Австралийка после операции по удалению миндалин начала говорить с ирландским акцентом Статьи редакции
Она никогда не была в Ирландии и, судя по всему, страдает редким заболеванием — «синдромом иностранного акцента».
27-летняя Ан Ги Мсьен из Брисбена документирует свой опыт в тиктоке. Врачи предположили, что её голосовые связки со временем восстановятся, пишет Irish Times.
По мнению экспертов, женщина страдает очень редким заболеванием, известным как «синдром иностранного акцента». Его впервые описал французский невролог Пьер Мари в 1907 году. Обычно синдром возникает после инсульта, но также может развиться в результате травмы головы, мигрени, судорог или хирургического вмешательства в ротовой полости или на лице.
Во всём мире зарегистрировано около 100 случаев синдрома иностранного акцента. Установлено, что он чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В 2013 году BBC показала документальный фильм о женщине из Девона, чей «китайский» акцент появился из-за сильной мигрени. В 2016 году у жительница Техаса заговорила с английским акцентом после операции на челюсти.
Эксперты говорят, что речевые модели этого чрезвычайно редкого речевого расстройства являются не настоящим иностранным акцентом, а повреждённой формой родного акцента человека. Ан Ги Мсье признаёт, что то, что кажется её ирландским акцентом, иногда пропадает, но её речь всё равно заметно отличается от того, как она говорила до удаления миндалин.
Женщина планирует сделать МРТ, сдать анализы, а также обратиться к неврологу и ЛОРу, чтобы убедиться, что у неё её нового акцента нет неврологических причин. Речевые модели некоторых людей с синдромом иностранного акцента со временем приходят в норму.
Я после удаления аппендикса оказался в Казахстане
В ванне со льдом?
Хватит шеймить тикток! Это все стереотипы, на самом деле там весело и прикольно
хочу окать, как вологодчанин
Но будешь акать как москвич
Какать
Как вомбат.
Батяня
вологодец
Я вообще из сибирских лесов вылез. С вологдой знаком только через масло
Через ректальное масло?
Что за хуйню я прочитал и зачем
У меня последнее время Синдром Юлии Якубени от новостей с главной
сосиска постоянно падает?
Не падает только тот, кто не встаёт (с) Джейсон Стэтхем
Что себе нужно удалить, чтобы избавиться от славянского акцента
Удалить старый советский...
Походу из анестезии был только вискарь и гинесс.
Jameson, Bushmills и Connemara
Ты: прочитал всю Википедию и тебя невозможно удивить
-синдромом иностранного акцента
Австралийка
27-летняя Ан Ги Мсьен
Больше похожа на понаех из азии
Австралия состоит из понаехов
Ага, только левые глобалисты постоянно забывают продолжение.
Австралия состоит из понаехов из европы
китайцы, например, начали мигрировать в австралию еще в 19-ом веке, когда там золотая лихорадка была 🤷♂️ ещё до того, как туда начали массово переселяться европейцы, так что кто из них больший "понаех"
Почему белый так себя ненавидят, хотят размыть свою расу? Неужели так хочется что бы у следующие поколения были карланами с маленьким писюном только с черными волосами, и карие глаза. Никаких голубоглазых блондинов, зеленоглазых рыжих и брюнетов, ведь все эти параметры присущи только белым, и это называется "диверсити" по моему это геноцид.
ирландских акцентов много и они абсолютно разные, как и в принципе акценты на британских островах, которые чуть ли не от города к городу разнятся (а иногда даже в пределах города, как в Лондоне)
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