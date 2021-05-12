В Китае пятерых студентов посадили в тюрьму за бесплатное получение и перепродажу еды из KFC Статьи редакции
Они воспользовались лазейкой в системе онлайн-заказов фастфуда.
Студентов признали виновными в мошенничестве. Их приговорили к тюремным срокам от 15 до 30 месяцев, а также штрафам в размере от 155 до 930 долларов, пишет Vice.
23-летний Сюй заметил лазейку ещё в апреле 2018 года. Он обнаружил, что может получить бесплатную еду, заплатив за неё купонами в одном приложении KFC и сразу же запросив возврат купонов через другое приложение.
С тех пор он получал бесплатную еду в KFC для себя и перепродавал её и купоны через интернет. Сообщается также, что студент поделился знаниями о недостатках приложений с четырьмя однокашниками.
Суд заявил, что с апреля 2018 по октябрь 2020 года бесплатная еда, которую заказал студент, стоила KFC около 9 тысяч долларов, а каждый из четырёх его последователей причинил компании убытки в размере от 1,4 тысяч до 7,3 тысяч долларов.
KFC — одна из самых популярных сетей быстрого питания в Китае. У бренда более 7 тысяч ресторанов в Китае, в США их около 4 тысяч.
Подземный Петя
Здравствуйте
Ты че охуел?
Подземный Петя
До свидания
Подземный Петя
Спасибо
Как твоя болезнь называется?
Виноват не вор, а твоя слабая старая мать, которая не смогла дать отпор, когда у неё отжимали сумку, такая логика?
Какие конечные люди это плюсуют? Отмазка с мета-пост-иронией в этот раз не сработает. Вы конкретно уроды)
Отнять сумку у старой слабой женщины это не отнять у огромной компании 9к долларов
Молочный Женя
нихуя ты робин гуд
В тюрячку за покушац
Они не кушали, а продавали ворованную еду. Зачем оправдывать воров? Ты сам вор?
когда мы (зеленые) придем к власти, таких студентов не будет! ибо никто не будет больше есть мяса, только овощи и зелень, полезнее для здоровья и для природы
Иной чувак
Я НЕ ЗНАЮ
НАХУЙ МНЕ ВАШ ХАЙП
ЕСЛИ ТРАВА ОДНА
Я МЕЧТАЮ
ЧТОБ МИР ЖРАЛ КАК ВЕГАНЫ КОРЕНЬЯ
В МЯСНОМ ЦЕХЕ
ПРИ ВСЕХ МЯСОЕДАХ НАВАЛИТЬ ГОВНА
ЭТО МОЯ МЕЧТА
Get back to reality
НИКТО И НИКОГДА
НЕ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ВЕГАНА
Сообщается также, что студент поделился знаниями о недостатках приложений с четырьмя однокашниками.
На том и погорел походу. Эти придурки начали хвастаться другим, а кто-то взяли и настучал, еще и рейтинг свой поднял походу
Интересно, а в китайские KFC пускают черных?
только в форме
В форме уборщиков.
После китайского KFC задница спасибо не скажет, уж поверьте мне
Вот это потери конечно для такой-то компании!
По такой логике и у бабушки со счета списать деньги за подписку не грех. У неё пенсия же намного больше чем 10₽.