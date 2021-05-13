Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив из-за обострения палестино-израильского конфликта Статьи редакции
14 мая в столицу Израиля не смогут улететь пассажиры «Аэрофлота».
Утром 13 мая аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве начал перенаправлять все прибывающие рейсы в международный аэропорт Рамон на юге Израиля, сообщает Jerusalem Post.
Некоторые авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», British Airways, United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Lufthansa отменили рейсы в Тель-Авив.
Российская авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно на 14 мая. О дальнейших изменениях в расписании не сообщается. Lufthansa планирует возобновить полёты 15 мая. Американские авиакомпании объявили о приостановке рейсов на неопредёленный срок.
Новый виток конфликта стартовал с конфликта в Восточном Иерусалиме. Там началось выселение нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах, что привело к массовым беспорядкам. Движение ХАМАС в ответ нанесло ракетный удар. Под обстрел, в числе прочего, попали Тель-Авив и его пригороды. Число жертв в секторе Газа достигло 69.
Склонный томагавк_два
блять какая же типичная ситуация сочувствую
Самостоятельный цвет
Самое интересное — смотрю судебную практику (деньги-то уже у туроператора) по взысканию или хоть какой-то замене — а там больше чем в половине случаев суды на стороне туровиков. И все, что остается — договариваться о переносе тура непонятно куда непонятно когда.
вот это сервис , умеют пошутить
Самостоятельный цвет
Да я так понимаю, что родителям позвонила какая-нибудь деваха, которая перед собой цифры сложила и увидела простую возможность замены, не следя при этом за новостями.
В прямом смысле "горящая путевка" получилась бы
Самостоятельный
Просто не могу поверить, что такое предложение поступило осознанно.
Куда и с кем разбираться? И зачем? Что конкретно ты планируешь делать и на что рассчитываешь?
Самостоятельный цвет
Куда
В офис туроператора
с кем
с туроператором
зачем
Затем, что уже почти 7 месяцев турфирма держит и распоряжается деньгами родителей, а из альтернатив запланированной поездки предлагает зону боевых действий.
Склонный томагавк_два
убери войска с донбасса русский
Ой-вэй. ну ничего, можно в пейс в никуда слетать