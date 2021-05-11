В Казани в школе открыли стрельбу. Власти сообщили о гибели восьми человек Статьи редакции
В МВД заявили, что нападавший действовал один, его задержали.
Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Mash пишет, что в школу зашли двое человек, которые открыли огонь.
«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.
РИА «Новости» пишет, что после стрельбы в школе произошёл взрыв, а самого стрелка задержали. По данным источника «Интерфакса», на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второго заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения.
В 10:55 Mash сообщил, что второго нападавшего убили. Эту информацию также подтвердили источники РИА «Новости» и «Интерфакса» .
В школе был только один стрелок, сообщает «Подъём» со ссылкой на управление МВД по Татарстану. У него не было пособников, добавили в полиции.
Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. При задерджании он сказал, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась. В квартире находилась мать нападавшего.
РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших. ТАСС сообщает, что в больницу попали 12 детей и один взрослый.
Обновлено в 11:00. Число погибших достигло 11 человек. Двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна. По данным ТАСС, 32 человека пострадали, их везут в больницы.
Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что стрелку 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. Глава республики официально заявил, что жертвами стрельбы в школе стали четыре мальчика, три девочки и учительница, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) находятся в больнице.
На место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Всех учащихся из школы эвакуировали в соседний детский сад. Гимназия, в которой произошла стрельба, находилась, как и все школы города, под охраной.
Около 11:00 к месту происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».
В городе ввели режим контртеррористической операции. Life сообщает о задержании предполагаемого 41-летнего пособника стрелков. Об этом также пишет РБК со ссылкой на источник в ФСБ.
Постоянно вижу комментарии, где пишут:"Ну у нас хотя бы в школах не стреляют, не то что в этих штатах".
Мертвый алмаз
Это другое!
Они там от нищеты и гнилой натуры стреляют, а у нас - от возвышенности на фоне победы деда и желания повторить!
Внезапный Женя
а у нас вот так
Я надеюсь, что это рофл такой... количество случаев не хочешь открыть?
Мертвый алмаз
Количество населения втрое больше и оружия на руках в сотни и тысячи раз больше.
Сравнивать количество случаев - как сравнивать количество диких львов в России и Африке
а было бы оружие у детей как в штатах, они бы отстрелялись) и застрелили бы нападавших)
у учителей...
И да, это известный факт, что практически все шутинги устраивают в ган-фри зон(где не будет сопротивления) и как правило их устраивают сторонники демократической партии(социалисты).
Это забавный кстати рофл, что шутинги устраивают в основном именно сторонники партии топящей за запрет на оружие )))
Сказочник
Постоянно вижу комментарии, про то как кто-то постоянно видит комментарии.
Зарубежный вентилятор
А я иногда даже вижу про то, как кто-то постоянно видит комментарии про то, как кто-то постоянно видит комментарии!
Школьное образование в современном мире должно быть изменено. Детей не нужно приучать к строгим порядкам, заставлять их подчиняться и ломать им психику жизнью в постоянном стрессе. Сейчас государственные школы не готовят старшеклассников к жизни в социуме с рыночной экономикой. Иерархическая структура школьного образования очень напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.
как дети приспособятся к иерархиям во взрослом мире, если не будут моделировать их сами?
Неожиданный чайник
Повторюсь. Школьная иерархия в госшколах, на мой взгляд, вообще ничем не похоже на иерархическую структуру современных компаний, она напоминает тюремную иерархию. Так что школа не готовит к работе, она готовить к жизни за решеткой.
Ну и умение заткнуться и бездумно выполнять приказы ценится только на самых низкооплачиваемых должностях.
Выходя гулять на улицу. Кружки по интересам.
Шкайное обьязёвянии в сёвьеменном мийе дозно быть изменено. Детей не нюзно пьеющять к стьёгим пойядкям, зястявлять их пёдчиняться и лемять им псехику жизнью в пёстоянном стьесси. Сейчяс гёсюдяйственные фгаы не гётёвят стяйшикляссников к жезни в сёциюме с линочной экономикой. Иейяйхичесгоя стьюктюйа фкойного обьязёвяния ёчень няпёминяет тюйимнюю, ётсюда стойга нясеия и сюицидов.
Ну вряд ли именно отсталое школьное образование является причиной стрельбы.
Неожиданный чайник
Да, не бывает универсальных ответов на все вопросы, я лишь рассмотрела один из возможных факторов. Понятное дело, что еще огромную роль играет семья, здоровье, достаток и миллион других факторов.
Скажешь тоже. Сейчас найдут дома аниме, игры или плакат Навального и всё поймут, в чём причина.
напоминает тюремную, отсюда столько насилия и суицидов.
Так это уже давно так, сейчас вроде получше с этим стало намного
Там стрелять пришли не школьники, а вполне взрослые люди, которые давно закончили школу.
Не заметил "не" в первой строчке, и поначалу согласился
Привет, в современном мире оно уже изменено, пока
Обычно я не пишу комментарии, но сегодня я просто в шоке. Самые залайканные комменты с шутеечками про США и Россию, парады, и свободное ношение оружия, да при чем тут все это? Как повлияет ношение оружия на способность у детей обороняться? Как восхваление победы в войне на это повлияло или буллинг? Очевидно, что у чела просто проблемы с головой, он убил не в чем не виновных детей, у которых впереди была вся жизнь, а вы хуйню какую-то пишите я просто в ахуе
Хм. Странно. Ты получается еще не дочитал. Там ниже инструктора ТЖ по диванной акробатике рассуждают что дети неправильно из окон выпрыгивали.
