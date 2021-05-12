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Ольга Щербинина

Умерла фемактивистка и секс-блогер Татьяна Никонова Статьи редакции

Ей было 43 года.

Сообщение о смерти Никоновой появилось в её телеграм-канале. Новость о кончине Никоновой изданию Wonderzine также подтвердила её ассистентка.

«Сегодня днём Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в записи.

Никонова в 2012 году запустила блог Sam Jones's Diary, в котором рассказывала о сексуальной грамотности. Она также выступала публично, говоря о важности легальности абортов, сексуальном просвещении, поддержки ЛГБТК-людей и на другие темы.

Никонова была постоянным внештатным автором в «Афише Daily», Wonderzine, The Village, GQ, Life.ru и других изданиях. В 2017 году секс-блогер запустила краудфандинговую кампанию по созданию учебника о сексуальном просвещении «Наука секса для подростков». Планировалось, что книга выйдет из печати осенью 2018 года.

#новости #некролог

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168 комментариев
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Александр Горелик

19

умер_ла

Ответить

Роман Новиков

Александр
10

Правильно будет «умерка»?

Ответить

Роман Новиков

Роман
8

Умересса?

Ответить

rossoshmap

Роман
60

Трупиня (сгорю в аду) 

Ответить

Виталий Куликов

rossosh…
18

Человечка умерла, имейте совесть

Ответить

Genesi5 ­

Виталий
6

Теперь это аморал тред

Ответить

New

Genesi5
3

Вас всех комментаторов хотят уже отменить в твиттере.
Побойтесь Бога!!!
Ну или фем активисток!!!)))

Ответить

Одинокий Мурод

Виталий
–3

Человеч_ка 

Ответить

Соколов Андрей

Одинокий
7

человекиня 
Человекесса

Ответить

Одинокий

Соколов
7

Чёт меня минусуют

Ответить

Fuскiпg

Одинокий
3

Действительно, вот незадача-то

Ответить

New

Одинокий
2

Тебя минусуют только пидоры.
Ну или пидор_ки

Ответить

Сомнительный

Виталий
0

*совестьку

Ответить

Даниил

rossosh…
5

Сука,  не красиво, конечно, но я засмеялся.

Ответить

rossoshmap

Даниил
4

Да мне самому очень стыдно 

Ответить

Сухой блик

rossosh…
17

Ищи себя в пабликах Женского Государства

Ответить

Роман Новиков

rossosh…
3

Бля, жестко, конечно00

Ответить

Азамат Багатов

rossosh…
0
Ответить

Drak-Han

Роман
9

В этой ветке все темнее и темнее становится

Ответить

rossoshmap

Drak-Han
6

@Вахтёр спасти наши души 

Ответить

Александр Горелик

Александр
5

если что я вот эту всю вакханалию под моим первым коментом не поддерживаю, исключительно по лингвистике упарываюсь

Ответить

Сухой блик

Александр
3

Тут все своего рода лингвисты

Ответить

Александр

Сухой
16

нет, есть и лингвистки 

Ответить

Белорусский

Алексан…
3

Всероссийская перепись порвашихся феменисток

Ответить

Дуд Волро

Александр
3

а вот все, жди себя в расстрельном списке в группе КНН

Ответить

Александр

Дуд
6

в спис_ке

Ответить

Федя Прозоров

Александр
0

Ка

Ответить

Анастасия Лукьянова

29

Я только что из фейсбука, последний раз читала ее больше года назад, но это просто шок. Факт, что она успела сделать вклад в отечественную секс-культуру, не подлежит сомнению.

Ответить

С H А P Р i Е

Анастасия
21

Можно узнать, что и куда она вкладывала?

Ответить

Словесный Интервент

С
20
Двач
Forwarded from Двач/Рандомач
Феминистка Татьяна Никонова в своей инсте записала, как тестирует секс-игрушки и дрочит

Слушать со звуком и на полной громкости. #мояборьба
Ответить

Роман Новиков

Словесн…
15

Ебать там зверюга, чисто РОССИЯ чисто МЕДВЕДЬ

Ответить

Азамат Багатов

Роман
5

Что ты делаешь, скотина, я взвешенный ответ кузнецовой пишу по поводу комменариев со смехуёчками, решил ещё раз медиабиблиотеку треда проверить. Содомит хуемразь. 

Ответить

Роман Новиков

Азамат
1

Привет. Спасибо!

