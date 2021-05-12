В Индии из реки Ганг выловили останки около 100 человек, предположительно погибших от Covid-19 Статьи редакции
Местные жители считают, что тела стали сбрасывать в реку из-за возросшей стоимости кремации на фоне вспышки коронавируса.
В штатах Бихар и Уттар-Праддеш обнаружили 96 тел, спрошенных в Ганг, сообщает The Indian Express с ссылкой на местное правительство. Власти пока не подтвердили, что останки принадлежат жертвам Covid-19.
Представитель полиции Бихара Нирадж Кумар рассказал, что тела утилизируют в соответсвии с правительственными протоколами Covid-19. Он также сообщил, что власти штата уже издали приказ, запрещающий скидывать останки в реку после ритуала Джал Самахди.
Глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават заявил, что власти требуют остановить сброс тел в Ганг: «Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению».
Индия продолжает устанавливать антирекорды по распространению Covid-19. За 11 мая в стране умерли более четырёх тысяч человек, общее количество заболевших превысило 23 миллиона. Количество новых случаев снизилось до 350 тысяч.
Кто-то таки дождался, пока по реке проплывут трупы врагов
Цивилизованный Артем
Кому навредило человечество????
индусы как медоеды - им похер
кто такие медоеды?
вот и выросло поколение
Если ты играл в любой фаркрай старше второй ты должен был запомнить этих мелких гаденышей