После стрельбы в Казани мурманским школам поручили создать список «склонных к нарушению дисциплины» учеников Статьи редакции
Среди причин включения в список — участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.
Министерство образования Мурманской области потребовало от региональных учреждений образования создать список «склонных к нарушению дисциплины» школьников, студентов и выпускников. Фотографию приказа опубликовал телеграм-канал «Полярный день 51 Мурманск», на документ также обратил внимание Леонид Волков.
Минобразования потребовало создать базу учащихся и выпускников 2018-2020 годов, которые склонны к нарушению дисциплины, проявляли «немотивированную агрессию», имели постоянные конфликты с учениками или учителями, приносили в школу оружие, высказывали суицидальные мысли, а также тех, кого подозревали «в возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».
Сведения об учениках попросили внести в документ. Волков обратил внимание, что ссылка ведёт на форму Microsoft Excel, которая в течение нескольких часов находилась в открытом доступе. К моменту написания заметки доступ к документу закрыли.
По данным «Медузы», в таблице были указаны имена, фамилии, даты рождения, номера телефонов, ссылки на страницы в соцсетях, сведения о родителях, номера учебных заведений и названия классов «подозрительных» учащихся, а также обоснования включения в список.
Как сообщает «Медиазона», среди отрицательных характеристик подростков в таблице указывалась «нецензурная брань», «бродяжничество», «участник акции в поддержку Навального», «увлекался военным снаряжением», «состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства», «воровство», «курит», «не признаёт авторитета», «алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается», «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ».
Стрельба в казанской школе началась утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семь детей и учительница. В МВД сообщили, что нападавший был один, его задержали. После этого Путин поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия.
«Свободолюбие», кек
Ещё можно включить тех, кто не любит лизать ботники
Батники
Ватники
Сырники
Пряники
Драники
потом они будут говорить что в целом система работает , просто в очередной 100500 раз произошла недоработка тетки нарколога в местной поликлинике
оу, а давно ли мы забыли майора Евсюкова который расстрелял людей в супермаркете ? тогда еще за Навального никто особо не ходил , у того в голове что было ?
Немцов, очевидно же. Или кто там на слуху был.
Да и вообще, произошла чудовищная ошибка, в партию пробрались враги
Бляяя, какой сюр. Если когда-нибудь меня вызовут в школу и скажут, что мой ребенок ругается матом, слишком свободолюбив и думает о своих правах. Я просто отвечу «ну и правильно, идите нахуй долбаебы». 🤦🏻
«увлекался военным снаряжением»
Да, с детства. Уже и улыбается как Брейвик.
Среди причин включения в список — участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.
Попадаю по всем пунктам😎
Мне уже сушить сухари????
ебать, ты че еще школьник?
ану шли бутылку обратно негодник!!!!!
Судя по критериям попадания, у них уже есть такой список. Классный журнал называется.
Участие в протестах за Навального и непризнание авторитета противоречат друг другу.
Густой рубин
ты не понял , это не милитаризация молодежи, а романтизация военной службы.
а на свободе ты начнешь вопросы задавать , размышлять , искать способы откосить от армии, ну вот сам подумай, нахуя это всё, пожалей Эшников, они и так уже не знают как свою работу изобразить , а идти работать грузчиками в магнит они не хотят , потому шо ну как это я с этими чумазыми в один встану
Детский бокал
И то правда, че это я, так недолго начать считать себя личностью и забыть отдать долг государству и великому лидеру. А там гляди свободы захочу, еще чего не хватало
не ходите в школу посоны
знаний там нет
интернет уже в рашке 20 лет назад провели с лекциями стенфорда и мит
@Управление Росгвардии по Республике Башкортостан
@Росгвардия Ставрополь
@Росгвардия Калининград
Так, господа, объяснитесь! Почему вы пропустили поехавшего, а шишки вешают не на на вас, а на молодежь, которая поддерживает развитие гражданского сообщества?
Я очень этим фактом не доволен!
Кто бы мог подумать что действующее министерство образования может действовать иначе, нежели идти по пути наименьшего сопротивления.
Да что с ними не так. Есть же специалисты, которые могут объяснить, что не является курение признаком наклонности к терроризму. Ну если вы прям никак не хотите консультироваться с профессионалами, хотя бы изучите предыдущих нападавших подростков. Обо всех о них говорят «тихий, спокойный». ОперА у нас только в сериалах думать умеют
Равнодушный огонь
надо создать видимость деятельности и отчитаться руководству. списки для силовиков переданы, потенциальные палки готовы. а решать проблемы? это не про этот режим
Фух. Слава богу, что меня исключили давно. А то представляю, как мне бы щас ебали мозги (щас по идеи должен был быть 11й класс)
По идее
Ну а че. Зная как я учился, меня могли оставить на второй и третий год.
Сомнительный повод для радости
Ну будь я в любом другом регионе, то да. Взгрустнул. А так я же в итогам бы получил крымский аттестат, которым даже сраку неудобно подтереть
Хух, а я уже переживать начал, почему они не прикрутили Навального к стрельбе.
Среди причин включения в список — участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.
проявляли «немотивированную агрессию», имели постоянные конфликты с учениками или учителями, приносили в школу оружие, высказывали суицидальные мысли, а также тех, кого подозревали «в возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».
Ну, а чё. Почти одно и тоже, террористы так и начинают. Странно, что забыли об аниме и играх/
да, отправить всех странных в специальные гулаги. вроде бы образованые люди на госудаственных постах, но поддаются моральной панике, вместо того чтобы делать обдуманные шаги.
Чтобы что? Отсеять сразу тех, кто точно не может подобное провернуть?
Нижний пришелец
Путин ругнулся, нужно экстренно сделать вид что что-то делается.
Почему там где враньё появляется Волков?)))
А что конкретно враньё? И при чем здесь Волков? Он лишь обратил внимание на скан документа выложенного в инете
Т.е. они должны были еще и с 18:00 до 12:00 след. дня сидеть и уточнять информацию. Ночью.
Полумеры.
Падажжи, а симоньян говорила, что все эти стрелки - зачухонцы и черви конпутерные. Кто тут неправ получается? Королева русских новостей и московских гостинных чед или вирджин минобр?
А где указание капсом, что медуза иноагент?
Совсем уже страх потеряли...
Парень, который совершил преступление - тихий, спокойный, не нарушающий дисциплину.
Совки после трагедии - создать список «склонных к нарушению дисциплины» учеников!
Зашибись учителя, которые так сдают своих учеников. вот с кого власти хотят, чтобы дети пример брали
Я тут вчерась видал табличку на автомобиле, ту, где госномер крепится. Там написано "осторожно, не въебись" - вот прям так, без всяких *** звездочек. Более того, автомобиль - учебный - т.е. здоровая треугольная байда на крыше с буквой "У", и эта же буква - на стеклах с каждой стороны автомобиля. Внимание, вопрос - нет ли здесь отрицания скреп и вообще государственности??