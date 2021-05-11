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Ольга Щербинина

В Казани в школе открыли стрельбу. СМИ сообщают о гибели 11 человек Статьи редакции

В МВД заявили, что нападавший действовал один.

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59 334 просмотров
Фото РИА «Новости»

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Mash пишет, что в школу зашли двое человек, которые открыли огонь.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.

РИА «Новости» пишет, что после стрельбы в школе произошёл взрыв, а самого стрелка задержали. По данным источника «Интерфакса», на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второго заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения.

В 10:55 Mash сообщил, что второго нападавшего убили. Эту информацию также подтвердили источники РИА «Новости» и «Интерфакса» .

В школе был только один стрелок, сообщает «Подъём» со ссылкой на управление МВД по Татарстану. У него не было пособников, добавили в полиции.

Max Zareckiy @shaikhulud
Итак, что случилось по словам очевдица (меня).

Прогремело 5-7 выстрелов с разницей примерно в минуты две. Сначала 3, потом 2 или 3.

Потом прогремел 1 взрыв и выбил окна.

Дети побежали спустя 2 минуты после взрыва.

Сейчас все дворы (включая наш) забиты школьниками. Воют сриены

Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. При задерджании он сказал, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась. В квартире находилась мать нападавшего.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших. ТАСС сообщает, что в больницу попали 12 детей и один взрослый.

Обновлено в 11:00. Число погибших достигло 11 человек. Двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна. По данным ТАСС, 32 человека пострадали, их везут в больницы.

Max Zareckiy @shaikhulud
Школу 175 оцепили силовики. В периметре только скорая и экстренные службы.

Фото (С) Я https://t.co/SsFhOno9i6

На место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Всех учащихся из школы эвакуировали в соседний детский сад. Гимназия, в которой произошла стрельба, находилась, как и все школы города, под охраной.

РИА Новости @rianru
Наш корреспондент прибыл на место ЧП в казанской школе. Публикуем первые кадры https://t.co/upfjUEiXid

Около 11:00 к месту происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».

РИА Новости @rianru
Глава Татарстана прибыл на место ЧП в казанской школе https://t.co/XOiN8WSDNm

В городе ввели режим контртеррористической операции. Минниханов подтвердил, что стрелку 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. Глава республики официально заявил, что жертвами стрельбы в школе стали четыре мальчика и три девочки, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) находятся в больнице.

Life сообщает о задержании предполагаемого 41-летнего пособника стрелков. Об этом также пишет РБК со ссылкой на источник в ФСБ.

#новости #происшествия #стрельбавказани

397 397 комментариев
84
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398 комментариев
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Marselin

65

Постоянно вижу комментарии, где пишут:"Ну у нас хотя бы в школах не стреляют, не то что в этих штатах".

Ответить

Мертвый алмаз

Marselin
94

Это другое!
Они там от нищеты и гнилой натуры стреляют, а у нас - от возвышенности на фоне победы деда и желания повторить!

Ответить

Petr

Мертвый
11

Да и вообще у нас не пулями стреляют, а скрепами

Ответить

Предыдущий

Petr
18
Ответить

Таинственный

Предыду…
1

Это ещё что

Ответить

Поверхностный

Таинств…
3

если вкратце - могилы солдат, изображаемые детьми по науськиванию взрослых, которые привыкли сосать чужие жопы 

Ответить

Некоторые Слава

Таинств…
3

гробики

Ответить

Ипполит

Некотор…
1
Ответить

Макс Зубрейчук

Таинств…
3

Это короч в каком то дк школьники изображали то ли могилы ветеранов, то ли могилы погибших в ВОВ солдат.

Ответить

KSA

Таинств…
–1

Художественная гимнастика

Ответить

Внезапный Женя

Мертвый
4

а у нас вот так

https://www.youtube.com/watch?v=ZD892WSo_8o

Ответить

Dmitry Pasyutin

Внезапн…
0

интересно куда все эти пули приземлятся

Ответить

Внезапный Женя

Dmitry
0

на неверных

Ответить

KSA

Dmitry
0

Холостые

Ответить

Коммерческий нос

Dmitry
0

какая разница, они ж безвредны

Ответить

EKSelenc

Внезапн…
0

Замечательно, посмотрел и аж герб на паспорте засветился неоновым красным от духовности.

Ответить

ТыжЮзер

Мертвый
1

Те, кто желали, стреляли в тех, кто не желал?

Ответить

Алексей Волосач

Мертвый
1

пиздец приплёл

Ответить

Лузер-Абьюзер

Мертвый
0

А погибшие были оправдателями фашизма

Ответить

Дмитрий Зуев

Marselin
5

Я надеюсь, что это рофл такой... количество случаев не хочешь открыть?

