Криптомиллиардер также внёс крупные пожертвования в ещё несколько фондов.

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Всего он пожертвовал 1,5 миллиарда долларов в виде криптовалют различным некоммерческим организациям и фондам, сообщает TechCrunch.

Бутерин перевел 500 ETH (Ethereum) и более 50,7 триллиона «мем-монет» Shiba Inu (SHIB) общей стоимостью около 1,14 миллиарда долларов в фонд India COVID-Crypto Relief. Он предоставляет медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время эпидемии коронавируса в Индии. Транзакция вызвала панику среди некоторых инвесторов, и курс SHIB упал более чем на 35% за последние 24 часа.

Представители фонда поблагодарили Бутерина в твиттере. Они пообещали «вдумчиво» продать полученные монеты, «чтобы обеспечить достижение наших целей по борьбе с Covid-19».

Бутерин также перевёл Ethereum и Dogelon Mars на 336 миллионов долларов в некоммерческую организацию Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину. Более 13 тысяч монет Ethereum (более 50 миллионов долларов) отправились в организацию Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему миру.

Миллиардер сделал пожертвования в Gitcoin (помогает разработчикам проектов с открытым кодом), MIRI (занимается созданием безопасного искусственного интеллекта) и Charter Cities Institute (занимается решением глобальных проблем в обособленных городах).

В начале мая журнал Forbes назвал Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов долларов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона доллара.