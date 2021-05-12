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Ольга Щербинина

СК: стрелку из Казани в 2020 году диагностировали заболевание мозга Статьи редакции

На учёте у психиатра и нарколога он не состоял.

95 95 комментариев
6912 просмотров

12 мая ведомство предъявит Ильназу Галявиеву обвинение. Об этом говорится на сайте СК РФ.

По данным следствия, Галявиев на учётах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако он неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей. В 2020 году ему диагностировали заболевание головного мозга. Какое именно это заболевание, в ведомстве не уточнили.

С начала 2021 года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении, говорится в сообщении СК. Текущее состояние Галявиева описывают как «неадекватное поведение». Это мешает полноценному проведению следственных действий.

Следователи установили место, где он купил оружие, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов.

По месту жительства Галявиева провели обыск. По уголовному делу назначили более 30 судебных экспертиз.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе в школе № 175. Погибли девять человек, более 20 получили ранения.

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tjournal.ru

#новости #стрельбавказани

95 95 комментариев
33
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95 комментариев
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Действующий волк

30

диагностировали заболевание головного мозга

Осталось диагностировать то же заболевание у росгвардейца, выдавшего разрешение.

Ответить

Мокрый кот

Действующий
37

Росгвардеец выполняет чисто техническую функцию.

1. Документы с медкомиссии обычно загружаются в госуслуги, а оригиналы приносит заявитель в назначенный день.
2. Если сканы в госуслугах соответствуют оригиналам, которые не забыл принести с собой заявитель, то никаких оснований (и права) отказывать ему сотрудник росгвардии не имеет. Он не врач и никакой ответственности за выводы врачей не несёт.
3. Росгвардеец задаёт чисто технические вопросы типа купил ли заявитель сейф, какие габариты у сейфа, какая модель и т.д. Если заявитель приложил документы на сейф к заявке (например, квитанцию об оплате с моделью и габаритами), то даже этого спрашивать не будут скорее всего.

Ответить

Иван Маковкин

Действующий
23

Скорее у психиатра , выдавшего справку - разрешение. Росгвардейцы в мозги не лезут. Им наоборот эти справки приносят

Ответить

Andre Macareno

Действующий
9

Забрало запотело, не видел

Ответить

Лига порвах

Действующий
4

И ещё не факт, что разрешение было получено не до того, как проблемы проявились

Ответить

Действующий волк

Лига
1

Проблемы появились в 2020, а разрешение выдали, если правильно помню, 28 апреля этого года.

Ответить

CiZerin

Действу…
1

Но на учете он не состоял, алё

Ответить

Лига порвах

Действу…
0

Какие проблемы появились в 2020?

Ответить

Массовый бас

Лига
0

С головой

Ответить

Лига порвах

Массовый
0

Не все проблемы с головой равнозначны

Ответить

Массовый бас

Лига
1

Согласен, но это повод психиатру присмотреться к человеку повнимательнее

Ответить

Минимальный мангал

5

Жаль пацана, сгубили бабы

Ответить

Zero-one-one

Минимальный
4

Все беды от баб

Ответить

Массовый бас

Zero-one-one
11

Все бабы от баб

Ответить

Деловой яд

Массовый
2

все бабы от бед

Ответить

Деловой яд

Деловой
5

нот бед

Ответить

Ваша Закладко

Деловой
3

олрайт олрайт олрайт

Ответить

Грамотный

Деловой
0

Ты зачем свой пост с фотографиями красивыми удалил?

Ответить

Деловой яд

Грамотн…
1

почистил акк от всех своих постов на тж

Ответить

Грамотный

Деловой
1

Ну знай, что фотки были красивые

Ответить

Кровавый

Грамотн…
1

@serguun42 и ещё 0 человек нужен кэш срочно

Ответить

Грамотный

Кровавый
0

Не туда

Ответить

Азамат Багатов

Массовый
1

ВСЕ БАБЫ ОТ БИБ

Ответить

Алексей Дудырев

Массовый
0

и не поспоришь 

Ответить

Минимальный мангал

Zero-one-one
11

Это правда. Бедные инцелы

Ответить

Весёлый Никита

Zero-one-one
0

От баобаб

Ответить

Petr

Минимальный
0

А че случилось? Зачем Богу бабы?

Ответить

Случайный Данила

6

У меня тоже часто голова болит

Ответить

Случайный Данила

Случайный
8

когда следующая сходка?

Ответить

Грамотный микрофон

Случайный
1

У меня сейчас болит

Ответить

Случайный Данила

Грамотн…
10

у вахтера боли, у цыплухина боли, у лося не боли

Ответить

Тюремный волк

Случайный
1

сегодня

Ответить

Случайный Данила

Тюремный
1

нет 

Ответить

Тюремный волк

Случайн…
0

буду ждать

Ответить

Случайный Данила

Тюремный
1

голова болит

Ответить

Тюремный волк

Случайн…
0

к вечеру пройдет

Ответить

Случайный

Тюремный
1

это ты прогульщик, а у меня режим

Ответить

Роман Новиков

Случайный
–1

Когда рак на горе ультанёт

Ответить

Woody Johnson

Случайный
0

Разрешение есть на владение оружием?

