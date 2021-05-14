Они опасаются возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации.

3621 просмотров

WhatsApp очень популярен среди российских чиновников — они уже много лет общаются между собой и обсуждают рабочие вопросы в этом мессенджере, пишет «Дождь».

Но не все госслужащие готовы согласиться с новыми правилами WhatsApp, которые предполагают изменение схемы передачи персональных данных его пользователей мессенджера в материнскую компанию Facebook.

За последние несколько месяцев из-за этого мессенджером перестали пользоваться многие федеральные чиновники, в том числе некоторые министры, их заместители, а также губернаторы и другие региональные чиновники. Об этом «Дождю» рассказали два собеседника, близких к правительству, и четыре чиновника из разных регионов.

По словам одного из них, он не хочет, чтобы его «контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга были». Чиновник перестал использовать WhatsApp в апреле. Госслужащие также опасаются возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации.

Из WhatsApp чиновники перебираются в Telegram и Signal. Двое знакомых министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сказали, что тот недавно отказался от использования WhatsApp. В пресс-службе Минпромторга заявили, что «для общения в рамках рабочих чатов сотрудники ведомства с 2020 года начали использовать отечественный мессенджер MyTeam».

По словам собеседника «Дождя», близкого к правительству, отказ от WhatsApp — это не всегда до конца осмысленное действие, а какой-либо централизованной команды «сверху» уходить из WhatsApp собеседники издания не знают. Часть госслужащих продолжает использовать этот мессенджер.

Новая политика WhatsApp заключается в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что это даст новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp. Об этом сообщили в январе — правила должны была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил.