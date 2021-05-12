Новости
Sasha Shambilova

В Индии из реки Ганг выловили останки около 100 человек, предположительно погибших от Covid-19 Статьи редакции

Местные жители считают, что тела стали сбрасывать в реку из-за возросшей стоимости кремации на фоне вспышки коронавируса.

17 17 комментариев
515 просмотров
Фото PTI

В штатах Бихар и Уттар-Праддеш обнаружили 96 тел, спрошенных в Ганг, сообщает The Indian Express с ссылкой на местное правительство. Власти пока не подтвердили, что останки принадлежат жертвам Covid-19.

Представитель полиции Бихара Нирадж Кумар рассказал, что тела утилизируют в соответсвии с правительственными протоколами Covid-19. Он также сообщил, что власти штата уже издали приказ, запрещающий скидывать останки в реку после ритуала Джал Самахди.

На данный момент мы выловили 71 тело из Ганга. Мы провели вскрытие всех тел, а также взяли образцы ДНК и сделали тесты на Covid. Некоторые тела могли приплыть из штата Уттар-Прадеш. Это — предмет расследования полиции Бихара и Уттар-Прадеша.

Бихара Нирадж Кумар
представитель полиции

Глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават заявил, что власти требуют остановить сброс тел в Ганг: «Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению».

Индия продолжает устанавливать антирекорды по распространению Covid-19. За 11 мая в стране умерли более четырёх тысяч человек, общее количество заболевших превысило 23 миллиона. Количество новых случаев снизилось до 350 тысяч.

#новости #covid19 #индия

17 17 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0434\u0438\u044f","covid19"], "comments": 17, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 380506, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 12 May 2021 09:04:52 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Цивилизованный Артем

3

Знаете, тот случай когда откроешь кладовку, а на тебя все падать начинает

Ответить

С H А P Р i Е

Цивилизованный
1

у всех есть скелет в шкафу

Ответить

С H А P Р i Е

3

Кто-то таки дождался, пока по реке проплывут трупы врагов

Ответить

Цивилизованный Артем

С
0

Кому навредило человечество????

Ответить

С H А P Р i Е

Цивилизованный
1

природе

Ответить

Коровка говорит мууу

3
Ответить

Густой рубин

2

Мы серьезно отнеслись к проблеме захоронения трупов в реке Ганг и ввели меры по ее запрещению

Серьезно они только облажались потому что даже без ковида хоронить в реке оч тупая идея

Ответить

С H А P Р i Е

Густой
1

индусы как медоеды - им похер

Ответить

Лишенный Орзэмэс

С
0

кто такие медоеды?

Ответить

С H А P Р i Е

Лишенный
5

вот и выросло поколение

Ответить

Лишенный Орзэмэс

С
1

ебать, я лох

Ответить

Владимир Филатов

Лишенный
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медоед

Ответить

Густой рубин

Лишенный
0

Если ты играл в любой фаркрай старше второй ты должен был запомнить этих мелких гаденышей

Ответить

Лишенный Орзэмэс

Густой
0

у меня комп тогда не тянул такие игры

Ответить

Густой рубин

Лишенный
0

А теперь?

Ответить

Лишенный Орзэмэс

Густой
0

а теперь я играю только на телефоне

Ответить

Sergiy Sev

1

Сколько раков собрали небось!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Кадыров потребовал извинений от властей Израиля за столкновения с палестинцами
Глава Чечни назвал происходящее в Восточном Иерусалиме беспределом и заявил, что ситуацию надо урегулировать «пока не поздно».
171
Новости
Пропавшего без вести министра здравоохранения Омской области нашли живым
Александр Мураховский самостоятельно вышел к людям.
153
Новости
В Казани в школе открыли стрельбу. Власти сообщили о гибели восьми человек
В МВД заявили, что нападавший действовал один, его задержали.
596
Популярное за три дня
Новости
Власти Румынии открыли центр вакцинации от Covid-19 в замке Дракулы
Прошедшим вакцинацию вручают сертификат и бесплатный билет на выставку средневековых орудий пыток.
46
Twitter
28
Новости
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий адвокатам и юристам проносить в колонии записывающую технику
По словам одного из авторов, такой запрет нужен для борьбы с «множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы».
81
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Andrew Muralov

Запись в подсайте Twitter

мамкин ценник

В Индии из реки Ганг выловили…

Паша Красников

Мэр израильского Лода заявил о…

Митя Мурасов

В Индии из реки Ганг выловили…

мамкин ценник

В Индии из реки Ганг выловили…

Bender Rodriguez

Миллиарды от Fortnite, Xbox в…

Sergiy Sev

В Индии из реки Ганг выловили…

Митя Мурасов

В Индии из реки Ганг выловили…

мамкин ценник

В Индии из реки Ганг выловили…

Zhanna Sinelnik

Том Круз отказался от своих…

Zakhar Zakharov

Запись в подсайте Telegram

Владимир Филатов

В Индии из реки Ганг выловили…

С H А P Р i Е

В Индии из реки Ганг выловили…

мамкин ценник

В Индии из реки Ганг выловили…

Alexander Star

Запись в подсайте Twitter

С H А P Р i Е

В Индии из реки Ганг выловили…

С H А P Р i Е

В Индии из реки Ганг выловили…
null