понимаю честно говоря. Вот в Армении, Молдавии, Прибалтике разрешили стволы. Никто друг друга не перестрелял. Ты считаешь русских хуже?
4) короткоствол в основном несет психологический эффект. Не прямой. Просто от его наличия снижаются насильственные преступления в разы. Преступник боится идти на гопстоп, т.к. могут застрелить.
Т.е. да, лично я за оружие и то чтобы оно было у окружающих.
Ты рофлишь? Причем тут ЕС? Это законодательсво страны.
Чехия например имеет более свободные законы об оружии чем в США, можно почти все.
В Прибалтике КС разрешен.
Сам сцуко почитай...
European Union Firearms Regulation act of 2012 открой, где тебе даже транзит оружия запрещён, а так же его изготовление, изготовление патронов, деталей и так далее.
К слову, тебе даже хранение уже дезактивировонного оружия запрещено.
Реально, перестань балаболить и сначала прочитай мат часть
чувак, балаболишь ты, причем прямо от души.
Про что там твой акт читать лень, он явно про что-то иное и зачем ты это приплел я хз.
Оружие разрешено почти во всех странах ЕС, и можно ввозить даже(с гемороем).
Просто где-то как в Германии ты его можешь только хранить дома и перевозить в тир, причем в спецкейсе.
А где то как в Прибалтике разрешено ношение.
https://www.vp.gov.lv/ru/uslugi/vydacha-razresheniy-na-oruzhie-dlya-fizicheskikh-lic
лови, можешь бежать и собирать документы о том, какой ты спортсмен
Как я понял ты сам об оружии ничего не читал, не знаешь.
Какими то странными терминами типа свободное обращение жжошь...
Ты его читал?
Либо это не то, либо ты перепутал всё, потому что там нет вот этого:
тебе даже транзит оружия запрещён, а так же его изготовление, изготовление патронов, деталей и так далее.
В акте сказано, что на это нужно разрешение соответствующей страны и сделаны исключения для армии, силовых ведомств, деактивированного, коллекционного и антикварного оружия от таких разрешений. Чувак, там даже в конце есть приложение с формами запроса разрешения ввоза оружия в страны ЕС.
Акт вообще сильно не то пальто, это какой-то технический документ о таможенном регулировании оружия, являющийся порядком применения ст. 10 протокола ЕС. Оружейный протокол ЕС 2001 хотя бы в области регулирования заявляет о запрете нелегального оборота и создании фреймворка для легального. Не читал сам
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html
Ты даже не читаешь что я пишу.
Перечитай мой коммент ещё раз
В штатах, где оружие в свободном обращении, люди с оружием ходят в магазины, по улицам, в офисе и т.д.
А вот на тусы часто не берут. Потому что не хотят совмещать алкоголь и оружие.
А запрет оружия никак не поможет чернокожим.
Законопослушные перестанут носить оружие. А незаконопослушные как носили, так и продолжат носить его.
Комментарий удален
И чё, везде с оружием двигаться и быть готовым ежеминутно его применить, потому что вокруг куча людей с такими же стволами? Я ебал такое счастье, вы бля хоть мозги включайте, за что топите, рэмбачи
Готов так же объяснить тебе, почему запрет оружие положительно сказался бы и на неграх, в которых копы из-за страха стреляют
Конечно же полицейские просто стреляют в законопослушных владельцев лицензии на скрытое ношение? Или разгадаешь загадку про то, что одновременно 13% и 50%?
Да и опыт Лондона показывает, что уличная преступность вооружится хоть камнями и палками, строгость законов об оружии не помогает вообще.
На минуточку, а вы зачем манипулируете?) В штатах абсолютно различные оружейные законы. И внезапно, меньше всего шутингов происходит в тех штатах, где оружейное законодательство не зарегулировано до упора, просто потому что там произойдёт вот такая картина, как в церкви Техаса в 2018 году: https://www.youtube.com/watch?v=95NP3Plkctk
П.с. это ответ на все тезисы всей ветки
Я чет не понял, ты за легализацию оружия в рф или что? В РФ и США убивают примерно одинаково на 100000 населения, только вот в США оружие может позволить себе купить любой гражданин, а еще нужно учитывать специфическую этническую принадлежность в половине убийств. Ну уровень убийств в США (5,35), не сравнится со странами европы Германии (1,18 на 100к населения), Нидерландов (0,55) Испании (0,63)
а было бы оружие у детей как в штатах, они бы отстрелялись) и застрелили бы нападавших)
у учителей...
И да, это известный факт, что практически все шутинги устраивают в ган-фри зон(где не будет сопротивления) и как правило их устраивают сторонники демократической партии(социалисты).
Это забавный кстати рофл, что шутинги устраивают в основном именно сторонники партии топящей за запрет на оружие )))
я про этих не читал конкретно.
Но да, это известный факт что шутинги устраивают именно сторонники левых/коммунистических ценностей.
Целевой Филипп
что за известный факт?
Критический
Ему шиза рассказала лично
Забавно, но я не нашел ни одного отрывка про цыган, нигде, не фейк ли это часом? Зато вот что нашел.
Это он тоже выдумал? Девочка из Луизианы которая ненавидит семью изза того что они не плачут из за того что из жизни ушел "великий человек Джордж Флойд" и стоит белый ребенок с плакатом "привилегирован". Ты хотя бы в США сейчас?
Гуглом пользоваться не умеешь(
https://twitter.com/tuckercarlson/status/887115275249885184
Сказочник
Ну в чем он действительно прав так это в том что стрельба происходит в зонах свободных от оружия где только у преступника есть оружие. Ну и насчет электората дем партии он частично прав, пару недель назад в Колорадо Сириец устроил шутинг.
Постоянно вижу комментарии, про то как кто-то постоянно видит комментарии.
Школьное образование в современном мире должно быть изменено. Детей не нужно приучать к строгим порядкам, заставлять их подчиняться и ломать им психику жизнью в постоянном стрессе. Сейчас государственные школы не готовят старшеклассников к жизни в социуме с рыночной экономикой. Иерархическая структура школьного образования очень напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.
как дети приспособятся к иерархиям во взрослом мире, если не будут моделировать их сами?
Неожиданный чайник
Повторюсь. Школьная иерархия в госшколах, на мой взгляд, вообще ничем не похоже на иерархическую структуру современных компаний, она напоминает тюремную иерархию. Так что школа не готовит к работе, она готовить к жизни за решеткой.
Ну и умение заткнуться и бездумно выполнять приказы ценится только на самых низкооплачиваемых должностях.
не знаю, откуда у тебя такая информация, ты или не понимаешь, как выглядит школьные иерархии, или тюремные, или и те и другие.
ахуенная у тебя школа была
Обычная МБОУСОШ. Ну сейчас может "смотрящих" нет, раньше была такая тема, лет 15 назад. Но деньги трясут, недавно видел ситуацию где с одного парня вытрясли какие-то деньги, а другие сами подходили отдавали. По виду школьники. Хз что это было, но выглядело как беспредел какой-то