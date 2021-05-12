СК: стрелку из Казани в 2020 году диагностировали заболевание мозга Статьи редакции
На учёте у психиатра и нарколога он не состоял.
12 мая ведомство предъявит Ильназу Галявиеву обвинение. Об этом говорится на сайте СК РФ.
По данным следствия, Галявиев на учётах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако он неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей. В 2020 году ему диагностировали заболевание головного мозга. Какое именно это заболевание, в ведомстве не уточнили.
С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении, говорится в сообщении СК. Текущее состояние Галявиева описывают как «неадекватное поведение». Это мешает полноценному проведению следственных действий.
Следователи установили место, где он купил оружие, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов.
По месту жительства Галявиева провели обыск. По уголовному делу назначили более 30 судебных экспертиз.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе в школе № 175. Погибли девять человек, более 20 получили ранения.
Мокрый кот
Росгвардеец выполняет чисто техническую функцию.
1. Документы с медкомиссии обычно загружаются в госуслуги, а оригиналы приносит заявитель в назначенный день.
2. Если сканы в госуслугах соответствуют оригиналам, которые не забыл принести с собой заявитель, то никаких оснований (и права) отказывать ему сотрудник росгвардии не имеет. Он не врач и никакой ответственности за выводы врачей не несёт.
3. Росгвардеец задаёт чисто технические вопросы типа купил ли заявитель сейф, какие габариты у сейфа, какая модель и т.д. Если заявитель приложил документы на сейф к заявке (например, квитанцию об оплате с моделью и габаритами), то даже этого спрашивать не будут скорее всего.
Скорее у психиатра , выдавшего справку - разрешение. Росгвардейцы в мозги не лезут. Им наоборот эти справки приносят
И ещё не факт, что разрешение было получено не до того, как проблемы проявились
Действующий волк
Проблемы появились в 2020, а разрешение выдали, если правильно помню, 28 апреля этого года.
Какие проблемы появились в 2020?
С головой
Не все проблемы с головой равнозначны
Согласен, но это повод психиатру присмотреться к человеку повнимательнее
Все беды от баб
Массовый бас
Все бабы от баб
Деловой яд
все бабы от бед
Деловой яд
нот бед
Ты зачем свой пост с фотографиями красивыми удалил?
Деловой яд
почистил акк от всех своих постов на тж
Кровавый
@serguun42 и ещё 0 человек нужен кэш срочно
Случайный Данила
когда следующая сходка?
Грамотный микрофон
У меня сейчас болит
Тюремный волк
сегодня
Получается в этой истории родители занимались какой-то херней - пацан ведёт себя не адекватного, они это признали, у него болезнь мозга, он покупает оружие и все такое, весь этот шмот непонятный. Тут совокупность всего должна была дать понять что этого человека надо контролировать как собаку в наморднике
таких отношений родителей с детьми и детей с таким непонятным шмотом миллионы
Ну класс чо. Значит у миллионов куча проблем. Но всем похрен.
А в чем проблема оружие пронести так чтобы родители не заметили? Шмот как шмот - полрайона в таком ходит в любом городе
На видео сразу было видно, что парнишка нездоров и сам страдает. Жаль, не удалось помочь ему до того, как крышу снесло уже.
Бывает, что люди убедительно косят под психа, желая избежать смертной казни (или пожизненного), как например Чикатило. Но у этого похоже кукуха и в самом деле поехала. В любом случае, решать специалистам, и после длительного наблюдения. Потому как здоровый человек может разыгрывать психа какое-то время, но не всё время на протяжении нескольких суток. Поэтому не понимаю людей, которые спешат вывести его на чистую воду: дескать, точно симулянт.
Не понимаю, как его можно подозревать в симуляции. Молодой совсем пацан, не пожил даже, назвался Богом, сделал себе маску с этой надписью и открыто пошел расстреливать людей. Очевидно, что у него не все в порядке с головой. Чикатило был хитрым дедом как во время убийств, так и после. Здесь явно не тот случай.
По их точке зрения подобный псих не смог бы планомерно подготовиться к такому преступлению: получить разрешение на оружие, приобрести само оружие, изготовить взрывчатку, подорвать дверь и т.д. Кроме того их смущает то, что он после расстрела школьников он добровольно вышел из здания и мирно сдался полицейским.
Чикатило не симулировал. Фактически из-за этого часть материалов по делу до сих пор засекречена. Один психиатр назвал диагноз, и сделал вывод, что Чикатило не может отвечать за свои действия. Второй психиатр подтвердил диагноз, но сказал, что маньяк должен нести ответственность потому, что хотя не имел возможности предотвратить, он осознавал, и предпринял сознательные усилия чтобы скрыть преступления.
