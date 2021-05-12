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Даша Лейзаренко

После стрельбы в Казани мурманским школам поручили создать список «склонных к нарушению дисциплины» учеников Статьи редакции

Среди причин включения в список — участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.

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Министерство образования Мурманской области потребовало от региональных учреждений образования создать список «склонных к нарушению дисциплины» школьников, студентов и выпускников. Фотографию приказа опубликовал телеграм-канал «Полярный день 51 Мурманск», на документ также обратил внимание Леонид Волков.

Минобразования потребовало создать базу учащихся и выпускников 2018-2020 годов, которые склонны к нарушению дисциплины, проявляли «немотивированную агрессию», имели постоянные конфликты с учениками или учителями, приносили в школу оружие, высказывали суицидальные мысли, а также тех, кого подозревали «в возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».

Сведения об учениках попросили внести в документ. Волков обратил внимание, что ссылка ведёт на форму Microsoft Excel, которая в течение нескольких часов находилась в открытом доступе. К моменту написания заметки доступ к документу закрыли.

По данным «Медузы», в таблице были указаны имена, фамилии, даты рождения, номера телефонов, ссылки на страницы в соцсетях, сведения о родителях, номера учебных заведений и названия классов «подозрительных» учащихся, а также обоснования включения в список.

Как сообщает «Медиазона», среди отрицательных характеристик подростков в таблице указывалась «нецензурная брань», «бродяжничество», «участник акции в поддержку Навального», «увлекался военным снаряжением», «состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства», «воровство», «курит», «не признаёт авторитета», «алкоголизм, наркомания, от любой помощи отказывается», «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ».

Leonid Volkov @leonidvolkov
Не просто форму, а форму со списком всех "опасных подростков" региона. Персональные данные? Не слышали.

Ну хотя как — "опасных". Кто-то просто в школу ружье или нож приносил. Но есть в списке и действительно очень, очень опасные люди.... https://t.co/bYk3wfHiYz

Стрельба в казанской школе началась утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семь детей и учительница. В МВД сообщили, что нападавший был один, его задержали. После этого Путин поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия.

#новости #стрельбавказани

83 83 комментария
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83 комментария
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AttentiveMilk

52

«Свободолюбие», кек

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AttentiveMilk

AttentiveMilk
23

Ещё можно включить тех, кто не любит лизать ботники

Ответить

С H А P Р i Е

AttentiveMilk
0

Батники

Ответить

С H А P Р i Е

С
0

Ватники

Ответить

С H А P Р i Е

С
1

Сырники

Ответить

С H А P Р i Е

С
0

Пряники

Ответить

С H А P Р i Е

С
0

Драники

Ответить

AttentiveM

С
6

Таблетки, деда

Ответить

Привлекате

С
1

Какой же ты молодец

Ответить

С H А P Р

Привлек…
1
Ответить

Громкий шмель

AttentiveMilk
5

А хуле нам, Оруэловским декорациям

Ответить

Густой рубин

49

Самый прикол что террористом окажется тот кого в этом списке нет и не попадет потому что майор будет искать неблагонадежных, а надо искать ебанутых

Ответить

Густой рубин

Густой
17

потом они будут говорить что в целом система работает , просто в очередной 100500 раз произошла недоработка тетки нарколога в местной поликлинике

Ответить

Густой рубин

Густой
7

оу, а давно ли мы забыли майора Евсюкова который расстрелял людей в супермаркете ? тогда еще за Навального никто особо не ходил , у того в голове что было ?

Ответить

Андрей Штольц

Густой
11

Немцов, очевидно же. Или кто там на слуху был. 
Да и вообще, произошла чудовищная ошибка, в партию пробрались враги 

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Kikidon

Густой
0

Он как раз от коррупции и кумовства сам и пострадал. У него были с детства проблемы психиатрического плана и он не должен был вообще попасть в МВД по здоровью в принципе. Но влиятельный отец порешал вопрос, итог мы знаем.

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Культурный щит

24

Каждый раз смешно с этих url-ссылок в таких тупых бумажках. Они словно показывают насколько отстали эти люди в развитии.

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Ваша Закладко

Культурный
3

тайни урл не знают прост

Ответить

Валерий Федотов

20

Бляяя, какой сюр. Если когда-нибудь меня вызовут в школу и скажут, что мой ребенок ругается матом, слишком свободолюбив и думает о своих правах. Я просто отвечу «ну и правильно, идите нахуй долбаебы». 🤦🏻

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Густой рубин

Валерий
11

еще и на двери напишешь "Навальный" шоб запомнила этот день)

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Акционерный рубин

22

Менты не могут уже по другому, у них навальный головного мозга

Ответить

Родной татарин

Акционерный
0

Путин головного мозга

Ответить

Andrew Muralov

19

 «увлекался военным снаряжением»
Да, с детства. Уже и улыбается как Брейвик. 

