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Sasha Shambilova

ХАМАС начал массовый обстрел Тель-Авива, Израиль ответил новыми ударами. Количество жертв достигло 40 с обеих сторон Статьи редакции

По Израилю запустили более 700 ракет, по сектору Газа — около 500.

314 314 комментариев
6137 просмотров
Фото AP

10-11 мая по Израилю запустили более 700 ракет, 200 из которых перехватила система противовоздушной обороны, а 150 упали на территорию Газа. Из-за обстрела власти закрыли аэропорт Тель-Авива.

В результате обстрела погибли три женщины. The Jerusalem Post сообщает, что одной их жертв была гражданка Индии, работавшая сиделкой. Также пострадала пятилетняя девочки из города Холон. Общее число пострадавших во время обстрелов — больше 100 человек.

Мэр израильского города Лод объявил режим ЧП из-за утраты контроля после начала столкновений между еврейским и арабским населением. Столкновение сопровождается поджогами и беспорядками.

Израиль ответил на обстрел со стороны ХАМАС сотней воздушных ударов по Газе в ответ на обстрел Тель-Авива и соседних городов со стороны палестинских террористов.

Как сообщает начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, в результате операций убиты десятки террористов. Одной из целью было многоэтажное жилое здание в Газе, в котором находится одна из штаб-квартир ХАМАС.

В результате обстрелов погибли 35 человек в секторе Газа и пять в Израиле, сообщает Reuters.

Эскалация конфликта между сектором Газа и Израилем началась после столкновений полиции и палестинцами в Иерусалиме. Полицейские использовали резиновые пули против собравшихся у мечети палестинцев.

#новости #секторгаза #израиль

314 314 комментариев
28
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Дмитрий Орлов

44

Где лучший видос??

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Joldas Izbergenov

Дмитрий
29

Ебать, звездные воины.

Ответить

Ничтожный вентилятор

Дмитрий
14

Самый дорогой  салют в мире

Ответить

Thomas O'Harriedge

Дмитрий
5

у нас в клубе!

Ответить

Яня

Дмитрий
2

Задудосили

Ответить

Густой рубин

32

Показатель всей истории - это то как живет Израиль и как живет Палестина. Две соседствующие цивилизации, но в одной передовая медицина и неплохой уровень жизни, а вторая решила до сих пор косплеить средневековье.

Ответить

Kaktotak

Густой
–26

Показатель всей истории - это то как живет Германия и как живут евреи в концентрационных лагерях. Две соседствующие цивилизации, но в одной передовая медицина и неплохой уровень жизни, а вторая решила до сих пор косплеить(придумайте сами что). 
Извиняюсь перед евреями, но иногда пользователи ТЖ такую хуйню пишут
Точно такой же пример можно привести и с Россией во времена орды

Ответить

Массовый бас

Kaktotak
26

иногда пользователи ТЖ такую хуйню пишут

Ответить

alexferman

Kaktotak
13

Ага, а КНДР такая нищая потому что её весь мир угнетает санкциями

Ответить

Kaktotak

alexfer…
0

Ну точно не потому что , там живут не какие то неправильные корейцы и тд. Мой посыл был в том, что от уровня жизни не всегда зависит кто прав, а кто нет.

Ответить

Густой рубин

Kaktotak
7

уровень жизни отображает стремление населения в этом самом уровне жить. нравится палестинцам жить в разъебанных лачугах из 14 века , окей, нахуя ты ракетами размахиваешь, это не добавляет миролюбия к переговорам. то есть на ракеты и вечную битву за святую землю у них нашлось и время и средства, но построить себе все самое лучшее и превзойти охуевшего соседа не нашлось видимо

Ответить

hyposlasher

Густой
0

если кого-то устраивает аскетичный образ жизни, это не значит что он менее прав

Ответить

Густой рубин

hyposla…
9

 не знал что вести террористический образ жизни теперь называется аскетичным

Ответить

Kaktotak

Густой
0

А что по твоему террор в данном случаи , разве захват земли и выселение оттуда людей которые там веками жили , только потому что так в книжке написано , это не террор?

