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Sasha Shambilova

Американец по украденному удостоверению купил внедорожник и сфотографировался с ним. По этому фото его и нашла полиция Статьи редакции

Оказалось, что он уже находится под арестом по другому делу.

Фото из твиттера полиции Канзаса

В Канзасе мужчина сфотографировался в дилерском центре с купленным по украденному удостоверению личности внедорожником Ford Explorer, который стоил 58 тысяч долларов. Полиция опубликовала эту самую фотографию у себя в твиттере с просьбой идентифицировать преступника.

kcpolice @kcpolice
We're following up on an ID theft case. This suspect used a stolen identity to purchase a $58,000 Explorer from Thoroughbred Ford on July 23, 2020. Thankfully, he took a picture with his new purchase. If you recognize him, call the TIPS Hotline at 816-474-TIPS (8477). https://t.co/dwX3Ua19Bo

Преступление в краже удостоверения расследуется с 2020 года. Менее чем через час сотрудники смогли идентифицировать подозреваемого. Оказалось, что он уже находится под арестом по другим обвинениям. Полиция передала дело местным прокурорам.

#новости #сша

2459 просмотров
29 29 комментариев
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29 комментариев
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Магнитный файл

10

Полиция в США нашла преступника, вот это новость!

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Магнитный файл

Магнитный
10

А, понял.
Новость в том, что преступник белый.

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С H А P Р i Е

Магнитный
10

Новость для меня лично в рестайлинге эксплорера

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rossoshmap

С
7

Так давно же уже Microsoft Edge, но он такой же глючный

Ответить

Дешевый бокал

rossosh…
2

ты шо больной, эксплорер это файловый менеджер, а не браузер

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С H А P Р i Е

rossosh…
1

Я ожидал этот комент

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rossoshmap

С
1

Я тоже могу будущее предсказывать иногда

Ответить

С H А P Р i Е

rossosh…
1

Мой лукас наверняка предвидел

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Максимальный

С
1

Эхх, а к нам их больше не завозят

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T:ema

Магнитный
0

не застрелила при задержании

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Магнитный файл

T:ema
1

Так он же белый

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Сергей Новиков

Магнитный
0

Видимо не часто происходит подобное.)

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Алексей Логачев

9

Вообще использование соц сетей для раскрытия преступлений - это ноухау, которое я встречал только в США и Британии. Если полиция чувствует, что общественность может как-то в деле помочь - то моментально публикуется любая информация в соцсети. А также это отличное занятие для скучающих любителей головоломок и т.п., иногда очень неординарные задачи можно встретить в твиттере у полицейских (как например поиск пропавшего в горах где-то месяц назад)

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alexferman

Алексей
0

использование соц сетей для раскрытия преступлений - это ноухау, которое я встречал только в США и Британии

А как же Россия?

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Алексей Логачев

alexferman
9

Я не знаю как сейчас, но пять лет назад у меня украли планшет. На нём была характерная наклейка. Через неделю я в маршрутке случайно увидел парня с моим планшетом, я мигом набрал полицейского, который принимал заявление и об этом сказал ) На что получил ответ: "Ну что ты от меня хочешь? Чтобы я сейчас поехал искать его?" ))) 

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Robo Krabe

Алексей
0

И чем все закончилось?
Планшет себе вернул? 

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Алексей Логачев

Robo
0

Нет, мне через пару месяцев родители новый подарили и сказали забить ) У меня на нём не стояло никаких Find Phone и т.п., поэтому шансы найти его стремились к нулю 

Ответить

Robo Krabe

Алексей
0

Печально (

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Александр Борродач

alexferman
2

Для раскрытия, а не создания преступления.

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Dmitry Teplyakov

alexferman
1

Сказано же для раскрытия преступлений!

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Склонный томагавк_два

3
Ответить

Склонный томагавк_два

Склонный
1
Ответить

С H А P Р i Е

1

Ебать ты лох

Ответить

AttentiveMilk

С
3

Лох на новом внедорожнике

Ответить

С H А P Р i Е

AttentiveMilk
1

В тюряге на нем не поездишь

Ответить

I S

С
3

В тюряге поездит на кое-чем другом

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AttentiveMilk

I
0

🌚

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Максим Сидоров

1

Я в 16 году получал американскую визу в СПб , собеседование внутри консульства , передо мной в очереди две молодые девчонки , одна другой говорит - я так боюсь , так боюсь ... другая ей отвечает - да чего ты гонишь , ты уже визу раньше получала , всё норм будет . Та которая боялась подошла к окну офицера , тот взял ее документы , через пару минут сообщает - по нашим данным вы в последней вашей поездке работали на территории США . У девахи аж ноги подкосились - да я , да я всего одну недельку , хотела на айфон заработать ... Понятно , ей отказ по визе . Они там в америках всё секут

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Robo Krabe

1
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