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Даша Лейзаренко

Фото: Стихийный мемориал в Казани Статьи редакции

В память о погибших при стрельбе в гимназии.

3 3 комментария
159 просмотров
  Фото «Знак»

В Казани, где 12 мая пройдут похороны погибших после стрельбы в гимназии № 175, люди приносят к траурным мемориалам цветы, игрушки и кукол.

Фото «Знак»
Фото «РИА Новости»
Очередь к мемориалу Фото «Знак»
Фото «Коммерсанта»

Два мемориала организовали ещё вечером 11 мая. Подходы к мемориалу возле гимназии окружила Росгвардия, людей пускали группами по 20 человек.

Фото «МБХ-медиа»
Фото «Новой газеты»
Фото Никиты Могутина
Фото Никиты Могутина

#стрельбавказани

3 3 комментария
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Минимальный мангал

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Почему митингующие не задержаны? Почему Росгвардия стояла и смотрела?

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Лысина Арика

Минимальный
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Они просто привитые, им можно/ 

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Владимир Филатов

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Кроме этого должны быть протесты, но их нет.

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