Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идёт о видах оружия, которое могут использовать граждане. Его выступление приводит радио «Маяк».

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и Минздрава Михаил Мурашко вылетят в Казань в связи со стрельбой в школе. После нападения власти регионов РФ усилили меры безопасности в учебных заведениях.

Стрельба в казанской школе началась утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семь детей и учительница. В МВД сообщили, что нападавший был один, его задержали. Ранее СМИ говорили о двух стрелках.