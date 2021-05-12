Как женщина смогла попасть в здание, неизвестно.

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28-летняя Одри Францискини попыталась влиться в число учеников средней школы в районе Майами. Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.

Она пробралась в кампус и начала раздавать листовки, на которых был написан адрес её страницы в инстаграме. С собой у неё был чёрный рюкзак и скейтборд. По словам полиции, она просила учеников подписаться на неё и снимала «прогулку» по школе на телефон.

В отчёте об аресте говорится, что охрана школы выследила её, когда она бродила по коридорам. Францискини сказала, что ищет кабинет завуча. Она направилась в его сторону, но не зашла туда. Она продолжала ходить по коридорам и останавливать студентов, когда они пытались войти в свои классы.

Охранники снова попытались её задержать и сообщили об угрозе безопасности в здании. Позже офицер заметил, что она шла по парковке и сказал ей остановиться. Францискини его проигнорировала.

Власти разыскали её через ее страницу в инстаграме и арестовали. Ей предъявили обвинения в краже со взломом, вмешательстве в работу школы и сопротивлении аресту без применения насилия.