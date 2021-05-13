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Ольга Щербинина

Основатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более миллиарда долларов на борьбу с Covid-19 в Индии Статьи редакции

Криптомиллиардер также внёс крупные пожертвования в ещё несколько фондов.

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Всего он пожертвовал 1,5 миллиарда долларов в виде криптовалют различным некоммерческим организациям и фондам, сообщает TechCrunch.

Бутерин перевел 500 ETH (Ethereum) и более 50,7 триллиона «мем-монет» Shiba Inu (SHIB) общей стоимостью около 1,14 миллиарда долларов в фонд India COVID-Crypto Relief. Он предоставляет медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время эпидемии коронавируса в Индии. Транзакция вызвала панику среди некоторых инвесторов, и курс SHIB упал более чем на 35% за последние 24 часа.

Представители фонда поблагодарили Бутерина в твиттере. Они пообещали «вдумчиво» продать полученные монеты, «чтобы обеспечить достижение наших целей по борьбе с Covid-19».

Бутерин также перевёл Ethereum и Dogelon Mars на 336 миллионов долларов в некоммерческую организацию Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину. Более 13 тысяч монет Ethereum (более 50 миллионов долларов) отправились в организацию Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему миру.

Миллиардер сделал пожертвования в Gitcoin (помогает разработчикам проектов с открытым кодом), MIRI (занимается созданием безопасного искусственного интеллекта) и Charter Cities Institute (занимается решением глобальных проблем в обособленных городах).

В начале мая журнал Forbes назвал Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов долларов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона доллара.

Профиль: Виталик Бутерин — Истории на TJ
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#новости #индия #благотворительность #криптовалюты

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Дмитрий Иванов

14

Выбыл из миллиардеров

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Ваша Закладко

Дмитрий
3

стравлен

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С H А P Р i Е

12
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Своеобразный Мурод

11

Это не совсем так работает. Расскажу в двух словах. 

Пару месяцев назад, когда начался очередной виток хайпа вокруг Маска и дог-коина, ребята решили сделать свою собачью монету с блекджеком и шлюхами. Но только на основе Эфира (классический на основе битка). 

При создании монет, они решили "сжечь" 50% эмиссии отправив их на кошелек Виталика (который публичен). Последние пару недель хайп вокруг этой монетки достиг эпичных масштабов. И Виталик смекнул, что можно эти монетки взять и пожертвовать, кошелек ведь его, а он холдит 50% эмиссии. 

И он отправил эти бесполезные монетки в фонд помощи Индии. Но нельзя говорить, что он отправил 1 миллиард долларов. Вот транзакция https://etherscan.io/tx/0xb65bcbb85c1633b0ab4e4886c3cd8eeaeb63edbb39cacdb9223fdcf4454fd2c7 
На текущий момент это уже 0.8 миллиарда. Монеты все еще лежат на кошельке фонда. И продать по рыночной цене такое количество они, конечно, не могут, т.к. нет таких объемов покупателей и цену обрушит даже 10% этого количества :) 

(Кроме этого он отправил 500 ETH - что на момент отправки было около 2 миллионов долларов)

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Дешевый бокал

8

а чего это вы в доллары пересчитываете-то, крипивалюты ж это такая классная штука из будущего, которая куда круче отсталых банкнот 

Ответить

Предметный Женя

Дешевый
0

из будущего

оно

Ответить

Романтический жар

6

 Виталик Бутерин

фамилия то какая....вкусная...

Ответить

Maksim Derkach

Романтический
2

наркотическая

Ответить

over and over

Романтический
1

Как думаешь, он бутрик с чем?

Ответить

Романтический жар

over
1

с мясом Виталика, походу
и крипто-мазиком

Ответить

over and over

Романти…
2

Звучит не очень аппетитно.

Ответить

Романтический

over
1

я б пожрал

Ответить

Миша Копейкин

4

Брат, мне тоже косарик закинь, раз уж такая пьянка, не в падлу

Ответить

Сергей Сергеич

4

А он реально Виталик? Не Виталий?

