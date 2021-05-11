В Госдуму внесли законопроект, запрещающий адвокатам и юристам проносить в колонии записывающую технику Статьи редакции
По словам одного из авторов, такой запрет нужен для борьбы с «множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы». Адвокаты считают это «смехотворным предлогом».
Законопроект поправок к 89-ой статье УИК РФ («Свидания осуждённых к лишению свободы») разработали члены партии «Единая Россия» Василий Пискарёв и Анатолий Выборный, сообщает «Ъ». Поправки позволят выполнить постановление ЕСПЧ от 2010 года по делу «Захаркин против России». Тогда ЕСПЧ заявил, что российские законы не регулируют свидания заключённых с их представителями в суде, которые не имеют статуса адвоката.
В этом же законопроекте депутаты хотят запретить адвокатам, юристам и нотариусам проходить в колонии с «техническими средствами связи», а также любой другой записывающей техникой. С собой можно брать только «копировально-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осуждённого». Снимать копии можно только в специальной комнате в отсутствии заключённого.
Анатолий Выборный объяснил такую меру необходимостью борьбы с телефонным мошенничеством из колоний. Он также считает, что законопроект защищает самих заключённых от прослушиваниями разговоров. На вопрос, считает ли он, что адвокаты передают телефоны осуждённым, Выборный заявил, что они хотят «в принципе исключить возможность, когда кто-то может пронести телефон в колонию».
Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян заявил, что законопроект с ФПА не согласовывали. Он объяснил инициативу «желанием скрыть от общественности те нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений».
Адвокат Мария Эйсмонт рассказала, что всегда посещает колонии с мобильным телефоном, чтобы использовать его как диктофон и фотоаппарат. Она назвала объяснение Выборного «смехотворным предлогом» для введения запрета, поскольку видеофиксация избиений заключённого — единственный шанс добиться справедливости.
Такой же позиции придерживается адвокат Ирина Бирюкова. Она заявила, что сотрудники ФСИН сомневаются в достоверности даже тех фотографий, которые сделали медики.
Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин подтвердил, что записывающая техника облегчает задачу адвокатам добиться справедливости, а также отметил, что следователь может пройти к заключённому с компьютером и мобильным телефоном. Законопроект же нарушает принципы равноправности и состязательности сторон.
Ранее в Верховном суде РФ заявляли, что адвокаты имеют право приносить записывающую технику в колонии и СИЗО. ВС ссылался на отсутсвие в УИК РФ такого запрета. Так, в 2017 году суд встал на сторону адвоката Валерия Шухардина, который требовал признать недействительными положения Приказа Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295, не допускающие пронос записывающей аппаратуры. «Теперь этот “недостаток“ УИК решили устранить. Для ущемления прав на защиту», — прокомментировал законопроект Шухардин.
Густой бокал
Хотелось бы еще добавить. Если адвокат выигрывает судебный процесс у государства или лица представляющего интересы России в суде, то на адвоката накладывается штраф в размере 10.000.000₽
Вымирающая профессия
Ага ага. Ловить вертухаев, проносящих телефоны зекулям мы, естественно, не будем. С этого же в доле нужные люди, а значит это другое.
Вместо этого мы будем кошмарить простых адвокатов, выполняющих свою работу. Браво нахуй.
Че-то уже совсем плохо стало в последний год. Раньше мечтал о ПРБ, сейчас всё больше не вижу тут будущего ни у кого(
Да нам бы Россию 2017 вернуть
Вводим должность адвоката-писаря, обязанностями которого будет стенографирование диалога другого адвоката с подзащитным.
Она назвала объяснение Выборного «смехотворным предлогом» для введения запрета, поскольку видеофиксация избиений заключённого — единственный шанс добиться справедливости.
ага да, смеюсь
Есть вероятность что я что-то не понимаю, но разве их не проверяют на входе? Ну то есть адвокат заходит с телефоном и выйти он должен тоже с телефоном. Почему бы просто не проверять их ещё и на выходе?