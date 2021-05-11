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Ольга Щербинина

Путин после стрельбы в казанской школе поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия Статьи редакции

Этим займётся директор Нацгвардии Виктор Золотов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идёт о видах оружия, которое могут использовать граждане. Его выступление приводит радио «Маяк».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и Минздрава Михаил Мурашко вылетят в Казань в связи со стрельбой в школе. После нападения власти регионов РФ усилили меры безопасности в учебных заведениях.

12 мая в Татарстане объявили днём траура.

Стрельба в казанской школе началась утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семь детей и учительница. В МВД сообщили, что нападавший был один, его задержали. Ранее СМИ говорили о двух стрелках.

В Казани в школе открыли стрельбу. Власти…
В МВД заявили, что нападавший действовал один, его задержали.
tjournal.ru

#новости #путин #оружие #стрельбавказани

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149 149 комментариев
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149 комментариев
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Сергей Дворниченко

89

После Керчи так и не проработали еще?)

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Anton Golovanov

Сергей
81

Ну тогда Путин не приказывал СРОЧНО.

https://www.rbc.ru/society/25/10/2018/5bd1b4f19a7947b3d8b66676

Путин приказал Росгвардии разработать меры по…
Президент России заявил о необходимости «серьезно усилить контроль» в сфере оборота оружия после…
www.rbc.ru
Ответить

Zoid Q

Anton
23

И не бросал/ловил карандашей.

Ответить

Илья Гераськин

Anton
0

А уволить директора обосравшейся службы не надо в таком случае? Или с друзьями так не по-пацански поступать?

Ответить

Евгений

Илья
12

А причём тут директор, если во всем виноваты Телеграм и игры?

Ответить

Соколов Андрей

Евгений
1

Дока

Ответить

Азамат Багатов

Соколов
0

тот чел помер от ковида, кстате. так что теперь что-то другое виновато будет.

Ответить

Anton Golovanov

Илья
3

Ну если серьезно, то я считаю, что нет. Это чисто популизм.

Я не считаю, что службы в принципе в состоянии предотвратить все преступления такого рода, и идея о том, что они прям обязательно должны, приводит только к непропорциональному росту их полномочий. По-хорошему, нужно проводить служебную проверку, которая должна установить, была ли на каком-то этапе допущена халатность и можно ли что-то улучшить.

Ответить

Илья Гераськин

Anton
0

Ему росгвардия выдала разрешение на оружие уже после керченского стрелка, когда собирались ужесточать получение разрешения. В каком месте это не обсёр?

Ответить

Игорь Голованов

Илья
1

Проще потом сказать, что это не был теракт, а стрелок просто больной. 
Если официально не будет теракта - значит официально никто не обосрался, значит увольнять не надо.

Ответить

Соколов Андрей

Игорь
3

Не терракт, а пристрелка

Ответить

Иплувен Максимал

Соколов
1

Выход сжатых газов, сопровождавшийся незначительным выбросом металлических частиц.

Ответить

syrslava

Игорь
0

справедливости ради, между террактом и массовым убийством разница таки не только формальная

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Игорь
0

Номинально В праве РФ - терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или иными формами противоправных насильственных действий.

Т.е. какие-то цели должны постулироваться, ну может ещё всплывёт.

Ответить

syrslava

Илья
0

Обосравшейся? Ты прям так сильно хочешь, чтобы всё, что ты пишешь, буквально читалось в прямом эфире?

Ответить

Zoid Q

Илья
–2

Ваще-то не Путин там главный, а президент Татарстана.

Ответить

Rodion Kutsaev

Сергей
11

Опять плохие бояре не выполняют поручений...

Ответить

Игорь Голованов

Сергей
5

Не ну у нас Автовокзалы обнесли небольшими заборами. 
Сказали это защита от Террористов.

Ответить

Mike Kosulin

Игорь
1

Это от NPC.

Ответить

Andrew Muralov

Сергей
2

У меня для вас хорошие новости. Ваша любимая жевательная резинка с рязанский сахаром снова вошла в моду.

Ответить

1 Ev

Andrew
0

Вспомнился Твинпикс

Ответить

Andrew Muralov

1
1

Ага 

Ответить

Пространственный кавалер

Сергей
1

Дык в Украине и проработали

Ответить

Игорь Голованов

Пространственный
–2

Да, у нас тут дохуя Украины было помню.
Особенно после терракта, нэнька тупо проигнорила теракт. Ляпнув "Мы ведем расследование". И до сих пор ведут все никак не доведут.
Я тогда с обоих сторон проорал, чтоб трубу не шатать между собой решили просто сам факт траура проигнорить. 

