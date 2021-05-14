«Дождь»: российские чиновники начали покидать WhatsApp из-за новых правил мессенджера Статьи редакции
Они опасаются возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации.
WhatsApp очень популярен среди российских чиновников — они уже много лет общаются между собой и обсуждают рабочие вопросы в этом мессенджере, пишет «Дождь».
Но не все госслужащие готовы согласиться с новыми правилами WhatsApp, которые предполагают изменение схемы передачи персональных данных его пользователей мессенджера в материнскую компанию Facebook.
За последние несколько месяцев из-за этого мессенджером перестали пользоваться многие федеральные чиновники, в том числе некоторые министры, их заместители, а также губернаторы и другие региональные чиновники. Об этом «Дождю» рассказали два собеседника, близких к правительству, и четыре чиновника из разных регионов.
По словам одного из них, он не хочет, чтобы его «контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга были». Чиновник перестал использовать WhatsApp в апреле. Госслужащие также опасаются возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации.
Из WhatsApp чиновники перебираются в Telegram и Signal. Двое знакомых министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сказали, что тот недавно отказался от использования WhatsApp. В пресс-службе Минпромторга заявили, что «для общения в рамках рабочих чатов сотрудники ведомства с 2020 года начали использовать отечественный мессенджер MyTeam».
По словам собеседника «Дождя», близкого к правительству, отказ от WhatsApp — это не всегда до конца осмысленное действие, а какой-либо централизованной команды «сверху» уходить из WhatsApp собеседники издания не знают. Часть госслужащих продолжает использовать этот мессенджер.
Новая политика WhatsApp заключается в том, что мессенджер планирует обмениваться собираемыми данными с Facebook. В компании объясняли, что это даст новые возможности для общения с компаниями в WhatsApp. Об этом сообщили в январе — правила должны была вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил.
Позднее пользователи стали получать уведомления с предложением согласиться с новыми правилами. В противном случае WhatsApp обещал отключить приложение на устройствах. Окончательно новые условия вступят в силу с 15 мая.
Ха-ха, цукерберг позвонит)) было бы забавно так сайт назвать про стартапы)) Да не, бред какой-то...
Просторный Петя
Наоборот как-то даже влиятельнее стал бы - лично знал бы Цукерберга
В тамтам пусть перебираются, клоуны.
Активный каякер
Ботов накрутил и радуется
Это ж не мой чат.
Вообще это чат FIT Сервис создал, так что там все руководители их большой сети состоят. А это уже очень дохрена людей. Плюс все остальные из независимых СТО
Если в Facebook и Instagram есть реклама, а в WhatsApp нет, то на чём зарабатывает Цукеберг?