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Sasha Shambilova

Число жертв в секторе Газа возросло до 69. В Израиле начались массовые беспорядки Статьи редакции

За ночь во время протестов арестовали более 370 человек, 36 полицейских ранены.

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Фото Mohammed Abed, AFP

Вечером 12 мая в ряде городов Израиля начались столкновения между арабским и еврейским населением, сообщает The Jerusalem Post.

В городе Акко вооружённые камнями и палками арабы напали на машину еврея. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. В пригороде Тель-Авива евреи разгромили арабские заведения, а также жестоко избили двух человек. Беспорядки проходят в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде.

יקי אדמקר @YakiAdamker
זה רצח בדם קר. ערבים מבצעים לינץ' ביהודי בעכו, הערב https://t.co/CWt2vVzDF5
Rachel @Rachel12042155
בת ים- הריסת חנות בבעלות ערבית https://t.co/icYzc25jYJ

Мэр Бат-Яма Цвик Брот счёл, что столкновения организовали «провокаторы, приехавшие из-за пределов города». Мэр Лода Яир Ревиво ранее ввёл режим ЧП из-за потери контроля над городом и начала «гражданской войны». В городе действует комендантский час.

Полиция сообщила местным СМИ, что во время беспорядков арестовали более 370 человек. 36 полицейских получили лёгкие ранения. WAFA также сообщает о застреленном военными Израиля палестинце около деревни Мадама.

Позже военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило о новой бомбардировке Тель-Авива в ответ на продолжающиеся удары по сектору Газа, а также о ракетном ударе по Иерусалиму. Израиль ответил ударом по стратегическим зданиям ХАМАС, включая главный банк.

Армия Израиля также начала подготовку наземной операции в секторе Газа. Ранее на границе с Газой разместили войска из десантной бригады, пехотной бригады и 7-й бронетанковой бригады. Команды о проведении наземной операции пока не было.

С начала эскалации по Израилю выпустили около 1600 ракет, 400 из которых упали внутри анклава. Тель-Авив, в свою очередь, атаковал около 600 целей ХАМАС.

Со стороны Газы уже 69 погибших, в том числе 17 детей. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что всего пострадавших около 390 человек. Погибших в Израиле около 30 человек, среди которых 10 детей.

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tjournal.ru

#новости #секторгаза #израиль #политика

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Снежный Гоша

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Пиздец че творится-то. 
Не хочу конечно ничего говорить, но обратите внимание на тот факт, что именно Израиль по темпам вакцинирования оказался на первом месте. 
Понимаете связь? Вот вам и шутки про чипирование. 

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Андрей Балконский

Снежный
7

Привет ты чо охуел

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Региональный рубин

Андрей
0

Что за фильм?

Ответить

Ключевой магнит

Региона…
1

Signs (Знаки)

Ответить

Лысина Арика

Снежный
2

Так вроде Сектор первый начал бучу. Ну или чипы влияют на остальных/ 

Ответить

Капитальный торшер

Лысина
0

Может он намекает за защиту чипами от ударов ракетных

Ответить

Лысина Арика

Капитал…
2

Это всё часть железного купола, звучит логично/

Ответить

Снежный Гоша

Капитал…
0

может быть вообще в моем сообщении нахуй логики искать не нужно? 

Ответить

Капитальный

Снежный
0

Хочешь эксперимент?

Ответить

Снежный Гоша

Капитал…
0

Хочу ккушать 

Ответить

Региональный

Снежный
1

покушой

Ответить

Дархан Нұрғабылов

Лысина
–1

скорее наоборот. Израиль начал выселять людей с района и понеслась

Ответить

Капитальный

Дархан
0

С района, который купил и закоторый судится с 2008 года

Ответить

Максимальный огонь

Снежный
0

Не понял к чему ты клонишь, даже если это сарказм

Ответить

Антон Верещагин

10

Легко могу ошибиться, но кажется арабам в Израиле пиздец. Ну и сектор весь раздолбят.

Ответить

Earl Cadogan

Антон
5

Давно пора этот сектор ликвидировать, а арабов отправить в Аравию и другие сочуствующие страны. 

Ответить

Капитальный торшер

Earl
4

На самом деле там есть мирные люди, которые просто хотят жить и заниматься своим делом. Нельзя просто так выпнуть всех

Ответить

Илья Глушков

Earl
0

В чечню 

Ответить

Andrew Voronin

Антон
0

Надо что-то решать, в конце концов.

Ответить

Sergey Klimenko

Andrew
–2

Холокост 2.0

Ответить

Региональный

Sergey
0

ОСУЖДАЮ

Ответить

Склонный томагавк_два

4
Ответить

Капитальный торшер

Склонный
1

Зассал и коммент поменял
Тут была провокация 👆

Ответить

Мистер Блондин

Капитальный
5

👆 ля крыса

Ответить

Капитальный

Мистер
2

Провокация, но не нарушение правил общения 👊

Ответить

Мистер Блондин

Капитал…
4

👆 ля мыша какая хорошик 

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Там вообще очень много страшных видео. 