Ответить

Соколов Андрей

Сергей
0

Пктин был в ярости когда узнал ™

Ответить

Алексей Волосач

86

Насколько вообще в принципе правильно вот так через 2 часа после происшествия раздавать поручения "срочно разработать положение". Ни следствия ещё, нихуя.
Вот потому и долбоебизм один сплошной вокруг, потому что вместо глубокого и компетентного анализа у нас поручение срочно разработать и отчитаться, и как можно скорей! 

Ответить

Anton Golovanov

Алексей
59

Для автократа, который на фоне реальных проблем пытается заработать политические очки на популистских лозунгах, выполнение которых проверять все равно никто не будет, — в принципе все правильно, на достижение цели такая хуйня вполне работает.

Ответить

Игорь Рачук

Anton
1

Чё там, учеников расстреляли? 
Опа! Ништяк! Можно очков политических себе приподнять на этом! Хоть какая-то польза от этого сброда! 

Ответить

Чужой инструмент

Алексей
25

Судя по тому, что у пациента сдвиг по фазе, его должны были завернуть еще на этапе медосмотра. Но проще «ужесточить контроль», чем заставить нормально работать все нужные учреждения.

Ответить

Dmitry Smirnoff

Алексей
6

Да потому что им похуй на этих детей. Главное перед населением иллюзию деятельности создать.

Ответить

Andrew Muralov

Dmitry
1

Спросит их, ну как урок прошёл? 

Ответить

Dmitry Smirnoff

Andrew
0

Это он может.

Ответить

Целевой Филипп

Алексей
3

Я думаю это событие оказалось последней каплей терпения царя

Ответить

dead

Алексей
2

Так ручное управление оно такое, никакого тебе долгосрочного планирования! Всё запретить нахой.
По-хорошему надо выебать охрану школы, но ведь мамки в ватсапах оценят только тотальный запрет оружия.

Ответить

Georgy Podkhvatilin

dead
1

А охраны и не было, только тревожная кнопька

Ответить

dead

Georgy
0

значит выебать кнопку

Ответить

new_comment

Georgy
0

Я не удивлюсь, если в ходе расследования выяснится, что школа построена незаконно.

Ответить

Азамат Багатов

Алексей
2

А так всегда было. Кто-то нормально разбирающийся в росполитике, то ли Невзоров, то ли Шендерович, говорил о том, что у нынешнего государства нет вообще никакой системности - только затыкание дыр, и то, только так, как они умеют.

Ответить

Evgeny M

Алексей
0

Нассать в глаза тупым гоям

Ответить

Vedmed

Алексей
0

а хули они еще могут сделать, только срочно запретить, как будто это блять все проблемы решает, вот этот долбоеб дома же еще чото взорвал, из чего он там сделал эту бомбу из манки и ее нахуй запретят

Ответить

new_comment

Алексей
0

Путин работает. Вся надежда на Путина. Путин спас Россию от олигархов, бандитов, террористов и НАТО.Нет времени на бюрократические проволочки. Путин берёт всё в свои руки. Если и в этот раз не поможет, то это оттого, что у Путина недостаточно власти.

Ответить

Лысина Арика

28

Я вообще жду рассказов об аниме и играх или это после вечерних новостей?

Ответить

Dmitry Smirnoff

Лысина
2

Ужесточить оборот аниме!

Ответить

С H А P Р i Е

24

Депутат поскользнулся на льду во вторник. Запретить вторники!

Ответить

Игорь Голованов

С
4

Лицензии на наличие морозилок в холодильниках дома. 

Ответить

Игорь Рачук

Игорь
1

Акции компаний, производящих No-Frost холодильники, улетели в небеса.  

Ответить

С H А P Р i Е

Игорь
1

No father frost

Ответить

Частый украинец

С
1

Запретить лед

Ответить

Частый украинец

Частый
2

А не бред какой-то.
Ужесточить правила хождения по льду! 

Ответить

Поверхностный Никита

15

Как говорится, задним умом крепок

Ответить

Редкий велосипед

Поверхностный
10

Да только это не поможет, а только усложнит жизнь обычным гражданам, которые хотят легально иметь оружие. Чёрный рыночек никто закрывать не собирается.

Ответить

Yufers

Редкий
7

Особенно забавно данные телодвижения по запрету оружия выглядят после штурма особняка набитого этим самым оружием. Там то все окей. 