Ответить

Мертвый алмаз

Дмитрий
24

Количество населения втрое больше и оружия на руках в сотни и тысячи раз больше.

Сравнивать количество случаев - как сравнивать количество диких львов в России и Африке

Ответить

LC

Мертвый
4

Количество населения втрое больше

США - 331 449 281
Россия - 146 238 185

Уж лучше бы ты популяции львов сравнивал, точнее было бы...

Список государств и зависимых территорий по…
Здесь представлен список государств и зависимых территорий, приведённых в стандарте ISO 3166-1…
ru.wikipedia.org
Ответить

Мертвый алмаз

LC
35

Поймал как дешевку, за руку! Преклоняюсь.

Ответить

LC

Мертвый
–2

Почему "как", с такими-то заходами? Отправляйтесь-ка в чёрный список.

Ответить

Мертвый алмаз

LC
17

Ура! Мой второй хейтер!

Ответить

Мертвый

Мертвый
22

Доебаться не до сути, а до неточных цифр и отправить меня в чс. Человек гигант мысли

Ответить

Bad

Мертвый
25

чорный список - он как кольт в руках умелого стрелка. Кто первый выстрелил - тот и победил

Ответить

Мертвый

Bad
10

Это как высунуться в окно, кинуть в прохожего говном и спрятаться в квартире, не открывая дверь на звонки. Геройский поступок

Ответить

С H А P Р

Мертвый
1

Ещё можно спиздить у соседа обосранный тобой же ранее коврик

Ответить

Михаил

Мертвый
0

В чем проблема то? Я тебя вообще просто так в чс добавляю.

Ответить

Мертвый

Михаил
0

Можно ещё глазки ладошкой закрыть, пока тебя имеют сзади, и как будто ничего не происходит

Ответить

Зарубежный

Михаил
0

тебе сюда, братан, https://twitter.com/home

Ответить

Лузер-Абьюзер

LC
0

Месте любитель подобраться до сифирей? Отправляйтесь-ка в черный список

Ответить

Дмитрий Зуев

Мертвый
1

Ну и случаев в десятки раз меньше, а не "втрое".
Про количество оружия глупо говорить, ведь сам американцы орут, что чем больше оружия, тем больше людей смогут дать отпор (чего еще ни разу не случалось)

Ответить

Мертвый алмаз

Дмитрий
5

дать отпор

Явно не в школе, куда дети не носят с собой оружие

Ответить

Дмитрий Зуев

Мертвый
–2

Как там в Вегасе? Дали отпор? И в массе других масс-шутингов, помимо школ, часто отпор давали?

Ответить

Мертвый алмаз

Дмитрий
6

В Вегасе снайпер засел в здании и стрелял по людям на площади. Ты серьезно? Какой отпор они могли дать?

Ответить

Дмитрий

Мертвый
3

Не проще ли будет найти пример, где отпор смогли дать? Если таковой имеется

Ответить

Точный

Дмитрий
29
Ответить

Мертвый

Точный
4

Всегда угораю с этой парочки.

Ответить

С H А P Р

Мертвый
2

Мистер и миссис смит. И вессон

Ответить

Дмитрий

Точный
–3

Почитаешь, как их по судам затаскали за неоправданную угрозу оружием?)

Ответить

Убедительн

Дмитрий
4

Лучше по судам, чем лежа под деревом

Ответить

Dmitry

Убедите…
4

Вспомнилось:
Встретились 3 собаки: американская, польская и русская.
Американская рассказывает о своей жизни в Америке:
- Если долго лаять, то кто-нибудь придет и даст тебе кусок мяса.
Польская:
-Что такое "мясо"?
Русская:
-Что такое "лаять"?

Ответить

Madegghead

Дмитрий
0

они просто испугались. И это люди которые явно с оружием не тренировались.
Но их дом даже это спасло от разграбления и сжигания...
Очевидно что нельзя наводить пистолет на человека, если ты не собрался стрелять.
А, и в штатах нельзя делать предупредительный выстрел. Посадят. А за выстрел на поражение, если самооборона, нет.

Ответить

Bad

Madeggh…
11

 >в штатах нельзя делать предупредительный выстрел. Посадят

ох, блять, очередной знаток

Ответить

Михаил

Bad
0

Ну как бы, не всё так просто, правоприменители не очень благосклонно смотрят на выстрелы в землю и воздух, запрета как такового нет, но могут расценить как применение смертельной силы и наказать, если она не была оправдана. 
Но да, не так что за предупредительный выстрел сразу САДЮТ. 

