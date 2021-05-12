ХАМАС начал массовый обстрел Тель-Авива, Израиль ответил новыми ударами. Количество жертв достигло 40 с обеих сторон Статьи редакции
По Израилю запустили более 700 ракет, по сектору Газа — около 500.
10-11 мая по Израилю запустили более 700 ракет, 200 из которых перехватила система противовоздушной обороны, а 150 упали на территорию Газа. Из-за обстрела власти закрыли аэропорт Тель-Авива.
В результате обстрела погибли три женщины. The Jerusalem Post сообщает, что одной их жертв была гражданка Индии, работавшая сиделкой. Также пострадала пятилетняя девочки из города Холон. Общее число пострадавших во время обстрелов — больше 100 человек.
Мэр израильского города Лод объявил режим ЧП из-за утраты контроля после начала столкновений между еврейским и арабским населением. Столкновение сопровождается поджогами и беспорядками.
Израиль ответил на обстрел со стороны ХАМАС сотней воздушных ударов по Газе в ответ на обстрел Тель-Авива и соседних городов со стороны палестинских террористов.
Как сообщает начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, в результате операций убиты десятки террористов. Одной из целью было многоэтажное жилое здание в Газе, в котором находится одна из штаб-квартир ХАМАС.
В результате обстрелов погибли 35 человек в секторе Газа и пять в Израиле, сообщает Reuters.
Эскалация конфликта между сектором Газа и Израилем началась после столкновений полиции и палестинцами в Иерусалиме. Полицейские использовали резиновые пули против собравшихся у мечети палестинцев.
Где лучший видос??
Показатель всей истории - это то как живет Германия и как живут евреи в концентрационных лагерях. Две соседствующие цивилизации, но в одной передовая медицина и неплохой уровень жизни, а вторая решила до сих пор косплеить(придумайте сами что).
Извиняюсь перед евреями, но иногда пользователи ТЖ такую хуйню пишут
Точно такой же пример можно привести и с Россией во времена орды
Ага, а КНДР такая нищая потому что её весь мир угнетает санкциями
уровень жизни отображает стремление населения в этом самом уровне жить. нравится палестинцам жить в разъебанных лачугах из 14 века , окей, нахуя ты ракетами размахиваешь, это не добавляет миролюбия к переговорам. то есть на ракеты и вечную битву за святую землю у них нашлось и время и средства, но построить себе все самое лучшее и превзойти охуевшего соседа не нашлось видимо
если кого-то устраивает аскетичный образ жизни, это не значит что он менее прав
Густой рубин
не знал что вести террористический образ жизни теперь называется аскетичным
прям таки выселение и захват ? ты аккуратнее, там подписи даже СССР стоят с тех времен
если начать правильно гуглить выйдет информация отличная от информации от Никиты Михалкова с России 24
передергиваешь
делаешь акцент на "асектичности" упуская из вида кто первый как правило начинает хуярить
нет, не упускаю. Евреи начали:
не вижу чтобы прям начали. сказано про столкновения. кто то мог крикнуть местный аналог ACAB и пошло поехало . мало ли как именно протестовали палестинцы
ты утверждаешь заранее неодназначную информацию и ставишь все на сторону "бедных палестинцев", но ничего об этом не свидетельствует. я не признаю твой аргумент и объяснил почему
Соблюдение прав человека это конечно хорошо , но почему то Human Rights Watch с соблюдением прав в Израиле не согласны
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution&ved=2ahUKEwju6oD_zsPwAhXysIsKHQbGD3IQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw1TpSPCe91OOBtGmldhkrbG
А почему ты решил, что он устраивает там большинство населения?
Я ничего не решал. Это вы решили, что не устраивает.
нравится палестинцам жить в разъебанных лачугах из 14 века
здесь утверждается будто бы желание оставаться жить в лачугах говорит о том что эти люди менее гуманны , человечны и тд. Я лишь написал, что это не обязательно так. Есть множество обществ, который живут бедно, но там меньше преступности и тд
Не, там так не говорится.