Ответить

Иннокентий

Редкий
0

Поэтому запретить нужно было школы, тогда в них точно никто стрелять не будет

Ответить

Поверхностный

Иннокен…
0

запретить учиться дальше 7 класса

Ответить

С H А P Р i Е

Поверхностный
7

Слаб на передок

Ответить

Антон Лисин

С
1

Так лет то уже сколько 

Ответить

Ядерный бас

12

А если бы он заколол всех ржавой вилкой? Логики только на запретительство хватает. Может там не знаю , работать с родителями , не методом допросов и устрашения , а аккуратно , через родительские собрания , через врачей психологов, через консьержей , анализировать , собирать данные .
А не бред какой то

Ответить

Anton Golovanov

Ядерный
10

Стоило бы для начала снизить общий градус ненависти и милитаризма в обществе, он глобально на уровне насилия плохо сказывается.

Ответить

Alexander Shulga

Ядерный
3

А...
Не...
Бред какой-то...

Ответить

Михаил Набоков

Ядерный
0

ТЫ ЧО надо запретить детей и рожать, тогда будет круто, отпадет и педофилия и прочее детское

Ответить

Редкий велосипед

Михаил
0

Если запретить детей, то тогда некоторым будет нечего есть

Ответить

Зарубежный кот

8

Делаю ставку на ножи

Ответить

Лысина Арика

Зарубежный
8

Как говорится, ножи для настоящих мастеров/

Ответить

Зарубежный кот

Лысина
9
Ответить

С H А P Р i Е

Зарубежный
7
Ответить

Zoid Q

С
1

Достать соседа... ножом.

Ответить

AttentiveMilk

Зарубежный
1

Ножами по-хлопотнее

Ответить

Уютный Кирилл

AttentiveMilk
0

пох

Ответить

Азамат Багатов

Уютный
1

лопотнее

Ответить

Чужой инструмент

10

Ну да, лучше еще что-то запретить, чем нормально проводить психиатрический осмотр.

Ответить

dy

3

Лечим болезнь, а не причину.

Ответить

Лев Глебович

dy
3

Тогда уж лечим симптом, а не болезнь. Что за тупое сравнение?) 

Ответить

Владимир Филатов

dy
0

последствие, болезнь может быть причиной

Ответить

Сергій Осипчук

dy
0

Если вылечить болезнь, то и причин носить не нужно не для кого. Так что тут вопрос можна ли вылечить

Ответить

dy

5
Ответить

Уютный Кирилл

4

Указ до следующего происшествия

Ответить

С H А P Р i Е

Уютный
0

Пришествия

Ответить

Zoid Q

С
1

Нашествия печенегов.

Ответить

Густой коктейль

4

Эх, бля. Прощай мой Vector .45, я ждал что тебя лицензируют для рынка, теперь хуй там((((

Ответить

Алексей Иванов

4

Вангую снижение мощности патронов и без того бесполезных резинострелов до нуля + экзамен каждый год. Цена на справку из ПНД будет в три раза выше, но единственный вопрос на приеме в дурке будет, как и прежде (лично у меня): "а почему в армии не служили?"

Ответить

Михаил Зеленин

2

Предлагаю запретить охоту. И оружие выдавать не придется и звери целы.
Отстрел волков и медведей поручить ментам. 

Ответить

Ядерный бас

Михаил
4

Менты медведи и волки название для какого нибудь русского философского романа

Ответить

Кирилл Вселенский

Михаил
2

Менты заняты оппозицией

Ответить

Andrew Voronin

Михаил
0

Есть еще спортивная стрельба.

Ответить

Бледный динозавр

Михаил
0

министры омской области осуждают

Ответить

Михаил Зеленин

Бледный
0

вот еще один плюс, министры в лесах пропадать перестанут, но это неточно.

Ответить

Антон Пострунин

Михаил
0

 Отстрел волков поручить ментам.

Так они друг друга перестреляют. 

Ответить

Дмитрий Алфёров

3

Как и наш президент, спорим, ничего не изменится?

Ответить

Роман Андреев

3

В дтп в России погибают по 100 чел/день, предлагаю запретить автомобили, тачки наносят ущерб нашей экономике на 2,7% от ввп.

Ответить

Андрей Воронько

–1

Мировой лидер по школьным шутингам придумал только пуленепробиваемые рюкзаки и парты, а так же вооружать учителей. Помогает не очень, в тамошних школах регулярно стреляют и убивают.

