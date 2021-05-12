У меня два возражения. Это не было призывом и организацией. Был бы призыв, я бы сказал: я призываю всех. Если бы у меня стояла задача выводить людей — я бы легко это сделал. Но я и не организатор. Я бы признал это. И при всём этом даже если бы я там был один, то я бы всё равно вышел.