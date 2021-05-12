По Израилю запустили более 700 ракет, по сектору Газа — около 500.

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10-11 мая по Израилю запустили более 700 ракет, 200 из которых перехватила система противовоздушной обороны, а 150 упали на территорию Газа. Из-за обстрела власти закрыли аэропорт Тель-Авива.

В результате обстрела погибли три женщины. The Jerusalem Post сообщает, что одной их жертв была гражданка Индии, работавшая сиделкой. Также пострадала пятилетняя девочки из города Холон. Общее число пострадавших во время обстрелов — больше 100 человек.

Мэр израильского города Лод объявил режим ЧП из-за утраты контроля после начала столкновений между еврейским и арабским населением. Столкновение сопровождается поджогами и беспорядками.

Израиль ответил на обстрел со стороны ХАМАС сотней воздушных ударов по Газе в ответ на обстрел Тель-Авива и соседних городов со стороны палестинских террористов.

Как сообщает начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави, в результате операций убиты десятки террористов. Одной из целью было многоэтажное жилое здание в Газе, в котором находится одна из штаб-квартир ХАМАС.

В результате обстрелов погибли 35 человек в секторе Газа и пять в Израиле, сообщает Reuters.