14 мая в столицу Израиля не смогут улететь пассажиры «Аэрофлота».

Утром 13 мая аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве начал перенаправлять все прибывающие рейсы в международный аэропорт Рамон на юге Израиля, сообщает Jerusalem Post.

Некоторые авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», British Airways, United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Lufthansa отменили рейсы в Тель-Авив.

Российская авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно на 14 мая. О дальнейших изменениях в расписании не сообщается. Lufthansa планирует возобновить полёты 15 мая. Американские авиакомпании объявили о приостановке рейсов на неопредёленный срок.

Новый виток конфликта стартовал с конфликта в Восточном Иерусалиме. Там началось выселение нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах, что привело к массовым беспорядкам. Движение ХАМАС в ответ нанесло ракетный удар. Под обстрел, в числе прочего, попали Тель-Авив и его пригороды. Число жертв в секторе Газа достигло 69.