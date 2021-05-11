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Sasha Shambilova

В США сотрудники Таможенной службы обнаружили коровьи навозные торты в багаже пассажирки из Индии Статьи редакции

Запрещённое в стране сырьё уничтожили.

43 43 комментария
2339 просмотров
Фото CPB

Специалисты по сельскому хозяйству таможни и пограничной охраны обнаружили коровьи навозные торты в аэропорте Вашингтона, сообщается в пресс-релизе Таможенное-пограничной службы (ТПС) США. Они находились в оставленном чемодане пассажирки из Индии, прибывшей на рейсе Air India 4. Сотрудники ТПС уничтожили находку.

Коровий навоз в некоторых частях мира — важный источник топлива для приготовления пищи. Также он применяется в качестве детоксикатора кожи, противомикробного препарата и удобрения. Однако в США коровий навоз из Индии запрещён из-за угрозы распространения вирусной болезни ящура. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что единственный случай обнаружения этой болезни может остановить международную торговлю скотом, пока власти не устранят проблему.

Исполняющий обязанности директора по полевым операциям Балтиморского отделения ТПС Кит Флеминг заявил, что владельцы скота больше всего боятся болезни ящура, и назвал её «критической угрозой миссии» ТПС.

Специалисты ТПС в области сельского хозяйства — это фронтовые защитники жизненно важных сельскохозяйственных и природных ресурсов нашей страны, которые помогают поддерживать сильную и надёжную экономику.

Кит Флеминг
исполняющий обязанности директора по полевым операциям Балтиморского отделения ТПС

Согласно заявлению ТПС, в США не фиксировали случаи заболевания ящуром с 1929 года.

#новости #сша #индия #вирусы #животные

43 43 комментария
21
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Внезапный Женя

26

коровьи навозные торты

несколько раз перечитал

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Alex Blake

Внезапный
4
Ответить

Внезапный Женя

Alex
1

вот это я обосрался щас

Ответить

Alex Blake

Внезапн…
0

Скинь фотку

Ответить

Миша Копейкин

17

 Однако в США коровий навоз из Индии запрещён из-за угрозы распространения вирусной болезни ящура

Ещё доказательства того, что США правят рептилоиды нужны?

Ответить

Flow Glow

Миша
1

Боятся, что воинственных им ящуров завезут? Ящур ящуру рознь..

Ответить

Стандартный микроскоп

8

навозные торты

Какая жалкая пародия.
Тот то же наш неповторимый оригинал. 

Ответить

Неизменный вентилятор

Стандартный
4

А Иван Семеныч деанонимизировался в эпоху NFT?

Ответить

сироп от щекотки

8

Иван Семеныч, а вот и десерт! 

Ответить

Постоянный кран

7

в Dark Souls переиграла

Ответить

Andre Macareno

Постоянный
0

А вот когда я про эстус шутканул, не догнали :(

Ответить

Постоянный кран

Andre
1

шутки про дерьмо всегда понятнее

Ответить

Andre Macareno

Постоян…
2

но дарксоулс клевая игра…

Ответить

Dr.Bezega

Andre
0

да, но не блайттаун

Ответить

Andre Macareno

Dr.Beze…
0

В ремастере не лагает бтв

Ответить

Адекватный Абдужаббор

6

давайте выведем эти куски говна на главную, на первое место

Ответить

Kir Kirsky

Адекватный
0

А мой пост про Индию? Там говном обмазываются, всё как вы любите.

Ответить

Михаил Набоков

4

Экологической копро терроризм

Ответить

Kris Stone

2

Жители Готэма спасены в очередной раз

Ответить

Andre Macareno

2

У нее там фляги с эстусом с собой не было?

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Че блть? хD 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Mikhail
3

будто ты говно ни разу с собой не таскал... 

Ответить

Mikhail Dragunov

Дмитрий
0

Не приходилось )))

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Mikhail
8

хз, когда ездил в Москву на учебу, пацаны постоянно с говном ходили 

Ответить

Дмитрий Лесихин

Дмитрий
–1

а зачем им учеба?? это ж капец мозгу со временем. все равно дебилами станут

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Дмитрий
0

кому?

Ответить

MightyStan

Дмитрий
0

Им

Ответить

Vasily Mordovin

1

Американские коровки в безопасности!

Ответить

Maksym Beshlei

1

Новость дня, блять

Ответить

Andrew Muralov

1

Это для общины двачеров. 

Ответить

Элементарный единорожек88

1
Ответить

Диванный Аналитик

1

Ммм, новости про говно

Ответить

Семен Семеныч

0

Повторюсь, прежде чем кекать почитайте про АСД

Ответить

Посторонний

Семен
1

Этот?
Кекают с ебанутости факта провоза говна в другую страну.

Ответить

Семен Семеныч

Посторонний
0

Этот. Трупная вытяжка - лекарство от всех болезней, да

Ответить

Зарубежный кот

0

Димочка, как жена????

Ответить

Посторонний

0
Ответить

MightyStan

0

Так они просто «Зеленый слоник 2» снимали. Брат 2 тоже в США снимался, например 🤷🏻‍♂️

Ответить

Рыжий Барнс

0

Бля, ток захотел индийской кухни пожрать, а тут на тебе... Индийские навозные торты

Ответить

Массовый кавалер

0

Коровий навоз в некоторых частях мира — важный источник энергии для приготовления пищи.

Как это касается этой темы?
Неужели они в США, как в Монголии хотят еду на этом готовить?

Ответить

С H А P Р i Е

0

Это отправляли тем перцам, что петухов из говна лепили

Ответить

С H А P Р i Е

0

Говна пирога

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Вячеслав Андреев

0

Хотела поднасрать США

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