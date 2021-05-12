Детский омбудсмен Татарстана назвала причиной стрельбы в казанской школе «отсутствие государственной идеологии» Статьи редакции
Ирина Волынец отметила, что школьники должны быть заняты внеурочно, как это было в СССР.
Об «абсолютном отсутствии государственной идеологии» как причине нападения Ильназа Галявиева на школу в Казани она рассказала в эфире «Соловьёв LIVE».
Ранее Волынец сообщала о том, что семья стрелка считалась благополучной, но хороших отношений с родителями у Галялиева не было. В эфире она рассказала, что он съехал от родных из-за «затяжного конфликта» и «что-то как-то жил в отдельном жилье».
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галялиев устроил стрельбу в казанской гимназии, где раньше учился. В результате погибло девять человек: семь детей и двое взрослых. После случившегося Владимир Путин поручил «срочно проработать положение» об ужесточении правил оборота оружия.
нихуя они как с цепи сорвались. Это какой то рязанский сахар был чтоли
ну вообще детей надо занимать внеурочно. Кружки, интересы. А они по ТРЦ сидят да по подъездам
Пиздец, может ещё гулаг предложат восстановить, что бы там время можно было скоротать и не угрожать национальной безопасности
внеурочно так, как это было в СССР
в СССР я внеурочно курил за гаражами, бросал шифер в костры, лазил по военному полигону и искал там гильзы. не уверен что обмудсмен хочет такого досуга для детей
школьники должны быть заняты внеурочно
пением гимнов
Прекратите, у чувака башню снесло, как ему помог бы кружок кройки и шитья?
Ничтожный вентилятор
в СССР такого не было
Ну да, в раннем бы он себя богом не определил бы
Не сказал бы что «снесло», учитывая что для совершения подобного нужна методичность и терпение.
такую страну просрали!
Не волнуйтесь, уже насирают обратно
Логика уровня других депутатов: много мошеннических звонков из тюрем? Давайте запретим адвокатам проносить туда диктофоны и видеокамеры!
ну в регионах очень заняты были, да. по заборам лазили, весьма духовно)
отбитая барышня конечно пздц
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86
Ну сама идея того, что зумеров надо чем-то занять, вполне хорошая. Но вот эти все "идеологии" и "а вот вкусное мороженое было" это лютый пиздец. Лучше пусть они дальше будут снимать свои тиктоки о угнетениях, чем будут вот такой парашой насильно заняты
Я не в курсе, но действительно легко у нас приобрести дробовик? То есть 19 летний парень пришёл в магазин со справками и ему сразу продали дробовик без вопросов?
У нормальных детей класса до 8 вообще времени нет - родители засовывают в кучи секций и кружков, а после 8 класса нормальные дети начинают заниматься больше и готовиться к экзаменам. Может лучше просто с детьми начать беседовать, а не ебать им мозги?