Ответить

Gematogen Tomsk

Сергей
0

Это разные имена?

Ответить

KSA

Gematogen
0

Евреи обычно говорят что разные и начинают говном во все стороны бросаться если Виталика назвать Виталием

Ответить

Nikolay Durov

Сергей
0

Вот тоже всегда задавался вопросом, почему его в СМИ Виталием не называют.

Ответить

Сергей Панфилов

Сергей
0

Да. По паспорту

Ответить

doge

1

Стоит покупать эти Шибы?

Ответить

Кредитный Паша

doge
4

Да

Ответить

Кредитный Паша

Кредитный
4

На все деньги 

Ответить

doge

Кредитн…
3

Пошёл брать кредит на пару лямов

Ответить

Кредитный Паша

doge
1

Буду переживать за тебя!

Ответить

Дмитрий Кораблёв

doge
1

здравый смысл говорит шо нет. Но подобные монетки могут стрелять "по приколу". Сейчас инфоповод есть, может кто-то зафорсит и взлетит. 
Если есть свободные несколько тысяч, то почему нет?))

Ответить

Ник Хартман

2

Дурак, лучше бы покушать себе купил. А то сам будто из Индии, только не загорелый. Ну или Ламборджини Урус как у гусейна гасанова

Ответить

Rond

Ник
0

Если бы у меня было столько же денег и вкуса, я бы нанял себе личного стилиста лол

Ответить

Ник Хартман

Rond
0

Он нанял себе личного режисера и снял фильм про себя. А вообще девочкам нравится

Ответить

Rond

Ник
1

Смею предположить, что этим девочкам нравятся деньги, а не хуй в спортивках за пятизначную сумму в долларах

Ответить

С H А P Р i Е

Ник
0
Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

Найс, скинул в одну контору куча мемных монет. Кому они теперь нужны, если все знают, что эта контора будет постоянно сливать монеты? 

Пойду закуплюсь на тыщенку, вдруг люди захотят поддержать эту хуйню и крипта взлетит, как было с доге, сейчас эта новость облетит весь мир! 

Ответить

doge

Дмитрий
1

Ещё Акиту слил

Ответить

Madegghead

1

Да, забавный чувак.
В России смертность вроде в 5 раз выше чем в Индии по оф.цифрам. Считают в % к населению, а не в абсолюте(в Индии 1.4 млд.чел и конечно их цифры должны быть самыми большими в абсолюте).
А денег он отправил в помощь Индии...

Ответить

Кредитный Паша

1

@Уютный Багажник 
Покупай етериум на низах!

Ответить

Негативный торшер

Кредитный
2

Я не умею. Похуй)

Ответить

Кредитный Паша

Негативный
1

Лох

Ответить

pls help

0

Хорошо, что России никакая помощь не нужна

Ответить

Gematogen Tomsk

pls
0

Россиянам нужна. И белорусцам. И туркменам.

Ответить

Ray Roy

–1

Ого как надавили, что он вынужден был это сделать...

Ответить

Миша Копейкин

Ray
2

Твоя теория заговора основана на каких-то фактах? Вопрос риторический

Ответить

Ray Roy

Миша
1

https://www.instagram.com/p/COcWBUmACEe/

Ответить

Сергей Панфилов

–1

Путину на эти же деньги построили дворец. Почувствуйте разницу

Ответить

Ник Хартман

Сергей
1

Не достроили, нужно больше золота

Ответить

Мудрый нос

0

обрушил рынок наверное или обрушат те кто их разом переведет в бакс например, увы косяк крипты

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Мудрый
0

это косяк спроса и предложения) 

Ответить

Alex Baystruykin

0

Виталик клевый, слушал его лекцию, там потом поймали зам министра финансов что-то спросили и тот такой "как говорит Виталик..." 

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KSA

–2

Д - дегенерат

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