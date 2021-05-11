Запрещённое в стране сырьё уничтожили.

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Специалисты по сельскому хозяйству таможни и пограничной охраны обнаружили коровьи навозные торты в аэропорте Вашингтона, сообщается в пресс-релизе Таможенное-пограничной службы (ТПС) США. Они находились в оставленном чемодане пассажирки из Индии, прибывшей на рейсе Air India 4. Сотрудники ТПС уничтожили находку.

Коровий навоз в некоторых частях мира — важный источник топлива для приготовления пищи. Также он применяется в качестве детоксикатора кожи, противомикробного препарата и удобрения. Однако в США коровий навоз из Индии запрещён из-за угрозы распространения вирусной болезни ящура. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что единственный случай обнаружения этой болезни может остановить международную торговлю скотом, пока власти не устранят проблему.

Исполняющий обязанности директора по полевым операциям Балтиморского отделения ТПС Кит Флеминг заявил, что владельцы скота больше всего боятся болезни ящура, и назвал её «критической угрозой миссии» ТПС.

Специалисты ТПС в области сельского хозяйства — это фронтовые защитники жизненно важных сельскохозяйственных и природных ресурсов нашей страны, которые помогают поддерживать сильную и надёжную экономику. Кит Флеминг исполняющий обязанности директора по полевым операциям Балтиморского отделения ТПС