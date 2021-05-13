Основатель Ethereum Виталик Бутерин пожертвовал более миллиарда долларов на борьбу с Covid-19 в Индии Статьи редакции
Криптомиллиардер также внёс крупные пожертвования в ещё несколько фондов.
Всего он пожертвовал 1,5 миллиарда долларов в виде криптовалют различным некоммерческим организациям и фондам, сообщает TechCrunch.
Бутерин перевел 500 ETH (Ethereum) и более 50,7 триллиона «мем-монет» Shiba Inu (SHIB) общей стоимостью около 1,14 миллиарда долларов в фонд India COVID-Crypto Relief. Он предоставляет медицинскую помощь и предметы первой необходимости во время эпидемии коронавируса в Индии. Транзакция вызвала панику среди некоторых инвесторов, и курс SHIB упал более чем на 35% за последние 24 часа.
Представители фонда поблагодарили Бутерина в твиттере. Они пообещали «вдумчиво» продать полученные монеты, «чтобы обеспечить достижение наших целей по борьбе с Covid-19».
Бутерин также перевёл Ethereum и Dogelon Mars на 336 миллионов долларов в некоммерческую организацию Methuselah Foundation, которая развивает тканевую инженерию и регенеративную медицину. Более 13 тысяч монет Ethereum (более 50 миллионов долларов) отправились в организацию Givewell, которая курирует благотворительные фонды по всему миру.
Миллиардер сделал пожертвования в Gitcoin (помогает разработчикам проектов с открытым кодом), MIRI (занимается созданием безопасного искусственного интеллекта) и Charter Cities Institute (занимается решением глобальных проблем в обособленных городах).
В начале мая журнал Forbes назвал Бутерина самым молодым криптомиллиардером в мире. Капитализацию Ethereum оценивают в 389 миллиардов долларов, что уступает только биткоину с капитализацией в 1,05 триллиона доллара.
Индия продолжает устанавливать антирекорды по распространению Covid-19. Система здравоохранения страны с трудом справляется с такой нагрузкой.
Выбыл из миллиардеров
Это не совсем так работает. Расскажу в двух словах.
Пару месяцев назад, когда начался очередной виток хайпа вокруг Маска и дог-коина, ребята решили сделать свою собачью монету с блекджеком и шлюхами. Но только на основе Эфира (классический на основе битка).
При создании монет, они решили "сжечь" 50% эмиссии отправив их на кошелек Виталика (который публичен). Последние пару недель хайп вокруг этой монетки достиг эпичных масштабов. И Виталик смекнул, что можно эти монетки взять и пожертвовать, кошелек ведь его, а он холдит 50% эмиссии.
И он отправил эти бесполезные монетки в фонд помощи Индии. Но нельзя говорить, что он отправил 1 миллиард долларов. Вот транзакция https://etherscan.io/tx/0xb65bcbb85c1633b0ab4e4886c3cd8eeaeb63edbb39cacdb9223fdcf4454fd2c7
На текущий момент это уже 0.8 миллиарда. Монеты все еще лежат на кошельке фонда. И продать по рыночной цене такое количество они, конечно, не могут, т.к. нет таких объемов покупателей и цену обрушит даже 10% этого количества :)
(Кроме этого он отправил 500 ETH - что на момент отправки было около 2 миллионов долларов)
Как думаешь, он бутрик с чем?
Романтический жар
с мясом Виталика, походу
и крипто-мазиком
Звучит не очень аппетитно.
А он реально Виталик? Не Виталий?
Это разные имена?
Вот тоже всегда задавался вопросом, почему его в СМИ Виталием не называют.
Стоит покупать эти Шибы?
Да
здравый смысл говорит шо нет. Но подобные монетки могут стрелять "по приколу". Сейчас инфоповод есть, может кто-то зафорсит и взлетит.
Если есть свободные несколько тысяч, то почему нет?))
Дурак, лучше бы покушать себе купил. А то сам будто из Индии, только не загорелый. Ну или Ламборджини Урус как у гусейна гасанова
Он нанял себе личного режисера и снял фильм про себя. А вообще девочкам нравится
Найс, скинул в одну контору куча мемных монет. Кому они теперь нужны, если все знают, что эта контора будет постоянно сливать монеты?
Пойду закуплюсь на тыщенку, вдруг люди захотят поддержать эту хуйню и крипта взлетит, как было с доге, сейчас эта новость облетит весь мир!
Да, забавный чувак.
В России смертность вроде в 5 раз выше чем в Индии по оф.цифрам. Считают в % к населению, а не в абсолюте(в Индии 1.4 млд.чел и конечно их цифры должны быть самыми большими в абсолюте).
А денег он отправил в помощь Индии...
@Уютный Багажник
Покупай етериум на низах!
Хорошо, что России никакая помощь не нужна
Ого как надавили, что он вынужден был это сделать...
Твоя теория заговора основана на каких-то фактах? Вопрос риторический
Путину на эти же деньги построили дворец. Почувствуйте разницу
Виталик клевый, слушал его лекцию, там потом поймали зам министра финансов что-то спросили и тот такой "как говорит Виталик..."