Массовый кавалер
А зачем писать очевидные вещи?
Давайте все по 10 раз это напишем.
Потом, конечно, выяснится, что парня травили, все были в курсе, но всем было похуй. Учителя всё знали, но "это же дети, сами разберутся". И снова будут виноваты игры, аниме, спайсы, etc. И все успокоятся. До очередного доведённого.
Ну это достаточно странный ответ на травлю - спустя четыре года идти в родную школу, и там всех расстреливать.
Или что он был одним из тех, кто травил. Внезапно, немало скулушутеров — не травимые "омежки, решившиеся на отчаянный шаг", а поехавшие мудаки.
Может быть и такой вариант, да. В ближайшие дни все подробности вскроются. Может, семейная обстановка была соответствующая.
Одно я знаю точно - человек не возьмёт просто так оружие в руки и не пойдёт убивать детей. Тут либо конченый псих, либо доведённый до полного отчаяния человек.
Я стрелял в школе исключительно сигареты. Славные были времена..
Никаких скоростей, кроме космических.
Никаких вариантов, кроме неебических.
Представил как майор читает твоё сообщение и наводит мышку на кнопку "Посадить экстримиста", потом читает дальше и отводит в сторону. Потом дальше читает и опять наводит, читает дальше - опять отводит. И в конце всё же нажимает, ибо нехуй так с нервами майора играть.
Видео от лентача, школьники выпрыгивают из окон во имя стрельбы
трешш, вертикально на ноги, там сразу таз ломается вместе с ногами, хоть бы набок падали
Густой коктейль
Я со ступеньки спускаюсь, уже чувствую перелом ноги, а они с третьего без проблем
Эти девочки погибли
откуда инфа?
Пошел ты нахуй со своими видосами с лентача.
Скажут что это все телеграм виноват.
https://www.kommersant.ru/doc/4481773 ну как бы
или вот https://novayagazeta.ru/articles/2020/12/25/88532-dnevniki-i-kolumbayny
Так реальные угрозы она предупреждает как раз, почитай сводки.
Ах да, ты ж скажешь что это липа ради палок. Короче, с какой стороны не посмотри - ты все равно как дешевок переиграешь
Так пусть закроют
Целевой Филипп
можно еще написать: А ленточку перерезали ?
Но я не буду, потому что эта новость не для шуток
Как надо пройти в школу, чтобы пообщаться с учителем или директором, так охрана замучает. Но со стволом видимо проход свободный.
Мертвый алмаз
Потому что охрана там номинальная. Сидят бабушки и дедушки, которые больше времени спят, чем контролируют. И вроде бы у них даже оружия нет
А по документам школу охраняет крутой ЧОП.
Непонятно, зачем такая охрана вообще нужна? Только разве что проблемы обычным людям на входе создавать, но не преступникам.
Он охранника первым убил
Опять же встаёт вопрос тогда, от кого эта охрана защищает? Это не претензия к школьным охранникам, а претензия к организации охраны в целом. Раз школа, это такое место повышенной угрозы стрельбы, значит нужны бронированные стаканы с металлоискателями на входе.
Мертвый алмаз
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Ядерный бас
Есть такая штука - месть , она может бесконечно тянуться
Кошмар, это ты этому своих детей учишь? Не удивительно, что у нас в стране начались шутинги, таких зоибан с философией убийства пол страны. А может, если бы тебе в своё время толстовку подарили бы, ты был бы добрее?
Нет такого конфликта который можно было разрешить оружием
сомневаюсь, что мы своего таракана снимем без оружия
Мне кажется вот как раз такой конфликт стоит разрешить оружием.
Ядерный бас
Когда уже кто то стал опасен для общества и нести угрозу - ничего не остаётся , но хотелось бы понять что блять стукнуло в голову тем кому эта ебанутая идея пришла
Держу пари стрелков в школе ликвидировали левацким пацифизмом и колкой фразой
Ну попозиция картошки и сала показали кто чего смог добиться словом и оружием соответственно (самоцензура)
культ войны и насилия в действии(((
а хули он в 19 в школе делает?
то есть что ,они зря скидывали каждый месяц деньги на охранника?
Скоро скажут, что он Ютуба насмотрелся, надо бы заблокировать
Замедлить ютуб надо вообще то.
19-летний Ильназ Галявиев
Пиздец, в 19 лет отправиться в Черный дельфин навсегда гнить.
Небось очередной игроман, которого гнобили в школе, решил игру в реал перенести.
Побряцали оружием 9 мая, а теперь вот постреляли
Ясно, во всех колумбайнах виновато 9-е мая, так и запишем.
Так точно, всем альфам напоминание - больше травите тихих детей.
его травили семиклассники и их училка?
Если они рандомных постреляли, то конечно, неправильно, но суть проблемы от этого не меняется.
Идиоты. Могли пострадать хорошие люди. Это же школа, а не дума или Кремль 😂
вот именно, всегда поражало, что люди первым делом атакуют ради какой то идеи школу или магазины, где обычные люди. А напади на представителей власти и тому подобного, стал бы святым мучеником, которого канонизировать не грех)
*шутки про "ита всё итарнет и игоры"*
Во всем виновата дока2