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Ольга Щербинина

В Гонконге грабители с водяным пистолетом пытались украсть 25,7 миллиона долларов Статьи редакции

Одного мужчину задержали, второго разыскивают.

33 33 комментария
2109 просмотров
Фото Google Maps

Водяной пистолет они использовали, чтобы запугать сотрудников ростовщической компании Promise. Мужчины требовали выдать им 200 миллионов гонконгских долларов (25,7 миллиона долларов США), пишет South China Morning Post.

Полиция арестовала одного из подозреваемых, 27-летнего безработного. Сейчас разыскивают его подельника, мужчину около 30 лет.

По словам источников в полиции, сотрудники поняли, что им угрожают игрушкой, потому что «оружие» было прозрачно-синего цвета и изготовлено из пластика. Вскоре грабители сбежали, но потом один из них вернулся.

«На этот раз он держал в руке ручку. Он перепрыгнул через прилавок и пригрозил сотруднице, приказав ей вызвать полицию», — рассказал источник издания.

Представитель полиции заявил, что ничего не было украдено и никто не пострадал. Источник сообщил, что, хотя у подозреваемого нет психических заболеваний, его могут отправить в больницу для психологической экспертизы.

#новости #ограбление

33 33 комментария
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Неизменный вентилятор

37

Путин поручил срочно проработать положение об ужесточении правил оборота водяного оружия

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Индивидуальный цвет

Неизменный
22

Во избежание террористической угрозы будет отключена вода во всех населённых пунктах. «Безопасность людей главное», добавил Владимир Владимирович

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Александр Борродач

Неизменный
3

В случае запрета воды для пистолетов, их будут заряжать уриной

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AZP

Александр
6

Из телевизора

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ТыжЮзер

5

Очень мокрое дело

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Сергей Торопов

ТыжЮзер
8

Одному даже удалось смыться с места преступления

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ТыжЮзер

Сергей
3

Как с гуся вода

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С H А P Р i Е

ТыжЮзер
3

Концы в воду

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ТыжЮзер

С
3

Не зная броду, не набирай в пистолетик воду

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Алексей Дудырев

ТыжЮзер
1

Воду толочь — вода и будет.

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С H А P Р i Е

Алексей
1

Переливать из пустого в порожнее

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С H А P Р i Е

ТыжЮзер
1

Без труда не вытащишь и водяной пистолетик из пруда

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Alex Blake

3

Если в него залита серная кислота - то тогда эта игрушка уже не кажется безобидной

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T:ema

Alex
8

в течение той минуты, пока пластик плавится? дааа...

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Михаил Зеленин

T:ema
3

смотря какой пластик https://sigmatec.ru/produkciya/himicheskie-reaktivy/kislota-sernaya
Серную кислоту и в пластиковой таре отпускают
Полимеры очень устойчивые. 
И вообще самые сильные кислоты хранят в фторопластовой таре (если мне не изменяет память).

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T:ema

Михаил
0

ну конечно из такого пластика обычно делают водяные пистолетики!

Ответить

Михаил Зеленин

T:ema
0

ну почему из полиэтилена то не сделать, вполне подходящий для водяного пистолета пластик, а там по ссылке как раз из полиэтилена тара. 

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Алексей Дудырев

Михаил
0

проходили уже в ББ

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Михаил Зеленин

Алексей
0

вот только хотел напомнить о вроде первой серии ББ

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Алексей Дудырев

Михаил
0

далеко не первая

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Банан баклажанович

Alex
0

Лучше карборановой заряжать

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С H А P Р i Е

Банан
5

Карбонаровой

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Владимир Филатов

Alex
1

разве что разбавленная, иначе она бы разъела пистолет 

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С H А P Р i Е

5
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Методический огонь

4

«оружие» было прозрачно-синего цвета и изготовлено из пластика.

Ну гений, што тут говорить

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Миша Копейкин

4

 По словам источников в полиции, сотрудники поняли, что им угрожают игрушкой, потому что «оружие» было прозрачно-синего цвета и изготовлено из пластика.

А оказалось, что огнестрел был напечатан на 3D-принтере

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Andrew Muralov

–3

Это в какой компании  ростовщической 25млн долларов? 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Andrew
8

в гонконгской. 

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Массовый кавалер

2

Вы хотите как в Китае?

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Ваня Штирлиц

1

Главное не какой пистолет, а с каким лицом ты это делаешь 😎

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Изящный каякер

Ваня
0

Главное то, что написано на твоём пистолете.

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Eugene Borshchevsky

0

Сразу видно не смотрели художественный фильм Спиздили 

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Украденная жизнь

0

После недавнего пересмотра "Чёрного зеркала"  такое дежавю.

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