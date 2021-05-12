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Ольга Щербинина

В Китае пятерых студентов посадили в тюрьму за бесплатное получение и перепродажу еды из KFC Статьи редакции

Они воспользовались лазейкой в системе онлайн-заказов фастфуда.

33 33 комментария
3607 просмотров

Студентов признали виновными в мошенничестве. Их приговорили к тюремным срокам от 15 до 30 месяцев, а также штрафам в размере от 155 до 930 долларов, пишет Vice.

23-летний Сюй заметил лазейку ещё в апреле 2018 года. Он обнаружил, что может получить бесплатную еду, заплатив за неё купонами в одном приложении KFC и сразу же запросив возврат купонов через другое приложение.

С тех пор он получал бесплатную еду в KFC для себя и перепродавал её и купоны через интернет. Сообщается также, что студент поделился знаниями о недостатках приложений с четырьмя однокашниками.

Суд заявил, что с апреля 2018 по октябрь 2020 года бесплатная еда, которую заказал студент, стоила KFC около 9 тысяч долларов, а каждый из четырёх его последователей причинил компании убытки в размере от 1,4 тысяч до 7,3 тысяч долларов.

KFC — одна из самых популярных сетей быстрого питания в Китае. У бренда более 7 тысяч ресторанов в Китае, в США их около 4 тысяч.

#новости #китай

33 33 комментария
15
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33 комментария
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Печальный чайник

19

Так пусть разрабов своих криворуких сажают

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Подземный Петя

Печальный
22

Здравствуйте 
Ты че охуел?

Ответить

Подземный Петя

Подземный
5

До свидания

Ответить

Подземный Петя

Подземн…
4

Спасибо

Ответить

Печальный чайник

Подземн…
0

Как твоя болезнь называется?

Ответить

Подземный Петя

Печальн…
4

Гастрит

Ответить

Печальный чайник

Подземн…
2

Лечи срочно, а то от несварения срёшь в комменты

Ответить

Подземный

Печальн…
2

Это часть курса лечения, все в порядке

Ответить

Печальный

Подземн…
2

Ну смотри, проверю через месяц

Ответить

Роман Олегович

Печальный
0

Виноват не вор, а твоя слабая старая мать, которая не смогла дать отпор, когда у неё отжимали сумку, такая логика? 
Какие конечные люди это плюсуют? Отмазка с мета-пост-иронией в этот раз не сработает. Вы конкретно уроды) 

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фиолетовый бобер

Роман
–1

Отнять сумку у старой слабой женщины это не отнять у огромной компании 9к долларов

Ответить

Молочный Женя

фиолето…
0

нихуя ты робин гуд

Ответить

фиолетовый бобер

Молочный
0

Можно просто левак

Ответить

Подробный теркин30см

21
Ответить

Весёлый Хамелеон

Подробный
0

Демпартию?

Ответить

С H А P Р i Е

12

Минус бесплатный еда из Кентукки жареный петух

Ответить

Лев Глебович

4

В тюрячку за покушац

Ответить

Роман Олегович

Лев
–2

Они не кушали, а продавали ворованную еду. Зачем оправдывать воров? Ты сам вор? 

Ответить

слава кпсс

–2

когда мы (зеленые) придем к власти, таких студентов не будет! ибо никто не будет больше есть мяса, только овощи и зелень, полезнее для здоровья и для природы

Ответить

Противоположный Влад

слава
2

Махно, ты не с теми зелёными связался...

Ответить

Иной чувак

слава
0

Я НЕ ЗНАЮ
НАХУЙ МНЕ ВАШ ХАЙП
ЕСЛИ ТРАВА ОДНА
Я МЕЧТАЮ
ЧТОБ МИР ЖРАЛ КАК ВЕГАНЫ КОРЕНЬЯ
В МЯСНОМ ЦЕХЕ
ПРИ ВСЕХ МЯСОЕДАХ НАВАЛИТЬ ГОВНА
ЭТО МОЯ МЕЧТА
Get back to reality
НИКТО И НИКОГДА
НЕ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ВЕГАНА

Ответить

Провинциальный цветок

слава
0

Топят за спасение животных, но отбирают их еду

Ответить

Антон Шпади

1

Сообщается также, что студент поделился знаниями о недостатках приложений с четырьмя однокашниками.

На том и погорел походу. Эти придурки начали хвастаться другим, а кто-то взяли и настучал, еще и рейтинг свой поднял походу

Ответить

Anton Gostev

0

Интересно, а в китайские KFC пускают черных?

Ответить

Иван Прохоров

Anton
1

уйгуров пускают 

Ответить

Паша Цветомузыка

Anton
0

только в форме

Ответить

Alexander Personazhe

Паша
0

В форме уборщиков.

Ответить

Акционерный

Alexand…
0

Уборщиков уйгуров

Ответить

Дмитрий Алфёров

0

После китайского KFC задница спасибо не скажет, уж поверьте мне

Ответить

Акционерный рубин

Дмитрий
0

Там специи ядренее?

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

0

Вот это потери конечно для такой-то компании!

Ответить

Роман Олегович

Даша,
0

По такой логике и у бабушки со счета списать деньги за подписку не грех. У неё пенсия же намного больше чем 10₽. 

Ответить

Молочный Женя

Роман
0

у тебя какая-то фиксация на бабушках?

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