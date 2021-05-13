На Камчатке медикам за работу с больными Covid-19 не доплатили около 200 миллионов рублей Статьи редакции
Организации пытались оспаривать решения о необходимости выплатить задолженности.
Государственная инспекция труда провела проверку медицинских учреждений на Камчатке и сообщила «Коммерсанту», что медикам региона не доплатили около 200 миллионов рублей за работу с больными Covid-19.
Выплаты совершали по коэффициенту 1,6 — он действует для врачей по всей стране. Однако трудовыми договорами и региональным законом о компенсациях для работников госучреждений на Камчатке установлен коэффициент 1,8.
Медицинским учреждениям выдали предписания выплатить задолженности, однако их до сих пор не исполнили. Организации пытались обжаловать предписания, но суды им отказывали.
Владимир Путин объявил о выплатах для медиков, работающих с случаями Covid-19, в мае 2020 года. В Камчатском крае доплачивают не только на федеральном, но и на региональном уровне. Тем, кто работает в «красной зоне» прибавка должна составлять 186 тысяч рублей, для работников лаборатории — 65 тысяч. В течение пандемии медики неоднократно жаловались, что обещанные прибавки не выплачивают.
Жизненный браслет
Типычные мысли либералы, ты даже не допускаешь, что начальство хотят подставить, вперёд пролетарий
Снежный Гоша
Как думаешь, вот если серьезно, без этой вашей русофобии, что случилось и кто виноват?
Долгосрочный торшер
Какой-то еблан решил, что и так неплохо получают, поигрался с цифрами в табеле и сэкономил зарплатный фонд. Ну или тупо забыл. У нас в РЖД такое регулярно происходит, мне самому 14000 за декабрь до сих пор торчат.
Самостоятельный цвет
Да необязательно — деньги до медучреждений могли дойти именно в размере сниженного коэффициента, а главврач все раздал как надо.
Тогда проблема на федеральном уровне.
"схааавают" (с) Пыня
Вот зачем вам столько денег? Страну нужно вооружать, вы что не понимаете?
Счастье не в деньгах же, правильно?
Такие там не нужны. Учившихся на пидорахоучебниках можете себе оставить.
Кстати, ещё мед учреждения накапливают долги, в конце 2019 - 20 млрд, в начале 2021- 40. Вроде сумма маленькая для нашего бюджета, но самим больницам и поликлиникам расплачиваться нечем