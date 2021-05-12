Суд отправил в СИЗО напавшего на школу жителя Казани. Он признал вину Статьи редакции
19-летний Ильназ Галявиев заявил, что не страдает тяжкими заболеваниями.
Советский районный суд Казани арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, открывшего стрельбу по ученикам и сотрудникам школы № 175. Об этом из зала суда сообщает «Медиазона».
Галявиев признал вину в нападении, в результате которого погибли девять человек. На вопрос, страдает ли он тяжкими заболеваниями, он ответил отрицательно.
Следователь рассказал, что обвиняемый произвел 17 выстрелов. Он также «установил возле входа в кабинет начальной школы взрывное устройство и привёл его в действие».
Прокурор сообщил, что сообщников у Галявиева не было. Вопрос о том, был ли он под психотропными веществами, уточнят во время экспертизы. Попыток суицида при задержании, до или после него силовики «официально не зарегистрировали», добавил прокурор.
В отношении стрелка возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Утром 11 мая Галявиев открыл стрельбу в казанской школе. Погибли девять человек, более 20 получили ранения.
По данным СК, в 2020 году диагностировали заболевание мозга, на учёте у психиатра и нарколога он не состоял. По данным «Ъ», у него атрофия головного мозга. Заболевание характеризуется поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними.
Кто «мы»? Я не убивал
Кровавый хичхакер
У тебя комментов слишком много, чтобы искать в них
Ницше, что делаешь? Прекрати!
Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь?
Что то долго думали о заключении, с Навальным все было намного оперативней..
Такая новость! Все то ждали что его домой отпустят что ли?
"атрофия головного мозга" нет такого диагноза. У него может быть какая-нибудь форма энцефалопатии, которая сопровождается эпилептическим помрачнением сознания, для которого как раз характерны гомицидные тенденции.
Признают сейчас вменяемый, но на момент преступления невменяемым. Через пять-шесть лет выйдет с принудительного лечения.
Я думаю, тут может быть форма лобно-височной деменции, если там натурально есть атрофия на МРТ, или, действительно, какая-то форма эпилепсии.
Люди преступны от природы, но слабы. На зло способны только сильные, избранные. Зло - это ступень. Переступаешь ее - освобождаешься. А добро... Это такая простая ловушка. Для дураков.
Об этом из зала суда сообщает ТЖ
Было бы странно, если бы домой отправили. Там даже адвокат не против СИЗО был, первый раз такое вижу. Впрочем, адвокат по назначению - это тот же мент.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Могут ещё лечиться отправить, как няню.