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Sasha Shambilova

На Камчатке медикам за работу с больными Covid-19 не доплатили около 200 миллионов рублей Статьи редакции

Организации пытались оспаривать решения о необходимости выплатить задолженности.

Государственная инспекция труда провела проверку медицинских учреждений на Камчатке и сообщила «Коммерсанту», что медикам региона не доплатили около 200 миллионов рублей за работу с больными Covid-19.

Выплаты совершали по коэффициенту 1,6 — он действует для врачей по всей стране. Однако трудовыми договорами и региональным законом о компенсациях для работников госучреждений на Камчатке установлен коэффициент 1,8.

Кроме того, в ходе проверок было установлено, что медицинские учреждения производили выплаты стимулирующего характера не в полном объёме по причине неправильного расчёта указанных выплат. Общая сумма задолженности по заработной плате составила около 200 миллионов рублей.

представитель Гострудинспекции

Медицинским учреждениям выдали предписания выплатить задолженности, однако их до сих пор не исполнили. Организации пытались обжаловать предписания, но суды им отказывали.

Владимир Путин объявил о выплатах для медиков, работающих с случаями Covid-19, в мае 2020 года. В Камчатском крае доплачивают не только на федеральном, но и на региональном уровне. Тем, кто работает в «красной зоне» прибавка должна составлять 186 тысяч рублей, для работников лаборатории — 65 тысяч. В течение пандемии медики неоднократно жаловались, что обещанные прибавки не выплачивают.

#новости #covid19 #регионы

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Культурный паркур

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Директора медучреждений уже наверное потратили эти деньги, откуда теперь они из будут брать? Понять и простить. Какой директор без яхты?

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Жизненный браслет

Культурный
1

Типычные мысли либералы, ты даже не допускаешь, что начальство хотят подставить, вперёд пролетарий

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Склонный томагавк_два

Жизненный
3
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Региональный рубин

Жизненный
0

Надо сплотиться вокруг нашего Лидера!

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Снежный Гоша

Культурный
1

Как думаешь, вот если серьезно, без этой вашей русофобии, что случилось и кто виноват? 

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Жизненный браслет

Снежный
0

@Вахтёр (1) может ты решишь вопрос с украинскими агентами, сделай им систему виз в русские подсайты, заранее спасибо большое

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Долгосрочный торшер

Снежный
0

Какой-то еблан решил, что и так неплохо получают, поигрался с цифрами в табеле и сэкономил зарплатный фонд. Ну или тупо забыл. У нас в РЖД такое регулярно происходит, мне самому 14000 за декабрь до сих пор торчат.

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Самостоятельный цвет

Культурный
0

Да необязательно — деньги до медучреждений могли дойти именно в размере сниженного коэффициента, а главврач все раздал как надо.
Тогда проблема на федеральном уровне.

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Электрический Кирилл

8

Нуу что повысили?

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Вячеслав Андреев

Электрический
3

…в других странах

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Владимир Филатов

2

"схааавают" (с) Пыня

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Rodion Kutsaev

Владимир
3

Вот зачем вам столько денег? Страну нужно вооружать, вы что не понимаете?

Ответить

Сергей Новиков

Rodion
1

Счастье не в деньгах же, правильно?

Ответить

Владимир Филатов

Сергей
0

а в их количестве

Ответить

Жизненный

Сергей
0

Счастье в вооруженном нейтрино

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Icipher

3
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Региональный рубин

1

Не наебёшь - не проживёшь!

Ответить

Сильный бокал

0

Медики с Камчатки учите английский и го на подработку в загнивающие штаты! Только не забудьте налоги за самозанятость заплатить.

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Алиса Барышман

Сильный
0

Такие там не нужны. Учившихся на пидорахоучебниках можете себе оставить.

Ответить

Николай Иванов

0

Кстати, ещё мед учреждения накапливают долги, в конце 2019 - 20 млрд, в начале 2021- 40. Вроде сумма маленькая для нашего бюджета, но самим больницам и поликлиникам расплачиваться нечем

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Региональный рубин

Николай
0

А вы видели госдолг США?!!

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С H А P Р i Е

0

Ну как, повысили эффективность здравоохранения?

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