Ответить

Густой

Kaktotak
4

прям таки выселение и захват ? ты аккуратнее, там подписи даже СССР стоят с тех времен

Ответить

Kaktotak

Густой
–3

В каком смылсе даже СССР ? Учи историю , союзником израиля и был после вв2 СССР, союзником арабов были США 

Ответить

Густой

Kaktotak
3

если начать правильно гуглить выйдет информация отличная от информации от Никиты Михалкова с России 24

Ответить

Kaktotak

Густой
–6

Иди нахуй короче , делать мне нехуй слушать человека который с какого то сайта maxpark.cok информацию предоставляет

Ответить

Густой

Kaktotak
1

я то хоть с какого то источника , ты же просто тут что то говоришь а когда контраргументов нет или вопрос неудобный , то начинаешь менять тему.
ну и @Вахтёр пожалуйста ваш клиент , меня за оскорбления банили , извольте пожалуйста и его

Ответить

hyposlashe

Густой
–1

передергиваешь

Ответить

Густой

hyposla…
1

делаешь акцент на "асектичности" упуская из вида кто первый как правило начинает хуярить

Ответить

hyposlashe

Густой
–1

нет, не упускаю. Евреи начали:

Ответить

Густой

hyposla…
1

не вижу чтобы прям начали. сказано про столкновения. кто то мог крикнуть местный аналог ACAB и пошло поехало . мало ли как именно протестовали палестинцы

Ответить

Kaktotak

Густой
0

А есть что сказать кроме , мало ли что там было?

Ответить

Густой

Kaktotak
0

ты утверждаешь заранее неодназначную информацию и ставишь все на сторону "бедных палестинцев", но ничего об этом не свидетельствует. я не признаю твой аргумент и объяснил почему

Ответить

hyposlashe

Густой
0

Предлагаю тебе прочитать новость про этот разгон. 

Ответить

Kaktotak

hyposla…
0

В этом и есть мой посыл , по их логике во время второй мировой войны, нацисты были правы ведь они более развитым государством были даже по сравнению с совком

Ответить

Густой

Kaktotak
2

твой пример бы сработал если бы это не было несравнимыми вещами.

Ответить

Лига

Kaktotak
2

Более развитые технологии не равно более развитое государство. Соблюдение прав человека — один из показателей уровня жизни, так что твой пример не работает.

Ответить

Kaktotak

Лига
0

Соблюдение прав человека это конечно хорошо , но почему то Human Rights Watch с соблюдением прав в Израиле не согласны 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution&ved=2ahUKEwju6oD_zsPwAhXysIsKHQbGD3IQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw1TpSPCe91OOBtGmldhkrbG

Ответить

Лига

Kaktotak
0

Здесь написано что-то про регион, где идёт война. Естественно, там будут нарушения, потому что идёт война.

Ответить

Лига порвах

hyposla…
0

А почему ты решил, что он устраивает там большинство населения?

Ответить

hyposlashe

Лига
0

Я ничего не решал. Это вы решили, что не устраивает.

Ответить

Лига

hyposla…
0

Ну ты же зачем-то написал про аскетичный образ жизни в ответ на пример про Палестину.
Или ты просто так отвечаешь, для информации?

Ответить

hyposlashe

Лига
0

нравится палестинцам жить в разъебанных лачугах из 14 века

здесь утверждается будто бы желание оставаться жить в лачугах говорит о том что эти люди менее гуманны , человечны и тд. Я лишь написал, что это не обязательно так. Есть множество обществ, который живут бедно, но там меньше преступности и тд

Ответить

Лига

hyposla…
0

Не, там так не говорится.
В целом то, что люди живут бедно, с большой вероятностью говорит только о том, что государство плохо работает.
Митя лишь говорит, что это государство при этом ещё и размахивает ракетами, чтобы привлекать к себе внимание. Ровно как в случае с КНДР, только там, к счастью, нет спорных территорий и постоянных жертв.

Ответить

alexferman

Kaktotak
3

Ну точно не потому что , там живут не какие то неправильные корейцы и тд.

