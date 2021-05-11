По словам одного из авторов, такой запрет нужен для борьбы с «множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы». Адвокаты считают это «смехотворным предлогом».

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Законопроект поправок к 89-ой статье УИК РФ («Свидания осуждённых к лишению свободы») разработали члены партии «Единая Россия» Василий Пискарёв и Анатолий Выборный, сообщает «Ъ». Поправки позволят выполнить постановление ЕСПЧ от 2010 года по делу «Захаркин против России». Тогда ЕСПЧ заявил, что российские законы не регулируют свидания заключённых с их представителями в суде, которые не имеют статуса адвоката.

В этом же законопроекте депутаты хотят запретить адвокатам, юристам и нотариусам проходить в колонии с «техническими средствами связи», а также любой другой записывающей техникой. С собой можно брать только «копировально-множительную технику и фотоаппаратуру для снятия копий с материалов личного дела осуждённого». Снимать копии можно только в специальной комнате в отсутствии заключённого.

Анатолий Выборный объяснил такую меру необходимостью борьбы с телефонным мошенничеством из колоний. Он также считает, что законопроект защищает самих заключённых от прослушиваниями разговоров. На вопрос, считает ли он, что адвокаты передают телефоны осуждённым, Выборный заявил, что они хотят «в принципе исключить возможность, когда кто-то может пронести телефон в колонию».

Есть разные случаи. Мы прекрасно понимаем, что любой гаджет может использоваться специалистами для прослушивания переговоров. А если адвокат не совсем чистоплотный, он может записать переговоры с осуждённым, и они будут известны всему миру. И тогда нарушается право на конфиденциальность. А ведь любой человек, даже осуждённый, имеет определённые права. Анатолий Выборный автор законопроекта

Советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян заявил, что законопроект с ФПА не согласовывали. Он объяснил инициативу «желанием скрыть от общественности те нарушения закона, которые могут совершаться на территории исправительных учреждений».

Адвокат Мария Эйсмонт рассказала, что всегда посещает колонии с мобильным телефоном, чтобы использовать его как диктофон и фотоаппарат. Она назвала объяснение Выборного «смехотворным предлогом» для введения запрета, поскольку видеофиксация избиений заключённого — единственный шанс добиться справедливости.

Легко представить, каким будет результат, если фиксацией побоев займутся сотрудники учреждения, которые как минимум проявили халатность и позволили избить человека либо сами причастны к этому. Мария Эйсмонт адвокат

Такой же позиции придерживается адвокат Ирина Бирюкова. Она заявила, что сотрудники ФСИН сомневаются в достоверности даже тех фотографий, которые сделали медики.

Они говорят — нет, это не синяки, а грим, и вообще это другой человек. Поэтому адвокату очень важно заснять состояние избитого на видео. Чтобы он повернулся со всех сторон, чтобы рассказал, как получил тот или иной синяк. Именно такие видео мы прикладываем к заявлению о совершении преступления. Ирина Бирюкова адвокат

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин подтвердил, что записывающая техника облегчает задачу адвокатам добиться справедливости, а также отметил, что следователь может пройти к заключённому с компьютером и мобильным телефоном. Законопроект же нарушает принципы равноправности и состязательности сторон.