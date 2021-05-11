«Медуза» обжаловала в суде включение в список иноагентов Статьи редакции
Минюст внёс издание в список в конце апреля — из-за этого оно потеряло рекламодателей и объявило сбор донатов.
Издание направило иск об отмене решения о включении в список «СМИ-иноагентов» в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин рассказал, что основное в иске — «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции».
Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.
29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.
На vc по этому поводу был говноедский комментарий про то что из-за одного поступка главреда так медузе и надо.
Потом эти же люди будут удивляться где свобода слова и почему ее забили кирзачами.
Медуза может быть сколь угодно помойным СМИ, но выжимают-то её не за это
Почему медуза не вышла на рынки прибалтики и снг? Могла бы хотя бы частично отбить затраты на всю редакцию не сильно повысив издержки.
Может потому что
1. там банально нет денег.
2. целевая аудитория живет в России и под это и финансируется, а в прибалтике и так СМИ под контролем.
Потому что это российское СМИ? Это латвийская компания настолько же, насколько пятерочка - Нидерландская
Когда-то Колпаков говорил, что ему никогда ничего не будет.
Будет. Одно слово - карма.