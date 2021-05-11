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«Медуза» обжаловала в суде включение в список иноагентов Статьи редакции

Минюст внёс издание в список в конце апреля — из-за этого оно потеряло рекламодателей и объявило сбор донатов.

Издание направило иск об отмене решения о включении в список «СМИ-иноагентов» в Замоскворецкий суд Москвы. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин рассказал, что основное в иске — «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ и выход России за пределы своей юрисдикции».

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов в конце апреля. По словам главного редактора издания Ивана Колпакова, этот статус грозит изданию уходом рекламодателей, потерей источников информации и экспертов, а также давлением на авторов — они тоже могут получить статус иноагентов.

29 апреля «Медуза» заявила, что потеряла рекламодателей. Издание отказалось от офисов, урезало зарплаты на 30-50% и объявило сбор пожертвований.

#новости #медиа

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Вячеслав Андреев

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На vc по этому поводу был говноедский комментарий про то что из-за одного поступка главреда так медузе и надо.

Потом эти же люди будут удивляться где свобода слова и почему ее забили кирзачами.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Вячеслав
2

Медуза может быть сколь угодно помойным СМИ, но выжимают-то её не за это

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Вячеслав Андреев

Вольдемаръ
3

Йеп. Только медуза ещё не помойное сми.

Ответить

Творческий волк

6

Хорошо, что не сдаются, хотя может и не сработать, но не пытаться хуже

Ответить

Зарубежный кот

4

урезало зарплаты на 30-50%

рест ин пис

Ответить

AZP

2

Как там? Своего парня отбили?

Ответить

Nick Rosenberg

1

Почему медуза не вышла на рынки прибалтики и снг? Могла бы хотя бы частично отбить затраты на всю редакцию не сильно повысив издержки.

Ответить

Дмитрий Лесихин

Nick
2

Может потому что
1. там банально нет денег.
2. целевая аудитория живет в России и под это и финансируется, а в прибалтике и так СМИ под контролем.

Ответить

Злобный Капитан Немо

Nick
1

Потому что это российское СМИ? Это латвийская компания настолько же, насколько пятерочка - Нидерландская 

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Дмитрий Лесихин

0

Донатики решают, правда, а говорят население нищее. Кто-то врет?

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Евгений Ягуаров

–4

Когда-то Колпаков говорил, что ему никогда ничего не будет.

Будет. Одно слово - карма.

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Антон Лисин

0

Говно которое не смывается 

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