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Sasha Shambilova

Прокурор запросил 14,5 лет лишения свободы для экс-гендиректора компании, владевшей ТЦ «Зимняя вишня» Статьи редакции

Остальным фигурантам дела запросили от пяти до 14 лет.

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Наибольший срок — 14 лет и шесть месяцев колонии — прокурор запросил для бывшего гендиректора компании-собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлии Богдановой. Для гендиректора ТЦ Надежды Судденок — 14 лет лишения свободы. Руководителю тушения пожара Андрею Бурсину прокурор попросил назначить шесть лет. Об этом сообщает РБК.

Прокурор также запросил сроки для ещё пяти человек:

  • техдиректору Георгию Соболеву — 13 лет;
  • охраннику Сергею Антюшину — 9 лет 6 месяцев;
  • руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся пожарной сигнализацией в ТЦ, Игорю Полозиненко — 6 лет 8 месяцев;
  • подчинённому Полозиенко Александру Никитину — 5 лет и 6 месяцев;
  • начальнику пожарного караула Сергею Генину — 5 лет.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и по ч. 3 ст. 293 «Халатность».

Частично вину признала только Судденок. Остальные с предъявленными обвинениями не согласны.

Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.

#новости #кемерово

16 16 комментариев
7
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16 комментариев
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Кровавый хичхакер

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Но ведь там уже вычислили, что директор подставной был

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Ничтожный вентилятор

Кровавый
6

полностью оправдан

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Кровавый хичхакер

Ничтожный
3

Даже не в этом дело, она то знала на что идет

Жаль, что действительно ответственных не задело дальше по цепочке

Ответить

Дмитрий Орлов

Кровавый
3

Никогда такого не было и вот опять

Ответить

Молодой ихтиандр

Кровавый
1

Для этого он там и был.
­Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.

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Хрусталёв

3

А охранника за что, осведомите ?

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Кровавый хичхакер

Хрусталёв
0

Вроде как не туда пожарных повёл, ключей не было с собой от запасных выходов, не координировал толпу

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Кровавый хичхакер

Хрусталёв
0

Там ещё был охранник который перезапуска систему тушения, потому что она не срабатывала

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Романелло Кивогенс

Кровавый
0

Интересно, где ещё за нажатие на кнопочку можно схлопотать почти десять лет заключения? Вот тебе и профессия охранника, где казалось бы, почти никакой ответственности. Знай себе сиди на месте и периодически посматривай в мониторы.

По хорошему, не мешало бы государственным органам проводить инструктаж для таких должностей, где в головы подобных граждан вдалбливалась бы мысль о том, что это не просто лампочки, а пожарная безопасность. И нельзя просто так нажимать на кнопочки, даже если тебя слёзно просят, ссылаются на неисправность, грозят увольнением или заверяют, что все так делают, и что иначе нельзя. Потому как именно ты будешь нести серьёзную уголовную ответственность за нажатие этой самой кнопочки.

А то получается, что электрика или уж тем более врача хрен допустят к щитку/пациентам без предварительного обучения, экзамена, допусков, инструктажей и т.п. В тоже самое время охранник вполне возможно лишь на бумаге подмахнул, что прослушал инструктаж о пожарной безопасности и уголовной ответственности, и даже не понял, под чем именно расписался. А ведь от него зависели жизни десятков, даже сотен людей.

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С H А P Р i Е

Хрусталёв
0

За компанию

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С H А P Р i Е

0

Садятся все!

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Кирилл Вселенский

0

А пожарных почему под каток кинули?

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Кирилл Вселенский

Кирилл
0

А где те, кто подписывал разрешения, ввод в эксплуатацию, приходил с проверками?

Ответить

Маринеску

Кирилл
0

*не приходил с проверками

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Алексей Дудырев

Кирилл
0

Тоже не понял чутка.

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AZP

0

Как обычно, стрелочников нашли.

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