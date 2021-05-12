Пока не будет государственной идеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в СССР, причём эта занятость должна обеспечиваться государством [...] если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то, к сожалению, [подобная] ситуация будет повторяться. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, [сейчас] потянет кружки, особенно если ребёнок хочет посещать разные кружки.