Ответить

LC

Madeggh…
0

Но их дом даже это спасло от разграбления и сжигания...

Т.е. соседние разграбили и сожгли?

Ответить

Madegghead

LC
5

ты проспал весь 2020 год?
Загугли протесты BLM и посмотри что творилось. Эта сценка произошла когда к их дому подошла толпа погромщиков. Да конечно, они пришли просто посмотреть на красоту лепнины.

Ответить

LC

Madeggh…
2

ты проспал весь 2020 год?

Хамить не надо.

Речь про конкретный случай, а не про "сферического в вакууме коня".

они пришли просто посмотреть на красоту лепнины

Ты не ответил на поставленный вопрос: "соседние разграбили и сожгли?". В том закрытом квартале, куда толпа вломилась, были и другие дома, которые никто с оружием не охранял. И что с этими домами в итоге стало?

Ответить

Madegghead

LC
2

1) этот дом выделялся в районе своими размерами и роскошностью, это во первых. Они шли именно к нему.
2) когда на тебя наводят оружие это сильно остужает мозги и люди могли решить, что сегодня пожалуй пойду ка я домой...

Ответить

LC

Madeggh…
3

этот дом выделялся в районе своими размерами и роскошностью

Сочинять только на ходу бред не надо. Сделайте над собой усилие и попробуйте признать неправоту. Иначе смысла общаться с вами ни у кого не останется.

Ответить

Madegghead

LC
1

ну т.е. вы сами об этом случае ничего не читали.
Демагогией меня победить не вышло, и перешли на "вы все врети"
Ну успехов

Ответить

Михаил

LC
1

Вот только толпа не просто на район вломилась, а конкретно на участок этой пары. 

Ответить

Мертвый

Дмитрий
3

Посмотри ролики на ютубе. Полно примеров где приходят с оружием грабить, например. А в ответ в лучшем случае получают дуло в лицо. А часто и подстреливают

Ответить

Дмитрий

Мертвый
3

А причём тут ограбления? И на улице отпор дают, если тебя ограбить решили. Суть в том, что в США тебя скорее-всего ограбят со стволом в руках, а в странах, где оружие регулируется (читать как "запрещено"), на крайний случай - будет нож. Никто не будет проходить через геморрой, чтоб достать себе ствол, ради ограбления магазина/пешехода. В США же оно гораздо доступнее в гораздо больший количествах, соответственно и подобных ограблений случается гораздо больше.
И в принципе - речь изначально шла о масс-шутингах, которые постояноотв США происходили, происходят и видимо будут происходить. К слову, буквально пару дней назад была очередная новость, что на тусе что-то не поделили и произошла очередная стрельба

Ответить

Elian

Дмитрий
6

в крайнем случае будет нож

Это конечно хорошо, но ты бы лучше глянул статистику по убийствам и понял, что в РФ их уровень почти вдвое выше, чем в США.

Ответить

Мертвый

Дмитрий
4

Может потому что шуттинги и происходят обычно там, куда оружие не носят: тусы, школы, церкви и т.д.?

Там, где люди носят оружие с собой, такого не происходит. Просто не доходит до этого.

Геморрой в сша в очень многих штатах не нужен чтобы достать ствол.
Тебе есть 18-21? Приходишь в магазин и покупаешь ствол

Ответить

Дмитрий

Мертвый
0

Я тебе только что написал про историю с тусы, где произошёл шуттинг, мне специально для тебя ссылку найти?
Готов так же объяснить тебе, почему запрет оружие положительно сказался бы и на неграх, в которых копы из-за страха стреляют

Ответить

Madegghead

Дмитрий
0

зачем врешь про негров то?
Когда был случай с этим передознутым наркоманом, то все цифры обсуждались.
Полицейские очень бодро стреляют в белых и латиносов и очень неохотно в негров. ОНИ БОЯТСЯ СТРЕЛЯТЬ В НЕГРОВ ИБО ПОСАДЯТ!
Считать нужно по доле преступлений/тяжких в разрезе национальностей и сравнить со случаями стрельбы на поражение.

Ответить

Дмитрий

Madeggh…
0

Ты суть не понял. Я о том, что как только запретят стволы в свободном доступе, то и полицейские перестанут бояться, а следовательно и количество застреленных снизится. —-> следовательно это угодит всем. Но типы в РФ сидят и орут о легализации оружия, чтоб так, для самообороны, ведь им п здц как часто гопота стволами угрожает

Ответить

Gleb

Дмитрий
7

Тебе пример Великобритании привести?

До терракта 1997 года в стране было легальное огнестрельное оружие. 

После полного запрета количество криминального использования оружия выросло на 40%. 

