Новости
Ольга Щербинина

Великобритания выделит 22 миллиона фунтов на поддержку систем кибербезопасности «уязвимых» стран Статьи редакции

В том числе для защиты от угроз из Китая и России.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб. Его речь приводят на сайте британского Форин-офиса.

В первую очередь инвестиции коснутся стран Африки и Индо-Тихоокеанского региона. Великобритания совместно с Интерполом создаст центр кибербезопасности, который будет работать в Эфиопии, Гане, Кении, Нигерии и Руанде.

«Наша цель должна заключаться в создании свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства, которое приносит пользу всем странам и всем людям», — сказал Рааб.

Министр указал на существование в мире авторитарных режимов, которые используют цифровые технологии для саботажа, контроля и цензуры. Среди таких стран он назвал Северную Корею, Иран, Россию и Китай.

По словам Рааба, Великобритания и её союзники должны позаботиться, чтобы киберпространство оставалось «свободным, открытым для всех ответственных пользователей и для пользы всему миру». «Мы должны помешать Китаю, России и другим заполнить многосторонний вакуум. Это значит — делать гораздо больше для поддержки беднейших и самых уязвимых стран», — отметил Рааб.

В мае хакеры взломали крупнейший американский нефтепровод Colonial Pipeline и оставили без топлива половину восточного побережья США. По данным ФБР, за атакой на стоит организация DarkSide — хакерская группировка, которая, по мнению западных исследователей, скорее всего, базируется в Восточной Европе — возможно, в России.

5 апреля США ввели санкции против России, обвинив страну в том числе в хакерских атаках.

#новости #великобритания #кибератаки #сша

9 9 комментариев
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Денис Лапин

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- пустите нас! Мы защитим ваши системы кибербезопасности!
- но от чего? 
- от того, что мы сделаем если вы нас не впустите. 

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Евгений Мартынов

Денис
0

В маркетинге такая хуйня всегда работает — придумываем проблему и вкатываемся красивые на белом коне с готовым решением этой же самой проблемы! 

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Минимальный мангал

2

Купят на них уязвимым странам Касперского?

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Цивилизованный Артем

Минимальный
0

Ты читал мой пост в Украина? Там же был намёк

Ответить

Грэм Грэмский

1

С демократическими бэкдорами

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Евгений Мартынов

1

Честный заголовок должен быть таким

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С H А P Р i Е

0

Доминик Раб

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Миржан Досымбаев

0

Это скидка на железо и софт. Из этих денег одно будет потрать только 10% :) прям как акция в мвидео

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Alex Blake

0

 В первую очередь инвестиции коснутся стран Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

А как же Казахстан?! 

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