Ответить

Родной татарин

Andrew
0

Уже хочет ворваться в песочницу с пластиковым ножом

Ответить

Роковой спрей

15

а как же синие волосы?

Ответить

Нижний пришелец

Роковой
1

Тогда всех училок 60+ туда включат

Ответить

Михаил Набоков

Роковой
0

И интим прически, и пирсинг, все проверят

Ответить

Максоний

12

Среди причин включения в список — участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.

Попадаю по всем пунктам😎
Мне уже сушить сухари????

Ответить

Лишенный Орзэмэс

Максоний
4

ебать, ты че еще школьник?
ану шли бутылку обратно негодник!!!!!

Ответить

Максоний

Лишенный
1

Доброе утро
Как спалось?:3

Ответить

Лишенный Орзэмэс

Максоний
1

Снилось гавно какое-то

Ответить

Максоний

Лишенный
1

Блин печально
Мне в последнее время охуительные сны снятся

Ответить

Акционерный

Максоний
0

это называется половое созревание

Ответить

Alexandr Blokhin

10

Судя по критериям попадания, у них уже есть такой список. Классный журнал называется.

Ответить

Коровка говорит мууу

9

Ее

Ответить

Молочный Женя

8

В России есть открытый список педофилов? А вот зато список школьников опасных сделать решили.

Ответить

Alexandr Blokhin

0

Участие в протестах за Навального и непризнание авторитета противоречат друг другу.

Ответить

AttentiveMilk

Alexandr
13

Непризнание правильного авторитета. Что как маленький

Ответить

С H А P Р i Е

Alexandr
2

Авторитет кого надо авторитет

Ответить

Детский бокал

5

среди отрицательных характеристик подростков в таблице указывалась … «увлекался военным снаряжением» … «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ»

Получается, демонстрация вооружения (парад) — пропаганда нарушения дисциплины, а свобода — это рабство.

Ответить

Густой рубин

Детский
4

ты не понял , это не милитаризация молодежи, а романтизация военной службы.
а на свободе ты начнешь вопросы задавать , размышлять , искать способы откосить от армии, ну вот сам подумай, нахуя это всё, пожалей Эшников, они и так уже не знают как свою работу изобразить , а идти работать грузчиками в магнит они не хотят , потому шо ну как это я с этими чумазыми в один встану

Ответить

Детский бокал

Густой
2

И то правда, че это я, так недолго начать считать себя личностью и забыть отдать долг государству и великому лидеру. А там гляди свободы захочу, еще чего не хватало

Ответить

Правый Шлеппа

5

не ходите в школу посоны
знаний там нет
интернет уже в рашке 20 лет назад провели с лекциями стенфорда и мит

Ответить

Antony Divnich

4

Просто нужен любой прецедент, чтобы закрутить нужные гайки.

Ответить

Солдатский будильник

4

@Управление Росгвардии по Республике Башкортостан 
@Росгвардия Ставрополь 
@Росгвардия Калининград 
Так, господа, объяснитесь! Почему вы пропустили поехавшего, а шишки вешают не на на вас, а на молодежь, которая поддерживает развитие гражданского сообщества?
Я очень этим фактом не доволен!

Ответить

Alex

3

Кто бы мог подумать что действующее министерство образования может действовать иначе, нежели идти по пути наименьшего сопротивления.

Ответить

Anna Mityakova

2

Да что с ними не так. Есть же специалисты, которые могут объяснить, что не является курение признаком наклонности к терроризму. Ну если вы прям никак не хотите консультироваться с профессионалами, хотя бы изучите предыдущих нападавших подростков. Обо всех о них говорят «тихий, спокойный». ОперА у нас только в сериалах думать умеют 

Ответить

Равнодушный огонь

Anna
1

надо создать видимость деятельности и отчитаться руководству. списки для силовиков переданы, потенциальные палки готовы. а решать проблемы? это не про этот режим

Ответить

Игуш Шариев

1

Фух. Слава богу, что меня исключили давно. А то представляю, как мне бы щас ебали мозги (щас по идеи должен был быть 11й класс)

Ответить

Vedmed

Игуш
4

щас подожди списочки текущих учеников подобьют и за бывших возьмутся

Ответить

AttentiveMilk

Игуш
1

По идее

Ответить

Игуш Шариев

AttentiveMilk
1

Ну а че. Зная как я учился, меня могли оставить на второй и третий год.  

