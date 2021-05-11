Новости
Ольга Щербинина

В Казани в школе открыли стрельбу. Власти сообщили о гибели восьми человек Статьи редакции

В МВД заявили, что нападавший действовал один, его задержали.

525 525 комментариев
85 344 просмотров
Фото РИА «Новости»

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Mash пишет, что в школу зашли двое человек, которые открыли огонь.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.

РИА «Новости» пишет, что после стрельбы в школе произошёл взрыв, а самого стрелка задержали. По данным источника «Интерфакса», на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второго заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения.

В 10:55 Mash сообщил, что второго нападавшего убили. Эту информацию также подтвердили источники РИА «Новости» и «Интерфакса» .

В школе был только один стрелок, сообщает «Подъём» со ссылкой на управление МВД по Татарстану. У него не было пособников, добавили в полиции.

Max Zareckiy @shaikhulud
Итак, что случилось по словам очевдица (меня).

Прогремело 5-7 выстрелов с разницей примерно в минуты две. Сначала 3, потом 2 или 3.

Потом прогремел 1 взрыв и выбил окна.

Дети побежали спустя 2 минуты после взрыва.

Сейчас все дворы (включая наш) забиты школьниками. Воют сриены

Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. При задерджании он сказал, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась. В квартире находилась мать нападавшего.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших. ТАСС сообщает, что в больницу попали 12 детей и один взрослый.

Обновлено в 11:00. Число погибших достигло 11 человек. Двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна. По данным ТАСС, 32 человека пострадали, их везут в больницы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что стрелку 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. Глава республики официально заявил, что жертвами стрельбы в школе стали четыре мальчика, три девочки и учительница, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) находятся в больнице.

Max Zareckiy @shaikhulud
Школу 175 оцепили силовики. В периметре только скорая и экстренные службы.

Фото (С) Я https://t.co/SsFhOno9i6

На место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Всех учащихся из школы эвакуировали в соседний детский сад. Гимназия, в которой произошла стрельба, находилась, как и все школы города, под охраной.

РИА Новости @rianru
Наш корреспондент прибыл на место ЧП в казанской школе. Публикуем первые кадры https://t.co/upfjUEiXid

Около 11:00 к месту происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».

РИА Новости @rianru
Глава Татарстана прибыл на место ЧП в казанской школе https://t.co/XOiN8WSDNm

В городе ввели режим контртеррористической операции. Life сообщает о задержании предполагаемого 41-летнего пособника стрелков. Об этом также пишет РБК со ссылкой на источник в ФСБ.

#новости #происшествия #стрельбавказани

525 525 комментариев
125
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525 комментариев
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Marselin

99

Постоянно вижу комментарии, где пишут:"Ну у нас хотя бы в школах не стреляют, не то что в этих штатах".

Ответить

Мертвый алмаз

Marselin
119

Это другое!
Они там от нищеты и гнилой натуры стреляют, а у нас - от возвышенности на фоне победы деда и желания повторить!

Ответить

Petr

Мертвый
12

Да и вообще у нас не пулями стреляют, а скрепами

Ответить
7 комментариев

Внезапный Женя

Мертвый
6

а у нас вот так

https://www.youtube.com/watch?v=ZD892WSo_8o

Ответить
10 комментариев

A.A.

Мертвый
2

К чему ваше ёрничество-то, неужели желание самоутвердиться победило чувство такта перед пострадавшими…

Ответить
1 комментарий

Алексей Волосач

Мертвый
3

пиздец приплёл

Ответить

ТыжЮзер

Мертвый
2

Те, кто желали, стреляли в тех, кто не желал?

Ответить

Джордж Харви

Мертвый
2

Приплетение уровня Бог

Ответить

dead

Мертвый
1

Какой ты предсказуемый стал, одни и те же язвительные каменты. Стареешь.

Ответить

andorus

Мертвый
1

Ты пиздец, в кавычки бы взял хотя бы

Ответить

Тамара Пстыга

Мертвый
1

Чушь несёте

Ответить

Лузер-Абьюзер

Мертвый
0

А погибшие были оправдателями фашизма

Ответить

Дмитрий Зуев

Marselin
8

Я надеюсь, что это рофл такой... количество случаев не хочешь открыть?

Ответить

Мертвый алмаз

Дмитрий
36

Количество населения втрое больше и оружия на руках в сотни и тысячи раз больше.

