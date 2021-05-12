Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на девять суток из-за твитов в поддержку акции Навального Статьи редакции
Посты в Твиттере суд расценил как способ организации митинга.
Основными доказательствами вины послужили твиты экс-мэра: «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари, надо выходить» и «Они делают всё возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». Сам Ройзман заявил в суде, что его твиты не были призывами к митингу или попыткой организовать акцию.
Экс-мэр сообщил, что последний раз был под арестом 38 лет назад. А после решения суда об аресте заявил: «Я очень спокойно к этому отношусь, я взрослый человек. Моя задача быть честным и ничего не бояться».
Ранее полицейские составили на Ройзмана три административных протокола и вменили ему организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля, а также участие в апрельской акции.
Как отмечает «Медуза», если суд признает Ройзмана виновным по ещё одному административному делу, он может стать фигурантом уголовного дела по «дадинской статье» (по ней фигуранту грозит штраф, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет).
А могли бы и травки подкинуть!
Сам Ройзман заявил в суде, что его твиты не были призывами к митингу или попыткой организовать акцию.
Что ж ты фраер сдал назад