Ответить

Дуд Волро

Словесн…
5

это же контент для девочек, зачем она имитирует?

Ответить

Энергичный

Дуд
6

Нативку то надо отбивать.

Ответить

Южный паркур

Словесн…
1

Слушать со звуком и на полной громкости

Не

Ответить

Сухой блик

Словесн…
0

Надо было дрочить аккуратнее

Ответить

Анастасия Лукьянова

С
7

В первую очередь в Sam Jones’s Diary она писала много интересного и регулярно развёрнуто отвечала на вопросы читателей — я зачитывалась так, как будто мне пятнадцать. Куча людей узнали про себя, что они и их желания совершенно нормальны. Все с фирменным юмором и невозмутимостью.

А про лекции, колонки в журналах и обзоры на секс-игрушки вы и в Википедии можете прочитать.

Сейчас пошла смотреть, чем кончилась эпопея с книгой — да, тут факап вышел, чего отрицать. Благо, для принципиальных донатеров деньги были возвращены.

Ответить

Иван Богданов

С
5

В капитал прожиточного минимума

Ответить

Одинокий Мурод

Иван
0

Ей на тот свет звонят, и спрашивают, ну чё так с деньгами?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

С
1

Ну в её телеге есть интересные посты

Ответить

Dmitry R.

Aleksan…
9

м. ну посты в телеге это конечно непосильный вклад.

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

С
1

В догекоин

Ответить

Белорусский самолет

Анастасия
9

Вклад в отечественную секс-культуру

Ответить

Мразь

Анастасия
4

В чем этот вклад выражается?

Ответить

Мразь

Мразь
6

@Катерина Сысолятина очень глупо минусить вопрос. Может ответ дашь?

Ответить

Дуд Волро

Мразь
5

ну порвалась об наши аморальные комменты, ну бывает

Ответить

Екатерина Кузнецова

25

Ужасно

Ответить

Привлекательный Денис

Екатерина
9

Ты про комменты?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Привлекательный
8

В том числе

Ответить

Роман Новиков

Екатери…
15

Мы работаем для вас. Чтобы вы хоть что-то почувствовали.

Ответить

Екатерина

Роман
3

Позорище

Ответить

rossoshmap

Екатери…
4

Только это двойные стандарты

Ответить

Виталий Куликов

rossosh…
3

Это совершенно обычная реакция "свой-чужой", как национализм, землячество, профессиональные моменты, только с полами.
МозгА отключается, включается коллективное бессознательное.

Ответить

rossoshmap

Виталий
4

Только редакция так не реагирует, когда глумятся над другими смертями или пожеланиями смерти

Ответить

Сухой блик

rossosh…
6

Смеяться можно только над тем, что не нравится тебе. Гениально проиллюстрировано в сцене из Незнайки и не раз проверено в комментариях.

Ответить

Сержант Волков

Екатери…
4

Кого уж вскормили, наслаждайтесь

Ответить

Роман Новиков

Екатери…
4

Морализаторством заниматься — вот что такое позорище.

Ответить

Екатерина

Роман
0

Никакой логики в твоём комментарии

Ответить

Луиджи Вампа

Екатери…
2

Если честно, то поHYй. Умерла и умерла. Если горевать по каждому блогеру, то можно кукухой тронуться. 

Ответить

Екатерина

Луиджи
0

Так никто не просит горевать, это бред

Ответить

социальныирудиме

Екатери…
2

Зато какие комменты будут под твоим некрологом)

Ответить

Екатерина

социаль…
0

Я умру последняя и выключу здесь свет

Ответить

Сухой блик

Екатери…
0

Но радоваться тёмной теме на сайте уже будет некому

Ответить

rossoshmap

Екатери…
0

Пусть вахтер почистит

Ответить

Азамат Багатов

Екатерина
1

Безусловно, человека, как секс-просветителя, поднимающего вопросы важности распоряжения женщины своим телом, поддерживающего меньшинства в стране с дичайшими патриархальными устоями жалко. Как биомассу - вовсе нет, в день умирает 5-6 тысяч человек. В этот тред я заходил, не зная кто это в принципе, и сам пост показывает, что человек, наверное, в основном занимался правильными делами.
Но блять. Олафа великим мореходом и мостостроителем почему-то никто не называет. Человеческая природа, мать её. Ты уж не серчай на нас.

