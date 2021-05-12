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Roman Persianinov

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на девять суток из-за твитов в поддержку акции Навального Статьи редакции

Посты в Твиттере суд расценил как способ организации митинга.

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Фото E1.RU

Основными доказательствами вины послужили твиты экс-мэра: «Надо выходить 31-го. Я буду», «Твари, надо выходить» и «Они делают всё возможное, чтобы 31-го вышли как можно больше людей. Дебилам главное не мешать». Сам Ройзман заявил в суде, что его твиты не были призывами к митингу или попыткой организовать акцию.

Экс-мэр сообщил, что последний раз был под арестом 38 лет назад. А после решения суда об аресте заявил: «Я очень спокойно к этому отношусь, я взрослый человек. Моя задача быть честным и ничего не бояться».

У меня два возражения. Это не было призывом и организацией. Был бы призыв, я бы сказал: я призываю всех. Если бы у меня стояла задача выводить людей — я бы легко это сделал. Но я и не организатор. Я бы признал это. И при всём этом даже если бы я там был один, то я бы всё равно вышел.

Евгений Ройзман
экс-мэр Екатеринбурга

Ранее полицейские составили на Ройзмана три административных протокола и вменили ему организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля, а также участие в апрельской акции.

Как отмечает «Медуза», если суд признает Ройзмана виновным по ещё одному административному делу, он может стать фигурантом уголовного дела по «дадинской статье» (по ней фигуранту грозит штраф, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет).

#новости #регионы #ройзман #соцсети #суды

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Регулярный Слава

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умный человек

Регулярный
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Регулярный Слава

умный
15
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rossoshmap

20
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Евстафий Селюк

rossoshmap
1

gold

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ouxen

Евстафий
0

Ed

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оливье салатов

12
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TJ No Context

оливье
3

у него талант

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Владимир Филатов

2

арестовали

хуестовали

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ziggy stardust

1

А могли бы и травки подкинуть!

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Eugard

ziggy
–1

Добрейшие люди.
А могли бы на бутылке дать посидеть с пакетом на голове, а потом дубинку дать пососать.(пока травку оформляют)

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ziggy stardust

Eugard
0

Наверное я слишком сложно пошутил.

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гачик

ziggy
0

Было бы смешно кабы не было так грустно.

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Eugard

ziggy
0

Это уже перестаёт быть шутками.

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Региональный будильник

0

Как заголовки писать, так он сразу "экс-мэр", а не твиттераст)

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ouxen

0

Сам Ройзман заявил в суде, что его твиты не были призывами к митингу или попыткой организовать акцию.

Что ж ты фраер сдал назад

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ТыжЮзер

ouxen
2

Оппозиция оппозицией, а вкусного ужина и теплой постели не каждый хочет лишаться)

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ouxen

ТыжЮзер
0

так и живём

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С H А P Р i Е

0

Помянем

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С H А P Р i Е

0

Митинг в твиторе ахаха ору. Дальше что, в зуме?

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Способ Удержания Бобра

0

@Ройзман Бот

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