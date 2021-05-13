Американец по украденному удостоверению купил внедорожник и сфотографировался с ним. По этому фото его и нашла полиция Статьи редакции
Оказалось, что он уже находится под арестом по другому делу.
В Канзасе мужчина сфотографировался в дилерском центре с купленным по украденному удостоверению личности внедорожником Ford Explorer, который стоил 58 тысяч долларов. Полиция опубликовала эту самую фотографию у себя в твиттере с просьбой идентифицировать преступника.
Преступление в краже удостоверения расследуется с 2020 года. Менее чем через час сотрудники смогли идентифицировать подозреваемого. Оказалось, что он уже находится под арестом по другим обвинениям. Полиция передала дело местным прокурорам.
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А, понял.
Новость в том, что преступник белый.
Новость для меня лично в рестайлинге эксплорера
Так давно же уже Microsoft Edge, но он такой же глючный
Я ожидал этот комент
Я тоже могу будущее предсказывать иногда
Вообще использование соц сетей для раскрытия преступлений - это ноухау, которое я встречал только в США и Британии. Если полиция чувствует, что общественность может как-то в деле помочь - то моментально публикуется любая информация в соцсети. А также это отличное занятие для скучающих любителей головоломок и т.п., иногда очень неординарные задачи можно встретить в твиттере у полицейских (как например поиск пропавшего в горах где-то месяц назад)
использование соц сетей для раскрытия преступлений - это ноухау, которое я встречал только в США и Британии
А как же Россия?
Я не знаю как сейчас, но пять лет назад у меня украли планшет. На нём была характерная наклейка. Через неделю я в маршрутке случайно увидел парня с моим планшетом, я мигом набрал полицейского, который принимал заявление и об этом сказал ) На что получил ответ: "Ну что ты от меня хочешь? Чтобы я сейчас поехал искать его?" )))
И чем все закончилось?
Планшет себе вернул?
Нет, мне через пару месяцев родители новый подарили и сказали забить ) У меня на нём не стояло никаких Find Phone и т.п., поэтому шансы найти его стремились к нулю
Ебать ты лох
Лох на новом внедорожнике
В тюряге на нем не поездишь
Я в 16 году получал американскую визу в СПб , собеседование внутри консульства , передо мной в очереди две молодые девчонки , одна другой говорит - я так боюсь , так боюсь ... другая ей отвечает - да чего ты гонишь , ты уже визу раньше получала , всё норм будет . Та которая боялась подошла к окну офицера , тот взял ее документы , через пару минут сообщает - по нашим данным вы в последней вашей поездке работали на территории США . У девахи аж ноги подкосились - да я , да я всего одну недельку , хотела на айфон заработать ... Понятно , ей отказ по визе . Они там в америках всё секут