Конечно, не поэтому. Причина в том, что там социально-политическая система ёбнута в хлам. У арабов зачастую та же проблема.

Ответить

Густой рубин

Kaktotak
0

Показатель всей истории - это то как живут нормальные юзеры и как живут кактотаки в своем манямирке. Две соседствующие цивилизации, но в одной критическое мышление , а вторая решила до сих пор нести хуйню ради классов.

Ответить

Kaktotak

Густой
0

Бля ты говоришь о критическом мышлении , и сам его не включаешь. Human rights Watch назвала происходящее в Израилее апартеидом. Как ты думаешь кто будет более развит в таком государстве?

Ответить

Michael Petrov

Kaktotak
3

ну а как еще чувачек из HRW с арабскими корнями и мусульманским вероисповеданием, которого выперли из Израиля 3 года назад за призывы государств бойкотировать Израиль, будет называть происходящее?

Ответить

Густой рубин

Kaktotak
1

хуман райтс вотч какая то уполномоченная организация ?
за Палестину долгие годы впрягались страны арабского и персидских миров. толку то , если те же Персидские страны с прошлого года теперь признают Израиль и отказались помогать Палестине. у них годами были союзники и все до чего они додумались это из года в год пулять ракеты.

Ответить

Андрей

Kaktotak
0

Тогда почему все арабские государства вокруг Израиля живут хуже его?) 

Ответить

Kaktotak

Андрей
0

Кто? ОАЭ хуже ? Сауды хуже?

Ответить

Густой рубин

Kaktotak
1

нихуя у тебя ОАЭ и саудиты прям рядом с Израилем

Ответить

Kaktotak

Густой
–2

Это один регион

Ответить

Густой

Kaktotak
0

рекомендую узнать про альянс персидских стран GCC и понять что арабские и персидские страны немножечко так отличаются и ни экономически ни политически это не один регион

Ответить

Николай

Kaktotak
0

Ща бы сырьевую экономику в пример приводить

Ответить

hyposlasher

Андрей
0

Более развитые европейцы пришли в Америку и истребили там почти всех индейцев. Уровень развития не всегда коррелирует с уровнем гуманности

Ответить

Андрей

Kaktotak
0

RT признала ТЖ либеральной помойкой и признала, что патриоты находятся в угнетенном положении на этой площадке.

Ответить

Дмитрий Орлов

Густой
3
Ответить

Грамотный микрофон

Дмитрий
0

Тебя на храмовую гору не пустили???

Ответить

Дмитрий Орлов

Грамотн…
0

Меня везде пускали

Ответить

Ilia Maksiokov

13

Интересно, что останется от Газы, если Израиль выпустит по ним 700 ракет....Вместо точечных ударов по террористам .

Ответить

Товарищ Колбасный

Ilia
25

Израиль лупит по «военным объектам», которые сторонки самой мирной религии теперь устраивают по возможности на крышах школ и больниц, а бородачи херачат просто в строну городов, куда Аллах пошлёт. Симметрично ответить не дают ООН и общий гуманизм Израиля, а с воздуха этих мудаков не остановить, нужна полноценная военная операция на территории сектора, «Литой Свинец 2» какой-нибудь. Самый смак в том, что эту бородатую сволочь Израиль много лет лечит и снабжает водой и светом. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Товарищ
–1

Ты предлагаешь убивать мирных людей??? Чем ты лучше террористов???

Ответить

Товарищ

Дмитрий
20

Жирно, но отвечу. Всем я лучше 😀 я работаю, создаю что-то, плачу налоги, соблюдаю законы. А эти чувачки десятилетиями живут на «международную помощь», которую расходуют на изготовление ракет, падающих на мирные города. Тут выбор простой: вот сейчас День Победы был, ну скажите последним ветеранам, что они были ничуть не лучше парней из вермахта и ваффен-сс, потому что тоже стреляли в людей и бомбили немецкие города. Давайте все дружно подставим обе щёки разным уродам и умрём с чувством морального превосходства. Так что-ли? Да и нет там уже мирных людей давно, по ним скоро любой удар будет точечный.

