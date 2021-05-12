В том числе для защиты от угроз из Китая и России.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб. Его речь приводят на сайте британского Форин-офиса.

В первую очередь инвестиции коснутся стран Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Великобритания совместно с Интерполом создаст центр кибербезопасности, который будет работать в Эфиопии, Гане, Кении, Нигерии и Руанде.

«Наша цель должна заключаться в создании свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства, которое приносит пользу всем странам и всем людям», — сказал Рааб.

Министр указал на существование в мире авторитарных режимов, которые используют цифровые технологии для саботажа, контроля и цензуры. Среди таких стран он назвал Северную Корею, Иран, Россию и Китай.

По словам Рааба, Великобритания и её союзники должны позаботиться, чтобы киберпространство оставалось «свободным, открытым для всех ответственных пользователей и для пользы всему миру». «Мы должны помешать Китаю, России и другим заполнить многосторонний вакуум. Это значит — делать гораздо больше для поддержки беднейших и самых уязвимых стран», — отметил Рааб.

В мае хакеры взломали крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline и оставили без топлива половину восточного побережья США. По данным ФБР, за атакой на стоит организация DarkSide — хакерская группировка, которая, по мнению западных исследователей, скорее всего, базируется в Восточной Европе — возможно, в России.