В целом то, что люди живут бедно, с большой вероятностью говорит только о том, что государство плохо работает.
Митя лишь говорит, что это государство при этом ещё и размахивает ракетами, чтобы привлекать к себе внимание. Ровно как в случае с КНДР, только там, к счастью, нет спорных территорий и постоянных жертв.
Ну точно не потому что , там живут не какие то неправильные корейцы и тд.
Конечно, не поэтому. Причина в том, что там социально-политическая система ёбнута в хлам. У арабов зачастую та же проблема.
Показатель всей истории - это то как живут нормальные юзеры и как живут кактотаки в своем манямирке. Две соседствующие цивилизации, но в одной критическое мышление , а вторая решила до сих пор нести хуйню ради классов.
ну а как еще чувачек из HRW с арабскими корнями и мусульманским вероисповеданием, которого выперли из Израиля 3 года назад за призывы государств бойкотировать Израиль, будет называть происходящее?
хуман райтс вотч какая то уполномоченная организация ?
за Палестину долгие годы впрягались страны арабского и персидских миров. толку то , если те же Персидские страны с прошлого года теперь признают Израиль и отказались помогать Палестине. у них годами были союзники и все до чего они додумались это из года в год пулять ракеты.
нихуя у тебя ОАЭ и саудиты прям рядом с Израилем
Более развитые европейцы пришли в Америку и истребили там почти всех индейцев. Уровень развития не всегда коррелирует с уровнем гуманности
Грамотный микрофон
Тебя на храмовую гору не пустили???
Интересно, что останется от Газы, если Израиль выпустит по ним 700 ракет....Вместо точечных ударов по террористам .
Израиль лупит по «военным объектам», которые сторонки самой мирной религии теперь устраивают по возможности на крышах школ и больниц, а бородачи херачат просто в строну городов, куда Аллах пошлёт. Симметрично ответить не дают ООН и общий гуманизм Израиля, а с воздуха этих мудаков не остановить, нужна полноценная военная операция на территории сектора, «Литой Свинец 2» какой-нибудь. Самый смак в том, что эту бородатую сволочь Израиль много лет лечит и снабжает водой и светом.
Ты предлагаешь убивать мирных людей??? Чем ты лучше террористов???
Жирно, но отвечу. Всем я лучше 😀 я работаю, создаю что-то, плачу налоги, соблюдаю законы. А эти чувачки десятилетиями живут на «международную помощь», которую расходуют на изготовление ракет, падающих на мирные города. Тут выбор простой: вот сейчас День Победы был, ну скажите последним ветеранам, что они были ничуть не лучше парней из вермахта и ваффен-сс, потому что тоже стреляли в людей и бомбили немецкие города. Давайте все дружно подставим обе щёки разным уродам и умрём с чувством морального превосходства. Так что-ли? Да и нет там уже мирных людей давно, по ним скоро любой удар будет точечный.
Проблема в том что мирные поддерживают террористов и радуются люмобу убитому еврею.Когда мирные начнут быть против террористов и сдавать их ЦАХАЛУ , тогда им будет проще жить.
Например , притащил Мустафа злой тебе на крышу ракетную установку , воот это звоночек ,ты должен заподозрить неладное и поменять замки на крыше.
Так Мустафа не выстрелит , а твой дом не развалят к ебеням.
Естественный цвет
А в Крыму воды нет лол
решение проблемы как всегда на поверхности
Естественный
Захватить канал аж до днепра? Евреи бы так и сделали
я про это
Самый смак в том, что эту бородатую сволочь Израиль много лет лечит и снабжает водой и светом.
Громкий шмель
ответить не дают ООН и общий гуманизм
Что то это не помешало НАТО сравнять Белград с землей
Прям с землёй сравнять? Нет Белграда больше?
Тогда уж 700 термоядерных бомб сразу, чего уж
Да не...Именно 700 такой же самодельной херни.
Это все конечно печально и возмутительно, но лично переживать за них не стоит, евреи всегда только за себя и беспокоятся, а тут мировой бумеранг им и отплатит.
