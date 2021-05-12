Остальным фигурантам дела запросили от пяти до 14 лет.

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Наибольший срок — 14 лет и шесть месяцев колонии — прокурор запросил для бывшего гендиректора компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой. Для гендиректора ТЦ Надежды Судденок — 14 лет лишения свободы. Руководителю тушения пожара Андрею Бурсину прокурор попросил назначить шесть лет. Об этом сообщает РБК.

Прокурор также запросил сроки для ещё пяти человек:

техдиректору Георгию Соболеву — 13 лет;



охраннику Сергею Антюшину — 9 лет 6 месяцев;



руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся пожарной сигнализацией в ТЦ, Игорю Полозиненко — 6 лет 8 месяцев;

подчинённому Полозиенко Александру Никитину — 5 лет и 6 месяцев;



начальнику пожарного караула Сергею Генину — 5 лет.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и по ч. 3 ст. 293 «Халатность».

Частично вину признала только Судденок. Остальные с предъявленными обвинениями не согласны.