А ближе к середине 2000-х количество убийств с применением холодного оружия т.н knife crime превысило таковое с применением огнестрела. 

То есть маргиналы перестали стрелять, но начали резать. А порядочные граждане лишились возможности себя защитить. 

https://www.google.ru/amp/s/amp.theguardian.com/uk/2001/jul/16/ukguns1

Criminal gun use 'rose 40% after ban'
A pro-gun lobby group has attacked the government over laws that made handgun ownership illegal…
www.google.ru
Ответить

Дмитрий

Gleb
0

Да да, расскажи мне про то, где я живу. Ты удивишься, но здесь даже перцовка запрещена. Режут здесь именно из-за того, что не могут вывести на обычной грубой силой, в итоге как пусси прибегают к ножам. К слову, многие здесь соотносят knife crime именно к ужасному воспитанию и количеству мигрантов, но никак не к запрету оружия. Ты бы лучше почитал про запрет оружие в Австралии и то, как он там сказался

Ответить

Dmitry

Дмитрий
2

количество застреленных снизится

Количество снизится при соблюдении простых правил — делать то, что говорит полицейский.
Руки на руль — значит на руль, не нужно совать их в карман или рыться в бардачке.

Ответить

Михаил

Дмитрий
2

Я о том, что как только запретят стволы в свободном доступе, то и полицейские перестанут бояться

Это просто смешно, я иду грабить, возьму-ка я пистолет с собой, ой, постойте, это же Н Е З А К О Н Н О, оставлю его дома. 

Ответить

Дмитрий

Михаил
–2

Вы реально не понимаете, что регулирование оружия представляет не буквальную ответственность за его ношение, кто и так получит срок, а буквально снижает его оборот?
Следовательно —> чем меньше оборот, тем сложнее его нелегально достать, большие траты, риски и так далее

Ответить

Михаил

Дмитрий
2

Ну, понимаем
чем меньше оборот, тем сложнее его нелегально достать, большие траты, риски и так далее

Законопослушные граждане на эти риски не пойдут, а у преступников, что в США, что по всему миру уже есть нелегальные стволы, прямо сейчас и они не испарятся, если принять закон о том, что они теперь запрещены. 
Получается, у граждан его нет, а у преступников оно есть всегда. 

Ответить

Дмитрий

Михаил
–2

Отличная логика, на уровне "чем больше ядерного оружия в мире, тем меньше шанс глобального конфликта". Только проблема в том, что данная логика работает только в пределах рационального общества, иначе же появляются риски. В данном случае повышаются риски масс-шутингов и в принципе преступлений, которые не являются рациональными

Ответить

Михаил

Дмитрий
1

Отличная логика, на уровне "если мы запретим ядерное оружие, оно испарится".  Аналогия не аргумент, а софизм, к слову. 
иначе же появляются риски.

upd "чем больше ядерного оружия в мире, тем меньше шанс глобального конфликта"
И вообще да, это некоторые называют доктриной ядерного сдерживания. Когда ни у кого не было бомбы, США её применили, когда бомба есть у всех, никто даже не заикается об их существовании. 

Что значит "появляются"? Нелегального оружия СУЩЕСТВУЕТ и будет существовать всегда и его, в отличие от легального, продают всем, кто желает заплатить. 
В данном случае повышаются риски масс-шутингов

Вот только в том же США масс-шутинги обычно происходят в штатах (типа Калифорнии) с самыми строгими законами и в зонах, куда проносить огнестрел запрещено.
Кто бы мог подумать, что преступники с оружием идут туда, где они уверены, что найдут безоружных людей. 

Ответить

Дмитрий

Михаил
–2

Нет, опять же - ты мыслишь с рациональной точки зрения.
Подготовленных шуттингов с конкретной целью (то есть не просто придти и пострелять, а именно теракт) - единицы.
В принципе, человек, который идет на подобное не осознает последствия, а значит совершает нерациональное действие и соответственно- не подходит под категорию "не идёт туда, где могут дать отпор". Отпор ему дадут в любом случае, это логично.
То есть фактически и буквально, только идиот пойдет на преступление, а идиотам без разницы - есть у соперника ствол или нет, если он готов стрелять, то он выстрелит, в отличии от его противника, который явно не был готов к подобному контакту, когда утром вставал с кровати.
Так вот, я к тому, что Австралия люто провела реформу по контролю за оружием, там практически исчезли какие-либо шуттинги т резко снизилось колво преступлений, но люди продолжают верить, что если у каждого будет ствол и все будут равны - то наступит коммунизм и утопия (нет)

Ответить

Михаил

Дмитрий
1

Твои домыслы и гадания, не буду комментировать, лады? 
Хотя, нет, вот. Не понимаю позиции, что преступники - это орки без рационального мышления и инстинкта самосохранения, которым нет дела, получат они пулю или нет. 
Не в обиду сказано, но у тебя как раз маловато рационального мышления и ты на эмоциях хочешь самое простое решение. А ДА ЗАПРЕТИТЕ УЖЕ ЭТИ ПУШКИ. А это так ну вот совсем не работает. 

