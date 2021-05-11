Одного мужчину задержали, второго разыскивают.

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Водяной пистолет они использовали, чтобы запугать сотрудников ростовщической компании Promise. Мужчины требовали выдать им 200 миллионов гонконгских долларов (25,7 миллиона долларов США), пишет South China Morning Post.

Полиция арестовала одного из подозреваемых, 27-летнего безработного. Сейчас разыскивают его подельника, мужчину около 30 лет.

По словам источников в полиции, сотрудники поняли, что им угрожают игрушкой, потому что «оружие» было прозрачно-синего цвета и изготовлено из пластика. Вскоре грабители сбежали, но потом один из них вернулся.

«На этот раз он держал в руке ручку. Он перепрыгнул через прилавок и пригрозил сотруднице, приказав ей вызвать полицию», — рассказал источник издания.