Ответить

badResistor

Товарищ
0

добро должно быть с кулаками)

Ответить

A patient

Товарищ
0

ну скажите последним ветеранам, что они были ничуть не лучше парней из вермахта

А они были? При всём моём уважении к подвигам советских солдат, чем хуже рандомный Ханс которого фюрер отправил на фронт?

Ответить

Ilia Maksiokov

A
0

по тонкому льду ходишь, дядя...

Ответить

Ilia Maksiokov

Дмитрий
0

Проблема в том что мирные поддерживают террористов и радуются люмобу убитому еврею.Когда мирные начнут быть против террористов и сдавать их ЦАХАЛУ , тогда им будет проще жить.
Например , притащил Мустафа злой  тебе на крышу ракетную установку , воот это звоночек ,ты должен заподозрить неладное и поменять замки на крыше.
Так Мустафа не выстрелит , а твой дом не развалят к ебеням.

Ответить

Естественный цвет

Товарищ
4

А в Крыму воды нет лол

Ответить

Артур Мудрик

Естеств…
0

решение проблемы как всегда на поверхности

Ответить

Естественный

Артур
0

Захватить канал аж до днепра? Евреи бы так и сделали

Ответить

Артур Мудрик

Естеств…
0

я про это 
 Самый смак в том, что эту бородатую сволочь Израиль много лет лечит и снабжает водой и светом.

Ответить

Громкий шмель

Товарищ
–1

ответить не дают ООН и общий гуманизм

Что то это не помешало НАТО сравнять Белград с землей

Ответить

Естественный

Громкий
3

Прям с землёй сравнять? Нет Белграда больше? 

Ответить

Громкий шмель

Естеств…
0

Дело было в 90-х, но Белград отстроили

Ответить

Естественный

Громкий
0

Конечно его побомбили, но сказать что там камня на камне не осталось это громко сказано

Ответить

badResistor

Громкий
0

И еще кучу стран расфигачить

Ответить

Коровка говорит мууу

Ilia
0

Тогда уж 700 термоядерных бомб сразу, чего уж

Ответить

Ilia Maksiokov

Коровка
0

Да не...Именно  700 такой же самодельной херни.

Ответить

Коровка говорит

Ilia
0

Ладно, но чур в следующий раз тогда метеорит, чтобы апокалипсис

Ответить

Василий Чехов

Ilia
0

Дома и улицы

Ответить

#realfiddy

–18

Это все конечно печально и возмутительно, но лично переживать за них не стоит, евреи всегда только за себя и беспокоятся, а тут мировой бумеранг им и отплатит. 

Ответить

Вячеслав Андреев

#realfiddy
46

Я еврей и я беспокоюсь за твоё психическое здоровье. Переигран.

Ответить

Cерьёзный Валера

Вячеслав
16

Пригнись, ща бумеранг прилетит.

Ответить

#realfiddy

Cерьёзн…
5

Как же я ору🤣🤣🤣

Ответить

Вячеслав Андреев

#realfi…
–2

Как?

Ответить

Cерьёзный Валера

Вячеслав
0

Чувак. Ну давай честно. Такие сентенции не лучше "бумеранга". "Победил героизм", ну конечно. Побеждает экономическая система, запомни. На этом и остановимся. Я не потяну так много срач-тредов.

Ответить

Вячеслав Андреев

Cерьёзн…
2

Валера, есть такой отличный навык читать дальше заголовков.

А потом люди удивляются как пропаганда работает 😏

Ответить

Cерьёзный

Вячеслав
2

Так и работает, да. Ты в двух абзацах умудрился смешать несмешиваемое: и социалистиские реалии прошлого, и политическую конъюнктуру настоящего, и просто свою личную лирику)

Ответить

Вячеслав

Cерьёзн…
0

Без разницы как ты оцениваешь текст. Важно чтобы ты его оценивал целиком. Делать вывод по двум абзацам это как оценивать стейк по гарниру.

Ответить

Cерьёзный

Вячеслав
1

Я назвал двумя абзацами весь текст. Не придирайся к словам)

Ответить

Вячеслав

Cерьёзн…
1

Ноу проблем. Это мое мнение, у тебя может быть другое.

