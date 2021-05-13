Instagram удалил посты о мечети Аль-Акса, где произошли столкновения арабских протестующих и израильской полиции Статьи редакции
Компания ошибочно связала мечеть с террористической организацией.
Instagram удалили посты и заблокировал хэштеги о мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, ошибочно обозначив мечеть как террористическую организацию. Об этом сообщает BuzzFeed News.
Ошибка связана с совместной работой властей Израиля и компанией Facebook, которая владеет Instagram. Они сотрудничают с 2016-го года для того, чтобы модерировать контент, подстрекающий к насилию.
Некоторым пользователям пришли уведомления о блокировке Instagram постов и хештегов о мечети Аль-Акса. В них сообщили, что причина удаления — связь контента с «насилием или опасными организациями».
Это заметили сами сотрудники компании и подали жалобу. После этого весь удалённый контент восстановили.
8 мая в мечети произошли жёсткие столкновения между израильской полицией и арабскими протестующими. Протест разгоняли водомётами, резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Пытаясь привлечь внимание к насилию, пользователи Instagram размещали посты с хештегами #AlAqsa , #الااى или #الى.
На сегодняшний день число погибших в арабо-израильском конфликте со стороны сектора Газа возросло до 67, включая 17 детей. Израиль ранее сообщал о 30 погибших, в том числе 10 детях.
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