На учёте у психиатра и нарколога он не состоял. 12 мая ведомство предъявит Ильназу Галявиеву обвинение. Об этом говорится на сайте СК РФ.

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Обновлено в 18:11: стал известен диагноз стрелка — это атрофия головного мозга. Заболевание характеризуется поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними.

По данным следствия, Галявиев на учётах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако он неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей. В 2020 году ему диагностировали заболевание головного мозга. Какое именно это заболевание, в ведомстве не уточнили.

С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении, говорится в сообщении СК. Текущее состояние Галявиева описывают как «неадекватное поведение». Это мешает полноценному проведению следственных действий.

Следователи установили место, где он купил оружие, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов.

По месту жительства Галявиева провели обыск. По уголовному делу назначили более 30 судебных экспертиз.