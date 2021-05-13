Число жертв в секторе Газа возросло до 69. В Израиле начались массовые беспорядки Статьи редакции
За ночь во время протестов арестовали более 370 человек, 36 полицейских ранены.
Вечером 12 мая в ряде городов Израиля начались столкновения между арабским и еврейским населением, сообщает The Jerusalem Post.
В городе Акко вооружённые камнями и палками арабы напали на машину еврея. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. В пригороде Тель-Авива евреи разгромили арабские заведения, а также жестоко избили двух человек. Беспорядки проходят в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде.
Мэр Бат-Яма Цвик Брот счёл, что столкновения организовали «провокаторы, приехавшие из-за пределов города». Мэр Лода Яир Ревиво ранее ввёл режим ЧП из-за потери контроля над городом и начала «гражданской войны». В городе действует комендантский час.
Полиция сообщила местным СМИ, что во время беспорядков арестовали более 370 человек. 36 полицейских получили лёгкие ранения. WAFA также сообщает о застреленном военными Израиля палестинце около деревни Мадама.
Позже военное крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило о новой бомбардировке Тель-Авива в ответ на продолжающиеся удары по сектору Газа, а также о ракетном ударе по Иерусалиму. Израиль ответил ударом по стратегическим зданиям ХАМАС, включая главный банк.
Армия Израиля также начала подготовку наземной операции в секторе Газа. Ранее на границе с Газой разместили войска из десантной бригады, пехотной бригады и 7-й бронетанковой бригады. Команды о проведении наземной операции пока не было.
С начала эскалации по Израилю выпустили около 1600 ракет, 400 из которых упали внутри анклава. Тель-Авив, в свою очередь, атаковал около 600 целей ХАМАС.
Со стороны Газы уже 69 погибших, в том числе 17 детей. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что всего пострадавших около 390 человек. Погибших в Израиле около 30 человек, среди которых 10 детей.
Привет ты чо охуел
Так вроде Сектор первый начал бучу. Ну или чипы влияют на остальных/
Капитальный торшер
Может он намекает за защиту чипами от ударов ракетных
скорее наоборот. Израиль начал выселять людей с района и понеслась
Легко могу ошибиться, но кажется арабам в Израиле пиздец. Ну и сектор весь раздолбят.
Давно пора этот сектор ликвидировать, а арабов отправить в Аравию и другие сочуствующие страны.
Капитальный торшер
На самом деле там есть мирные люди, которые просто хотят жить и заниматься своим делом. Нельзя просто так выпнуть всех
Надо что-то решать, в конце концов.
Капитальный торшер
Зассал и коммент поменял
Тут была провокация 👆
👆 ля крыса
Капитальный
Провокация, но не нарушение правил общения 👊
Там вообще очень много страшных видео.
Духовный ихтиандр
Где смотреть бесплатно без смс
Им бы понедельники взять и отменить
Боже, как внезапно. Кто бы мог подумать, что там возникнет война?
зачем у террористов ищешь логику? Они в Сирии разрушили сколько всего.
Капитальный торшер
Ну тут есть люди, которые жалеют их, рассказывая что бедных в святые места не пустили. А они эти святые места решили бомбить.
Если палестинцы поддерживают террористов, то жалеть их не надо. Они пишут, что детей убили, но ведь сами тоже убили израильских детей.
Капитальный
Они из своих детей делают террористов.
В целом, что можно сказать, 20-годы будут годами региональных войн.
Как-то в 20 году началось резкое бурление, уже видели Карабах, сейчас вот Израиль. Украина-Россия все далеко не гладко. Где еще, подскажите? Запоминайте, детям и внукам об этом следующие 100 лет будем рассказывать.
Капитальный торшер
Снежный Гоша
да а что тут гадать, вот все карты перед лицом
Бать, а что ты делал в молодости????
ВЫЖИВАЛ СЫНОК, ЭТО БЫЛИ СУРОВЫЕ ТРИДЦАТЫЕ
Ты про 30-ые или 20-ые?
Roaring(in twitter) twenties
Октябрьский кот
Региональные войны не прекращаются ни на день.
Пррсто этого нет в информ пространстве. Всем поебать на "неважные страны"
потери контроля над городом и начала «гражданская война»
Начало гражданский война ну и ну
Хочу в Израиль. Там море и природа
отправлять "гуманитарный конвой"
Кто не в курсе, поясняю: там фанатики с обеих сторон, это хана. Сейчас сложилась интересная ситуация: израильская полиция защищает арабов от ультраправых фанатиков. Да, в светском, просвещенном и образованным Израиле проживает огромное количество религиозных фанатиков иудаизма, это разного рода ультраправые чуваки, они ничем не лучше таких же диких исламистов. И наоборот, арабское население Израиля (которые граждане), в своей массе, это нормальные люди, они хорошо интегрированы в институты страны и вообще, с ними нет особых проблем. Например, арабы держат большое количество ресторанов, работающих по субботам, это хорошая прибыльная ниша. Я даже скажу вам совсем страшную вещь: значительная часть населения Газы и западного берега тоже были бы не против войти в состав Израиля, поскольку это безопасность, работа, законы и возможность делать бизнес. Но их убьют свои же фанатики, поскольку радикальных придурков там допустили к власти. Если кто не знает, то главное платёжные средство на палестинских территориях – это израильский шекель, и машин с израильскими номерами там тоже дохрена. Значительный процент населения этих территорий ездит в Израиль на работу. Короче, там все намного сложнее, чем это видится из Европы. Проблема очень многофакторная, в ней нет единственных и главных действующих сил. Слишком много причин и механизмов действуют, слишком много заинтересованных сторон в этом клубке противоречий.