Ответить

Дмитрий

Михаил
–1

https://scholar.google.co.uk/scholar?q=rational+thinking+crime+psychology&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

Да вроде и не домыслы собственно то

Ответить

Михаил

Дмитрий
1

Подготовленных шуттингов с конкретной целью (то есть не просто придти и пострелять, а именно теракт) - единицы.

Вот, хотелось бы данные увидеть, а не абстрактную ссылку на гугл сёрч хз чего. 
В принципе, человек, который идет на подобное не осознает последствия, а значит совершает нерациональное действие и соответственно- не подходит под категорию "не идёт туда, где могут дать отпор". Отпор ему дадут в любом случае, это логично.

Вот, хотелось бы данные увидеть, а не абстрактную ссылку на гугл сёрч хз чего. 
Австралия люто провела реформу по контролю за оружием, там практически исчезли какие-либо шуттинги т резко снизилось колво преступлений

Вот, хотелось бы данные увидеть, а не абстрактную ссылку на гугл сёрч хз чего. 
но люди продолжают верить, что если у каждого будет ствол и все будут равны - то наступит коммунизм и утопия (нет)

Но и верить, что если запретить оружие - оно исчезнет (нет). 
 

Ответить

Дмитрий

Михаил
–1

https://scholar.google.co.uk/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=Australia+gun+control+&btnG=

Сотни публикаций на эту тему (Австралия)

По поводу психологии я кинул похожую ссылку с таким же количеством Академ.публикаций

Ответить

Михаил

Дмитрий
1

Я за тебя должен твои аргументы формировать? Ты уже кидал ссылку на документ, который не читал. 

Ответить

Дмитрий

Михаил
–1

И нет, это далеко не самое простое решение, я чуть раньше уже расписал как с моей точки зрения это и снизит сам оборот оружия на улицах и как те же негры перестанут орать, что их вечно стреляют копы
Правда, открой ты про Австралию

Ответить

Михаил

Дмитрий
0

как с моей точки зрения это и снизит сам оборот оружия

Почему? Как снизит? Преступники не очень любят покупать легальное оружие, потому что его легко отследить, да и немалая часть насильственных преступлений - это рецидив, а осуждённым преступникам даже в США легально не продают оружие. Но где-то они его берут, кек. Почему сейчас законодательный запрет не снижает оборот? 
Говорю, домыслы это всё твои. Количество насильственных преступлений прямо зависит только от.. уровня преступности. См. Лондон. 
Правда, открой ты про Австралию

Правда, заведи привычку свои собственные аргументы приводить, а не кидать рандомные нерелевантные акты ЕС и ссылки на гугл сёрч или абстрактно отправлять "учить матчасть"? 
Вообще, я тебя услышал, понял твою позицию и глубину её обоснованности и хочу пожелать тебе хорошего дня. Искренне. Не будем тратить время и портить настроение себе. 

Ответить

Madegghead

Дмитрий
–1

меня пздц пугают такие люди.
Которые считают что если людям дать стволы они сразу начнут стрелять в других.
Очень страшно находится рядом, т.к. вероятно у человека уже течет крыша.
Человек который настолько поехал крышей что готов убивать других найдет способ. Это социальные проблемы и запретами не решаются.
В Китае и Японии нет оружия, но есть полно случаев масс-зарезингов. И психа с ножем ничего кроме пистолета не остановит... В Европе исламисты регулярно на грузовичках таранят пешеходов. Там и по 80 погибших есть случаи. А уж что они творили с самолетами 911...
Предлагаешь запретить самолеты, грузовики, ножики?
Массовые убийства в принципе крайне маленькую долю в объеме убийств занимают. И главное, тут уже писали - запрет КС никак не влияет на общее количество убийств. Т.к. убийство это девиация и человек поехавший способ найдет.
Но этот запрет очень сильно наращивает уровень насильственной преступности, т.к. преступники чувствуют себя в безопасности...

