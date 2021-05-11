Американец получил 5 миллионов долларов от государства на борьбу с Covid-19 и потратил их на Ferrari. Его арестовали Статьи редакции
Федеральные агенты также конфисковали Bentley, Lamborghini и 2 миллиона долларов с банковских счетов мужчины.
38-летнего Мустафу Кадири арестовали по подозрению в мошенничестве с государственной программой защиты зарплаты. Прокуратора центрального округа Калифорнии сообщает, что он получил 5 миллионов долларов для четырёх фиктивных компаний и потратил их на личные нужды: купил спортивные автомобили Ferrari, Bentley и Lamborghini и оплатил свой отпуск.
Кадири выдвинули обвинение по четырём пунктам: банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств, кража персональных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег. Мужчина себя виновным не признаёт.
Согласно заявлению прокуратуры, Кадири подал заявки с поддельными данными на получение кредита в рамках программы, направленной на помощь с последствиями от Covid-19, в три банка. Мужчина использовал чужое имя, номер социального страхования и подпись. Он также приложил поддельные налоговые декларации и данные о количестве сотрудников.
Кадири отпустили под залог в 100 тысяч долларов. Суд назначили на 29 июня.
Закон о помощи и экономической безопасности в связи с Covid-19 разработали для помощи малому бизнесу. В рамках кампании фирмы могут получить кредиты на сумму до 349 миллиардов долларов под 1%. Согласно условиям, часть денег должна пойти на оплату труда сотрудников. В апреле Конгресс согласовал дополнительное финансирование на сумму более 300 миллиардов долларов.
Мужик красавчик. Станет настоящей легендой в округе и среди всей родни/знакомых. Надеюсь, он успел часть этих денег на шлюх и кокаин потратить, прежде чем его повязали.
38-летнего Мустафу Кадири
Это точно американец?