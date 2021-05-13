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Британская компания разослала сотрудникам письма с обещанием бонусов за работу в пандемию. Это оказался тест на фишинг Статьи редакции

Хитрость работодателя оценили далеко не все.

Британская железнодорожная компания West Midlands Trains в апреле предложила сотрудникам единовременные выплаты в благодарность за работу в пандемию, пишет The New York Times. Сотрудники получили письмо от бухгалтерии, перешли по ссылке в нём и ввели свои данные для получения бонусов. Но вместо денег получили уведомление, что это тест на фишинг.

Сообщение о бонусах получили примерно 420 работников, занимающих руководящие должности. Всего письмо пришло примерно 2500 сотрудникам.

Профсоюз компании назвал тест «шокирующей и циничной шуткой» и потребовал извинений. Его представитель Мануэль Кортес заявил, что во время пандемии Covid-19 заразились многие сотрудники, а один умер, поэтому «невозможно поверить, что компания солгала, пообещав помощь».

West Midlands Trains — не единственная компания, которая вызвала недовольство сотрудников тестами на фишинг под видом финансовой помощи. Среди них обещавшая по 650 долларов компания GoDaddy и американское издательство Tribune — в 2020 году оно обещало сотрудникам бонусы до 10 тысяч.

По мнению опрошенных изданием специалистов по кибербезопасности, компании должны действовать осторожно, когда проверяют сотрудников. Ложные обещания выплат могут нанести психологические травмы и ослабить безопасность компании — так как сотрудники будут меньше настроены сообщать о подозрительных письмах.

#новости #кибербезопасность #великобритания

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Алексей Логачев

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Тут всё зависит от того, как это было оформлено. 

Если письмо было отправлено не с официального ящика, либо ссылка вела на кривую страницу и т.п. - то тогда какие претензии, отличный тест, должен был видеть сотрудник куда переходит. 

А если это было официальное письмо с официального ящика, ссылка была на странице компании - то какой же это тест? Фишинг - это подмена ссылок. 

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Zakhar Zakharov

Алексей
5

Сотрудники получили письмо от бухгалтерии

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Злобный Башкир

Zakhar
2

Дык я могу отправить хоть от Билла Гейтса, если знаю его Email.
Для этого не нужно иметь доступ к ящику.
Главное ты не сможешь прочитать ответ, но ведь там перешли на web-страницу и заполнили данные.

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Андрей Николаев

Алексей
2

письмо с официального ящика

ага, я так как-то номер icq и потерял, открыл ссылку, она же от друга пришла))))

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Андрей Николаев

Андрей
0

ну а в целом, подделать адрес почты легко, его не ваш почтовый сервер определяет, а указывает отправитель, это, грубо говоря, просто надпись на конверте "обратный адрес"

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Andrew Muralov

Алексей
1

Такое наверное. 

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Илья Гераськин

15

Сотрудники получили письмо от бухгалтерии

Если отправителем был реальный ящик бухгалтерии, то это не фишинг.
А если там подделка под якобы почту компании на левом хостинге, то какие претензии? Вполне боевой тест. Когда они на реальную фишинговую ссылку кликнут, кого будут обвинять в обмане? Хакеров?

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Андрей Николаев

Илья
4

ну типа не надо в тестовых письмах врать про деньги, люди расстраиваюмтся, что деняк не дали, реальные хакеры же никогда халявного бабла не обещают))))))))))

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Кирилл Вселенский

Андрей
0

Так как раз обещают, у человека при виде холявы притупляется критическое мышление 

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Андрей Николаев

Кирилл
1

это был сарказм)

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Относительный хичхакер

Илья
0

Сейчас номера телефонов звонящих подделывают. А почтовый адрес отправителя подделать всегда легко было

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Магнитный файл

6

Сообщение о бонусах получили примерно 420 сотрудников

А бонусы в размере 69 фунтов стерлингов.

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Cерьёзный Валера

Магнитный
1

300 уже не канает?

Ответить

Магнитный файл

Cерьёзный
2

300 это штраф, который компания выставила всем кликнувшим на ссылку.

Ответить

С H А P Р i Е

0

Можно мне бонус

Ответить

Suq Madiq

С
1

Можно

Ответить

Общественный рак

0

Что было внутри письма West Midlands Trains:

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Весёлый Хамелеон

0

Британские компании открыли мем про Лупу и Пупу

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