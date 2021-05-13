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Sasha Shambilova

Instagram удалил посты о мечети Аль-Акса, где произошли столкновения арабских протестующих и израильской полиции Статьи редакции

Компания ошибочно связала мечеть с террористической организацией.

17 17 комментариев
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Фото Mahmoud Illean, AP

Instagram удалили посты и заблокировал хэштеги о мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, ошибочно обозначив мечеть как террористическую организацию. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Ошибка связана с совместной работой властей Израиля и компанией Facebook, которая владеет Instagram. Они сотрудничают с 2016-го года для того, чтобы модерировать контент, подстрекающий к насилию.

Некоторым пользователям пришли уведомления о блокировке Instagram постов и хештегов о мечети Аль-Акса. В них сообщили, что причина удаления — связь контента с «насилием или опасными организациями».

Это заметили сами сотрудники компании и подали жалобу. После этого весь удалённый контент восстановили.

Эти ошибки, как и многие другие, совершенно неприемлемы. Аль-Акса — третье по святости место для исламских верующих и центральное место веры примерно для 1,8 миллиарда человек.

сотрудник Facebook
пост на платформе внутренних коммуникаций

8 мая в мечети произошли жёсткие столкновения между израильской полицией и арабскими протестующими. Протест разгоняли водомётами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Пытаясь привлечь внимание к насилию, пользователи Instagram размещали посты с хештегами #AlAqsa , #الااى или #الى.

На сегодняшний день число погибших в арабо-израильском конфликте со стороны сектора Газа возросло до 67, включая 17 детей. Израиль ранее сообщал о 30 погибших, в том числе 10 детях.

#новости #израиль #секторгаза #политика

17 17 комментариев
6
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17 комментариев
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Краткий Даниль

9

ошибочно

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Лузер-Абьюзер

Краткий
2

совместная работа властей Израиля и компании Facebook

Ответить

Zero-one-one

–6

Пусть НАТО ударит по Израилю и Сектору Газа, как когда-то по Белграду и война кончится

Ответить

Максимальный огонь

Zero-one-one
7

Пусть НАТО ударит по Израилю

По своим не стреляют

Ответить

Zero-one-one

Максимальный
–4

Тогда я сейчас ударю по Израилю из Бука

Ответить

Чрезвычайный

Zero-on…
7

Ноут?

Ответить

Zero-one-one

Чрезвыч…
0

Нет блин, макбук

Ответить

Младший щит

Zero-one-one
0

Опасно, ядерное оружие может сдетонировать, если по нему попадут

Ответить

Andrew Muralov

Младший
2

Крайне маловероятно.

Ответить

Zero-one-one

Младший
0

Временные трудности

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#realfiddy

Младший
0

Приветствую ядерных физиков на ТЖ!

Ответить

Младший щит

#realfi…
0

Здравствуйте!

Ответить

Коровка говорит мууу

Zero-one-one
0

И по Воронежу

Ответить

Andre Macareno

1

Демократы уже осудили фейсбук за приравнивание арабов к террористам?

Ответить

С H А P Р i Е

Andre
0

самая мирная религия жи есть

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Андрей Рядькин

0

А пост бойца в клетке нет

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С H А P Р i Е

0

ошибочно

Хах

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