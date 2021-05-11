Путин после стрельбы в казанской школе поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия Статьи редакции
Этим займётся директор Нацгвардии Виктор Золотов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идёт о видах оружия, которое могут использовать граждане. Его выступление приводит радио «Маяк».
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и Минздрава Михаил Мурашко вылетят в Казань в связи со стрельбой в школе. После нападения власти регионов РФ усилили меры безопасности в учебных заведениях.
12 мая в Татарстане объявили днём траура.
Стрельба в казанской школе началась утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семь детей и учительница. В МВД сообщили, что нападавший был один, его задержали. Ранее СМИ говорили о двух стрелках.
После Керчи так и не проработали еще?)
А уволить директора обосравшейся службы не надо в таком случае? Или с друзьями так не по-пацански поступать?
Дока
тот чел помер от ковида, кстате. так что теперь что-то другое виновато будет.
Ну если серьезно, то я считаю, что нет. Это чисто популизм.
Я не считаю, что службы в принципе в состоянии предотвратить все преступления такого рода, и идея о том, что они прям обязательно должны, приводит только к непропорциональному росту их полномочий. По-хорошему, нужно проводить служебную проверку, которая должна установить, была ли на каком-то этапе допущена халатность и можно ли что-то улучшить.
Ему росгвардия выдала разрешение на оружие уже после керченского стрелка, когда собирались ужесточать получение разрешения. В каком месте это не обсёр?
Проще потом сказать, что это не был теракт, а стрелок просто больной.
Если официально не будет теракта - значит официально никто не обосрался, значит увольнять не надо.
Не терракт, а пристрелка
Выход сжатых газов, сопровождавшийся незначительным выбросом металлических частиц.
Номинально В праве РФ - терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.
Т.е. какие-то цели должны постулироваться, ну может ещё всплывёт.
Не ну у нас Автовокзалы обнесли небольшими заборами.
Сказали это защита от Террористов.
У меня для вас хорошие новости. Ваша любимая жевательная резинка с рязанский сахаром снова вошла в моду.
Пространственный кавалер
Дык в Украине и проработали
Да, у нас тут дохуя Украины было помню.
Особенно после терракта, нэнька тупо проигнорила теракт. Ляпнув "Мы ведем расследование". И до сих пор ведут все никак не доведут.
Я тогда с обоих сторон проорал, чтоб трубу не шатать между собой решили просто сам факт траура проигнорить.
Насколько вообще в принципе правильно вот так через 2 часа после происшествия раздавать поручения "срочно разработать положение". Ни следствия ещё, нихуя.
Вот потому и долбоебизм один сплошной вокруг, потому что вместо глубокого и компетентного анализа у нас поручение срочно разработать и отчитаться, и как можно скорей!
Для автократа, который на фоне реальных проблем пытается заработать политические очки на популистских лозунгах, выполнение которых проверять все равно никто не будет, — в принципе все правильно, на достижение цели такая хуйня вполне работает.
Чё там, учеников расстреляли?
Опа! Ништяк! Можно очков политических себе приподнять на этом! Хоть какая-то польза от этого сброда!
Чужой инструмент
Судя по тому, что у пациента сдвиг по фазе, его должны были завернуть еще на этапе медосмотра. Но проще «ужесточить контроль», чем заставить нормально работать все нужные учреждения.
Да потому что им похуй на этих детей. Главное перед населением иллюзию деятельности создать.
Спросит их, ну как урок прошёл?
А охраны и не было, только тревожная кнопька
Я не удивлюсь, если в ходе расследования выяснится, что школа построена незаконно.
А так всегда было. Кто-то нормально разбирающийся в росполитике, то ли Невзоров, то ли Шендерович, говорил о том, что у нынешнего государства нет вообще никакой системности - только затыкание дыр, и то, только так, как они умеют.
Путин работает. Вся надежда на Путина. Путин спас Россию от олигархов, бандитов, террористов и НАТО.Нет времени на бюрократические проволочки. Путин берёт всё в свои руки. Если и в этот раз не поможет, то это оттого, что у Путина недостаточно власти.
Я вообще жду рассказов об аниме и играх или это после вечерних новостей?
Депутат поскользнулся на льду во вторник. Запретить вторники!
Лицензии на наличие морозилок в холодильниках дома.
Акции компаний, производящих No-Frost холодильники, улетели в небеса.
Редкий велосипед
Да только это не поможет, а только усложнит жизнь обычным гражданам, которые хотят легально иметь оружие. Чёрный рыночек никто закрывать не собирается.
Поэтому запретить нужно было школы, тогда в них точно никто стрелять не будет
Слаб на передок
А если бы он заколол всех ржавой вилкой? Логики только на запретительство хватает. Может там не знаю , работать с родителями , не методом допросов и устрашения , а аккуратно , через родительские собрания , через врачей психологов, через консьержей , анализировать , собирать данные .
А не бред какой то
Стоило бы для начала снизить общий градус ненависти и милитаризма в обществе, он глобально на уровне насилия плохо сказывается.
ТЫ ЧО надо запретить детей и рожать, тогда будет круто, отпадет и педофилия и прочее детское
Как говорится, ножи для настоящих мастеров/
Ножами по-хлопотнее
Лечим болезнь, а не причину.
Если вылечить болезнь, то и причин носить не нужно не для кого. Так что тут вопрос можна ли вылечить
Вангую снижение мощности патронов и без того бесполезных резинострелов до нуля + экзамен каждый год. Цена на справку из ПНД будет в три раза выше, но единственный вопрос на приеме в дурке будет, как и прежде (лично у меня): "а почему в армии не служили?"