Ответить

Слава Францев

27

Хуле вы такие злые, вроде ни за чем зашкварным не замечена, 43 года человеку, пиздос. f

Ответить

сироп от щекотки

Слава
6

Да тут пару дней назад вся прогрессивная орда искренне желала смерти врачу, который в трех соснах заблудился.

За репост лешки сейчас сажают, а за дизлайк скоро пырять начнуть в подворотнях

Ответить

Дед Охуелыч

Слава
3

Да нехило тут пердаки горят, жутко даже как-то.

Ответить

Антон Пострунин

Слава
1

Книгу так и не дописала, хотя уже почти 3 года после дедлайна. Не считая этого согласен, она норм.

Ответить

Слава Францев

Антон
1

Теперь понял откуда я про нее что-то слышал, это она донатиков набрала, а книгу так и не выпустила?

Ответить

Энергичный микрофон

Слава
1

upd: ладно, хуйня это всё.
f

Ответить

Энергичный микрофон

Энергичный
1

Сообщение удалено

Ответить

Солдатский будильник

1

Онкология что ли?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Солдатский
75

Написано же: феминизм

Ответить

Азамат Багатов

Aleksandr
8
Ответить

Лысина Арика

Aleksandr
1

Было бы смешнее гомосексуализм/ 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Aleksandr
–3

@Вахтёр 

Ответить

Сухой блик

Stanley
1

Устраняешь конкурентов?

Ответить

Луиджи Вампа

Aleksandr
–3

секс феминизм...это не лечится 

Ответить

#realfiddy

Солдатский
0

Онкологиня

Ответить

Катерина Жабкина

21

Также стоит указать, что она мошенница, которая в 2017 насобирала полтора миллиона рублей на книгу, которая в 2018 "была на редактуре", а в 2020 ей внезапно не понравилась и она написала, что будет переписывать, после чего начала морозиться с возвратом денег. Книга "Наука секса для подростков", можете много чего интересного прочитать на странице крауда этого проекта 

https://planeta.ru/campaigns/nikonovabook/comments
https://planeta.ru/campaigns/nikonovabook/comments
planeta.ru
Ответить

Виталий Лановой

Катерина
8

Не против тех воюешь, ты должна защищать сестёр и минусить мужчин.

Ответить

Катерина Жабкина

Виталий
8

Я не из этих, я нормальная и довольна своими "ужасными патриархальными отношениями" 

Ответить

Виталий Лановой

Катерина
13

Рот закрой ты твинк из мужского государства

Ответить

Виталий Лановой

Виталий
2

Звучит грубо прости

Ответить

Иван Прохоров

Виталий
0

Да Вы джентельмен!

Ответить

Катерина Жабкина

Виталий
1

блина, раскрыли :( 

Ответить

Иван Дмитриев

Катерина
0

Нормальная она, да, как же..
Ору чет со всего этого)

Ответить

Служебный химик

18

задоджила выпуск книги все-таки 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Служебный
12

Это одна из тех кто собирал с сестер доноты на книгу и потом книги не было, хотя доноты были?

Ответить

Андрей Винтовой

Aleksandr
2

Самая яркая из них

Ответить

Одинокий Мурод

Aleksandr
0

Это же как кофе с фемтаракамами, там тоже кину на деньги своих сестер, уууууу

Ответить

Виталий Лановой

11

Она так и не выпустила книгу?

Ответить

С H А P Р i Е

Виталий
2

Иногда смерть автора бустит продажи

Ответить

Роман Новиков

С
20

Это надо репером быть

Ответить

Азамат Багатов

Роман
3

Или Омни-мэном.

Ответить

Одинокий Мурод

Роман
0

Но Гуф умер

Ответить

Селёдка

9

Гыгы, фемка здохла

Вам по восемь лет или чё? Куда на лечение скидываться?

Ответить

velvetdust

Селёдка
8

Уже умерла, не вылечишь

Ответить

Солдатский будильник

Селёдка
2

Сейчас скину номер своей карточки

Ответить

Селёдка

Солдатский
1

Не забудь написать три цифры с оборота карточки, иначе у меня платеж не пройдет

Ответить

Солдатский

Селёдка
1

3141-5926-5358-9793
И три цифры 238
Жду 500 рублей на лечение

Ответить

Marhal_New _Arleana

Селёдка
1
Собираем мне на поездку в Л.А. к девушке моей…
Собираем мне на поездку в Л.А. к девушке моей мечты
tjournal.ru
Ответить

Marhal_New _Arleana

4

Не лучший возраст для смерти.