Ответить

#realfiddy

Вячеслав
–1

Ну даже 20 миллионов человек легло за жизнь и будущее еврейской нации, можно сказать предотвратили тотальный геноцид евреев, а ты тут пишет что 9 мая - это не круто🤣

Попался на частные грабли, как говорится)

Ответить

Вячеслав Андреев

#realfi…
0

Я фейспалмом чуть бошку себе не пробил.

Круто – это мужественные и сильные люди, которые защитили мир от нацистов, а потом стоически выносили репрессии собственной страны.

Не круто когда очень странный чувак в 21 первом веке начинает рассуждать про то какие евреи плохие.

Умойся холодной водой и пожалуйста заканчивай нести эту чушь и защищаться любыми грязными приемами типа вырыванием из контекста, как ферман 🙂

Ответить

#realfiddy

Вячеслав
–2

Тогда победили не коммунисты, не советская система, не подонок Джугашвили, а героизм русского народа. И самое плохое – что русский народ как некий коллективный разум никаких выводов из тех событий не сделал.

Чел, откуда тебе вообще знать как было 75 лет назад? Называешь героев советского союза подонками.. Кричишь что еврей на форумах, вместо того что бы взять оружие в руки и поехать защищать родину, показать настоящий героизм, как ты сам выразился🤣

Ответить

Массовый

#realfi…
0

Защищать родину от ракет руками?

Ответить

Солдатский будильник

Вячеслав
3

Ты еврей? А почему у тебя фамилия тогда гойская?

Ответить

Массовый бас

Солдатс…
9

Еврейственность передаётся по материнской линии

Ответить

Вячеслав Андреев

Массовый
6

Спасибо, Гольдцвейг

Ответить

Солдатский

Массовый
3

Эм-м.... ладно, такую шутку испортил...

Ответить

NiemandDa

Солдатс…
8

Прячется, чтоб в цахал не призвали

Ответить

Грамотный

Niemand…
1

В такое-то время

Ответить

Драматический

Солдатс…
5

Дочь еврея. Все не однозначно

Ответить

Естественный цвет

Вячеслав
–1

Ты не еврей, ты пиздабол

Ответить

Вячеслав Андреев

Естеств…
1

Это тот случай когда могу тебе скинуть дикпик в виде доказательства

Ответить

Интенсивный

Вячеслав
2

Так может ты татарин. Или у тебя фимоз был

Ответить

rossoshmap

Интенси…
1

А ты оказывается эксперт совсем в других областях

Ответить

Вячеслав Андреев

Интенси…
0

Олег, что ты знаешь про блеф?

Ответить

Интенсивный

Вячеслав
0

Некоторое дерьмо

Ответить

Вячеслав

Интенси…
0

Это был хуёвый, но блеф.

Я татарин.

Ответить

Естественный

Вячеслав
1

Кашерный хуй? А на идише балакаешь? 

Ответить

Вячеслав Андреев

Естеств…
1

Пиздец это фрэндли файер остановись что ты делаешь (10 шеккелей и переходи на мою сторону)

Ответить

Естественный

Вячеслав
1

Просто хочу чтоб ты понял что ты русский, завязывай с этими еврейскими фантазиями)) 

Ответить

Вячеслав

Естеств…
1

20 это последнее предложение

Ответить

Естественн

Вячеслав
0

Я тебя раскусил, палестинец

Ответить

#realfiddy

Вячеслав
0

Классическая схема путать частную практику с общей. Но тебе простительно, ты же только о своей репутации заботишься.. или общей?🤔

Ответить

Ilia Maksiokov

#realfiddy
2

Что ты блять такое несешь.....?!
Зачем ты придумал мировой бумеранг))
Евреи как раз и заботятся об бедолагах в секторе Газа.....Если это деньги,работа или прививки от ковида.

Ответить

Вячеслав Андреев

Ilia
1

террористах Сектора Газа

Немножко уточним

Ответить

Ilia Maksiokov

Вячеслав
0

Я верю , что там бедолаги как раз....Глупое население ,ведомое Хамасом на убой...

