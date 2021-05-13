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Ольга Щербинина

Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив из-за обострения палестино-израильского конфликта Статьи редакции

14 мая в столицу Израиля не смогут улететь пассажиры «Аэрофлота».

Утром 13 мая аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве начал перенаправлять все прибывающие рейсы в международный аэропорт Рамон на юге Израиля, сообщает Jerusalem Post.

Некоторые авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», British Airways, United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Lufthansa отменили рейсы в Тель-Авив.

Российская авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно на 14 мая. О дальнейших изменениях в расписании не сообщается. Lufthansa планирует возобновить полёты 15 мая. Американские авиакомпании объявили о приостановке рейсов на неопредёленный срок.

Новый виток конфликта стартовал с конфликта в Восточном Иерусалиме. Там началось выселение нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах, что привело к массовым беспорядкам. Движение ХАМАС в ответ нанесло ракетный удар. Под обстрел, в числе прочего, попали Тель-Авив и его пригороды. Число жертв в секторе Газа достигло 69.

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#новости #израиль #политика

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Самостоятельный цвет

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Забавно — вчера родителям позвонил туроператор, который отменил в одностороннем порядке запланированную поездку, и предложил заменить её туром в Израиль. Отец обложил звонящего великим трёхэтажным, а я сегодня поеду разбираться.

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Склонный томагавк_два

Самостоятельный
1

блять какая же типичная ситуация сочувствую

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Самостоятельный цвет

Склонный
1

Самое интересное — смотрю судебную практику (деньги-то уже у туроператора) по взысканию или хоть какой-то замене — а там больше чем в половине случаев суды на стороне туровиков. И все, что остается — договариваться о переносе тура непонятно куда непонятно когда.

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Сергей Дворниченко

Самостоятельный
1

вот это сервис , умеют пошутить

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Самостоятельный цвет

Сергей
1

Да я так понимаю, что родителям позвонила какая-нибудь деваха, которая перед собой цифры сложила и увидела простую возможность замены, не следя при этом за новостями.
В прямом смысле "горящая путевка" получилась бы

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Самостоятельный

Самосто…
0

Просто не могу поверить, что такое предложение поступило осознанно.

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Андрей Охапкин

Самостоятельный
0

Куда и с кем разбираться?  И зачем? Что конкретно ты планируешь делать и на что рассчитываешь?

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Самостоятельный цвет

Андрей
0

Куда

В офис туроператора
с кем

с туроператором
зачем

Затем, что уже почти 7 месяцев турфирма держит и распоряжается деньгами родителей, а из альтернатив запланированной поездки предлагает зону боевых действий.

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Андрей Охапкин

Самосто…
1

Тогда одобряем. 

Ответить

Чрезвычайный крюк

Самостоятельный
0

GoodBatya

Ответить

Жизненный браслет

5

Когда уже ВСУ перестанет обстреливать Тель-Авив???

Ответить

Склонный томагавк_два

Жизненный
2

убери войска с донбасса русский

Ответить

Жизненный браслет

Склонный
0

опять залежавшегося сала наелся?

Ответить

Склонный

Жизненн…
2

ээ слыш ты так не говори я только свинью зарезав

Ответить

Сергей

Жизненн…
0

иди проспись Иван

Ответить

Жизненный

Сергей
1

Здравствуйте, Сергей, нет

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С H А P Р i Е

0

Ой-вэй. ну ничего, можно в пейс в никуда слетать

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С H А P Р i Е

С
1

*рейс, но так даже лучше

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