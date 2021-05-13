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Ольга Щербинина

«Да, я не без греха, я тоже ошибалась»: экс-солистка «Тату» Юлия Волкова записала первое предвыборное видео Статьи редакции

В нём она объяснила, почему решила пойти в политику.

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В ролике Волкова рассказала, что знает о «горестях и проблемах» жителей Ивановской области, которые «вынуждены ежедневно выживать, а не жить». Она заявила, что следствием высокого уровня коррупции среди чиновников является разруха и снижение уровня жизни в регионе.

На этом фоне вспоминается славное прошлое Ивановской области в сфере лёгкой промышленности. И приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области и страны, а сейчас все делают вид, что вокруг всё хорошо.

Юлия Волкова

Волкова объяснила, что идёт на праймериз от Ивановской области, так как «видит, как деградируют регионы». «Россия — это не только Москва и Питер», — добавила она.

По её словам, «политиками не рождаются, а становятся». «И если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама. [...] Да, я не без греха, я тоже ошибалась. Но я всегда сквозь боль, слёзы, страдания находила путь к свету во тьме», — сказала Волкова.

Я верю в вас и верю в добро. И на этом пути нас не догонят.

Юлия Волкова

В конце апреля Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России». Они пройдут с 24 по 30 мая, а итоги подведут 1 июня.

С 1999 по 2009 год Юлия Волкова была в составе группы «Тату». После распада она занялась сольной карьерой.

#новости #политика #музыка

80 80 комментариев
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80 комментариев
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Андрей Рядькин

55

она выглядит как выпивающая владелица провинциального салона красоты 

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Nick Rosenberg

Андрей
39

кандидат от народа!

Ответить

Ivan Lindman

Андрей
–5

Судить людей по внешности самое последнее дело. В зеркало посмотри.

Ответить

Кирилл Вселенский

Ivan
11

Это как раз самое первое дело, ало

Ответить

Андрей Рядькин

Ivan
3

я не делаю выводов

Ответить

Ниндзя

Андрей
0

Вот сука жиза, а я все думаю кого она мне напоминает. Надеюсь ездит она на ультра убитой BMW или Мерсе, и желательно красного цвета. 

Ответить

Mikha Nanullov

Андрей
0

судя по голосу она еще и смолящая и запивающая холодным пивком

Ответить

Michael Shultz

Андрей
0

так ее электорат как раз и посещает такие места.

Ответить

Дмитрий Орлов

28

Шлюха и тварь

Ответить

Roman Persianinov

Дмитрий
6

Порвалась, жаль

Ответить

Atone

Дмитрий
1

Сосальник накачан, унитаз поставлен, кальян курит - можно и в Едро вступить

Ответить

Электрический Кирилл

Atone
0

А там и на акводискотеку

Ответить

некипишуй

20
Ответить

Игорь Голованов

некипишуй
10

Вроде тут как раз все подходит. В Едросе вроде как патриотов и нет

Ответить

Азамат Багатов

некипишуй
1

Вы приняты!

Ответить

Roman E.

17

Говорит она, а стыдно мне.

Ответить

Олег Шершень

16

Лена и Юля из настолько разными со временем стали: одна продюссируется и живет в США, выпускает успешные альбомы и колесит по миру, другая ушла в ПГМ и скрепы, изуродовала ебало и подалась в едросы пилить бюджеты.

Ответить

Виталий Куликов

Олег
1

То ли у меня дежавю, то ли я этот комент раз третий вижу.

Ответить

Олег Шершень

Виталий
0

Может, аналогичная мысль просто крутилась у тебя в голове.

Ответить

Линейный спрей

Олег
0

По её собственным словам — верующая, регулярно ходит в церковь.

Напиши, что обе ПГМ и скрепы

Ответить

Валенок

11
Ответить

С H А P Р i Е

Валенок
2

Надо переделать на "хуй во мне"

Ответить

Азамат Багатов

С
1

но зачем

Ответить

Управляющий лолипоп

С
1

во рту 🤔

Ответить

Dmitriy Volkov

Валенок
2

Ботокс на кровообращение в голове влияет так-то 

Ответить

Коровка говорит мууу

Dmitriy
3

Да, посмотри на Пыню, влияет огого

Ответить

Коровка говорит мууу

6

Если посмотрю, наверно бомбанет. Отложу на потом

Ответить

Коровка говорит мууу

Коровка
9

Бляяя, выдержал 10 секунд, мои замечательные.

Ответить

Funny Kaplan

Коровка
3

Мои замечательные, так больше нельзя. Согласился и выключил

Ответить

Михаил Мятный

Коровка
1

Отбил желание смотреть, пасеба. 

Ответить

С H А P Р i Е

Коровка
0

Напомнило нонну из день радио

Ответить

Коровка говорит

С
2

А мне Регину Дубовицкую этим «мои замечательные»

Ответить

Lian Niko

8

Хочу посмотреть, как в будущем она будет топить против лгбт-пропаганды, настоящий сюр.