Ответить

Дмитрий

Madeggh…
0

Иди бл обратно смойся, про стволы в Латвии ты мне уже расписал.
А еще лучше - читай про Австралию

Ответить

Madegghead

Дмитрий
–2

а что тут обсуждать, с тобой все понятно.
Человек в очень значительной мере судит о других по тому как бы он сам вел и ведет, а не по реальному их поведению.
И я как владелец оружия понимаю его безопасность, читал тему и интересовался.
А если ты считаешь что люди с оружием опасны, то это видимо твоя проекция себя на других людей. Т.е. это у тебя видимо были мыслишки в темных закоулках мозга: был бы автомат - всех бы перестрелялся бы.
Короче, сходи к доктору, может тебе нужны таблетки )))

Ответить

Дмитрий

Madeggh…
1

Таблетки здесь нужны только тебе и это уже ни раз было сказано. К слову, новость обновилась, на парня официально было оружие зарегистрировано)

Ответить

Madegghead

Дмитрий
0

1) США огромная страна с населением 350 млн.человек. И немного специфичная из-за наличия негров, латиносов, наркокартелей и т.п.
2) количество застреленных не снизится. Преступники не ходят с легальными стволами. Они ходят с нелегальными. У них они никуда не исчезнут. Не очень понимаю как повлияет на решение стрелять факт что легальных стволов нет у гражданских. Полицейский видит что в него стреляют и стреляет в ответ. И не будет думать, как так пистолеты же запрещены этого не может быть, не буду я стрелять в ответ )))
3) я не понимаю честно говоря. Вот в Армении, Молдавии, Прибалтике разрешили стволы. Никто друг друга не перестрелял. Ты считаешь русских хуже?
4) короткоствол в основном несет психологический эффект. Не прямой. Просто от его наличия снижаются насильственные преступления в разы. Преступник боится идти на гопстоп, т.к. могут застрелить.
Т.е. да, лично я за оружие и то чтобы оно было у окружающих.

Ответить

Дмитрий

Madeggh…
–3

Где разрешили в Прибалтике? Это что-то новое, иди учи матчасть, а не балаболь. В Прибалтике, бл, разрешили ему стволы, в ПРЕДЕЛАХ ЕС

Ответить

Madegghead

Дмитрий
0

Ты рофлишь? Причем тут ЕС? Это законодательсво страны.
Чехия например имеет более свободные законы об оружии чем в США, можно почти все.
В Прибалтике КС разрешен.
Сам сцуко почитай...

Ответить

Дмитрий

Madeggh…
0

European Union Firearms Regulation act of 2012 открой, где тебе даже транзит оружия запрещён, а так же его изготовление, изготовление патронов, деталей и так далее.
К слову, тебе даже хранение уже дезактивировонного оружия запрещено.
Реально, перестань балаболить и сначала прочитай мат часть

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Madegghead

Дмитрий
0

чувак, балаболишь ты, причем прямо от души.
Про что там твой акт читать лень, он явно про что-то иное и зачем ты это приплел я хз.
Оружие разрешено почти во всех странах ЕС, и можно ввозить даже(с гемороем).
Просто где-то как в Германии ты его можешь только хранить дома и перевозить в тир, причем в спецкейсе.
А где то как в Прибалтике разрешено ношение.

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Дмитрий

Madeggh…
0

https://www.vp.gov.lv/ru/uslugi/vydacha-razresheniy-na-oruzhie-dlya-fizicheskikh-lic

лови, можешь бежать и собирать документы о том, какой ты спортсмен

Выдача разрешений на оружие для физических лиц
Выдача разрешений на оружие для физических лиц
www.vp.gov.lv
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Madegghead

Дмитрий
0

почитай про Эстонию и Литву еще для разнообразия...

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Дмитрий

Madeggh…
0

Блятььь ну давай поговорим про то, что и в РФ оно тоже разрешено, но с херовой тучей нюансов, но смысл? Мы ведем диалог именно о свободном обращении, как в США.

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Madegghead

Дмитрий
–1

Как я понял ты сам об оружии ничего не читал, не знаешь.
Какими то странными терминами типа свободное обращение жжошь...

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Михаил

Дмитрий
0

А можно ссылку на этот акт, потому что по названию не получается найти такой? 

Ответить

Дмитрий

Михаил
–1

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0001:0015:En:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.d…
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2012%3A094%3A0001%3A0015%3AEn%3APDF
eur-lex.europa.eu
Ответить

Михаил

Дмитрий
1

Ты его читал?
Либо это не то, либо ты перепутал всё, потому что там нет вот этого:
тебе даже транзит оружия запрещён, а так же его изготовление, изготовление патронов, деталей и так далее.

В акте сказано, что на это нужно разрешение соответствующей страны и сделаны исключения для армии, силовых ведомств, деактивированного, коллекционного и антикварного оружия от таких разрешений. Чувак, там даже в конце есть приложение с формами запроса разрешения ввоза оружия в страны ЕС. 