Ответить

миша лисицын

4

Получается в этой истории родители занимались какой-то херней - пацан ведёт себя не адекватного, они это признали, у него болезнь мозга, он покупает оружие и все такое, весь этот шмот непонятный. Тут совокупность всего должна была дать понять что этого человека надо контролировать как собаку в наморднике

Ответить

Подозрительный Кот

миша
6

таких отношений родителей с детьми и детей с таким непонятным шмотом миллионы

Ответить

Nikolay Kapustin

Подозрительный
0

Ну класс чо. Значит у миллионов куча проблем. Но всем похрен.

Ответить

Aidos Kapanov

миша
0

А в чем проблема оружие пронести так чтобы родители не заметили? Шмот как шмот - полрайона в таком ходит в любом городе

Ответить

Степан Литвинов

5

На видео сразу было видно, что парнишка нездоров и сам страдает. Жаль, не удалось помочь ему до того, как крышу снесло уже.

Ответить

Романелло Кивогенс

Степан
2

Бывает, что люди убедительно косят под психа, желая избежать смертной казни (или пожизненного), как например Чикатило. Но у этого похоже кукуха и в самом деле поехала. В любом случае, решать специалистам, и после длительного наблюдения. Потому как здоровый человек может разыгрывать психа какое-то время, но не всё время на протяжении нескольких суток. Поэтому не понимаю людей, которые спешат вывести его на чистую воду: дескать, точно симулянт. 

Ответить

Степан Литвинов

Романелло
1

Не понимаю, как его можно подозревать в симуляции. Молодой совсем пацан, не пожил даже, назвался Богом, сделал себе маску с этой надписью и открыто пошел расстреливать людей. Очевидно, что у него не все в порядке с головой. Чикатило был хитрым дедом как во время убийств, так и после. Здесь явно не тот случай.

Ответить

Романелло

Степан
0

По их точке зрения подобный псих не смог бы планомерно подготовиться к такому преступлению: получить разрешение на оружие, приобрести само оружие, изготовить взрывчатку, подорвать дверь и т.д. Кроме того их смущает то, что он после расстрела школьников он добровольно вышел из здания и мирно сдался полицейским.

Ответить

Tata Kindred

Романелло
0

Чикатило не симулировал. Фактически из-за этого часть материалов по делу до сих пор засекречена. Один психиатр назвал диагноз, и сделал вывод, что Чикатило не может отвечать за свои действия. Второй психиатр подтвердил диагноз, но сказал, что маньяк должен нести ответственность потому, что хотя не имел возможности предотвратить, он осознавал, и предпринял сознательные усилия чтобы скрыть преступления.

Ответить

Flow Glow

Степан
1

Именно! Там сразу ясно, что какая-то патология, типа шизофрении или опухоль мозга, или что-то из серии органических расстройств работы мозга. Даже тема того, что он позиционировал себя как бог - уже явный симптом патологии.

Ужасно конечно, что систему медицинского обслуживания и тех, кто его наблюдал, даже не упомянут как основной фактор произошедшего.

Ответить

local yokel

Степан
0

пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

3

Уточните, это тот же отец говорил или их несколько у него?

Ответить

Виталий Куликов

Даша,
6

Все беды от ЛГБТ семей

Ответить

Марина Волченкова

Даша,
0

Тот же. 
Не террорист, в смысле. 

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Марина
0

Красиво батя переобулся

Ответить

Alexey Samarkin

4

А виноваты все равно компуктеры

Ответить

Романелло Кивогенс

Alexey
0

Не только компьюктер, но и хвиттер:
https://cv1.pikabu.ru/video/2021/05/11/1620757068279233722_568x320.webm

Ответить

Лузер-Абьюзер

3

Ну, запрета на заболевания мозга, надо полагать, не будет, так? Зато анонимность в ынтырнетах эт мы ща быстренько, а то вдруг она их и вызывает

Ответить

Константин Ильинский

Лузер-Абьюзер
2

Ну так с нашей медициной все пох какое там у тебя заболевание, сам если ходить не будешь и лечиться, никто на учёт или надзор тебя ставить не будет

Ответить

maxMax

0

Да зачем что-то про здоровье там выяснять? Всё и так понятно, виноваты игры и интернетик

Ответить

MightyStan

maxMax
0

И Новальны!!!

Ответить

Илья Синица

0

Ребятушки, которые постоянно говорят про "а вот кто выдал разрешение?!"
Вы сами хоть раз получали охотничий билет или проходили психиатра для получения ВУ или оружия?

Ответить

Легкость Бытия

Илья
4

Проходил. И знаю чела который тоже проходил (и прошел!!), в армии за 3 или 4 дня до полигона у него съехала кукуха конкретно - увозили санитары в дурку поблизости. Потом оказалось что у него такое бывает временами, психиатр в военкоме знал, соответствующие справки все имелись. Буквально опоздай его кукуха с графиком на 4 дня и я мог бы уже лежать чилить под землей)

Ответить

Илья Синица

Легкость
1

такое бывает временами

Ключевой момент! Полагаю у этого чувака такая же история.

