Фото: Стихийный мемориал в Казани Статьи редакции
В память о погибших при стрельбе в гимназии.
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В Казани, где 12 мая пройдут похороны погибших после стрельбы в гимназии № 175, люди приносят к траурным мемориалам цветы, игрушки и кукол.
Два мемориала организовали ещё вечером 11 мая. Подходы к мемориалу возле гимназии окружила Росгвардия, людей пускали группами по 20 человек.
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