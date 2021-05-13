Спрос на карточки чрезмерно возрос: одни покупатели собираются в очереди перед открытием магазина, а другие устраивают драки.

«Чтобы обеспечить безопасность наших гостей и сотрудников с 15 мая бейсбольных, футбольных, баскетбольных карточек и карточек с покемонами больше не будет в продаже до дальнейших распоряжений»

С 14 мая Target временно приостановит продажи спортивных коллекционных карточек и карточек с покемонами в «целях предосторожности» ради безопасности покупателей и сотрудников. Об этом сообщает Bleeding Cool со ссылкой на представителей компании.

В 2021 году карточки с покемонами набрали широкую популярность — вокруг них сформировался полноценный рынок, где отдельные экземпляры продают за огромные деньги, существуют биржи и даже «оценщики». The Pokémon Company начала выпускать новые тиражи карточек, чтобы справиться с возросшим спросом.

На фоне дефицита Target ограничил количество упаковок карточек с покемонами, которые покупатели могут получить в одни руки. Компания также пригрозила вызывать полицию, если посетители продолжат собираться в очереди перед открытием магазина за карточками.

Судя по всему, на приостановление продаж повлиял ещё один инцидент — 8 мая в магазине Target в Висконсине завязалась драка из-за спортивных карточек. Несколько человек поспорили перед входом в супермаркет, один из участников конфликта достал пистолет, а другого избили.