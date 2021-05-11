В МВД заявили, что нападавший действовал один, его задержали.

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Фото РИА «Новости»

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Об этом сообщают издание «Татар-информ» и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Mash пишет, что в школу зашли двое человек, которые открыли огонь.

«Интерфакс» со ссылкой на администрацию школы сообщает, что стрельбу открыл подросток. «Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.

РИА «Новости» пишет, что после стрельбы в школе произошёл взрыв, а самого стрелка задержали. По данным источника «Интерфакса», на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второго заблокировали на четвёртом этаже учебного заведения.

В 10:55 Mash сообщил, что второго нападавшего убили. Эту информацию также подтвердили источники РИА «Новости» и «Интерфакса» .

В школе был только один стрелок, сообщает «Подъём» со ссылкой на управление МВД по Татарстану. У него не было пособников, добавили в полиции.

Max Zareckiy @shaikhulud Итак, что случилось по словам очевдица (меня).



Прогремело 5-7 выстрелов с разницей примерно в минуты две. Сначала 3, потом 2 или 3.



Потом прогремел 1 взрыв и выбил окна.



Дети побежали спустя 2 минуты после взрыва.



Сейчас все дворы (включая наш) забиты школьниками. Воют сриены

Baza пишет, что при стрельбе в Казани погибли девять человек, ещё 10 пострадали. По данным телеграм-канала, стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. При задерджании он сказал, что по адресу своей прописки заложил бомбу. Позже Mash сообщил, что она взорвалась. В квартире находилась мать нападавшего.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы говорит о девяти погибших и четырёх пострадавших. ТАСС сообщает, что в больницу попали 12 детей и один взрослый.

Обновлено в 11:00. Число погибших достигло 11 человек. Двое из погибших разбились, выпрыгнув из окна. По данным ТАСС, 32 человека пострадали, их везут в больницы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что стрелку 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. Глава республики официально заявил, что жертвами стрельбы в школе стали четыре мальчика, три девочки и учительница, 16 человек (12 детей и четверо взрослых) находятся в больнице.

На место происшествия отправили более 20 бригад скорой. Всех учащихся из школы эвакуировали в соседний детский сад. Гимназия, в которой произошла стрельба, находилась, как и все школы города, под охраной.

Около 11:00 к месту происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он зашёл внутрь, «чтобы оценить, какая там ситуация».