Здесь ничего и не сделаешь, кроме полного запрета на оборот оружия. Невозможно отследить каждого человека со сдвигом по фазе.

upd. Я не за полный запрет (хоть в большинстве случаев и не понимаю эту культуру), но если и решать эту проблему, то иначе - никак.

Ответить

Рыжий

Андрей
4

Тогда нужно запрещать и оборот автомобилей

Ответить

Андрей Воронько

Рыжий
1

Убить можно и вилкой в глаз, только вот назначение вилки - не убийство. А у оружия только одно основное назначение, как ни крути. Причём чертовски эффективное. Не стоит оно баловства

Ответить

Редкий велосипед

Андрей
–1

Тогда и дротики запретить.

Ответить

Андрей Воронько

Редкий
1

Дротиком не убьёшь десяток человек за минуту. Дело именно в эффективности - и в том, что огнестрелу совершенно нечего противопоставить, кроме другого огнестрела

Ответить

Редкий велосипед

Андрей
3

Если запретить огнестрел, то придёт тот, у кого есть огнестрел и тебя легко убьёт безальтернативно.

Ответить

Andrew Voronin

Андрей
1

Арбалетом - легко. На них разрешение не нужно (до определенной мощности).
Ножом в школе, метро, вокзале - еще проще.
Химикаты, поджоги, грузовики.

Есть еще такой кейс, как Кущевка. В частном секторе оружие бывает необходимо.

Ответить

dy

Andrew
0

Еще бензин, который легко покупается и чудесно горит.

Ответить

Рыжий

Редкий
1

Топоры, ножи, арбалеты, луки...

Ответить

Вячеслав Андреев

Рыжий
0

Но сначала запретим дротить, все беды от этого

Ответить

Редкий велосипед

Андрей
0

А популяции волков и медведей контролировать уговорами не размножаться слишком и не заходить на чужую территорию обитания

Ответить

Yufers

Андрей
1

Ага. А еще невозможно отследить нелегальные стволы. Недавно сожженный особняк со стволами и застреленный авторитет в спорт зале передают привет. А еще есть ножи. Надо отслеживать все ножи  включая кухонные, продавая по лицензии. Потому что шизов отследить нельзя, а все остальное можно.  

Ответить

Редкий велосипед

Андрей
0

Запретить и полиции, и военным иметь оружие

Ответить

Изящный каякер

Редкий
2

полиция без оружия

Но с Сандрой Баллок

Ответить

Владимир Горячев

1

Оформляйте стволы, пока есть возможность.

Ответить

Andrew Voronin

Владимир
5

Каждые 5 лет продление лицензии. Там и могут обломать.

В частности, все антипротестные административные статьи подходят под закон, который запрещает выдавать разрешение на продление лицензии.

Ответить

Владимир Горячев

Andrew
0

Кто знает, что там будет через 5 лет...

Ответить

Andrew Voronin

Владимир
4

Я попал на продление именно тогда, когда заставили сдавать мочу на наркотики. В нашем миллионнике было всего одно место, где можно быть сдать этот тест. С учётом остальных сложностей, связанных с получением лицензии, я думал, а стоит ли вообще.
Это относительно сложно, если ты делаешь всё по закону.
Если покупаешь справки, то, скорее всего, легко.

Каким ми не были строгими правила выдачи разрешение на хранение оружия, они не будут работать, пока их можно обойти. Дед развёл коррупцию немыслимых масштабов, что могло пойти не так?

Ответить

Madegghead

Andrew
1

а чего сложного то продлять?
Сделал фотки.
Сходил сдал тесты на медсправку - полчаса(попить много кофе заранее чтобы поссать). На следующий день забрал.
Подал заявку на госуслугах, оплатил.
Сходил к гвардейцам на показ.
Сходил к гвардейцам за новой роха.

Ответить

Andrew Voronin

Madeggh…
0

Есть нюанс еще со сроками подачи заявления. И с тем, что регать нужно по месту регистрации строго.
А зона комфорта у каждого своя, конечно. Кому-то и на бутылку разок сесть ради справки не трудно было бы, наверное.

Ответить

Madegghead

Andrew
0

странные у тебя сравнения.
Раз в 5 лет сходить на получасовой медосмотр чтобы подтвердить свое право на оружие. Чего тут некомфортного? Это нормально и правильно, т.к. это все таки предмет повышенной опасности.
Поссать в баночку в туалете медцентра - это унижение? Ужас просто... Но я бы например не хотел чтобы лицензию продлили какому-нить нарику...
Не может быть процедура выдачи такого разрешения абсолютно комфортной...

