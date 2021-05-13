Она никогда не была в Ирландии и, судя по всему, страдает редким заболеванием — «синдромом иностранного акцента».

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27-летняя Ан Ги Мсьен из Брисбена документирует свой опыт в тиктоке. Врачи предположили, что её голосовые связки со временем восстановятся, пишет Irish Times.

По мнению экспертов, женщина страдает очень редким заболеванием, известным как «синдром иностранного акцента». Его впервые описал французский невролог Пьер Мари в 1907 году. Обычно синдром возникает после инсульта, но также может развиться в результате травмы головы, мигрени, судорог или хирургического вмешательства в ротовой полости или на лице.

Во всём мире зарегистрировано около 100 случаев синдрома иностранного акцента. Установлено, что он чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В 2013 году BBC показала документальный фильм о женщине из Девона, чей «китайский» акцент появился из-за сильной мигрени. В 2016 году у жительница Техаса заговорила с английским акцентом после операции на челюсти.

Эксперты говорят, что речевые модели этого чрезвычайно редкого речевого расстройства являются не настоящим иностранным акцентом, а повреждённой формой родного акцента человека. Ан Ги Мсье признаёт, что то, что кажется её ирландским акцентом, иногда пропадает, но её речь всё равно заметно отличается от того, как она говорила до удаления миндалин.