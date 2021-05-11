В Гонконге грабители с водяным пистолетом пытались украсть 25,7 миллиона долларов Статьи редакции
Одного мужчину задержали, второго разыскивают.
Водяной пистолет они использовали, чтобы запугать сотрудников ростовщической компании Promise. Мужчины требовали выдать им 200 миллионов гонконгских долларов (25,7 миллиона долларов США), пишет South China Morning Post.
Полиция арестовала одного из подозреваемых, 27-летнего безработного. Сейчас разыскивают его подельника, мужчину около 30 лет.
По словам источников в полиции, сотрудники поняли, что им угрожают игрушкой, потому что «оружие» было прозрачно-синего цвета и изготовлено из пластика. Вскоре грабители сбежали, но потом один из них вернулся.
«На этот раз он держал в руке ручку. Он перепрыгнул через прилавок и пригрозил сотруднице, приказав ей вызвать полицию», — рассказал источник издания.
Представитель полиции заявил, что ничего не было украдено и никто не пострадал. Источник сообщил, что, хотя у подозреваемого нет психических заболеваний, его могут отправить в больницу для психологической экспертизы.
Индивидуальный цвет
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В случае запрета воды для пистолетов, их будут заряжать уриной
Очень мокрое дело
Одному даже удалось смыться с места преступления
Концы в воду
Воду толочь — вода и будет.
Если в него залита серная кислота - то тогда эта игрушка уже не кажется безобидной
смотря какой пластик https://sigmatec.ru/produkciya/himicheskie-reaktivy/kislota-sernaya
Серную кислоту и в пластиковой таре отпускают
Полимеры очень устойчивые.
И вообще самые сильные кислоты хранят в фторопластовой таре (если мне не изменяет память).
ну почему из полиэтилена то не сделать, вполне подходящий для водяного пистолета пластик, а там по ссылке как раз из полиэтилена тара.
проходили уже в ББ
вот только хотел напомнить о вроде первой серии ББ
Лучше карборановой заряжать
По словам источников в полиции, сотрудники поняли, что им угрожают игрушкой, потому что «оружие» было прозрачно-синего цвета и изготовлено из пластика.
А оказалось, что огнестрел был напечатан на 3D-принтере
Это в какой компании ростовщической 25млн долларов?
Главное не какой пистолет, а с каким лицом ты это делаешь 😎