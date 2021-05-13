«Да, я не без греха, я тоже ошибалась»: экс-солистка «Тату» Юлия Волкова записала первое предвыборное видео Статьи редакции
В нём она объяснила, почему решила пойти в политику.
В ролике Волкова рассказала, что знает о «горестях и проблемах» жителей Ивановской области, которые «вынуждены ежедневно выживать, а не жить». Она заявила, что следствием высокого уровня коррупции среди чиновников является разруха и снижение уровня жизни в регионе.
Волкова объяснила, что идёт на праймериз от Ивановской области, так как «видит, как деградируют регионы». «Россия — это не только Москва и Питер», — добавила она.
По её словам, «политиками не рождаются, а становятся». «И если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама. [...] Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слёзы, страдания находила путь к свету во тьме», — сказала Волкова.
В конце апреля Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России». Они пройдут с 24 по 30 мая, а итоги подведут 1 июня.
С 1999 по 2009 год Юлия Волкова была в составе группы «Тату». После распада она занялась сольной карьерой.
она выглядит как выпивающая владелица провинциального салона красоты
Судить людей по внешности самое последнее дело. В зеркало посмотри.
Шлюха и тварь
Вроде тут как раз все подходит. В Едросе вроде как патриотов и нет
Лена и Юля из настолько разными со временем стали: одна продюссируется и живет в США, выпускает успешные альбомы и колесит по миру, другая ушла в ПГМ и скрепы, изуродовала ебало и подалась в едросы пилить бюджеты.
То ли у меня дежавю, то ли я этот комент раз третий вижу.
Линейный спрей
По её собственным словам — верующая, регулярно ходит в церковь.
Напиши, что обе ПГМ и скрепы
Надо переделать на "хуй во мне"
Ботокс на кровообращение в голове влияет так-то
Если посмотрю, наверно бомбанет. Отложу на потом
Бляяя, выдержал 10 секунд, мои замечательные.
Напомнило нонну из день радио
Хочу посмотреть, как в будущем она будет топить против лгбт-пропаганды, настоящий сюр.
Сольная карьера явно не задалась
Дешевый бокал
больной ублюдок, как можно было предпочесть базарную плоскодонку
Слышь, ты на томбоев не гони так-то, осади братка.
Прост напомню вам, что были у волковой и поинтереснее ролики
Все таки, мне кажется что вопрос с памятником на л. площади почти решен.
Остался лишь выбор буквы Е или А.
Либо Даня Шеповалов, либо Ванечка Шаповалов.
Оба сделали для России столько, что пиздец.
Соррян, тж, иду пересматривать прохождение ЯТ под рифы группы n.A T.o.
Созвон🤙
депутат(ка) от народа
следствием высокого уровня коррупции среди чиновников является
моё желание стать чиновницей
"Да, на мне уже крест ставить негде, но выбора то у вас нет, лошьё"
Пробу. Пробу негде ставить.
У неё судя по жизни кровь концентрировалась в пробу не ниже первой.
Рот порвала чтобы стать депутатом
Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России».
Алсо
Так больше нельзя
Пластиковый мир победил
каждая шваль идет в депутатки... так и надо, будет больше хейта на эту позорную рашку
Когда-то «*уй войне» был правильным лозунгом, а сейчас видимо ошиблась и война это мир)
Если она попадет в депутаты то это позорище для России. Итак там шобла знатная собралась.
Бля, что с ее лицом, что с ее голосом? Че это за пиздец?
Всероссийский браслет
Голос — неудачная операция очередная на связках.
Лицо... Ну вот я тоже не понимаю, зачем((
Ты: заканчиваешь бакалавриат, магистратуру, аспер, херачишь интеллектуальным трудом в лабе за 30к в месяц
Волкова: торгует своим лицом за 5000к в сек
Волкова: рассказывает про несправедливость и власть имущих
серьёзно блять?)