Сравнивать количество случаев - как сравнивать количество диких львов в России и Африке

Ответить
108 комментариев

Сергей Дворниченко

Marselin
8

а было бы оружие у детей как в штатах, они бы отстрелялись) и застрелили бы нападавших)

Ответить

Madegghead

Сергей
–12

у учителей...
И да, это известный факт, что практически все шутинги устраивают в ган-фри зон(где не будет сопротивления) и как правило их устраивают сторонники демократической партии(социалисты).
Это забавный кстати рофл, что шутинги устраивают в основном именно сторонники партии топящей за запрет на оружие )))

Ответить
22 комментария

web-watcher

Сергей
1

Сказочник

Ответить
1 комментарий

сироп от щекотки

Marselin
9

Постоянно вижу комментарии, про то как кто-то постоянно видит комментарии.

Ответить

Зарубежный вентилятор

сироп
0

А я иногда даже вижу про то, как кто-то постоянно видит комментарии про то, как кто-то постоянно видит комментарии!

Ответить
1 комментарий

Нехороший завод

Marselin
4

Пора лечиться.

Ответить

Александр Королёв

Marselin
0

В разы меньше случаев, не?

Ответить

Неожиданный чайник

91

Школьное образование в современном мире должно быть изменено. Детей не нужно приучать к строгим порядкам, заставлять их подчиняться и ломать им психику жизнью в постоянном стрессе. Сейчас государственные школы не готовят старшеклассников к жизни в социуме с рыночной экономикой. Иерархическая структура школьного образования очень напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.

Ответить

Bad Mother Fucker

Неожиданный
12

как дети приспособятся к иерархиям во взрослом мире, если не будут моделировать их сами?

Ответить

Неожиданный чайник

Bad
42

Повторюсь. Школьная иерархия в госшколах, на мой взгляд, вообще ничем не похоже на иерархическую структуру современных компаний, она напоминает тюремную иерархию. Так что школа не готовит к работе, она готовить к жизни за решеткой.

Ну и умение заткнуться и бездумно выполнять приказы ценится только на самых низкооплачиваемых должностях. 

Ответить
32 комментария

Alex Volkov

Bad
0

Выходя гулять на улицу. Кружки по интересам.

Ответить
5 комментариев

Кхалиси Бот

Неожиданный
7

Шкайное обьязёвянии в сёвьеменном мийе дозно быть изменено. Детей не нюзно пьеющять к стьёгим пойядкям, зястявлять их пёдчиняться и лемять им псехику жизнью в пёстоянном стьесси. Сейчяс гёсюдяйственные фгаы не гётёвят стяйшикляссников к жезни в сёциюме с линочной экономикой. Иейяйхичесгоя стьюктюйа фкойного обьязёвяния ёчень няпёминяет тюйимнюю, ётсюда стойга нясеия и сюицидов.

Ответить

Алексей Куликов

Неожиданный
5

Ну вряд ли именно отсталое школьное образование является причиной стрельбы.

Ответить

Неожиданный чайник

Алексей
1

Да, не бывает универсальных ответов на все вопросы, я лишь рассмотрела один из возможных факторов. Понятное дело, что еще огромную роль играет семья, здоровье, достаток и миллион других факторов.

Ответить
2 комментария

ＫＩＢØＵＮＥ

Неожиданный
3

Скажешь тоже. Сейчас найдут дома аниме, игры или плакат Навального и всё поймут, в чём причина.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Неожиданный
1

напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.

Так это уже давно так, сейчас вроде получше с этим стало намного

Ответить

Убедительная Геосфера

Dmitry
0

А что изменилось?

Ответить
27 комментариев

Владимир Белочкин

Неожиданный
1

Там стрелять пришли не школьники, а вполне взрослые люди, которые давно закончили школу.

Ответить

Убедительная Геосфера

Неожиданный
0

Не заметил "не" в первой строчке, и поначалу согласился

Ответить

Целевой Филипп

Неожиданный
0

@Кхалиси Бот

Ответить

Кирилл Вселенский

Неожиданный
0

Привет, в современном мире оно уже изменено, пока

Ответить

Неожиданный чайник

Кирилл
0

Не во всем 9((

Ответить

Кирилл Симаков

56

Обычно я не пишу комментарии, но сегодня я просто в шоке. Самые залайканные комменты с шутеечками про США и Россию, парады, и свободное ношение оружия, да при чем тут все это? Как повлияет ношение оружия на способность у детей обороняться? Как восхваление победы в войне на это повлияло или буллинг? Очевидно, что у чела просто проблемы с головой, он убил не в чем не виновных детей, у которых впереди была вся жизнь, а вы хуйню какую-то пишите я просто в ахуе

Ответить

Игорь Голованов

Кирилл
11

Хм. Странно. Ты получается еще не дочитал. Там ниже инструктора ТЖ по диванной акробатике рассуждают что дети неправильно из окон выпрыгивали.

