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Даша Лейзаренко

Американская сеть супермаркетов перестанет продавать карточки с покемонами «в целях безопасности» посетителей Статьи редакции

Спрос на карточки чрезмерно возрос: одни покупатели собираются в очереди перед открытием магазина, а другие устраивают драки.

«Чтобы обеспечить безопасность наших гостей и сотрудников с 15 мая бейсбольных, футбольных, баскетбольных карточек и карточек с покемонами больше не будет в продаже до дальнейших распоряжений»

С 14 мая Target временно приостановит продажи спортивных коллекционных карточек и карточек с покемонами в «целях предосторожности» ради безопасности покупателей и сотрудников. Об этом сообщает Bleeding Cool со ссылкой на представителей компании.

В 2021 году карточки с покемонами набрали широкую популярность — вокруг них сформировался полноценный рынок, где отдельные экземпляры продают за огромные деньги, существуют биржи и даже «оценщики». The Pokémon Company начала выпускать новые тиражи карточек, чтобы справиться с возросшим спросом.

На фоне дефицита Target ограничил количество упаковок карточек с покемонами, которые покупатели могут получить в одни руки. Компания также пригрозила вызывать полицию, если посетители продолжат собираться в очереди перед открытием магазина за карточками.

Судя по всему, на приостановление продаж повлиял ещё один инцидент — 8 мая в магазине Target в Висконсине завязалась драка из-за спортивных карточек. Несколько человек поспорили перед входом в супермаркет, один из участников конфликта достал пистолет, а другого избили.

#новости #покемоны

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С H А P Р i Е

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Ща бы из-за покеболлов пиздиться

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С H А P Р i Е

С
16

Другое дело из-за просрочки на помойке

Ответить

сироп от щекотки

С
3

И как, удалось позавтракать? 

Ответить

С H А P Р i Е

сироп
4

Я питаюсь пижженным электричеством. Робат жы есть

Ответить

AZP

С
2

Недавно итальянскую моцареллу из молока буйволов нашёл со скидкой 75%.
Ух, как рад был. Хорошо, с бабками драться не пришлось 

Ответить

Andrew Muralov

AZP
2

Бабки думали, что это средство от тараканов. 

Ответить

2.2.5 Риторика ненависти

5

Анимешники уже готовы друг друга убивать из-за своих картинок. Совсем ебанулись

Ответить

Andrew Muralov

2.2.5
–1

Правильно в России анимэ запрещают, а то не хватало ещё драк из-за этих карточек, помимо продуктовых. 

Ответить

Федя Прозоров

4

Лучше бы дрались за карточки с Ростиславом

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
2

Фотокарточки жопные

Ответить

Федя Прозоров

С
1

Бля, жопа у Ростислава хороша, но соски лучше

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
1

Да он в целом пупсик

Ответить

Склонный томагавк_два

4
Ответить

Shenmue

Склонный
0

Псайдак?

Ответить

Andrew Muralov

3

Теперь сделают акцию - соверши покупки на $500 и получи карточку с покемоном в подарок.

Ответить

Украденная жизнь

2

LOL. Вместо того, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на полиграфию (не гречку или бензин) и навариться вместо перекупов, они приостановили продажи.

Ответить

Соколов Андрей

2

Вот долбоебов-то...

Ответить

Никита Якушкин

2

Ожидание: покемоны бьются на потеху публики
Реальность: люди бьются за карточки с покемонами

Скорее бы уже генная инженерия научилась собирать боевых монстров

Ответить

Shenmue

Никита
0

Так вот же научились

Ответить

AZP

1

Тю.
В Киеве был случай, когда два гипермаркета друг напротив друга выложили социальные продукты с хорошими скидками, и за них дрались.
Но это было сделано осознанно, потому что везде написали и, таким образом, дали бесплатную рекламу. Плюс сарафанное радио.
А здесь, наоборот, отказываются. Странные.

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retailers.ua
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Andrew Muralov

AZP
2

Владельцы каждого супермаркета с азартом вели подсчёты потерь бойцов противника. 

Ответить

Andrey Svetlov

1

MTG ❤️

Ответить

Зомби съели моих коллег

Andrey
1

Картинка как бы показывает, что преконы для едх никому не нужны))

Ответить

asbo

1

https://www.youtube.com/watch?v=I989CTNp3eg

Ответить

Громкий каякер

1

свой первый покеболл я вырвал с боем в 15 лет

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Дмитрий Шалатонов

1

Ебанашки

Ответить

Товарищ Колбасный

0

Trading cards всё же несколько шире, чем «карточки». Это trading card games, card sets — карточные игры. Наборы карт для игр и аддоны к ним, бустеры и бустерпаки. Magic the Gathering, Pokémon, Battletech и сотни других. Вы ещё Uno и Свинтус карточками назовите 😆 Редкие и уникальные карты действительно стоят дофига, ибо позволяют понтоваться в клубах и побеждать на соревнованиях. А то далекие от мира игр люди подумают, что речь о карточках со спортсменами 50-80-х годов, а-ля вкладыши к жвачкам. Нет, тут речь именно о игровых расширениях к наборам, где есть шанс получить уникальную карту. 

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Eugene Tackleberry

0
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