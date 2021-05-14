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Ольга Щербинина

«Дождь»: российские чиновники начали покидать WhatsApp из-за новых правил мессенджера Статьи редакции

Они опасаются возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации.

27 27 комментариев
3621 просмотров

WhatsApp очень популярен среди российских чиновников — они уже много лет общаются между собой и обсуждают рабочие вопросы в этом мессенджере, пишет «Дождь».

Но не все госслужащие готовы согласиться с новыми правилами WhatsApp, которые предполагают изменение схемы передачи персональных данных его пользователей мессенджера в материнскую компанию Facebook.

За последние несколько месяцев из-за этого мессенджером перестали пользоваться многие федеральные чиновники, в том числе некоторые министры, их заместители, а также губернаторы и другие региональные чиновники. Об этом «Дождю» рассказали два собеседника, близких к правительству, и четыре чиновника из разных регионов.

По словам одного из них, он не хочет, чтобы его «контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга были». Чиновник перестал использовать WhatsApp в апреле. Госслужащие также опасаются возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации.

Из WhatsApp чиновники перебираются в Telegram и Signal. Двое знакомых министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сказали, что тот недавно отказался от использования WhatsApp. В пресс-службе Минпромторга заявили, что «для общения в рамках рабочих чатов сотрудники ведомства с 2020 года начали использовать отечественный мессенджер MyTeam».

По словам собеседника «Дождя», близкого к правительству, отказ от WhatsApp — это не всегда до конца осмысленное действие, а какой-либо централизованной команды «сверху» уходить из WhatsApp собеседники издания не знают. Часть госслужащих продолжает использовать этот мессенджер.

Новая политика WhatsApp заключается в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что это даст новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp. Об этом сообщили в январе — правила должны была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил.

Позднее пользователи стали получать уведомления с предложением согласиться с новыми правилами. В противном случае WhatsApp обещал отключить приложение на устройствах. Окончательно новые условия вступят в силу с 15 мая.

#новости #whatsapp

27 27 комментариев
8
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Активный каякер

17

Они опасаются возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации.

Пффффф! Всё давно уже утекло.

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Наружный супер_стар

Активный
9

По ноге

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Турецкий колос

Наружный
0

По усам

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Соответствующий Илья

15

не хочет, чтобы его «контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга были»

И что он с ними сделает? Позвонит?
Наивный, они у него давно есть.

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Alex Jian

Соответствующий
10

Ха-ха, цукерберг позвонит)) было бы забавно так сайт назвать про стартапы)) Да не, бред какой-то...

Ответить

Соответствующий Илья

Alex
2

давай запустим!

Ответить

Daniil Minashkin

Соответствующий
4

Представляю себе Цукерберга телефонного хулигана 

Ответить

Просторный Петя

Соответствующий
0

Наоборот как-то даже влиятельнее стал бы - лично знал бы Цукерберга

Ответить

Andrew Muralov

14

В тамтам пусть перебираются, клоуны.

Ответить

over and over

Andrew
0

Поддерживаю данное предложение.

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Активный каякер

1

Но, кстати, руководители малого и среднего бизнеса, с которыми я работал, появляются активно в Telegram

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Gregory

Активный
16

да потому что вотсап по сравнению с телегой - это помойка какая-то. Я хз, как можно им пользоваться, когда есть телега. Даже не по причине постоянных утечек, приватности и тд, а просто потому что в плане пользовательского опыта телега на голову выше.

Ответить

Gregory

Gregory
0

Цукерберг, разлогинься.

Ответить

Локальный мангал

Активный
0
Ответить

Активный каякер

Локальный
7

Ботов накрутил и радуется

Ответить

Локальный мангал

Активный
0

Это ж не мой чат.
Вообще это чат FIT Сервис создал, так что там все руководители их большой сети состоят. А это уже очень дохрена людей. Плюс все остальные из независимых СТО

Ответить

Активный каякер

Локальн…
4

А, FIT Сервис знаю: они на PornHub рекламу пустили: "Дрочите?.."

Ответить

Локальный мангал

Активный
0

кек

Ответить

Шило

5

чиновники перебираются в Telegram и Signal

Не понял, а там-там для кого форсили?

Ответить

ilowen

2

Тамтам же для них создали. Или аська вон.

Ответить

Сергей Сергеич

1

ICQ наше всё

Ответить

Украденная жизнь

1

Если в Facebook и Instagram есть реклама, а в WhatsApp нет, то на чём зарабатывает Цукеберг?

Ответить

alexferman

1

Ну и в чём они неправы?

Ответить

Администратор Аккаунта

1

Цукерберг наконец-то позвонит.

Ответить

AZP

1

Вотсап и так говно.

Ответить

Далекий торшер

1

опасаются

То есть раньше, когда можно было купить переписку человека в ВотсАпе, это их не особо волновало?

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С H А P Р i Е

0
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