Ответить

Лига порвах

Marhal_New
15

А какой лучший? Говорят, в 27 норм

Ответить

Никита Логинов

Лига
4

Неплохо бы умереть в возрасте пары тысяч лет

Ответить

Лига порвах

Никита
7

Как баобаб?

Ответить

Marhal_New

Лига
5

Ебать вспомнил

Ответить

Лига порвах

Marhal_…
2

Олды на месте

Ответить

Роман Новиков

Лига
0

Пустили корни

Ответить

С H А P Р i Е

Лига
2

Баомужик

Ответить

Marhal_New _Arleana

Лига
3

Так что бы счастливую жизнь прожить. А сколько это в годах уже не важно.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Лига
1

Не знаю.

Ответить

Слава Инженеров

Лига
1

говорят те, кому почему-то больше 27?

Ответить

Азамат Багатов

Слава
0

Кстати, соглашусь.
мимо39.

Ответить

Лига порвах

Слава
0

Мне не больше 27

Ответить

Madao

Лига
0

Осталось 2 месяца чтобы норм умереть. 

Ответить

Конституционный мангал

5

Кто-то из олдов? Почему это так резонансно?

Ответить

rossoshmap

Конституционный
6

Фемка

Ответить

Конституционный мангал

rossoshmap
4

Ебатб

Ответить

Лига порвах

Констит…
11

Нельзя

Ответить

Роман Смирнов

Конституционный
0

В плане секс-просвета - да, лет 10 точно, параллельно с Винтовкиной

Ответить

Конституционный мангал

Роман
0

Сходи, на голову проверься

Ответить

Лига порвах

5

Фига тут порвах

Ответить

Энергичный микрофон

Лига
1

Целая лига

Ответить

Дуд Волро

Лига
1

не ожидал, что на тж столько людей с профеминистическим настроем, и почему они так легко рвутся, не понятно

Ответить

сироп от щекотки

5

Думал она моложе лет на 10

Ответить

Вова Кот

2

  Статья дополняется

надеюсь это было с пушом

Ответить

С H А P Р i Е

Вова
7

С пушком

Ответить

Genesi5 ­

2

Wonderzine

Ясно. Дурка, короче

Ответить

Дизайнер Павленко

4

Печально 😢

Ответить

Maria Larionova

–6

Tj, вы бы может комментарии почистили? Что за сходка моральных уродов под постом? Читать страшно.

Ответить

Божий украинец

Maria
9

@Вахтёр оскорбление

Ответить

Федя Прозоров

2

Планировалось, что книга выйдет из печати осенью 2018 года.

А книга вышла?

Ответить

Закомплексованная Душа

Федя
2

Нет

Ответить

Федя Прозоров

Закомплексованн…
2

Ух, похоже на развод. Либо денег не собрали

Ответить

Соколов Андрей

Федя
2

cобрали

Ответить

Федя Прозоров

Соколов
0

Т.е. всех обманула?

Ответить

Катерина Жабкина

Федя
6

Йеп. Я выше написала. Полтора ляма были собраны за 2 месяца. В итоге в 2018-2019 она писала, что все ок и книга проходит редактуру, а потом в 2020 она написала, что внезапно ей не нравится книга и все будет писать сначала. Деньги вернули единицам, самым упорным, которые угрожали коллективным иском в суд 

Ответить

Энергичный

Катерина
0

Чёт маловат бюджет на книгу

Ответить

Федя Прозоров

Катерина
0

Мда, писос

Ответить

Соколов Андрей

Катерина
0

классическое - "но стоило только один раз выебать козу…"

Ответить

Служебный химик

Федя
1

дедлайн проебан

Ответить

Petr

–5

Затрахалась

Ответить

Следственный цветок

2

это кто?

Ответить

Луиджи Вампа

Следственный
0

секс фемка какая то. Только избранные телки ее знают и льют слезы. Остальным вроде похер

Ответить

Соколов Андрей

2

это которая собрала с подписоты бабла на учебник, потратила бабло на себя, а не все вопросы "где учебник, Танька?" морозилась?

Ответить

velvetdust

–9

Слишком много засунула внутрь? 

Ответить

Nikolai Popov