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Ольга Щербинина

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в декабре отправится на МКС в качестве туриста Статьи редакции

Предприниматель и его помощник станут первыми после 2009 года космическими туристами, которые посетят станцию.

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Юсаку Маэдзава Фото Space Adventures

Юсаку Маэдзава начал подготовку к миссии, успешно пройдя необходимые все медицинские осмотры. Об этом сообщает компания Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме.

«Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано планируют полететь на российском „Союзе МС-20“ с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Продолжительность полёта составит 12 дней, командиром экипажа будет космонавт Александр Мисуркин. Трёхмесячная подготовка к полёту с участием миллиардера начнётся в июне и пройдёт в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.

«Мне так любопытно узнать, как живется в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своём ютуб-канале», — сказал Маэдзава.

В марте он объявил, что выберет восемь человек для совместного полёта к Луне. Он станет первым космическим туристом компании SpaceX. Так как бизнесмен выкупил все места, путешествие для его гостей будет бесплатным. Миссия запланирована на 2023 год. В последний раз люди побывали на Луне в 1972 году.

Маэдзава основал крупнейший в Японии онлайн-магазин одежды Zozotown. В сентябре 2019 года он продал большую часть своей доли Yahoo Japan, сумма сделки составила 3,7 миллиарда долларов.

Профиль: Юсаку Маэдзава — Наука на TJ
Миллиардер, фанат искусства и человек, убедивший Илона Маска отправить его в рискованное…
tjournal.ru

В 2001 году американский предприниматель Деннис Тито стал первым космическим туристом в мире. Последний турист посетил МКС в 2009 году, им стал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

#новости #космос

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С H А P Р i Е

9

Начало учебного года в американской школе. Классная руководительница
знакомит класс:
- Дети, у нас новенький – Шакиро Сузуки из Японии, знакомьтесь. А сейчас
начинаем урок и посмотрим, как хорошо вы знаете американскую историю.
Кто сказал "Свобода или смерть"?
В классе мертвая тишина. Сузуки вскидывает руку:
- Патрик Генри, 1775 год, Филадельфия.
- Очень хорошо. А чьи слова: "Государство – это народ, и как таковое
никогда не должно умереть"?
Опять рука Сузуки:
- Абрахам Линкольн, 1863 год, Вашингтон.
Учительница строго смотрит на класс:
- Стыдно, дети! Сузуки – японец, а знает американскую историю лучше
всех!
В этот момент тихий голос с задней парты:
- Заебали сраные япошки!
Учительница резко оборачивается:
- Кто сказал???!!!
Сузуки вскакивает и оттарабанивает:
- Генерал МакАртур, остров Гвадалканал, 1942 год.
При полном онемении класса, возглас с камчатки:
- Да соси ты!
Училка идет пятнами:
- Ктоооо???!!!
Сузуки мгновенно вскакивает:
- Билл Клинтон Монике Левински в Овальном кабинете, Вашингтон, 1997 год.
Возмущенный вопль:
- Сузуки – говно!!!
И ни секунды задержки:
- Валентино Росси на мотогонках ГранПри-Бразилия в Рио де Жанейро, 2002
год! –выпаливает японец!
Класс в истерике, училка в обмороке, распахивается дверь и появляется
разъяренный директор школы:
- Еб вашу мать! Что здесь за бардак???!!!
Не успевший сесть Сузуки:
- Президент Ельцин, заседание парламента России, 1993 год!

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Миша Копейкин

С
3

Этим японцем был Шакиро Сузуки

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Нужный микрофон

С
1

АХАХХАХАХАХАХААХАХАХАХ

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Бесполезный каякер

Нужный
1

шо там было?(

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Снежный Гоша

1

я не понял, россияне, подскажите, Рогозин кого-то запустит в космос? 

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Коровка говорит мууу

Снежный
3

Робота Фёдора

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С H А P Р i Е

Коровка
2

Робат в ахуе ваще

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С H А P Р i Е

Снежный
1

Таксу с батута

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rossoshmap

Снежный
0

да

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Снежный Гоша

rossoshmap
0

Ты рад?

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rossoshmap

Снежный
1

что мне радоваться, не я же лечу

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Письменный цвет

Снежный
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мечты

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Склонный томагавк_два

1

f

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