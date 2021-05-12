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Sasha Shambilova

Детский омбудсмен Татарстана назвала причиной стрельбы в казанской школе «отсутствие государственной идеологии» Статьи редакции

Ирина Волынец отметила, что школьники должны быть заняты внеурочно, как это было в СССР.

Об «абсолютном отсутствии государственной идеологии» как причине нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани она рассказала в эфире «Соловьёв LIVE».

Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причём эта занятость должна обеспечиваться государством [...] если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, [сейчас] потянет кружки, особенно если ребёнок хочет посещать разные кружки.

Ирина Волынец
детский омбудсмен по Татарстану

Ранее Волынец сообщала о том, что семья стрелка считалась благополучной, но хороших отношений с родителями у Галялиева не было. В эфире она рассказала, что он съехал от родных из-за «затяжного конфликта» и «что-то как-то жил в отдельном жилье».

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибло девять человек: семь детей и двое взрослых. После случившегося Владимир Путин поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия.

Главное о стрельбе в школе Казани: подробности…
Погибли не менее 8 человек, задержанный — 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Незадолго до…
tjournal.ru

#новости #стрельбавказани #регионы

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38 комментариев
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Андрей Рядькин

25

нихуя они как с цепи сорвались. Это какой то рязанский сахар был чтоли 

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С H А P Р i Е

Андрей
3

Комплимент от шефа

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Андрей Рядькин

Андрей
–2

ну вообще детей надо занимать внеурочно. Кружки, интересы. А они по ТРЦ сидят да по подъездам 

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Андрей
0

Аргентинский.

Ответить

Руденко Сергей

18

Пиздец, может ещё гулаг предложат восстановить, что бы там время можно было скоротать и не угрожать национальной безопасности

Ответить

Michael Petrov

Руденко
0

уже начинают. осужденных предложили гнать на гос. стройки.

Ответить

Андрей Загоруйко

12

внеурочно так, как это было в СССР

в СССР я внеурочно курил за гаражами, бросал шифер в костры, лазил по военному полигону и искал там гильзы. не уверен что обмудсмен хочет такого досуга для детей

Ответить

ТыжЮзер

Андрей
8

Ага, тем более омбудсмен Татарстана должна помнить, какие прекрасные были ОПГ по интересам в Татарстане в советском союзе)

Ответить

Драматический пистолет

ТыжЮзер
1

Хади Такташ - весь город наш!

Ответить

Suq Madiq

13

школьники должны быть заняты внеурочно

пением гимнов 

Ответить

Eugene Tackleberry

Suq
3

И псалмов

Ответить

Соколов Андрей

Suq
2

Собиранием и разбиранием автоматов.

Ответить

rossoshmap

8

Прекратите, у чувака башню снесло, как ему помог бы кружок кройки и шитья?

Ответить

Ничтожный вентилятор

rossoshmap
9

в СССР такого не было

Ответить

rossoshmap

Ничтожный
2

Ну да, в раннем бы он себя богом не определил бы

Ответить

Ничтожный

rossosh…
0

ну как сказать, перегибы на местах же были

Ответить

Андрей Штольц

rossosh…
0

Определил бы генсеком?

Ответить

Alex

rossoshmap
0

Не сказал бы что «снесло», учитывая что для совершения подобного нужна методичность и терпение.

Ответить

rossoshmap

Alex
0

ну видео же было, где его связанного допрашивают

Ответить

Цивилизованный Артем

8

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

Ответить

Цивилизованный Артем

Цивилизованный
8

ЭТО ПИЗДЕЦ

Ответить

Лысина Арика

6

Ну в СССР то убийств и насилий не было, всё верно/ 

Ответить

drama llama

4

Вот же ребята активно на хайп-трейн прыгают.

Ответить

С H А P Р i Е

3

такую страну просрали!

Не волнуйтесь, уже насирают обратно

Ответить

Михаил Набоков

С
1

Технологический прогресс пиздежом не насрешь

Ответить

Данислав Жуков

3

Логика уровня других депутатов: много мошеннических звонков из тюрем? Давайте запретим адвокатам проносить туда диктофоны и видеокамеры!

Ответить

AttentiveMilk

2

Закипели закостенелые мозги. Взлетаем, ёпта

Ответить

Ден

2

Тут помог бы только охранник с автоматом на входе и всё. 

Ответить

Татьяна Абросимова

2

ну в регионах очень заняты были, да. по заборам лазили, весьма духовно)

Ответить

Alex

1

Чтоб из головы выбросили своих Навальных и компутеры! Всех на продленку!

Ответить

гачик

1

Кто-нибудь уже сказал правду, что это на самом деле Навальный виноват?

Ответить

Mark Bennett

1

поможем ебаному шизу связать шапочку блять

Ответить

Павел Бокарёв

1

отбитая барышня конечно пздц
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86

Ирина Владимировна Волынец — Циклопедия
Ирина Владимировна Волынец — Циклопедия
cyclowiki.org
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Semen Semenov

0

Бла-бла-бла

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Игуш Шариев

0

Ну сама идея того, что зумеров надо чем-то занять, вполне хорошая. Но вот эти все "идеологии" и "а вот вкусное мороженое было" это лютый пиздец. Лучше пусть они дальше будут снимать свои тиктоки о угнетениях, чем будут вот такой парашой насильно заняты 

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Андрей Владимирович

0

Я не в курсе, но действительно легко у нас приобрести дробовик? То есть 19 летний парень пришёл в магазин со справками и ему сразу продали дробовик без вопросов? 

Ответить

Алексей Сорок

0

Стрелку 19 лет! Какое внеурочное?

Ответить

aliftin

–1

У нормальных детей класса до 8 вообще времени нет - родители засовывают в кучи секций и кружков, а после 8 класса нормальные дети начинают заниматься больше и готовиться к экзаменам. Может лучше просто с детьми начать беседовать, а не ебать им мозги? 

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