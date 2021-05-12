Они воспользовались лазейкой в системе онлайн-заказов фастфуда.

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Студентов признали виновными в мошенничестве. Их приговорили к тюремным срокам от 15 до 30 месяцев, а также штрафам в размере от 155 до 930 долларов, пишет Vice.

23-летний Сюй заметил лазейку ещё в апреле 2018 года. Он обнаружил, что может получить бесплатную еду, заплатив за неё купонами в одном приложении KFC и сразу же запросив возврат купонов через другое приложение.

С тех пор он получал бесплатную еду в KFC для себя и перепродавал её и купоны через интернет. Сообщается также, что студент поделился знаниями о недостатках приложений с четырьмя однокашниками.

Суд заявил, что с апреля 2018 по октябрь 2020 года бесплатная еда, которую заказал студент, стоила KFC около 9 тысяч долларов, а каждый из четырёх его последователей причинил компании убытки в размере от 1,4 тысяч до 7,3 тысяч долларов.