Я еврей и я беспокоюсь за твоё психическое здоровье. Переигран.
Пригнись, ща бумеранг прилетит.
Как же я ору🤣🤣🤣
Как?
Чувак. Ну давай честно. Такие сентенции не лучше "бумеранга". "Победил героизм", ну конечно. Побеждает экономическая система, запомни. На этом и остановимся. Я не потяну так много срач-тредов.
Валера, есть такой отличный навык читать дальше заголовков.
А потом люди удивляются как пропаганда работает 😏
Ну даже 20 миллионов человек легло за жизнь и будущее еврейской нации, можно сказать предотвратили тотальный геноцид евреев, а ты тут пишет что 9 мая - это не круто🤣
Попался на частные грабли, как говорится)
Я фейспалмом чуть бошку себе не пробил.
Круто – это мужественные и сильные люди, которые защитили мир от нацистов, а потом стоически выносили репрессии собственной страны.
Не круто когда очень странный чувак в 21 первом веке начинает рассуждать про то какие евреи плохие.
Умойся холодной водой и пожалуйста заканчивай нести эту чушь и защищаться любыми грязными приемами типа вырыванием из контекста, как ферман 🙂
Тогда победили не коммунисты, не советская система, не подонок Джугашвили, а героизм русского народа. И самое плохое – что русский народ как некий коллективный разум никаких выводов из тех событий не сделал.
Чел, откуда тебе вообще знать как было 75 лет назад? Называешь героев советского союза подонками.. Кричишь что еврей на форумах, вместо того что бы взять оружие в руки и поехать защищать родину, показать настоящий героизм, как ты сам выразился🤣
Солдатский будильник
Ты еврей? А почему у тебя фамилия тогда гойская?
Массовый бас
Еврейственность передаётся по материнской линии
Естественный цвет
Ты не еврей, ты пиздабол
Это тот случай когда могу тебе скинуть дикпик в виде доказательства
Так может ты татарин. Или у тебя фимоз был
Олег, что ты знаешь про блеф?
Кашерный хуй? А на идише балакаешь?
Пиздец это фрэндли файер остановись что ты делаешь (10 шеккелей и переходи на мою сторону)
Классическая схема путать частную практику с общей. Но тебе простительно, ты же только о своей репутации заботишься.. или общей?🤔
Что ты блять такое несешь.....?!
Зачем ты придумал мировой бумеранг))
Евреи как раз и заботятся об бедолагах в секторе Газа.....Если это деньги,работа или прививки от ковида.
террористах Сектора Газа
Немножко уточним
Я верю , что там бедолаги как раз....Глупое население ,ведомое Хамасом на убой...
Кто-нить может пояснить в крации историю тёрок? типа израиль отжал территорию палестины в 40-х или чё?
Если вкратце, то два семитских народа друг друга ненавидят, прям как русские с украинцами
но я люблю украинцев
А они тебя нет
А я?
А тебя спросить забыли...
как тебя тэгнуть?
Лунный
Порохоботик любимый обиделся
ну блинкин час с порохом разговаривал, а с дитлахом 30 минут. и кстати у зелибобы фейсбук ботоферму прикрыл
Дилдаком?
Цивилизованный
Чей Крым?
я бы хотел, что бы целостность вашей страны не нарушалась
Гордон: Мы допустили раскол, но почему Россия к нам пришла?
Уткин: Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, я наверное сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я наверное в этом сам виноват.
Гордон: Я оставил дверь открытой. Вы придете выносить телевизор?
Уткин: Да, я увел у вас жену.
Гордон: Вы нехорошо поступили.
Уткин: Но она, к сожалению, тоже этого хотела.
Вот это что сейчас такое было?
да просто ответ понравился Василия Уткина Гардону.
По-факту, я не встречал пока людей из Крыма, которые против присоединения. Только русских, которым эта геополитика и лишний рот нахуй не нужен
Я думаю и в моей стране есть регионы, куда если кто то решит залезть, там люди задумаются
Но она, к сожалению, тоже этого хотела.
Вот это?