Ответить

Закомплексованная Душа

Игорь
0

Вот этому и надо было учить детей в школах

Ответить
1 комментарий

Массовый кавалер

Кирилл
1

А зачем писать очевидные вещи?
Давайте все по 10 раз это напишем.

Ответить

Рыжий

Кирилл
1

 а вы хуйню какую-то пишите

Че ты порвался с попытки пережить такое ужасное событие? 
Кукуха за смехуечками пытается прикрыться, чтобы не улететь от смерти посторонних людей, которые этому убийце ничего не сделали (убиты не только школьники)

Ответить

Роман Трусов

38

Потом, конечно, выяснится, что парня травили, все были в курсе, но всем было похуй. Учителя всё знали, но "это же дети, сами разберутся". И снова будут виноваты игры, аниме, спайсы, etc. И все успокоятся. До очередного доведённого.

Ответить

Alexei Kuksin

Роман
16

Ну это достаточно странный ответ на травлю - спустя четыре года идти в родную школу, и там всех расстреливать. 

Ответить

Рыжий

Alexei
1

Почему спустя 4 года? Школу сейчас часто в 18 заканчивают, одному из стрелков 19, второй еще несовершеннолетний вроде

Ответить
2 комментария

Роман Трусов

Alexei
0

Один из нападавших вроде ученик был

Ответить

Лиса Музыка

Alexei
0

Пишут, что он вообще в этой школе не учился

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Роман
4

только убили семиклассников. Семиклассники его травили?

Ответить

Диванный Аналитик

Роман
0

Или что он был одним из тех, кто травил. Внезапно, немало скулушутеров — не травимые "омежки, решившиеся на отчаянный шаг", а поехавшие мудаки.

Ответить

Роман Трусов

Диванный
2

Может быть и такой вариант, да. В ближайшие дни все подробности вскроются. Может, семейная обстановка была соответствующая.
Одно я знаю точно - человек не возьмёт просто так оружие в руки и не пойдёт убивать детей. Тут либо конченый псих, либо доведённый до полного отчаяния человек.

Ответить

П

35

Я стрелял в школе исключительно сигареты. Славные были времена..

Ответить

Жы Dogolonoga

П
9

Теперь стреляют мелочь

Ответить

Животное

П
6

Если стрелять, то максимум - сигареты. Если взрывать, то минимум - танцпол.

Ответить

Oleg Vorogushin

Животное
4

Никаких скоростей, кроме космических.
Никаких вариантов, кроме неебических.

Ответить

Миша Копейкин

Животное
2

Представил как майор читает твоё сообщение и наводит мышку на кнопку "Посадить экстримиста", потом читает дальше и отводит в сторону. Потом дальше читает и опять наводит, читает дальше - опять отводит. И в конце всё же нажимает, ибо нехуй так с нервами майора играть.

Ответить
1 комментарий

Настя

18

Видео от лентача, школьники выпрыгивают из окон во имя стрельбы

Ответить

Настя

Настя
17

Охуеть, с третьего этажа прям на ноги

Ответить

Woody Johnson

Настя
5

трешш, вертикально на ноги, там сразу таз ломается вместе с ногами, хоть бы набок падали

Ответить
14 комментариев

Закомплексованная Душа

Настя
4

Двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна.

Ответить

Густой коктейль

Настя
3

Я со ступеньки спускаюсь, уже чувствую перелом ноги, а они с третьего без проблем

Ответить

Marina Davidova

Настя
2

бедные, бедные дети. ужас какой

Ответить

Лиса Музыка

Настя
1

Эти девочки погибли

Ответить

Woody Johnson

Лиса
0

откуда инфа?

Ответить
2 комментария

Настя

Лиса
0

Уже в курсе, жесть вообще, в шоке от этого до сих пор

Ответить

russianvoodoo

Настя
–8

Пошел ты нахуй со своими видосами с лентача. 

Ответить

Настя

russianvoodoo
0

Пошла я нахуй тогда уж

Ответить
4 комментария

Частый украинец

21

Вот результат того, как ФСБ не предупреждант реальные угрозы, а только постановочные для отчитаться перед начальством и для повесточки ТВ. 

