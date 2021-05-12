Американка проникла в школу и притворилась её ученицей, чтобы привлечь подписчиков в инстаграме Статьи редакции
Как женщина смогла попасть в здание, неизвестно.
28-летняя Одри Францискини попыталась влиться в число учеников средней школы в районе Майами. Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.
Она пробралась в кампус и начала раздавать листовки, на которых был написан адрес её страницы в инстаграме. С собой у неё был чёрный рюкзак и скейтборд. По словам полиции, она просила учеников подписаться на неё и снимала «прогулку» по школе на телефон.
В отчёте об аресте говорится, что охрана школы выследила её, когда она бродила по коридорам. Францискини сказала, что ищет кабинет завуча. Она направилась в его сторону, но не зашла туда. Она продолжала ходить по коридорам и останавливать студентов, когда они пытались войти в свои классы.
Охранники снова попытались её задержать и сообщили об угрозе безопасности в здании. Позже офицер заметил, что она шла по парковке и сказал ей остановиться. Францискини его проигнорировала.
Власти разыскали её через ее страницу в инстаграме и арестовали. Ей предъявили обвинения в краже со взломом, вмешательстве в работу школы и сопротивлении аресту без применения насилия.
В школе пообещали тщательно изучить случившееся, чтобы выяснять, как Францискини удалось несколько раз проникнуть в кампус и ускользнуть от службы безопасности.
Преступление века! Ходила и раздавала листовки с просьбами подписаться! Опаснее всяких там террористов.
Ну сколько ждать то можно?
Ай, в пизду вас. Всё самому делать приходится.
У нас ютуб блогеры года два-три назад выпускали пранки по типу проник на линейку в школу на первое сентября и пошел с классом на уроки
Самое интересное, что у нас в школе в середине в 2000-х реально был проходной двор. Никакого контроля, любой с улицы мог спокойно зайти и ходить по школе. Одинокой техничке на вахте было вообще пофиг, как и директору.
«По словам полиции, она просила учеников подписаться на неё снимала «прогулку» по школе на телефон.»
Исправляйте.
В отчёте об аресте говорится, что охрана школы выследила её, когда она бродила по коридорам.
Она продолжала ходить по коридорам и останавливать студентов
Охранники снова попытались её задержать
Позже офицер заметил, что она шла по парковке и сказал ей остановиться. Францискини его проигнорировала.
Не стесняюсь спросить - как именно охранники школы пытались задержать её? Что-то вроде "Прошу прощения, миледи, но вы не можете тут находиться. Пожалуйста, выйдите из школы"? Найс охрана.
ее инстаграм говно, кстати
Это Флорида, там любая дичь возможна. В Нью Джерси ее бы из тазера охрана быстро прижарила и в полицию сдала.