Ответить

Духовный ихтиандр

Marhal_New
1

Где смотреть бесплатно без смс

Ответить

Мистер Блондин

Духовный
4

тут

Ответить

Духовный

Мистер
0

бесплатно

Ответить

Shenmue

0

Им бы понедельники взять и отменить

Ответить

Руслан Астратов

Shenmue
6

*Трипофобы вышли из чата

Ответить

wmhy

1

Боже, как внезапно. Кто бы мог подумать, что там возникнет война? 

Ответить

Степан Анейчик

wmhy
2

она и не заканчивалась

Ответить

Капитальный торшер

wmhy
0

Никогда не было и вот опять

Ответить

Капитальный торшер

0

ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило ... о ракетном ударе по Иерусалиму

Класс, свои же святыни бомбить 

Ответить

Владимир Филатов

Капитальный
3

зачем у террористов ищешь логику? Они в Сирии разрушили сколько всего.

Ответить

Капитальный торшер

Владимир
2

Ну тут есть люди, которые жалеют их, рассказывая что бедных в святые места не пустили. А они эти святые места решили бомбить.

Ответить

Владимир Филатов

Капитал…
1

Если палестинцы поддерживают террористов, то жалеть их не надо. Они пишут, что детей убили, но ведь сами тоже убили израильских детей.

Ответить

Капитальный

Владимир
1

Они из своих детей делают террористов.

Use of child suicide bombers by Palestinian…
The use of child suicide bombers by Palestinian militant groups generally refers to the practice…
en.m.wikipedia.org
Ответить

Владимир Филатов

Капитал…
0

поэтому жалеть их явно не стоит

Ответить

Духовный ихтиандр

Капитальный
2

Назло маме отморожу уши

Ответить

Снежный Гоша

0

В целом, что можно сказать, 20-годы будут годами региональных войн. 
Как-то в 20 году началось резкое бурление, уже видели Карабах, сейчас вот Израиль. Украина-Россия все далеко не гладко. Где еще, подскажите? Запоминайте, детям и внукам об этом следующие 100 лет будем рассказывать. 

Ответить

Капитальный торшер

Снежный
3
Ответить

Снежный Гоша

Капитальный
1

да а что тут гадать, вот все карты перед лицом 
Бать, а что ты делал в молодости???? 
ВЫЖИВАЛ СЫНОК, ЭТО БЫЛИ СУРОВЫЕ ТРИДЦАТЫЕ 

Ответить

Снежный Гоша

Снежный
1

Дорогой, а почему ты разговариваешь сам собой? 

Ответить

Региональный

Снежный
0

А меня, внучок, расстреляли.

Ответить

syrslava

Снежный
0

дети 30-ых

Ответить

Диванный Аналитик

Снежный
0

Ты про 30-ые или 20-ые?
Roaring(in twitter) twenties

Ответить

Снежный Гоша

Диванный
0

блять, двадцатые похоже 

Ответить

Октябрьский кот

Снежный
0

Региональные войны не прекращаются ни на день.
Пррсто этого нет в информ пространстве. Всем поебать на "неважные страны"

Ответить

С H А P Р i Е

1

потери контроля над городом и начала «гражданская война»

Начало гражданский война ну и ну

Ответить

С H А P Р i Е

0

Теперь у палестинцев будет 69 if you know what I mean

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

mmm nice

Ответить

Антон Лисин

0

Хочу в Израиль. Там море и природа 

Ответить

Региональный рубин

Антон
0

Там море умерло

Ответить

Октябрьский кот

0

Надо в Израиль вводить миротворческий корпус

Ответить

Suq Madiq

Октябрьский
0

отправлять "гуманитарный конвой" 

Ответить

Октябрьский кот

Suq
0

Из Ирана

Ответить

Товарищ Колбасный

0

Кто не в курсе, поясняю: там фанатики с обеих сторон, это хана. Сейчас сложилась интересная ситуация: израильская полиция защищает арабов от ультраправых фанатиков. Да, в светском, просвещенном и образованным Израиле проживает огромное количество религиозных фанатиков иудаизма, это разного рода ультраправые чуваки, они ничем не лучше таких же диких исламистов. И наоборот, арабское население Израиля (которые граждане), в своей массе, это нормальные люди, они хорошо интегрированы в институты страны и вообще, с ними нет особых проблем. Например, арабы держат большое количество ресторанов, работающих по субботам, это хорошая прибыльная ниша. Я даже скажу вам совсем страшную вещь: значительная часть населения Газы и западного берега тоже были бы не против войти в состав Израиля, поскольку это безопасность, работа, законы и возможность делать бизнес. Но их убьют свои же фанатики, поскольку радикальных придурков там допустили к власти. Если кто не знает, то главное платёжные средство на палестинских территориях – это израильский шекель, и машин с израильскими номерами там тоже дохрена. Значительный процент населения этих территорий ездит в Израиль на работу. Короче, там все намного сложнее, чем это видится из Европы. Проблема очень многофакторная, в ней нет единственных и главных действующих сил. Слишком много причин и механизмов действуют, слишком много заинтересованных сторон в этом клубке противоречий. 

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