Ответить

Тимур Блажкович

Игуш
1

Сомнительный повод для радости

Ответить

Игуш Шариев

Тимур
1

Ну будь я в любом другом регионе, то да. Взгрустнул. А так я же в итогам бы получил крымский аттестат, которым даже сраку неудобно подтереть  

Ответить

Михаил Набоков

2

Все в школах стали поголовно склонны, ваш ход мистер?

Ответить

Sergey Karbivnichiy

2

Хух, а я уже переживать начал, почему они не прикрутили Навального к стрельбе. 

Ответить

Лысина Арика

2

Среди причин включения в список — участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.

проявляли «немотивированную агрессию», имели постоянные конфликты с учениками или учителями, приносили в школу оружие, высказывали суицидальные мысли, а также тех, кого подозревали «в возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».

Ну, а чё. Почти одно и тоже, террористы так и начинают. Странно, что забыли об аниме и играх/ 

Ответить

Действующий волк

2

Фигасе — вчера Дзюба на камеру дрочил, а теперь уже министр

Ответить

С H А P Р i Е

Действующий
0

Вот что дрочка живтоворящая делает!

Ответить

Юрий Истомин

2

Министерство образование и науки, ок

Ответить

Подозрительный Кот

1

да, отправить всех странных в специальные гулаги. вроде бы образованые люди на госудаственных постах, но поддаются моральной панике, вместо того чтобы делать обдуманные шаги.

Ответить

Андрей Охапкин

Подозрительный
1

Да не, я думаю они целенаправленно всё так делают

Ответить

Cерьёзный Валера

1

Чтобы что? Отсеять сразу тех, кто точно не может подобное провернуть?

Ответить

Нижний пришелец

Cерьёзный
0

Путин ругнулся, нужно экстренно сделать вид что что-то делается.

Ответить

Тесный парфюмер

1

«участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.»

это они для унификации, чтоб сразу списки всех учеников подавать.

Ответить

Борщ-Компанеец

1

Кек, там ещё и чел с говорящей фамилией подписал

Ответить

Родной татарин

1

участие в протестах за Навального, «свободолюбие», «непризнание авторитета», использование мата.

Использование магии есть в списке? 

Ответить

Нижний пришелец

Родной
0

Использование магии вне Хогвартса учеником, не достигшим 16 лет.

Ответить

Андрей Титов

–1

Почему там где враньё появляется Волков?)))

Ответить

Алексей Сорок

Андрей
1

А что конкретно враньё? И при чем здесь Волков? Он лишь обратил внимание на скан документа выложенного в инете 

Ответить

Божий украинец

0
Ответить

Глеб Горохов

0

Т.е. они должны были еще и с 18:00 до 12:00 след. дня сидеть и уточнять информацию. Ночью.

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С H А P Р i Е

0
Ответить

Andrey Denisov

0

Полумеры. 

Ответить

С H А P Р i Е

Andrey
0

От полупокеров

Ответить

Азамат Багатов

0

Падажжи, а симоньян говорила, что все эти стрелки - зачухонцы и черви конпутерные. Кто тут неправ получается? Королева русских новостей и московских гостинных чед или вирджин минобр?

Ответить

This is I'm

0

От армии таким будет не откосить. Свободолюбие надо корректировать. 

Ответить

Andre Macareno

0

Но ведь исторически стрелки и самоубийцы — это тихие незаметные ребята…

Ответить

Виталий Ситников

0

А где указание капсом, что медуза иноагент?
Совсем уже страх потеряли...

Ответить

Руденко Сергей

0

Парень, который совершил преступление - тихий, спокойный, не нарушающий дисциплину.  

Совки после трагедии - создать список «склонных к нарушению дисциплины» учеников!

Ответить

Восточный кран

0

Свобода - это рабство, да 

Ответить

Екатерина Волова

0

Зашибись учителя, которые так сдают своих учеников. вот с кого власти хотят, чтобы дети пример брали

Ответить

иванфедорович крузенштерн

0

Я тут вчерась видал табличку на автомобиле, ту, где госномер крепится. Там написано "осторожно, не въебись" - вот прям так, без всяких *** звездочек. Более того, автомобиль - учебный - т.е. здоровая  треугольная байда на крыше с буквой "У", и эта же буква - на стеклах с каждой стороны автомобиля. Внимание, вопрос - нет ли здесь отрицания скреп и вообще государственности??

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