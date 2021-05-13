В нём она объяснила, почему решила пойти в политику.

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В ролике Волкова рассказала, что знает о «горестях и проблемах» жителей Ивановской области, которые «вынуждены ежедневно выживать, а не жить». Она заявила, что следствием высокого уровня коррупции среди чиновников является разруха и снижение уровня жизни в регионе.

На этом фоне вспоминается славное прошлое Ивановской области в сфере лёгкой промышленности. И приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области и страны, а сейчас все делают вид, что вокруг всё хорошо. Юлия Волкова

Волкова объяснила, что идёт на праймериз от Ивановской области, так как «видит, как деградируют регионы». «Россия — это не только Москва и Питер», — добавила она.

По её словам, «политиками не рождаются, а становятся». «И если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама. [...] Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слёзы, страдания находила путь к свету во тьме», — сказала Волкова.

Я верю в вас и верю в добро. И на этом пути нас не догонят. Юлия Волкова

В конце апреля Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России». Они пройдут с 24 по 30 мая, а итоги подведут 1 июня.