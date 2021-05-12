Местные жители считают, что тела стали сбрасывать в реку из-за возросшей стоимости кремации на фоне вспышки коронавируса.

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В штатах Бихар и Уттар-Праддеш обнаружили 96 тел, спрошенных в Ганг, сообщает The Indian Express с ссылкой на местное правительство. Власти пока не подтвердили, что останки принадлежат жертвам Covid-19.

Представитель полиции Бихара Нирадж Кумар рассказал, что тела утилизируют в соответсвии с правительственными протоколами Covid-19. Он также сообщил, что власти штата уже издали приказ, запрещающий скидывать останки в реку после ритуала Джал Самахди.

На данный момент мы выловили 71 тело из Ганга. Мы провели вскрытие всех тел, а также взяли образцы ДНК и сделали тесты на Covid. Некоторые тела могли приплыть из штата Уттар-Прадеш. Это — предмет расследования полиции Бихара и Уттар-Прадеша. Бихара Нирадж Кумар представитель полиции

Глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават заявил, что власти требуют остановить сброс тел в Ганг: «Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению».