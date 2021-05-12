Прокурор запросил 14,5 лет лишения свободы для экс-гендиректора компании, владевшей ТЦ «Зимняя вишня» Статьи редакции
Остальным фигурантам дела запросили от пяти до 14 лет.
Наибольший срок — 14 лет и шесть месяцев колонии — прокурор запросил для бывшего гендиректора компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой. Для гендиректора ТЦ Надежды Судденок — 14 лет лишения свободы. Руководителю тушения пожара Андрею Бурсину прокурор попросил назначить шесть лет. Об этом сообщает РБК.
Прокурор также запросил сроки для ещё пяти человек:
- техдиректору Георгию Соболеву — 13 лет;
- охраннику Сергею Антюшину — 9 лет 6 месяцев;
- руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся пожарной сигнализацией в ТЦ, Игорю Полозиненко — 6 лет 8 месяцев;
- подчинённому Полозиенко Александру Никитину — 5 лет и 6 месяцев;
- начальнику пожарного караула Сергею Генину — 5 лет.
Их обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и по ч. 3 ст. 293 «Халатность».
Частично вину признала только Судденок. Остальные с предъявленными обвинениями не согласны.
Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.
Ничтожный вентилятор
полностью оправдан
Кровавый хичхакер
Даже не в этом дело, она то знала на что идет
Жаль, что действительно ответственных не задело дальше по цепочке
Молодой ихтиандр
Для этого он там и был.
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
А охранника за что, осведомите ?
Вроде как не туда пожарных повёл, ключей не было с собой от запасных выходов, не координировал толпу
Там ещё был охранник который перезапуска систему тушения, потому что она не срабатывала
Интересно, где ещё за нажатие на кнопочку можно схлопотать почти десять лет заключения? Вот тебе и профессия охранника, где казалось бы, почти никакой ответственности. Знай себе сиди на месте и периодически посматривай в мониторы.
По хорошему, не мешало бы государственным органам проводить инструктаж для таких должностей, где в головы подобных граждан вдалбливалась бы мысль о том, что это не просто лампочки, а пожарная безопасность. И нельзя просто так нажимать на кнопочки, даже если тебя слёзно просят, ссылаются на неисправность, грозят увольнением или заверяют, что все так делают, и что иначе нельзя. Потому как именно ты будешь нести серьёзную уголовную ответственность за нажатие этой самой кнопочки.
А то получается, что электрика или уж тем более врача хрен допустят к щитку/пациентам без предварительного обучения, экзамена, допусков, инструктажей и т.п. В тоже самое время охранник вполне возможно лишь на бумаге подмахнул, что прослушал инструктаж о пожарной безопасности и уголовной ответственности, и даже не понял, под чем именно расписался. А ведь от него зависели жизни десятков, даже сотен людей.
А пожарных почему под каток кинули?
А где те, кто подписывал разрешения, ввод в эксплуатацию, приходил с проверками?