Ответить

Полицейский Гоша

8

Юлечка, не сдавайся! Генерируй кринж дальше. Сообщество TJ тебя поддержит

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

7

Сольная карьера явно не задалась

Ответить

Управляющий лолипоп

Ilya.A—Petya.A's
2

а вот сосальная...

Ответить

Крупный теркин30см

5

Эххххх, кто бы знал, сколько раз было передрочено на нее в своё время

Ответить

Дешевый бокал

Крупный
2

больной ублюдок, как можно было предпочесть базарную плоскодонку

Ответить

Виталий Куликов

Дешевый
6

Слышь, ты на томбоев не гони так-то, осади братка.

Ответить

Sam Lowry

Виталий
–1

В каком месте она томбой? Фейк

Ответить

Stanley H. Tweedle

Дешевый
1

Страдай

Ответить

Крупный теркин30см

Дешевый
0

Я по очереди, но Юля больше нравилась

Ответить

сироп от щекотки

3

Прост напомню вам, что были у волковой и поинтереснее ролики

Ответить

x mst

сироп
1

Такие хорошенькие были в молодости, вот жеж пиздец

Ответить

сироп от щекотки

x
1

Катина вполне окей чик и вот в данный момент

Ответить

сироп от щекотки

x
0

Иои ты про группу Нато, я запутался

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

Все таки, мне кажется что вопрос с памятником на л. площади почти решен. 
Остался лишь выбор буквы Е или А.

Либо Даня Шеповалов, либо Ванечка Шаповалов.

Оба сделали для России столько, что пиздец.

Соррян, тж, иду пересматривать прохождение ЯТ под рифы группы n.A T.o.
Созвон🤙

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0
Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

сироп
0

Я за Даню. Последний гуманист, таки.

Ответить

Alex Roller

3
Ответить

FOX

2

депутат(ка) от народа

Ответить

Atone

FOX
2

Депутана

Ответить

Азамат Багатов

FOX
1

Депутиня.

Ответить

Victor Vasiljev

2

следствием высокого уровня коррупции среди чиновников является

моё желание стать чиновницей

Ответить

Виталий Куликов

2

"Да, на мне уже крест ставить негде, но выбора то у вас нет, лошьё"

Ответить

Азамат Багатов

Виталий
0

Пробу. Пробу негде ставить.

Ответить

Виталий Куликов

Азамат
0

У неё судя по жизни кровь концентрировалась в пробу не ниже первой.

Ответить

Азамат Багатов

2

я тоже ошибалась

губы, вроде, и обратно можно уменьшить.

Ответить

Антон Лисин

1

Рот порвала чтобы стать депутатом 

Ответить

AZP

Антон
0

И жопу

Ответить

Джон Кроули

1

Как говорится- поскакала пзда по кочкам. 

Ответить

С H А P Р i Е

1

Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России». 

Алсо
Так больше нельзя

Ответить

Андрей Владимирович

1

Ужасная игра на камеру и ужасные модификации лица

Ответить

Дешевый бокал

1

мразь пиздец, какое право она имеет разрушать кусочки счастливого детства и юности внутри миллионов людей

Ответить

социальныирудимент

1

Пластиковый мир победил

Ответить

социальныирудимент

социальныирудим…
0

в россии

Ответить

Василий Огурцов

1

Топовое видео, ни разу не видил отношения дизов к лайкам 50 к 1

Ответить

Маринеску

1

Хоть бы на карантине подержали недельку. Видон и голос пиздос просто.

Ответить

акклиматизатор

0

каждая шваль идет в депутатки... так и надо, будет больше хейта на эту позорную рашку

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Какой мерзкий голос

Ответить

No Name

0

Когда-то «*уй войне» был правильным лозунгом, а сейчас видимо ошиблась и война это мир)

Ответить

Антон Лисин

No
0

Вникала и понравилось

Ответить

Игорь

0

Если она попадет в депутаты то это позорище для России. Итак там шобла знатная собралась. 

Ответить

Danil Oputin

0

Бля, что с ее лицом, что с ее голосом? Че это за пиздец? 

Ответить

Всероссийский браслет

Danil
0

Голос — неудачная операция очередная на связках.
Лицо... Ну вот я тоже не понимаю, зачем((

Ответить

Adir Hartmann

0

Дичь

Ответить

Периферийное Зрение

0

Знаю, что такое суфлер и как читать текст по бумажке

Ответить

Камон гайз

0

Ты: заканчиваешь бакалавриат, магистратуру, аспер, херачишь интеллектуальным трудом в лабе за 30к в месяц
Волкова: торгует своим лицом за 5000к в сек
Волкова: рассказывает про несправедливость и власть имущих

серьёзно блять?)

Ответить

Федя Прозоров

0

Я думал, что в Ивановской области такие проблемы:

Ответить

Icecream Tshirt

–1

Что-то матрица в последнее время совсем не вывозит, можно новую?

Ответить
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