Ответить

Nick Rosenberg

Частый
3

Скажут что это все телеграм виноват.

Ответить

Частый украинец

Nick
9

Скажут что это штаб Навального финансировал. 

Ответить

Мертвый алмаз

Nick
3

Не, телеграм теперь свой, сотрудничающий

Ответить

Михаил Зеленин

Частый
3

https://www.kommersant.ru/doc/4481773 ну как бы
или вот https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/25/88532-dnevniki-i-kolumbayny

ФСБ нашла террористов-школьников
Одного ученика хотят арестовать, а остальных — лечить
www.kommersant.ru
ФСБ нашла террористов-школьников
Одного ученика хотят арестовать, а остальных — лечить
www.kommersant.ru
Ответить

Илья Гераськин

Михаил
1

Щас они затребуют ещё больше бабла на подобное говно

Ответить
2 комментария

Закомплексованная Душа

Частый
0

Ну террористов в Майнкрафте поймали же

Ответить

Алексей Волосач

Частый
–1

Так реальные угрозы она предупреждает как раз, почитай сводки.
Ах да, ты ж скажешь что это липа ради палок. Короче, с какой стороны не посмотри - ты все равно как дешевок переиграешь

Ответить

allah213

17

Так пусть закроют

Ответить

Целевой Филипп

allah213
5

можно еще написать: А ленточку перерезали ? 

Но я не буду, потому что эта новость не для шуток 

Ответить

AZP

Целевой
2

А ленточку перерезали ?

Нет, только горло.

Ответить

AZP

allah213
3

Губернатор приедет торжественно закрывать.

Ответить

Roma Dmitriev

AZP
2

у нас нет губернатора, только президент дополнительный

Ответить

Алексей Куликов

12

Как надо пройти в школу, чтобы пообщаться с учителем или директором, так охрана замучает. Но со стволом видимо проход свободный.

Ответить

Мертвый алмаз

Алексей
11

Потому что охрана там номинальная. Сидят бабушки и дедушки, которые больше времени спят, чем контролируют. И вроде бы у них даже оружия нет

Ответить

Игорь Голованов

Мертвый
8

А по документам школу охраняет крутой ЧОП.

Ответить
4 комментария

Алексей Куликов

Мертвый
1

Непонятно, зачем такая охрана вообще нужна? Только разве что проблемы обычным людям на входе создавать, но не преступникам.

Ответить
7 комментариев

alexferman

Алексей
1

Он охранника первым убил

Ответить

Алексей Куликов

alexferman
2

Опять же встаёт вопрос тогда, от кого эта охрана защищает? Это не претензия к школьным охранникам, а претензия к организации охраны в целом. Раз школа, это такое место повышенной угрозы стрельбы, значит нужны бронированные стаканы с металлоискателями на входе.

Ответить
4 комментария

Ядерный бас

–5

Нет такого конфликта который можно было разрешить оружием.

Ответить

Мертвый алмаз

Ядерный
38

Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.

Ответить

Ядерный бас

Мертвый
3

Есть такая штука - месть , она может бесконечно тянуться

Ответить
11 комментариев

Владимир Белочкин

Мертвый
1

Кошмар, это ты этому своих детей учишь? Не удивительно, что у нас в стране начались шутинги, таких зоибан с философией убийства пол страны. А может, если бы тебе в своё время толстовку подарили бы, ты был бы добрее?

Ответить
3 комментария

Woody Johnson

Ядерный
3

Нет такого конфликта который можно было разрешить оружием

сомневаюсь, что мы своего таракана снимем без оружия

Ответить

Антон Пострунин

Ядерный
1

Мне кажется вот как раз такой конфликт стоит разрешить оружием. 

Ответить

Ядерный бас

Антон
2

Когда уже кто то стал опасен для общества и нести угрозу - ничего не остаётся , но хотелось бы понять что блять стукнуло в голову тем кому эта ебанутая идея пришла

Ответить

thekitakun

Ядерный
1

Держу пари стрелков в школе ликвидировали левацким пацифизмом и колкой фразой

Ответить

Universe

Ядерный
0

Япония капитулировала после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Ответить

Ядерный бас

Universe
1

че посильнее просто не нашлось для оперативной ответки

Ответить

Михаил Набоков

Ядерный
0

Ну попозиция картошки и сала показали кто чего смог добиться словом и оружием соответственно (самоцензура)

Ответить

Ядерный бас

Михаил
0

Ну трупов явно в украине побольше

Ответить
1 комментарий

Внезапный Женя

9

нормально Оля из отпуска вышла

Ответить

AZP

Внезапный
14

Нет, чтобы писать "в Московском зоопарке тигрица родила тигрёнка-альбиноса".

