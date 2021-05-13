Хитрость работодателя оценили далеко не все.

Британская железнодорожная компания West Midlands Trains в апреле предложила сотрудникам единовременные выплаты в благодарность за работу в пандемию, пишет The New York Times. Сотрудники получили письмо от бухгалтерии, перешли по ссылке в нём и ввели свои данные для получения бонусов. Но вместо денег получили уведомление, что это тест на фишинг.

Сообщение о бонусах получили примерно 420 работников, занимающих руководящие должности. Всего письмо пришло примерно 2500 сотрудникам.

Профсоюз компании назвал тест «шокирующей и циничной шуткой» и потребовал извинений. Его представитель Мануэль Кортес заявил, что во время пандемии Covid-19 заразились многие сотрудники, а один умер, поэтому «невозможно поверить, что компания солгала, пообещав помощь».

West Midlands Trains — не единственная компания, которая вызвала недовольство сотрудников тестами на фишинг под видом финансовой помощи. Среди них обещавшая по 650 долларов компания GoDaddy и американское издательство Tribune — в 2020 году оно обещало сотрудникам бонусы до 10 тысяч.

По мнению опрошенных изданием специалистов по кибербезопасности, компании должны действовать осторожно, когда проверяют сотрудников. Ложные обещания выплат могут нанести психологические травмы и ослабить безопасность компании — так как сотрудники будут меньше настроены сообщать о подозрительных письмах.