Предлагаю запретить охоту. И оружие выдавать не придется и звери целы.
Отстрел волков и медведей поручить ментам.
Ядерный бас
Менты медведи и волки название для какого нибудь русского философского романа
Бледный динозавр
министры омской области осуждают
вот еще один плюс, министры в лесах пропадать перестанут, но это неточно.
В дтп в России погибают по 100 чел/день, предлагаю запретить автомобили, тачки наносят ущерб нашей экономике на 2,7% от ввп.
Мировой лидер по школьным шутингам придумал только пуленепробиваемые рюкзаки и парты, а так же вооружать учителей. Помогает не очень, в тамошних школах регулярно стреляют и убивают.
Здесь ничего и не сделаешь, кроме полного запрета на оборот оружия. Невозможно отследить каждого человека со сдвигом по фазе.
upd. Я не за полный запрет (хоть в большинстве случаев и не понимаю эту культуру), но если и решать эту проблему, то иначе - никак.
Убить можно и вилкой в глаз, только вот назначение вилки - не убийство. А у оружия только одно основное назначение, как ни крути. Причём чертовски эффективное. Не стоит оно баловства
Тогда и дротики запретить.
Дротиком не убьёшь десяток человек за минуту. Дело именно в эффективности - и в том, что огнестрелу совершенно нечего противопоставить, кроме другого огнестрела
Если запретить огнестрел, то придёт тот, у кого есть огнестрел и тебя легко убьёт безальтернативно.
Арбалетом - легко. На них разрешение не нужно (до определенной мощности).
Ножом в школе, метро, вокзале - еще проще.
Химикаты, поджоги, грузовики.
Есть еще такой кейс, как Кущевка. В частном секторе оружие бывает необходимо.
А популяции волков и медведей контролировать уговорами не размножаться слишком и не заходить на чужую территорию обитания
Ага. А еще невозможно отследить нелегальные стволы. Недавно сожженный особняк со стволами и застреленный авторитет в спорт зале передают привет. А еще есть ножи. Надо отслеживать все ножи включая кухонные, продавая по лицензии. Потому что шизов отследить нельзя, а все остальное можно.
Оформляйте стволы, пока есть возможность.
Каждые 5 лет продление лицензии. Там и могут обломать.
В частности, все антипротестные административные статьи подходят под закон, который запрещает выдавать разрешение на продление лицензии.
Кто знает, что там будет через 5 лет...
Я попал на продление именно тогда, когда заставили сдавать мочу на наркотики. В нашем миллионнике было всего одно место, где можно быть сдать этот тест. С учётом остальных сложностей, связанных с получением лицензии, я думал, а стоит ли вообще.
Это относительно сложно, если ты делаешь всё по закону.
Если покупаешь справки, то, скорее всего, легко.
Каким ми не были строгими правила выдачи разрешение на хранение оружия, они не будут работать, пока их можно обойти. Дед развёл коррупцию немыслимых масштабов, что могло пойти не так?
а чего сложного то продлять?
Сделал фотки.
Сходил сдал тесты на медсправку - полчаса(попить много кофе заранее чтобы поссать). На следующий день забрал.
Подал заявку на госуслугах, оплатил.
Сходил к гвардейцам на показ.
Сходил к гвардейцам за новой роха.
Есть нюанс еще со сроками подачи заявления. И с тем, что регать нужно по месту регистрации строго.
А зона комфорта у каждого своя, конечно. Кому-то и на бутылку разок сесть ради справки не трудно было бы, наверное.
странные у тебя сравнения.
Раз в 5 лет сходить на получасовой медосмотр чтобы подтвердить свое право на оружие. Чего тут некомфортного? Это нормально и правильно, т.к. это все таки предмет повышенной опасности.
Поссать в баночку в туалете медцентра - это унижение? Ужас просто... Но я бы например не хотел чтобы лицензию продлили какому-нить нарику...
Не может быть процедура выдачи такого разрешения абсолютно комфортной...
Можно еще запретить фильмы с оружием, первыми будут две части Брат и Жмурки))
Надо разбираться с теми, кто справки продает, один такой взяточник мог вооружить сотню психов. А сколько по стране людей предоставляющих подобные услуги за деньги.
опять пук в воздух
хлопок
чо за поправка?
Служащий спрей
2 недели назад новость была, что у него справка для разрешения на оружие поддельная, полиция должна была проверку провести
Ну пизда, теперь ещё и сраное ружье нельзя будет зарегистрировать или купить патроны.
А я тоже хочу предложить. Но не запрет.
Ввести в школах регулярные беседы КАЖДОГО ребенка с психологом. Вне зависимости от его успеваемости и поведения. А то должность такая есть, а никто ее не отрабатывает как полагается.
Тот кто одобрил выдачу лицензии будет обязательно привлечен к ответственности, да?
Интересно. То есть, вся проблема в оружии? Его запретят и у поехавших людей не будет доступа к ножам, топорам, спичечным коробкам, бензину и т.д.? Может быть проблема таких ситуаций немного поглубже, чем оружие, видеоигры и культ колумбийского комбайна?
Предлагаю повысить налоги, а на вырученные деньги оплатить работу чиновников, которые придумают поставить во все школы охрану, работающую за копейки и вооруженную свистком
Бледный динозавр
не, надо просто обезопасить школы
- забор с колючей проволокой
- вышки с пулеметами по углам
- тамбур бронированный на вход
- дежурные собаки
Наиграются тут всякие в игрульки и давай палить куда ни попадя. Запретить игры надоть.