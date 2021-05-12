Умерла фемактивистка и секс-блогер Татьяна Никонова Статьи редакции
Ей было 43 года.
Сообщение о смерти Никоновой появилось в её телеграм-канале. Новость о кончине Никоновой изданию Wonderzine также подтвердила её ассистентка.
«Сегодня днём Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в записи.
Никонова в 2012 году запустила блог Sam Jones's Diary, в котором рассказывала о сексуальной грамотности. Она также выступала публично, говоря о важности легальности абортов, сексуальном просвещении, поддержки ЛГБТК-людей и на другие темы.
Никонова была постоянным внештатным автором в «Афише Daily», Wonderzine, The Village, GQ, Life.ru и других изданиях. В 2017 году секс-блогер запустила краудфандинговую кампанию по созданию учебника о сексуальном просвещении «Наука секса для подростков». Планировалось, что книга выйдет из печати осенью 2018 года.
умер_ла
Правильно будет «умерка»?
Умересса?
Трупиня (сгорю в аду)
Человечка умерла, имейте совесть
Одинокий Мурод
Человеч_ка
Да мне самому очень стыдно
если что я вот эту всю вакханалию под моим первым коментом не поддерживаю, исключительно по лингвистике упарываюсь
Сухой блик
Тут все своего рода лингвисты
Я только что из фейсбука, последний раз читала ее больше года назад, но это просто шок. Факт, что она успела сделать вклад в отечественную секс-культуру, не подлежит сомнению.
Можно узнать, что и куда она вкладывала?
Слушать со звуком и на полной громкости. #мояборьба
Ебать там зверюга, чисто РОССИЯ чисто МЕДВЕДЬ
Что ты делаешь, скотина, я взвешенный ответ кузнецовой пишу по поводу комменариев со смехуёчками, решил ещё раз медиабиблиотеку треда проверить. Содомит хуемразь.
В первую очередь в Sam Jones’s Diary она писала много интересного и регулярно развёрнуто отвечала на вопросы читателей — я зачитывалась так, как будто мне пятнадцать. Куча людей узнали про себя, что они и их желания совершенно нормальны. Все с фирменным юмором и невозмутимостью.
А про лекции, колонки в журналах и обзоры на секс-игрушки вы и в Википедии можете прочитать.
Сейчас пошла смотреть, чем кончилась эпопея с книгой — да, тут факап вышел, чего отрицать. Благо, для принципиальных донатеров деньги были возвращены.
В капитал прожиточного минимума
Ну в её телеге есть интересные посты
Ужасно
Привлекательный Денис
Ты про комменты?
В том числе
Мы работаем для вас. Чтобы вы хоть что-то почувствовали.
Только это двойные стандарты
Это совершенно обычная реакция "свой-чужой", как национализм, землячество, профессиональные моменты, только с полами.
МозгА отключается, включается коллективное бессознательное.
Только редакция так не реагирует, когда глумятся над другими смертями или пожеланиями смерти
Смеяться можно только над тем, что не нравится тебе. Гениально проиллюстрировано в сцене из Незнайки и не раз проверено в комментариях.
Морализаторством заниматься — вот что такое позорище.
Если честно, то поHYй. Умерла и умерла. Если горевать по каждому блогеру, то можно кукухой тронуться.
Зато какие комменты будут под твоим некрологом)
Безусловно, человека, как секс-просветителя, поднимающего вопросы важности распоряжения женщины своим телом, поддерживающего меньшинства в стране с дичайшими патриархальными устоями жалко. Как биомассу - вовсе нет, в день умирает 5-6 тысяч человек. В этот тред я заходил, не зная кто это в принципе, и сам пост показывает, что человек, наверное, в основном занимался правильными делами.
Но блять. Олафа великим мореходом и мостостроителем почему-то никто не называет. Человеческая природа, мать её. Ты уж не серчай на нас.
Хуле вы такие злые, вроде ни за чем зашкварным не замечена, 43 года человеку, пиздос. f
Да тут пару дней назад вся прогрессивная орда искренне желала смерти врачу, который в трех соснах заблудился.
За репост лешки сейчас сажают, а за дизлайк скоро пырять начнуть в подворотнях
Книгу так и не дописала, хотя уже почти 3 года после дедлайна. Не считая этого согласен, она норм.
Теперь понял откуда я про нее что-то слышал, это она донатиков набрала, а книгу так и не выпустила?
Энергичный микрофон
upd: ладно, хуйня это всё.
f
Написано же: феминизм
Также стоит указать, что она мошенница, которая в 2017 насобирала полтора миллиона рублей на книгу, которая в 2018 "была на редактуре", а в 2020 ей внезапно не понравилась и она написала, что будет переписывать, после чего начала морозиться с возвратом денег. Книга "Наука секса для подростков", можете много чего интересного прочитать на странице крауда этого проекта
Не против тех воюешь, ты должна защищать сестёр и минусить мужчин.
Я не из этих, я нормальная и довольна своими "ужасными патриархальными отношениями"
Рот закрой ты твинк из мужского государства
Звучит грубо прости
Это одна из тех кто собирал с сестер доноты на книгу и потом книги не было, хотя доноты были?
Одинокий Мурод
Это же как кофе с фемтаракамами, там тоже кину на деньги своих сестер, уууууу
Она так и не выпустила книгу?
Иногда смерть автора бустит продажи
Это надо репером быть
Гыгы, фемка здохла
Вам по восемь лет или чё? Куда на лечение скидываться?
Солдатский будильник
Сейчас скину номер своей карточки
Не забудь написать три цифры с оборота карточки, иначе у меня платеж не пройдет
Не лучший возраст для смерти.
А какой лучший? Говорят, в 27 норм
Неплохо бы умереть в возрасте пары тысяч лет
Как баобаб?
Ебать вспомнил
Так что бы счастливую жизнь прожить. А сколько это в годах уже не важно.
говорят те, кому почему-то больше 27?
Фемка
В плане секс-просвета - да, лет 10 точно, параллельно с Винтовкиной
Фига тут порвах
Статья дополняется
надеюсь это было с пушом
Tj, вы бы может комментарии почистили? Что за сходка моральных уродов под постом? Читать страшно.
Планировалось, что книга выйдет из печати осенью 2018 года.
А книга вышла?
Нет
Ух, похоже на развод. Либо денег не собрали
cобрали
Т.е. всех обманула?
Йеп. Я выше написала. Полтора ляма были собраны за 2 месяца. В итоге в 2018-2019 она писала, что все ок и книга проходит редактуру, а потом в 2020 она написала, что внезапно ей не нравится книга и все будет писать сначала. Деньги вернули единицам, самым упорным, которые угрожали коллективным иском в суд
секс фемка какая то. Только избранные телки ее знают и льют слезы. Остальным вроде похер
это которая собрала с подписоты бабла на учебник, потратила бабло на себя, а не все вопросы "где учебник, Танька?" морозилась?