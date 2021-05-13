Британская компания разослала сотрудникам письма с обещанием бонусов за работу в пандемию. Это оказался тест на фишинг Статьи редакции
Хитрость работодателя оценили далеко не все.
Британская железнодорожная компания West Midlands Trains в апреле предложила сотрудникам единовременные выплаты в благодарность за работу в пандемию, пишет The New York Times. Сотрудники получили письмо от бухгалтерии, перешли по ссылке в нём и ввели свои данные для получения бонусов. Но вместо денег получили уведомление, что это тест на фишинг.
Сообщение о бонусах получили примерно 420 работников, занимающих руководящие должности. Всего письмо пришло примерно 2500 сотрудникам.
West Midlands Trains — не единственная компания, которая вызвала недовольство сотрудников тестами на фишинг под видом финансовой помощи. Среди них обещавшая по 650 долларов компания GoDaddy и американское издательство Tribune — в 2020 году оно обещало сотрудникам бонусы до 10 тысяч.
По мнению опрошенных изданием специалистов по кибербезопасности, компании должны действовать осторожно, когда проверяют сотрудников. Ложные обещания выплат могут нанести психологические травмы и ослабить безопасность компании — так как сотрудники будут меньше настроены сообщать о подозрительных письмах.
Тут всё зависит от того, как это было оформлено.
Если письмо было отправлено не с официального ящика, либо ссылка вела на кривую страницу и т.п. - то тогда какие претензии, отличный тест, должен был видеть сотрудник куда переходит.
А если это было официальное письмо с официального ящика, ссылка была на странице компании - то какой же это тест? Фишинг - это подмена ссылок.
Сотрудники получили письмо от бухгалтерии
Дык я могу отправить хоть от Билла Гейтса, если знаю его Email.
Для этого не нужно иметь доступ к ящику.
Главное ты не сможешь прочитать ответ, но ведь там перешли на web-страницу и заполнили данные.
письмо с официального ящика
ага, я так как-то номер icq и потерял, открыл ссылку, она же от друга пришла))))
ну а в целом, подделать адрес почты легко, его не ваш почтовый сервер определяет, а указывает отправитель, это, грубо говоря, просто надпись на конверте "обратный адрес"
Сотрудники получили письмо от бухгалтерии
Если отправителем был реальный ящик бухгалтерии, то это не фишинг.
А если там подделка под якобы почту компании на левом хостинге, то какие претензии? Вполне боевой тест. Когда они на реальную фишинговую ссылку кликнут, кого будут обвинять в обмане? Хакеров?
ну типа не надо в тестовых письмах врать про деньги, люди расстраиваюмтся, что деняк не дали, реальные хакеры же никогда халявного бабла не обещают))))))))))
Так как раз обещают, у человека при виде холявы притупляется критическое мышление
Относительный хичхакер
Сейчас номера телефонов звонящих подделывают. А почтовый адрес отправителя подделать всегда легко было
300 уже не канает?
Магнитный файл
300 это штраф, который компания выставила всем кликнувшим на ссылку.
Можно мне бонус