Ответить

Михаил

Михаил
1

Акт вообще сильно не то пальто, это какой-то технический документ о таможенном регулировании оружия, являющийся порядком применения ст. 10 протокола ЕС. Оружейный протокол ЕС 2001 хотя бы в области регулирования заявляет о запрете нелегального оборота и создании фреймворка для легального. Не читал сам
https://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/the-firearms-protocol.html

The Firearms Protocol
The Firearms Protocol
www.unodc.org
Ответить

Михаил

Дмитрий
1

Вообще, погуглил про Чехию, они там какую-то вторую поправку устроили с разрешением на скрытое ношение короткоствола, наметил себе страну для переезда короче :). 

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Eugard

Дмитрий
1

Иди сам матчасть поучи.

Вы хотите законно в Эстонии владеть оружием…
По данным полиции на конец июня, в Эстонии около 25 800 человек имеют разрешение на оружие. После…
rus.delfi.ee
Ответить

Мертвый

Дмитрий
1

Ты даже не читаешь что я пишу.

Перечитай мой коммент ещё раз

Ответить

Дмитрий

Мертвый
1

Скажи мне, пожалуйста, название заведения, куда ты приходишь со стволом? Ты правда считаешь это нормой идти в какое-то заведение/мероприятие т думать, что вот-вот начнут стрелять? Я - нет

Ответить

Мертвый

Дмитрий
5

В штатах, где оружие в свободном обращении, люди с оружием ходят в магазины, по улицам, в офисе и т.д.

А вот на тусы часто не берут. Потому что не хотят совмещать алкоголь и оружие.

А запрет оружия никак не поможет чернокожим.
Законопослушные перестанут носить оружие. А незаконопослушные как носили, так и продолжат носить его.

Ответить

Дмитрий

Мертвый
1

Да да, часто тебе стволом на улице угрожают? Ведь у нас оно запрещено и по твоей логике у каждого второго бандита есть ствол, а простой народ себя не может защитить

Ответить

Убедительн

Дмитрий
4

Если не угрожали тебе, значит, и никому не угрожали?

Ответить

Комментарий удален

alexferman

Мертвый
–1

И чё, везде с оружием двигаться и быть готовым ежеминутно его применить, потому что вокруг куча людей с такими же стволами? Я ебал такое счастье, вы бля хоть мозги включайте, за что топите, рэмбачи

Ответить

Михаил

Дмитрий
0

Готов так же объяснить тебе, почему запрет оружие положительно сказался бы и на неграх, в которых копы из-за страха стреляют

Конечно же полицейские просто стреляют в законопослушных владельцев лицензии на скрытое ношение? Или разгадаешь загадку про то, что одновременно 13% и 50%? 
Да и опыт Лондона показывает, что уличная преступность вооружится хоть камнями и палками, строгость законов об оружии не помогает вообще. 

Ответить

Илья

Дмитрий
1

Очень просто
https://www.chron.com/news/houston-texas/houston/article/3-burglars-shot-dead-after-breaking-into-14927507.php

Ответить

Рейтгейт

Дмитрий
0

На минуточку, а вы зачем манипулируете?) В штатах абсолютно различные оружейные законы. И внезапно, меньше всего шутингов происходит в тех штатах, где оружейное законодательство не зарегулировано до упора, просто потому что там произойдёт вот такая картина, как в церкви Техаса в 2018  году: https://www.youtube.com/watch?v=95NP3Plkctk

П.с. это ответ на все тезисы всей ветки

Ответить

Никита Суетолог

Мертвый
0

Я чет не понял, ты за легализацию оружия в рф или что? В РФ и США убивают примерно одинаково на 100000 населения, только вот в США оружие может позволить себе купить любой гражданин, а еще нужно учитывать специфическую этническую принадлежность в половине убийств. Ну уровень убийств в США (5,35), не сравнится со странами европы Германии (1,18 на 100к населения), Нидерландов (0,55) Испании (0,63)

Ответить

Сергей Дворниченко

Marselin
10

а было бы оружие у детей как в штатах, они бы отстрелялись) и застрелили бы нападавших)

Ответить

Madegghead

Сергей
–11

у учителей...
И да, это известный факт, что практически все шутинги устраивают в ган-фри зон(где не будет сопротивления) и как правило их устраивают сторонники демократической партии(социалисты).
Это забавный кстати рофл, что шутинги устраивают в основном именно сторонники партии топящей за запрет на оружие )))

Ответить

Alex

Madeggh…
7

То то я смотрю они топили за запрет

Ответить

Madegghead

Alex
–15

я про этих не читал конкретно.
Но да, это известный факт что шутинги устраивают именно сторонники левых/коммунистических ценностей.