Ответить

С H А P Р i Е

1

Кто-нить может пояснить в крации историю тёрок? типа израиль отжал территорию палестины в 40-х или чё? 

Ответить

alexferman

С
16

Если вкратце, то два семитских народа друг друга ненавидят, прям как русские с украинцами

Ответить

Андрей Рядькин

alexferman
23

но я люблю украинцев 

Ответить

Мистер Блондин

Андрей
29

А они тебя нет

Ответить

Marhal_New

Мистер
18

Неправда

Ответить

Андрей Рядькин

Мистер
8

@Атлант поправил плечи 
@Дитковский 
@Marhal_New _Arleana 
к ответу

Ответить

Грамотный

Андрей
1

А я?

Ответить

Карл-Мария-Эрнст

Грамотн…
14

А тебя спросить забыли...

Ответить

Грамотный

Карл-Ма…
2

Вот так. Надо исправить

Ответить

Андрей Рядькин

Грамотн…
1

как тебя тэгнуть?

Ответить

Лунный

Андрей
7

#Зе_команда

Ответить

Грамотный

Лунный
4

Порохоботик любимый обиделся

Ответить

Лунный

Грамотн…
0

ну блинкин час с порохом разговаривал, а с дитлахом 30 минут. и кстати у зелибобы фейсбук ботоферму прикрыл

Ответить

Грамотный

Лунный
1

Дилдаком?

Ответить

Лунный

Грамотн…
1

я не знаю ка кэто по русски кароч прост, мне лень переводить

Ответить

Цивилизова

Лунный
0

Кек, ты серьезно? О чем это говорит, только о том, что Зеленский понимает и объясняется в 2 раза быстрее чем порох

Ответить

Лунный

Цивилиз…
1

зеленский. понимает.
ахаха то есть мяу

Ответить

Грамотный

Андрей
1

По айди

Ответить

KSA

Грамотн…
1

@🐙 

Ответить

Цивилизованный

Грамотн…
1

Ты еврей

Ответить

Грамотный

Цивилиз…
0

Не только не только

Ответить

Цивилизованный

Андрей
1

Чей Крым? 

Ответить

Андрей Рядькин

Цивилиз…
1

я бы хотел, что бы целостность вашей страны не нарушалась

Ответить

Цивилизова

Андрей
1

она уже нарушена 

Ответить

Андрей

Цивилиз…
1

процесс не окончен, на сколько мне известно 

Ответить

Андрей Рядькин

Цивилиз…
0

Гордон: Мы допустили раскол, но почему Россия к нам пришла?
Уткин: Если я оставил дверь открытой, и ко мне кто-то пришел и что-то взял, я наверное сам дурак. Если сосед у меня увел жену, пока я пьянствовал, я наверное в этом сам виноват.
Гордон: Я оставил дверь открытой. Вы придете выносить телевизор?
Уткин: Да, я увел у вас жену.
Гордон: Вы нехорошо поступили.
Уткин: Но она, к сожалению, тоже этого хотела.

Ответить

Цивилизова

Андрей
1

Вот это что сейчас такое было? 

Ответить

Андрей

Цивилиз…
0

да просто ответ понравился Василия Уткина Гардону.
По-факту, я не встречал пока людей из Крыма, которые против присоединения. Только русских, которым эта геополитика и лишний рот нахуй не нужен
Я думаю и в моей стране есть регионы, куда если кто то решит залезть, там люди задумаются

Ответить

Цивилизова

Андрей
0

  Но она, к сожалению, тоже этого хотела.

Вот это? 

Ответить

Андрей

Цивилиз…
0

ну да

Ответить

Цивилизова

Андрей
0

Где доказательство? 

Ответить

Андрей

Цивилиз…
0

бля, нахуй мне этот хохлосрач. 

Ответить

Естественн

Андрей
1

Лол, я лично минимум 3 крымчан знаю которым это присоединение нахуй не уперлось

Ответить

Андрей

Естеств…
0

ну заебись. 

Ответить