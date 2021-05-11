В США сотрудники Таможенной службы обнаружили коровьи навозные торты в багаже пассажирки из Индии Статьи редакции
Запрещённое в стране сырьё уничтожили.
Специалисты по сельскому хозяйству таможни и пограничной охраны обнаружили коровьи навозные торты в аэропорте Вашингтона, сообщается в пресс-релизе Таможенное-пограничной службы (ТПС) США. Они находились в оставленном чемодане пассажирки из Индии, прибывшей на рейсе Air India 4. Сотрудники ТПС уничтожили находку.
Коровий навоз в некоторых частях мира — важный источник топлива для приготовления пищи. Также он применяется в качестве детоксикатора кожи, противомикробного препарата и удобрения. Однако в США коровий навоз из Индии запрещён из-за угрозы распространения вирусной болезни ящура. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что единственный случай обнаружения этой болезни может остановить международную торговлю скотом, пока власти не устранят проблему.
Исполняющий обязанности директора по полевым операциям Балтиморского отделения ТПС Кит Флеминг заявил, что владельцы скота больше всего боятся болезни ящура, и назвал её «критической угрозой миссии» ТПС.
Согласно заявлению ТПС, в США не фиксировали случаи заболевания ящуром с 1929 года.
Однако в США коровий навоз из Индии запрещён из-за угрозы распространения вирусной болезни ящура
Ещё доказательства того, что США правят рептилоиды нужны?
А вот когда я про эстус шутканул, не догнали :(
Постоянный кран
шутки про дерьмо всегда понятнее
но дарксоулс клевая игра…
Че блть? хD
будто ты говно ни разу с собой не таскал...
Не приходилось )))
хз, когда ездил в Москву на учебу, пацаны постоянно с говном ходили
а зачем им учеба?? это ж капец мозгу со временем. все равно дебилами станут
Повторюсь, прежде чем кекать почитайте про АСД
Этот?
Кекают с ебанутости факта провоза говна в другую страну.
Так они просто «Зеленый слоник 2» снимали. Брат 2 тоже в США снимался, например 🤷🏻♂️
Бля, ток захотел индийской кухни пожрать, а тут на тебе... Индийские навозные торты