Ответить

Целевой Филипп

Madeggh…
7

что за известный факт? 

Ответить

Критический

Целевой
16

Ему шиза рассказала лично

Ответить

Целевой

Критиче…
4

демшиза? 

Ответить

Критически

Целевой
2

не ебу какая

Ответить

Целевой

Критиче…
1

ой не пизди, все ты понимаешь, только сказать боишься, потому что очко твое тебе дорого, все вы – лицемеры 

Ответить

Критически

Целевой
2

все вы – лицемеры

Ответить

Dinga

Целевой
0

Ну как, ты не знаешь? Коммунист - пидорас

Ответить

Никита Суетолог

Alex
0
Ответить

mzfk69

Никита
0

https://www.youtube.com/watch?v=LZYMNa6gkh8
https://www.youtube.com/watch?v=k8c8HddXLrk

Ответить

Никита Суетолог

mzfk69
–1

Забавно, но я не нашел ни одного отрывка про цыган, нигде, не фейк ли это часом? Зато вот что нашел.
Это он тоже выдумал? Девочка из Луизианы которая ненавидит семью изза того что они не плачут из за того что из жизни ушел "великий человек Джордж Флойд" и стоит белый ребенок с плакатом "привилегирован". Ты хотя бы в США сейчас?

Ответить

mzfk69

Никита
0

Гуглом пользоваться не умеешь(
https://twitter.com/tuckercarlson/status/887115275249885184

Tucker Carlson @TuckerCarlson
"Gypsies" are settled in a small Pennsylvania town... and locals complain of them going to toilet in the street and beheading chickens. https://t.co/YFpe1mbW1d
Ответить

Никита

mzfk69
0

Я посмотрел, ну и что не так он сказал? Ты бы хотел что бы к тебе заселились цыгане и устроили тебе Бората в реальной жизни с конями и курами.

Ответить

Никита

mzfk69
0

А что ты скажешь на ролик где белым детям реально внушают селф хейт и ненависть к собственной расе?

Ответить

mzfk69

Никита
0

Соловьев с Киселевым тоже не всегда несут бред
Однако, это не отменяют другие их позорные моменты

Ответить

Никита

mzfk69
0

Хорошо, тогда что не так он сказал про цыган?

Ответить

web-watcher

Сергей
1

Сказочник

Ответить

Никита Суетолог

web-wat…
1

Ну в чем он действительно прав так это в том что стрельба происходит в зонах свободных от оружия где только у преступника есть оружие. Ну и насчет электората дем партии он частично прав, пару недель назад в Колорадо Сириец устроил шутинг. 

Ответить

сироп от щекотки

Marselin
6

Постоянно вижу комментарии, про то как кто-то постоянно видит комментарии.

Ответить

Нехороший завод

Marselin
3

Пора лечиться.

Ответить

Александр Королёв

Marselin
0

В разы меньше случаев, не?

Ответить

Неожиданный чайник

61

Школьное образование в современном мире должно быть изменено. Детей не нужно приучать к строгим порядкам, заставлять их подчиняться и ломать им психику жизнью в постоянном стрессе. Сейчас государственные школы не готовят старшеклассников к жизни в социуме с рыночной экономикой. Иерархическая структура школьного образования очень напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.

Ответить

Bad Mother Fucker

Неожиданный
7

как дети приспособятся к иерархиям во взрослом мире, если не будут моделировать их сами?

Ответить

Неожиданный чайник

Bad
29

Повторюсь. Школьная иерархия в госшколах, на мой взгляд, вообще ничем не похоже на иерархическую структуру современных компаний, она напоминает тюремную иерархию. Так что школа не готовит к работе, она готовить к жизни за решеткой.

Ну и умение заткнуться и бездумно выполнять приказы ценится только на самых низкооплачиваемых должностях. 

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Bad Mother

Неожида…
–14

не знаю, откуда у тебя такая информация, ты или не понимаешь, как выглядит школьные иерархии, или тюремные, или и те и другие.

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Рыжий

Bad
18

Так мы все учились в школах, все мы знаем изнутри как выглядит иерархия. И все эти темы с опусканием, с выбиванием денег, со "смотрящим", который со всех трясет деньги на "грев" - очень похоже на то, как устроены тюрьмы 

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Bad Mother

Рыжий
26

ахуенная у тебя школа была

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Рыжий

Bad
3

Обычная МБОУСОШ. Ну сейчас может "смотрящих" нет, раньше была такая тема, лет 15 назад. Но деньги трясут, недавно видел ситуацию где с одного парня вытрясли какие-то деньги, а другие сами подходили отдавали. По виду школьники. Хз что это было, но выглядело как беспредел какой-то

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