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Ольга Щербинина

Суд отправил в СИЗО напавшего на школу жителя Казани. Он признал вину Статьи редакции

19-летний Ильназ Галявиев заявил, что не страдает тяжкими заболеваниями.

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Советский районный суд Казани арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу по ученикам и сотрудникам школы № 175. Об этом из зала суда сообщает «Медиазона».

Галявиев признал вину в нападении, в результате которого погибли девять человек. На вопрос, страдает ли он тяжкими заболеваниями, он ответил отрицательно.

Следователь рассказал, что обвиняемый произвел 17 выстрелов. Он также «установил возле входа в кабинет начальной школы взрывное устройство и привёл его в действие».

Прокурор сообщил, что сообщников у Галявиева не было. Вопрос о том, был ли он под психотропными веществами, уточнят во время экспертизы. Попыток суицида при задержании, до или после него силовики «официально не зарегистрировали», добавил прокурор.

В отношении стрелка возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Утром 11 мая Галявиев открыл стрельбу в казанской школе. Погибли девять человек, более 20 получили ранения.

По данным СК, в 2020 году диагностировали заболевание мозга, на учёте у психиатра и нарколога он не состоял. По данным «Ъ», у него атрофия головного мозга. Заболевание характеризуется поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними.

#новости #стрельбавказани

31 31 комментарий
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Кровавый хичхакер

11

признал вину

Бог умер. И это мы его убили.

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AttentiveMilk

Кровавый
3

Кто «мы»? Я не убивал

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Кровавый хичхакер

AttentiveMilk
2

У тебя комментов слишком много, чтобы искать в них

Ответить

AttentiveMilk

Кровавый
7

Там всё стерильно, как в операционной 19 века

Ответить

Весёлый Никита

Кровавый
2

Ницше, что делаешь? Прекрати!

Ответить

Кровавый хичхакер

Весёлый
1

Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь?

Ответить

Ничтожный

Кровавый
0

Он своей кровью смыл наши грехи. Но мы решили продолжать грешить, чьей кровью теперь смывать с нас эту грязь?

Ответить

Кровавый

Ничтожн…
1

Младенцев

Ответить

AttentiveMilk

Весёлый
1

Ницше ебёт

Ответить

Солдатский будильник

Кровавый
1

"Бог умер", а Ф.Ницше потом тоже умер.
                 

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Кровавый
1
Ответить

Иван Эртель

Вольдемаръ
0

Сволочи!

Ответить

Весёлый Никита

Вольдемаръ
0

Кенниди

Ответить

Лысина Арика

Кровавый
0

1000-7/

Ответить

Alex

5

Что то долго думали о заключении, с Навальным все было намного оперативней..

Ответить

Алексей Волосач

Alex
0

Ну точно рука кремля.

Ответить

Александр Утемов

4

Такая новость! Все то ждали что его домой отпустят что ли?

Ответить

Andrew Muralov

Александр
4

Снова гулять по воде. 

Ответить

Алексей Волосач

Александр
0

А как же трафик майнить тогда?

Ответить

Andrew Muralov

4

"атрофия головного мозга" нет такого диагноза. У него может быть какая-нибудь форма энцефалопатии, которая сопровождается эпилептическим помрачнением сознания, для которого как раз характерны гомицидные тенденции.
Признают  сейчас вменяемый, но на момент преступления невменяемым. Через пять-шесть лет выйдет с принудительного лечения.

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Денис Туряница

Andrew
1

Я думаю, тут может быть форма лобно-височной деменции, если там натурально есть атрофия на МРТ, или, действительно, какая-то форма эпилепсии.

Ответить

theLastLetters

0

Люди преступны от природы, но слабы. На зло способны только сильные, избранные. Зло - это ступень. Переступаешь ее - освобождаешься. А добро... Это такая простая ловушка. Для дураков.

Ответить

Anton Gostev

theLastLetters
9
Ответить

С H А P Р i Е

0

Об этом из зала суда сообщает ТЖ

Ответить

Весёлый Никита

С
4

ТЖ попытался взять оперативный комментарий, но не получил ответа

Ответить

Кровавый хичхакер

Весёлый
2

Оперативные комментарии в комментах уже

Ответить

AZP

Весёлый
1

Менты помешали.

Ответить

AZP

С
1

Из клетки

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Лев Глебович

0

Сумерки богов 

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AZP

0

Было бы странно, если бы домой отправили. Там даже адвокат не против СИЗО был, первый раз такое вижу. Впрочем, адвокат по назначению - это тот же мент.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Могут ещё лечиться отправить, как няню.

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Луиджи Вампа

0

То есть его пост, про то что он хотел выпилиться не берут в расчет?

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