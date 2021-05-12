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Ольга Щербинина

Американка проникла в школу и притворилась её ученицей, чтобы привлечь подписчиков в инстаграме Статьи редакции

Как женщина смогла попасть в здание, неизвестно.

17 17 комментариев
2584 просмотров

28-летняя Одри Францискини попыталась влиться в число учеников средней школы в районе Майами. Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.

Она пробралась в кампус и начала раздавать листовки, на которых был написан адрес её страницы в инстаграме. С собой у неё был чёрный рюкзак и скейтборд. По словам полиции, она просила учеников подписаться на неё и снимала «прогулку» по школе на телефон.

В отчёте об аресте говорится, что охрана школы выследила её, когда она бродила по коридорам. Францискини сказала, что ищет кабинет завуча. Она направилась в его сторону, но не зашла туда. Она продолжала ходить по коридорам и останавливать студентов, когда они пытались войти в свои классы.

Охранники снова попытались её задержать и сообщили об угрозе безопасности в здании. Позже офицер заметил, что она шла по парковке и сказал ей остановиться. Францискини его проигнорировала.

Власти разыскали её через ее страницу в инстаграме и арестовали. Ей предъявили обвинения в краже со взломом, вмешательстве в работу школы и сопротивлении аресту без применения насилия.

В школе пообещали тщательно изучить случившееся, чтобы выяснять, как Францискини удалось несколько раз проникнуть в кампус и ускользнуть от службы безопасности.

#новости #сша

17 17 комментариев
5
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17 комментариев
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Данислав Жуков

11

Преступление века! Ходила и раздавала листовки с просьбами подписаться! Опаснее всяких там террористов.

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Энергичный микрофон

3

Жду долбоеба с картинкой "хау ду ю ду феллоу кидс"

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Энергичный микрофон

Энергичный
3

Ну сколько ждать то можно?

Ответить

Энергичный микрофон

Энергичный
46

Ай, в пизду вас. Всё самому делать приходится.

Ответить

Подробный

Энергич…
5
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гачик

Подробн…
0

умопомрачительные умения

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Виталий Лановой

5

У нас ютуб блогеры года два-три назад выпускали пранки по типу проник на линейку в школу на первое сентября и пошел с классом на уроки

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Виталий Лановой

Виталий
5

Самое интересное, что у нас в школе в середине в 2000-х реально был проходной двор. Никакого контроля, любой с улицы мог спокойно зайти и ходить по школе. Одинокой техничке на вахте было вообще пофиг, как и директору.

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#realfiddy

2

Как женщина смогла попасть в здание, неизвестно

🤣

Ответить

Nikita Yakubovskiy

1

«По словам полиции, она просила учеников подписаться на неё снимала «прогулку» по школе на телефон.»
Исправляйте. 

Ответить

Дед Охуелыч

1

Кринж

Ответить

С H А P Р i Е

0

Ну хоть палить не начала

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Даниил Шинкаренко

0

В отчёте об аресте говорится, что охрана школы выследила её, когда она бродила по коридорам.

Она продолжала ходить по коридорам и останавливать студентов

Охранники снова попытались её задержать

Позже офицер заметил, что она шла по парковке и сказал ей остановиться. Францискини его проигнорировала.

Не стесняюсь спросить - как именно охранники школы пытались задержать её? Что-то вроде "Прошу прощения, миледи, но вы не можете тут находиться. Пожалуйста, выйдите из школы"? Найс охрана.

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Александр Горелик

0

ее инстаграм говно, кстати 

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Дед Охуелыч

Александр
0

Жаль, что поехала кукухой на этом фоне

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гачик

Александр
0

Фу, она еще и мать

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Алексей Алексеев

0

Это Флорида, там любая дичь возможна. В Нью Джерси ее бы из тазера охрана быстро прижарила и в полицию сдала. 

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