Именно! Там сразу ясно, что какая-то патология, типа шизофрении или опухоль мозга, или что-то из серии органических расстройств работы мозга. Даже тема того, что он позиционировал себя как бог - уже явный симптом патологии.
Ужасно конечно, что систему медицинского обслуживания и тех, кто его наблюдал, даже не упомянут как основной фактор произошедшего.
Уточните, это тот же отец говорил или их несколько у него?
Тот же.
Не террорист, в смысле.
А виноваты все равно компуктеры
Не только компьюктер, но и хвиттер:
https://cv1.pikabu.ru/video/2021/05/11/1620757068279233722_568x320.webm
Ну, запрета на заболевания мозга, надо полагать, не будет, так? Зато анонимность в ынтырнетах эт мы ща быстренько, а то вдруг она их и вызывает
Ну так с нашей медициной все пох какое там у тебя заболевание, сам если ходить не будешь и лечиться, никто на учёт или надзор тебя ставить не будет
Да зачем что-то про здоровье там выяснять? Всё и так понятно, виноваты игры и интернетик
Ребятушки, которые постоянно говорят про "а вот кто выдал разрешение?!"
Вы сами хоть раз получали охотничий билет или проходили психиатра для получения ВУ или оружия?
Проходил. И знаю чела который тоже проходил (и прошел!!), в армии за 3 или 4 дня до полигона у него съехала кукуха конкретно - увозили санитары в дурку поблизости. Потом оказалось что у него такое бывает временами, психиатр в военкоме знал, соответствующие справки все имелись. Буквально опоздай его кукуха с графиком на 4 дня и я мог бы уже лежать чилить под землей)
такое бывает временами
Ключевой момент! Полагаю у этого чувака такая же история.
Не спорю, если бы он вечно был в неадеквате то он был был вечно в дурке. Но соль в том, что у него были реальные справки о болезни - что временами у него едет крыша, лечится стационарным лежанием. И военком имел данные об этом. И его отпустили в армейку к оружию)
Сам до конца не шарю что именно за болезнь была, но чел впал в мод берсерка с утреца и был заломан, вся инфа о справках и тд - инсайты от полковника
Ну я получал справку на водительские права, так там комиссия целая сидела и придиралась абсолютно к каждому моему слову, видимо пыталась выводить на эмоции, чтобы понять есть отклонения или нет, плюсом заставили принести справку из военкомата почему меня в армейку не взяли
Очень круто, что хоть где-то это так работает, ибо так и должно быть везде.
Ну так я живу можно сказать, что в ебенях, в Казани всё должно быть намного серьёзнее
Ну, я помню, когда пришёл за справкой от психиатра для ГАИ, мне даже вопроса не задали, точнее задали, но оказалось, что не мне, а врачу, что с ним в кабинете сидела. Московский район, Казань. Мб, в центре где врачи реально получше относятся к своим обязанностям, но не в моём случае.
А почему не взяли?
Не по психушке, из-за эндокринных проблем. Но им всё равно принеси справку и всё
Выходит, парня убили тлен и безысходность. Поручит ли Путин разработать план по борьбе с тленом и безысходностью?
вот тебе и солипсизм
Минимальный мангал
Что это
Философская тема согласно которой личность считает свое сознание единственным, а весь окружающий мир создан этим сознанием
Короче как персонаж в гта 5 не в онлайн режиме
Ты типа пары по философии не прогуливал?
я типа охуеть ебать какой умный
Ладно, держи свои 1,5 ляма
мне уже не надо я так подумал, если я смог создать всю эту землю с космосом на перевес своим сознанием в одного, то и полтора ляма зареспавню
не в онлайн режиме
прОклятые времена онлайн-дрочилен, когда такое нужно уточнять 🤬
Ну вот еще одна гнильца вскрылась - система медицинского обслуживания, которой на всё срать. Но нет, виноваты игры и вконтакты!!!!
ну как я и думал. определённые опухоли и отклонения могут провоцировать и гипер агрессию, и религиозные помутнения и что угодно. всяких пророков и прочие евангелия почитать - там диагноз на диагнозе, то опухоли то синдромы, ничего нового.
Энцефалопатия в 19 это что-то необычное. Похоже, есть еще одна проблема.
Мб опухоль, мб другое органическое поражение.
Психиатрия, кстати, все еще не ислючена
"но никто не обратил внимание, так как этим заболеванием страдают 100% избирателей ВВ"