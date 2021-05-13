За ночь во время протестов арестовали более 370 человек, 36 полицейских ранены.

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Фото Mohammed Abed, AFP

Вечером 12 мая в ряде городов Израиля начались столкновения между арабским и еврейским населением, сообщает The Jerusalem Post.

В городе Акко вооружённые камнями и палками арабы напали на машину еврея. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. В пригороде Тель-Авива евреи разгромили арабские заведения, а также жестоко избили двух человек. Беспорядки проходят в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде.

Мэр Бат-Яма Цвик Брот счёл, что столкновения организовали «провокаторы, приехавшие из-за пределов города». Мэр Лода Яир Ревиво ранее ввёл режим ЧП из-за потери контроля над городом и начала «гражданской войны». В городе действует комендантский час.

Полиция сообщила местным СМИ, что во время беспорядков арестовали более 370 человек. 36 полицейских получили лёгкие ранения. WAFA также сообщает о застреленном военными Израиля палестинце около деревни Мадама.

Позже военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило о новой бомбардировке Тель-Авива в ответ на продолжающиеся удары по сектору Газа, а также о ракетном ударе по Иерусалиму. Израиль ответил ударом по стратегическим зданиям ХАМАС, включая главный банк.

Армия Израиля также начала подготовку наземной операции в секторе Газа. Ранее на границе с Газой разместили войска из десантной бригады, пехотной бригады и 7-й бронетанковой бригады. Команды о проведении наземной операции пока не было.

С начала эскалации по Израилю выпустили около 1600 ракет, 400 из которых упали внутри анклава. Тель-Авив, в свою очередь, атаковал около 600 целей ХАМАС.