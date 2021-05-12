Ей было 43 года.

Сообщение о смерти Никоновой появилось в её телеграм-канале. Новость о кончине Никоновой изданию Wonderzine также подтвердила её ассистентка.

«Сегодня днём Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в записи.

Никонова в 2012 году запустила блог Sam Jones's Diary, в котором рассказывала о сексуальной грамотности. Она также выступала публично, говоря о важности легальности абортов, сексуальном просвещении, поддержки ЛГБТК-людей и на другие темы.

Никонова была постоянным внештатным автором в «Афише Daily», Wonderzine, The Village, GQ, Life.ru и других изданиях. В 2017 году секс-блогер запустила краудфандинговую кампанию по созданию учебника о сексуальном просвещении «Наука секса для подростков». Планировалось, что книга выйдет из печати осенью 2018 года.