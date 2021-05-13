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Ольга Щербинина

Австралийка после операции по удалению миндалин начала говорить с ирландским акцентом Статьи редакции

Она никогда не была в Ирландии и, судя по всему, страдает редким заболеванием — «синдромом иностранного акцента».

54 54 комментария
3566 просмотров

27-летняя Ан Ги Мсьен из Брисбена документирует свой опыт в тиктоке. Врачи предположили, что её голосовые связки со временем восстановятся, пишет Irish Times.

По мнению экспертов, женщина страдает очень редким заболеванием, известным как «синдром иностранного акцента». Его впервые описал французский невролог Пьер Мари в 1907 году. Обычно синдром возникает после инсульта, но также может развиться в результате травмы головы, мигрени, судорог или хирургического вмешательства в ротовой полости или на лице.

Во всём мире зарегистрировано около 100 случаев синдрома иностранного акцента. Установлено, что он чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В 2013 году BBC показала документальный фильм о женщине из Девона, чей «китайский» акцент появился из-за сильной мигрени. В 2016 году у жительница Техаса заговорила с английским акцентом после операции на челюсти.

Эксперты говорят, что речевые модели этого чрезвычайно редкого речевого расстройства являются не настоящим иностранным акцентом, а повреждённой формой родного акцента человека. Ан Ги Мсье признаёт, что то, что кажется её ирландским акцентом, иногда пропадает, но её речь всё равно заметно отличается от того, как она говорила до удаления миндалин.

Женщина планирует сделать МРТ, сдать анализы, а также обратиться к неврологу и ЛОРу, чтобы убедиться, что у неё её нового акцента нет неврологических причин. Речевые модели некоторых людей с синдромом иностранного акцента со временем приходят в норму.

#новости #австралия #ирландия

54 54 комментария
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54 комментария
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alexferman

43

Я после удаления аппендикса оказался в Казахстане

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Max Diviani

alexferman
9

В ванне со льдом?

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alexferman

Max
23

С кумысом

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Анальное Сало

alexfer…
2

Это не кумыс

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Иплувен Максимал

alexferman
4
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С H А P Р i Е

alexferman
2

Сейм стори, бро. После удаления зуба очнулся на ТЖ

Ответить

Жизненный браслет

40

27-летняя Ан Ги Мсьен из Брисбена документирует свой опыт в тиктоке

 у неё есть проблема посерьезнее акцента

Ответить

Max Diviani

Жизненный
3

Думаю, у неё всё хорошо, учитывая миллионы просмотров

Ответить

Оральное обезболивающее

Жизненный
0

Хватит шеймить тикток! Это все стереотипы, на самом деле там весело и прикольно 

Ответить

Оральное обезболивающее

Оральное
0

Не так прикольно, как на TJ, но все же

Ответить

Федя Прозоров

10

хочу окать, как вологодчанин

Ответить

Роман Новиков

Федя
4

Но будешь акать как москвич 

Ответить

Федя Прозоров

Роман
6

Правильно: "масквич"

Ответить

С H А P Р i Е

Роман
2

Какать

Ответить

Andrew Muralov

С
4

Как вомбат. 

Ответить

С H А P Р i Е

Andrew
3

Батяня

Ответить

Andrew Muralov

С
4

Он вырезал гланды у многих ребят. 

Ответить

Саша Кириллова

Федя
0

вологодец

Ответить

Федя Прозоров

Саша
2

Я вообще из сибирских лесов вылез. С вологдой знаком только через масло

Ответить

Andrew Muralov

Федя
1

Через ректальное масло? 

Ответить

Анастасия

Andrew
1

Я из Вологды, молодой человек, пройдемте

Ответить

Andrew Muralov

Анастас…
1

С удовольствием. 

Ответить

Глеб Горохов

8

Что за хуйню я прочитал и зачем

Ответить

Глеб Горохов

Глеб
5

У меня последнее время Синдром Юлии Якубени от новостей с главной

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Владимир Филатов

Глеб
8

сосиска постоянно падает?

Ответить

Глеб Горохов

Владимир
5

Не падает только тот, кто не встаёт (с) Джейсон Стэтхем

Ответить

Владимир Филатов

Глеб
2

Стэтхем хуйни не скажет

Ответить

van der Pusch

3

Что себе нужно удалить, чтобы избавиться от славянского акцента

Ответить

Dmitry Teplyakov

van
7

Удалить старый советский...

Ответить

Маринеску

Dmitry
10

Ком глистов

Ответить

Джон Кроули

van
1

Достаточно откачать говно из головы.

Ответить

KSA

van
–1

Голову
Акцента точно не будет, гарантирую!

Ответить

van der Pusch

KSA
0

проверял?

Ответить

KSA

van
0

Несколько раз!

Ответить

Andrew Muralov

4

Походу из анестезии был только вискарь и гинесс. 

Ответить

Max Diviani

Andrew
2

Jameson, Bushmills и Connemara

Ответить

Andrew Muralov

Max
0

Я про последний никогда не слышал. TJ познавательный. 

Ответить

Коровка говорит мууу

3

Самый простой способ выучить иностранный язык

Ответить

С H А P Р i Е

2

Я после пары глотков дешевого подмосковного вискаря тоже

Ответить

artemykairyak

2

Ты: прочитал всю Википедию и тебя невозможно удивить

-синдромом иностранного акцента

Ответить

KSA

–3

Австралийка

27-летняя Ан Ги Мсьен

Больше похожа на понаех из азии

Ответить

Bich

KSA
3

Австралия состоит из понаехов

Ответить

Никита Суетолог

Bich
–2

Австралия состоит из понаехов

Ага, только левые глобалисты постоянно забывают продолжение. 
Австралия состоит из понаехов из европы

Ответить

unidentified

Никита
1

китайцы, например, начали мигрировать в австралию еще в 19-ом веке, когда там золотая лихорадка была 🤷‍♂️ ещё до того, как туда начали массово переселяться европейцы, так что кто из них больший "понаех"

Ответить

Никита Суетолог

unident…
0

Почему белый так себя ненавидят, хотят размыть свою расу? Неужели так хочется что бы у следующие поколения были карланами с маленьким писюном только с черными волосами, и карие глаза. Никаких голубоглазых блондинов, зеленоглазых рыжих и брюнетов, ведь все эти параметры присущи только белым, и это называется "диверсити" по моему это геноцид.

Цвет глаз
Цвет глаз — характеристика, определяемая пигментацией радужной оболочки. Определение Радужная…
ru.wikipedia.org
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Max Volotsky

1
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Диванный Аналитик

1

Ребёнок-индиго раскрывает свои способности

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Чрезвычайный крюк

0

Мне кажется, она пиздит.

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Дефицитный Сервелат

Чрезвычайный
1

С ирландским акцентом.

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Маринеску

0

Прочитал "Аварийка"

Ответить

Капитальный торшер

0

На видео она типа с акцентом говорит? Потому что не похоже

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Капитальный
0

ирландских акцентов много и они абсолютно разные, как и в принципе акценты на британских островах, которые чуть ли не от города к городу разнятся (а иногда даже в пределах города, как в Лондоне)

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Комментарий удален

Ranae Est

0

миндалины: удаляются
рыжая борода, твидовая кепка и трубка: растут

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Джон Кроули

–1
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