Ответить

С H А P Р i Е

AZP
3

Чернильни...ладно, не буду

Ответить

Максимальный ключ

Внезапный
3

Повторы и "Статья дополняется". Все как полагается

Ответить

Максимальный ключ

1

Праздники удались на славу.

Ответить

bonna parta

Максимальный
11

культ войны и насилия в действии(((

Ответить

Иван Иванович

bonna
41

Уровень приплетания охуенный конечно

Ответить
1 комментарий

Сергей Ахрем

10

а хули он в 19 в школе делает?

Ответить

Алексей Сорок

Сергей
5

Второй раз в первый класс 

Ответить

Рыжий

Сергей
2

Друг его провел, видимо. Второй стрелок - школьник

Ответить

Сергей Ахрем

Рыжий
2

то есть что ,они зря скидывали каждый месяц деньги на охранника?

Ответить
1 комментарий

Павел Маташнёв

11

Скоро скажут, что он Ютуба насмотрелся, надо бы заблокировать

Ответить

Игорь Голованов

Павел
0

Замедлить ютуб надо вообще то.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Игорь
0

полумеры!

Ответить

AZP

4

19-летний Ильназ Галявиев

Пиздец, в 19 лет отправиться в Черный дельфин навсегда гнить.

Ответить

Like.no.other

AZP
21

скатертью дорога

Ответить

Игорь

1

Небось очередной игроман, которого гнобили в школе, решил игру в реал перенести. 

Ответить

Мертвый алмаз

Игорь
17

Когда игорь выступает против игор - это постиронично

Ответить

Педр

Мертвый
1

постигорично

Ответить

Lucas Grey

Игорь
1

Дв-да, игры виноваты

динахуй

Ответить

Игорь

Lucas
0

А ты смотрю вылез оттуда, куда меня посылаешь и высрал тут свой коммент? 

Ответить

Целевой Филипп

5

Ща так весело будет читать треды о необходимости иметь оружие в свободном доступе или нет. Ведь все так глубоко разбираются в контексте каждой отдельной страны. 

Ответить

Рыжий

Целевой
4

Скорее треды будут о бесполезности запрета оружия. Т.к преступнику нет никакой проблемы найти его, даже школьнику (второй стрелок школьник)

Ответить

Великомученик

Целевой
0

твоего мнения не спрашивали!

Ответить

Михаил Набоков

1

Побряцали оружием 9 мая, а теперь вот постреляли

Ответить

Евгений Мартынов

Михаил
5

Ясно, во всех колумбайнах виновато 9-е мая, так и запишем.

Ответить

Недостаточный украинец

Евгений
0

Природа стрельб в штатах совершенно другая.

Ответить

Михаил Набоков

Михаил
–1

Как всегда пострадал воронеж

Ответить

Like.no.other

6

бедные дети

Ответить

Артем Шевченко

2

Так точно, всем альфам напоминание - больше травите тихих детей.

Ответить

Рыжий

Артем
4

Не поможет, такие дебилы даже на крови чужой не учатся. Тот же Шамсутдинов, уменьшится ли дедовщина после его случая? Фиг знает

Ответить

Madegghead

Рыжий
0

если бы его бы оправдали, то точно бы уменьшилась бы....

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Артем
–2

его травили семиклассники и их училка?

Ответить

Артем Шевченко

Дмитрий
0

 Если они рандомных постреляли, то конечно, неправильно, но суть проблемы от этого не меняется. 

Ответить
2 комментария

Арнольд Вязов

2

Идиоты. Могли пострадать хорошие люди. Это же школа, а не дума или Кремль 😂

Ответить

Сергей Дворниченко

Арнольд
4

вот именно, всегда поражало, что люди первым делом атакуют ради какой то идеи школу или магазины, где обычные люди. А напади на представителей власти и тому подобного, стал бы святым мучеником, которого канонизировать не грех)

Ответить

dead

1

*шутки про "ита всё итарнет и игоры"*

Ответить

Роман Трусов

dead
10
Ответить

Zakhar Zakharov

dead
0

онеме

Ответить

Игорь Голованов

dead
0

А я то че?

Ответить

Закомплексованная Душа

dead
0

Во всем виновата дока2

Ответить

dead

Закомплексованн…