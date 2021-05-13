Американская сеть супермаркетов перестанет продавать карточки с покемонами «в целях безопасности» посетителей Статьи редакции
Спрос на карточки чрезмерно возрос: одни покупатели собираются в очереди перед открытием магазина, а другие устраивают драки.
С 14 мая Target временно приостановит продажи спортивных коллекционных карточек и карточек с покемонами в «целях предосторожности» ради безопасности покупателей и сотрудников. Об этом сообщает Bleeding Cool со ссылкой на представителей компании.
В 2021 году карточки с покемонами набрали широкую популярность — вокруг них сформировался полноценный рынок, где отдельные экземпляры продают за огромные деньги, существуют биржи и даже «оценщики». The Pokémon Company начала выпускать новые тиражи карточек, чтобы справиться с возросшим спросом.
На фоне дефицита Target ограничил количество упаковок карточек с покемонами, которые покупатели могут получить в одни руки. Компания также пригрозила вызывать полицию, если посетители продолжат собираться в очереди перед открытием магазина за карточками.
Судя по всему, на приостановление продаж повлиял ещё один инцидент — 8 мая в магазине Target в Висконсине завязалась драка из-за спортивных карточек. Несколько человек поспорили перед входом в супермаркет, один из участников конфликта достал пистолет, а другого избили.
Ща бы из-за покеболлов пиздиться
Другое дело из-за просрочки на помойке
И как, удалось позавтракать?
Анимешники уже готовы друг друга убивать из-за своих картинок. Совсем ебанулись
Правильно в России анимэ запрещают, а то не хватало ещё драк из-за этих карточек, помимо продуктовых.
Лучше бы дрались за карточки с Ростиславом
Фотокарточки жопные
Бля, жопа у Ростислава хороша, но соски лучше
Теперь сделают акцию - соверши покупки на $500 и получи карточку с покемоном в подарок.
LOL. Вместо того, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос на полиграфию (не гречку или бензин) и навариться вместо перекупов, они приостановили продажи.
Ожидание: покемоны бьются на потеху публики
Реальность: люди бьются за карточки с покемонами
Скорее бы уже генная инженерия научилась собирать боевых монстров
Тю.
В Киеве был случай, когда два гипермаркета друг напротив друга выложили социальные продукты с хорошими скидками, и за них дрались.
Но это было сделано осознанно, потому что везде написали и, таким образом, дали бесплатную рекламу. Плюс сарафанное радио.
А здесь, наоборот, отказываются. Странные.
Владельцы каждого супермаркета с азартом вели подсчёты потерь бойцов противника.
MTG ❤️
Картинка как бы показывает, что преконы для едх никому не нужны))
Trading cards всё же несколько шире, чем «карточки». Это trading card games, card sets — карточные игры. Наборы карт для игр и аддоны к ним, бустеры и бустерпаки. Magic the Gathering, Pokémon, Battletech и сотни других. Вы ещё Uno и Свинтус карточками назовите 😆 Редкие и уникальные карты действительно стоят дофига, ибо позволяют понтоваться в клубах и побеждать на соревнованиях. А то далекие от мира игр люди подумают, что речь о карточках со спортсменами 50-80-х годов, а-ля вкладыши к жвачкам. Нет, тут речь именно о игровых расширениях к наборам, где есть шанс получить уникальную карту.