Ответить

Легкость Бытия

Илья
4

Не спорю, если бы он вечно был в неадеквате то он был был вечно в дурке. Но соль в том, что у него были реальные справки о болезни - что временами у него едет крыша, лечится стационарным лежанием. И военком имел данные об этом. И его отпустили в армейку к оружию)
Сам до конца не шарю что именно за болезнь была, но чел впал в мод берсерка с утреца и был заломан, вся инфа о справках и тд - инсайты от полковника

Ответить

Константин Ильинский

Илья
3

Ну я получал справку на водительские права, так там комиссия целая сидела и придиралась абсолютно к каждому моему слову, видимо пыталась выводить на эмоции, чтобы понять есть отклонения или нет, плюсом заставили принести справку из военкомата почему меня в армейку не взяли 

Ответить

Илья Синица

Константин
1

Очень круто, что хоть где-то это так работает, ибо так и должно быть везде.

Ответить

Константин

Илья
0

Ну так я живу можно сказать, что в ебенях, в Казани всё должно быть намного серьёзнее 

Ответить

Yan Pakreev

Констан…
0

Ну, я помню, когда пришёл за справкой от психиатра для ГАИ, мне даже вопроса не задали, точнее задали, но оказалось, что не мне, а врачу, что с ним в кабинете сидела. Московский район, Казань. Мб, в центре где врачи реально получше относятся к своим обязанностям, но не в моём случае.

Ответить

Woody Johnson

Константин
0

А почему не взяли?

Ответить

Константин

Woody
0

Не по психушке, из-за эндокринных проблем. Но им всё равно принеси справку и всё 

Ответить

Woody Johnson

Илья
1

Думаю в России за 1000 рублей кого хочешь можно пройти

Ответить

Михаил Чуриков

1

Выходит, парня убили тлен и безысходность. Поручит ли Путин разработать план по борьбе с тленом и безысходностью?

Ответить

С H А P Р i Е

Михаил
2

С самим собой, что ле

Ответить

Мистер Блондин

1

вот тебе и солипсизм 

Ответить

Минимальный мангал

Мистер
0

Что это

Ответить

Мистер Блондин

Минимальный
2

Философская тема согласно которой личность считает свое сознание единственным, а весь окружающий мир создан этим сознанием

Короче как персонаж в гта 5 не в онлайн режиме

Ответить

Кровавый

Мистер
3

Ты типа пары по философии не прогуливал?

Ответить

Мистер Блондин

Кровавый
2

я типа охуеть ебать какой умный 

Ответить

Кровавый

Мистер
1

Ладно, держи свои 1,5 ляма

Ответить

Мистер Блондин

Кровавый
2

мне уже не надо я так подумал, если я смог создать всю эту землю с космосом на перевес своим сознанием в одного, то и полтора ляма зареспавню 

Ответить

Ваша

Мистер
2

идёшь к реке

Ответить

Кровавый

Мистер
1

Ты в курсе, что разговаривая со мной, ты разговариваешь сам с собой?

Ответить

Мистер

Кровавый
1

да я в курсе ты очень классный и интересный собеседник, а главное умный

Ответить

Кровавый

Мистер
1

Продолжай

Ответить

Кислоебальный

Кровавый
0

и хвастается сидит тут, ты посмотри на него!

Ответить

Азамат Багатов

Мистер
0

не в онлайн режиме

прОклятые времена онлайн-дрочилен, когда такое нужно уточнять 🤬

Ответить

Диванный Аналитик

1

Заголовок напоминает про такой случай:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7

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Чарльз Джозеф Уитмен (24 июня 1941, Лэйк-Уорт, Флорида, США — 1 августа 1966, Остин, Техас…
ru.wikipedia.org
Ответить

Азамат Багатов

0

заболевание головного мозга

Это из-за игр! Всё сходится!

Ответить

Flow Glow

0

Ну вот еще одна гнильца вскрылась - система медицинского обслуживания, которой на всё срать. Но нет, виноваты игры и вконтакты!!!!

Ответить

Массовый бас

0

Следователи установили ... обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого документов.

Самое важное

Ответить

Павел Бокарёв

0

ну как я и думал. определённые опухоли и отклонения могут провоцировать и гипер агрессию, и религиозные помутнения и что угодно. всяких пророков и прочие евангелия почитать - там диагноз на диагнозе, то опухоли то синдромы, ничего нового.

Ответить

Азамат Багатов

Павел
0

Но, в основном, спорынья.

Ответить

Владислав Кузнецов

0

Энцефалопатия в 19 это что-то необычное. Похоже, есть еще одна проблема.
Мб опухоль, мб другое органическое поражение. 
Психиатрия, кстати, все еще не ислючена

Ответить

Зязя

0

"но никто не обратил внимание, так как этим заболеванием страдают 100% избирателей ВВ"

Ответить

С H А P Р i Е

–1

Визитку яроша не нашли, случаем?

Ответить
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