Ответить

Массовый кавалер

Владимир
0
Ответить

Kris Stone

2

Можно еще запретить фильмы с оружием, первыми будут две части Брат и Жмурки))

Ответить

Густой коктейль

Kris
1

Тогда и фильмы про ВОВ запретят

Ответить

Шило

Kris
0

Нужно блюрить оружие)

Ответить

Редкий велосипед

Шило
0

Сигареты блюрить, оружие блюрить...

Ответить

Редкий велосипед

Редкий
0

Японское порно получается какое-то

Ответить

Максим Манчестер

2

То есть в даркнете за биткойны мамкины инцелы не купят чтоли пистолет?

Ответить

Словесный Интервент

2

Надо разбираться с теми, кто справки продает, один такой взяточник мог вооружить сотню психов. А сколько по стране людей предоставляющих подобные услуги за деньги.

Ответить

Шило

Словесный
0

Борьться с коррупцией? На святое покусился? 

Ответить

Vitali

1

опять пук в воздух

Ответить

Alexander Shulga

Vitali
2

хлопок

Ответить

Zoid Q

Alexander
1

И немного вискозы.

Ответить

Alexander Shulga

Zoid
0

мешков с силитрой

Ответить

Редкий велосипед

Alexand…
0

С сахаром

Ответить

Зарубежный кот

1

Ура

Ответить

Служащий спрей

1

Что там с справкой Пивоварова кстати?

Ответить

Виталий Ситников

Служащий
0

чо за поправка?

Ответить

Служащий спрей

Виталий
0

2 недели назад новость была, что у него справка для разрешения на оружие поддельная, полиция должна была проверку провести

Ответить

Антон Лисин

Служащий
0

Посадили 

Ответить

aliftin

1

Ну пизда, теперь ещё и сраное ружье нельзя будет зарегистрировать или купить патроны. 

Ответить

Виталий Куликов

1

Нужно срочно полностью разоружить население, *wink*.

Ответить

Марианна Алпатова

1

А я тоже хочу предложить. Но не запрет. 
Ввести в школах регулярные беседы КАЖДОГО ребенка с психологом. Вне зависимости от его успеваемости и поведения. А то должность такая есть, а никто ее не отрабатывает как полагается. 

Ответить

Levopoda

0

Тот кто одобрил выдачу лицензии будет обязательно привлечен к ответственности, да?

Ответить

Александр Козловский

Levopoda
1

Конечно, ещё и Золотова уволят

Ответить

Банан баклажанович

0

А был ли мальчик?

Ответить

Частый украинец

0

Путин о том сколько еще можно ужесточать правила оборота оружия:

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Я запрещаю аниме

Ответить

Андрей Ионов

0

почему путина никто не называет популистом?

Ответить

Егор Ниглов

0

Интересно. То есть, вся проблема в оружии? Его запретят и у поехавших людей не будет доступа к ножам, топорам, спичечным коробкам, бензину и т.д.? Может быть проблема таких ситуаций немного поглубже, чем оружие, видеоигры и культ колумбийского комбайна?

Ответить

Руденко Сергей

0

Неужели количество ментов, камер и металлодетекторов не решает проблему?

Ответить

Михаил Набоков

–1

Неужели П убивает детей ради таких законов эээээээээээээ

Ответить

Alex Blake

–1

Путин как будто ждал подобного происшествия, чтобы еще гаечки закрутить.

Ответить

Алексей Иванов

–1

Предлагаю повысить налоги, а на вырученные деньги оплатить работу чиновников, которые придумают поставить во все школы охрану, работающую за копейки и вооруженную свистком 

Ответить

Редкий велосипед

Алексей
0

вооруженную свистком с лазерным наведением

Ответить

Бледный динозавр

Алексей
0

не, надо просто обезопасить школы
- забор с колючей проволокой
- вышки с пулеметами по углам
- тамбур бронированный на вход
- дежурные собаки

Ответить

syrslava

Бледный
0

забыл
- один действующий вход-выход с конструкционной предельной пропускной способностью не более 50 человек в минуту

Ответить

06e3b9Ha c rpaHaTou

–1

Наиграются тут всякие в игрульки и давай палить куда ни попадя. Запретить игры надоть.

Ответить

Рыжий Барнс

–1

У путена миллиард хуйгвардейцев, а школы охраняют бабки с шваброй

Ответить

пакет не надо

–2